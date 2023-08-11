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Новини Санкції проти Росії
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Економіка Росії адаптується до міжнародних санкцій і може повернутися до довоєнного рівня, але мобілізація може звести це нанівець, - Bloomberg

россия,экономика,ввп,рубль

Російська економіка адаптується до впливу міжнародних санкцій.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Як зазначає агентство, ВВП Росії збільшився на 4,9% у другому кварталі цього року, перевищивши більшість прогнозів.

"Період річного спаду з моменту вторгнення в Україну був найдовшим за більш ніж пів десятиліття. Але оскільки фіскальна політика стає все більш м'якою на підтримку військових зусиль, валовий внутрішній продукт збільшився на 4,9% у другому кварталі", - йдеться в повідомленні.

Дані по ВВП свідчать, що економіка Росії зростає вже чотири квартали поспіль після падіння більш ніж на 4% рік тому, всупереч прогнозам щодо тривалого спаду у відповідь на санкції, запроваджені через вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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Зазначається, що збільшення витрат на оборону стимулює промислове виробництво. А споживчий попит набирає обертів на тлі зростаючих витрат держави на соціальну підтримку та на підвищення заробітної плати.

"Але прагнення Кремля розширити набір в армію може цьому перешкодити, оскільки нестача робочої сили посилюється", - наголошує водночас Bloomberg.

У цьому зв'язку агентство припускає, що Росія може запровадити "цільову мобілізацію", тобто, вибіркову.

"Оскільки Росія намагається залучити більше добровольців до вторгнення президента Владіміра Путіна в Україну, вона ризикує створити відтік робочої сили. Це може спонукати до переходу до більш вибіркових заходів призову людей, відсутність яких не буде так сильно відчуватися на ринку праці", - зазначає.

Автор: 

росія (65073) санкції (11810) економіка (928)


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Топ коментарі
+11
С их ресурсами они могут жить вообще закрытые от всего мира, а вот нашей с нашей экономикой творится закономерная ж..а; спасибо ОП за наше светлое будущее. Щоб їх побили метастази!
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11.08.2023 21:13
+10
ВВП конечно важный показатель, но у них сейчас он "мусорный". Каждая ракета и снаряд - это тоже ВВП, но это "мусорный" ВВП. То есть на что тратят бюджет в минус. И вот тут важнее другой показатель - это собственно бюджет, и там у них песдец полный, за пару месяцев превысили годовой план по дефициту бюджета
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11.08.2023 21:16
+8
Это не экономика возвращается, это эта статья кругами ходит
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11.08.2023 21:02
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Это не экономика возвращается, это эта статья кругами ходит
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11.08.2023 21:02 Відповісти
Взагалі-то ця новина на сайті Блумберг датується сьогоднішнім числом, тобто 11 СЕРПНЯ 2023 РОКУ.
А от читаєш тутешніх анал-і-тиків на форумі ЦЕНЗОРА і дивуєшся ....Ну повторюйте і дальше ХАЛВА, ХАЛВА....
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11.08.2023 21:46 Відповісти
Не хочу никого огорчать, но в сутках - 24 часа. Многое может повториться даже за такой короткий период. Например, стрелки часов дважды могут пройти одну и ту же отметку на циферблате. Да мало ли…
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11.08.2023 21:56 Відповісти
Так в армію там набирають в більшості безробітних.
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11.08.2023 21:03 Відповісти
А там більшість безробітних. У нас, до речі, до війни та ж сама проблема була, не в такому масштабі, але була.
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11.08.2023 21:07 Відповісти
Що значить більшість таких? З 30 мільйонів безробітних?
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11.08.2023 21:20 Відповісти
Зі 140 млн а не 30.
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11.08.2023 21:52 Відповісти
Москалів навряд чи 140 мільйонів.І з цих 140 скільки безробітних?
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11.08.2023 22:18 Відповісти
На предприятиях нехватка рабочих. А безработные пошли на войну, многие уже утилизировались.
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11.08.2023 21:43 Відповісти
хххааа...
мені цікаво як саме адаптується?
раніше все ліпили із гівна і палок а тепер із палок і гівна?
і як вона може повернутися до 24.02, коли прибутки впали, як мінімум в два рази?
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11.08.2023 21:03 Відповісти
Шось сьогодні Цензор дуже багато про єканамічьєскій взльйот підарсії розповідає...
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11.08.2023 21:08 Відповісти
На заводе азлк клеят китайский шильдик на китайскую машину и называют её "масквич3"
Вот такая адаптация
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11.08.2023 21:20 Відповісти
якщо у них частка виробництва зброї і всякого війскового гівна у ВВП при цьому зростає із ви передженням (а шось мені підказує, що там не 5%, то це означає, що невійськові сектори у них просідають
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11.08.2023 21:07 Відповісти
аритметика рулить.

економіка рф довоєнна(х)-санкції(у)=економіка під час війни(z)

якщо z=x то у=0

а якщо санкції нульові то ніякі то не санкції, то брехня для українців.

стояти з Україною в перекляді українською означає негласно лизатися з путіним.
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11.08.2023 21:08 Відповісти
І так зрозуміло було що ті санкції в пі@ду.
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11.08.2023 21:08 Відповісти
СРСР теж був постійно під санкціями і постійно адаптовувався. Народ жив просто в злиднях.
Рашка, уперЬОт!
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11.08.2023 21:08 Відповісти
Так мають діяти санкції???
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11.08.2023 21:10 Відповісти
Так пишуть смі. Тим паче тут це уже повторно
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11.08.2023 21:23 Відповісти
С их ресурсами они могут жить вообще закрытые от всего мира, а вот нашей с нашей экономикой творится закономерная ж..а; спасибо ОП за наше светлое будущее. Щоб їх побили метастази!
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11.08.2023 21:13 Відповісти
ватне чувирло!
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11.08.2023 22:01 Відповісти
Почему "чувирло" и почему "ватное"? Или вы фанатеете от ОП и молитесь на хрипатого наркомана?
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11.08.2023 22:10 Відповісти
Добродії з Bloomberg не враховують інфляцію, наприклад, завод виробляв одного буратину який коштував 50 рублів, зараз той самий буратино коштує 100 рублів, зріст ВВП 100%.
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11.08.2023 21:15 Відповісти
ВВП конечно важный показатель, но у них сейчас он "мусорный". Каждая ракета и снаряд - это тоже ВВП, но это "мусорный" ВВП. То есть на что тратят бюджет в минус. И вот тут важнее другой показатель - это собственно бюджет, и там у них песдец полный, за пару месяцев превысили годовой план по дефициту бюджета
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11.08.2023 21:16 Відповісти
Совецьку економіку свого часу уявляли так, день і ніч гудять екскаватори, видобуваючи залізну руду, щоб зробити ще більше екскаваторів та поглибити котлован.
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11.08.2023 21:24 Відповісти
Нам проректор рассказывал (он экономтеорию вёл) как делался ВВП в совке. На завод резиновых изделий приходит распоряжение сделать 200 тысяч пар калош. Ну раз есть распоряжение - то их делают. Развозят по магазинам, но никто их не покупает. Тогда принимается решение свезти все калоши обратно на завод, перемолоть их в труху и снова сделать 200 тыщ пар калош
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11.08.2023 21:32 Відповісти
Головне правильно дивитися цифри .

Звичайно, що після великого падіння - відбуавється відновлення.

Відновлення відбуавється за рахунок військового виробництва.

Військове виробництва і великі виплати військовим і гробові - малюють гарні цифри.

Але виробництва товарів війни - це просто знищення матеріалів та людської праці збоченим способом. А виплати зжере інфляція.

Росія, ще може триматися довго - але чим довше тримається - тим більша буде глибина падіння.

Питання не про Московію, питання коли наш народ перестане толерувати корупцію і злодійство в нашій країні
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11.08.2023 21:20 Відповісти
71 место по ВВП на рыло населения.
Верно,всего на 66 мест ошиблись.
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11.08.2023 21:55 Відповісти
Мы и на душу в два раза проигрываем, да и что нам даст "на душу", нам со всей рашей воевать приходится, поэтому общий ВВП тут актуальнее.
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11.08.2023 22:15 Відповісти
5-6, кто как оценивает. Мы где то на 50ом. И по абсолютным числам, где то так же, в десять раз слабее... Так что пытаться их передавить экономикой это явно дохлый номер!
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11.08.2023 22:12 Відповісти
https://internationalinvestment.biz/research/3200-top-krupnejshih-jekonomik-mira.html ..
..
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11.08.2023 22:47 Відповісти
У 2020 році - можливо . Але зараз 2023 й .
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11.08.2023 22:59 Відповісти
Обійшла ??
У рейтингу 2023 паРаша - 11 , з ввп - 1.7 .. Німеччина - 4 , з ввп 4.259 .
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11.08.2023 23:07 Відповісти
... не значать ?? . Не чуди .. По ВВП ( ПКС ) перше місце взагалі - займає Люксембург . Чи може Сингапур , не пам'ятаю ,, хтось із них коротше . Це зовсім інше .
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11.08.2023 23:38 Відповісти
Ти мене таки змусив лізти у Віку ,, а там - те що я й говорив - Список стран по ВВП (ППС) на душу населения - 1 Люксембург .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki
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11.08.2023 23:52 Відповісти
Кстати курс уже почти сотка труплей за бакс - это конечно говорит о поднятии экономики расеи
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11.08.2023 21:26 Відповісти
На тлі війни проти України Росія відправила на Місяць автоматичну станцію - першу за десятки років.

Ще до російського вторгнення в Україну намітилося відчуження між РФ та західними країнами. Росія в 2021 році оголосила про остаточний вихід із очолюваного США проєкту будівництва орбітальної місячної станції Deep Space Gateway.

Замість Заходу Росія дедалі більше співпрацює у космосі з Китаєм. Зокрема, заплановано спільне будівництво станції на поверхні Місяця - до 2035 року. Щоправда, цей термін було озвучено до вторгнення РФ в Україну.
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11.08.2023 21:27 Відповісти
Це все, що треба знати про "пекельні санкції", коли є безліч країн які допомагають Мордору їх обходити в тому числі Китай, та інші
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11.08.2023 21:28 Відповісти
У кожної країни свій інтерес у цій війні. Навіть у союзників України ці інтереси часто не співпадають з інтересами України.
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11.08.2023 21:50 Відповісти
Якщо росія - зло, що вже стало зрозумілим Світові, то санкції мають зростати. А для перемоги над злом - зростати постачання зброї Україні, кількісно і якісно. Вже зрозуміло, що найближчим часом економіка росії не обвалиться до рівня бунтів зомбонаселення. Наша економіка поки що мобілізована недостатньо, на жаль.
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11.08.2023 21:36 Відповісти
Это потому что так называемые санкции курам на смех.
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11.08.2023 21:49 Відповісти
У 2014 попередники зе-лідора, перезапустивши оборонну промисловість вирішили одразу декілька надважливих державних питань - почали виробництво та розробку власної зброї, дали поштовх реальному сектору економіки, забезпечили тим самим відрахунки до бюджету, розпочали ріст економіки держави вцілому, який одразу відбився на стабільному зростанні ВВП, збільшенні робочих місць та скороченні безробіття. Таким чином власні економіки перезапускали багато країн в різні часи. Кацапи не винайшли велосипед, вони йдуть протореним шляхом, бо знають - той хто вбиває власне оборонне виробництво, вбиває економіку власної держави, так, як робив їхній оманський партнер в Україні, починаючи з 2019 року.
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11.08.2023 21:52 Відповісти
Гордон, 20 июля
"компании смешивают российский газ с газом другого происхождения и продолжают его поставлять на Балканы и в Украину, пришет в своем расследовании украинское деловое издание "Контракты"
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11.08.2023 22:01 Відповісти
Если смотреть историю, то обычное явление рост ВВП воюющей страны в связи с ростом производства в ВПК.

Но после войны, Кремлю придётся заметно сокращать военное производство и расходы на него. Это вызовет послевоенную рецессию в экономике.
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11.08.2023 22:01 Відповісти
ВВП Срацеи с 1,8% от мирового увеличился до 2,1%.Прогнозируется опускание до 1,3% от мирового в 2024 году.
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11.08.2023 22:36 Відповісти
Може... або не може... Адно із двух: пАцієнт ілі жив, ілі мьортв!
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11.08.2023 22:37 Відповісти
Игра цифрами. Какая фактическая польза экономике от производства оружия? Ресурсы тратятся, оружие уничтожается, а польза в чем? Только в цифрах роста производства?
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11.08.2023 22:47 Відповісти
За такі "санкції" Україна теж уклінно має дякувати "союзничкам", щоб вони не билися в істериці ?
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11.08.2023 22:51 Відповісти
В Єгипту доволі сильна армія.

Єгипет має значний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 ракетний потенціал , який включає 6 ПУ (24 ракети) північнокорейських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD-1&action=edit&redlink=1 БРСД «Нодон» (дальність польоту сягає 1 300 км), 92 ПУ (390 ракет) радянських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-17 Р-17 декількох модифікацій (500-900 км), а також створені на їхній базі 6 ПУ власних https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%91%D0%B0%D0%B4%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)&action=edit&redlink=1 ОТР «Аль-Бадр» (30 ракет) і 10 ПУ (50 ракет) північнокорейських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD-6&action=edit&redlink=1 «Хвасон-6» плюс 60 ПУ власних єгипетських «Сакре-80» і 48 ПУ радянських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) «Луна» з арсеналом 648 ракет (по 6 на установку) та дальністю стрільби менше 100 кілометрів.

Основу танкового парку складають 1 130 американських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA основних бойових танків https://uk.wikipedia.org/wiki/M1_Abrams М1А1 «Абрамс» , велика частина яких зібрана за ліцензією в АРЄ. Значна кількість застарілих танків: 1929 американських https://uk.wikipedia.org/wiki/M60_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA) М60А1/3 , 425 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B5%D1%81-2&action=edit&redlink=1 «Рамзес-2» (радянські https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-54 Т-54 , модернізовані в Єгипті за західними стандартами), до 653 радянських Т-62. З 600 БРМ майже половину складають радянські БРДМ-2. На озброєнні армії також перебувають 112 застарілих американських https://uk.wikipedia.org/wiki/Cadillac_Gage_Commando «******** Скаут» і 33 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=M981_FISTV&action=edit&redlink=1 М981 (варіант https://uk.wikipedia.org/wiki/M113_(%D0%91%D0%A2%D0%A0) БТР М113 ), а також 180 ******** південноафриканських https://uk.wikipedia.org/wiki/RG-32_Scout RG-32М .

На озброєнні механізованих підрозділів армії Єгипту перебувають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8 бойові машини піхоти - голландські https://uk.wikipedia.org/wiki/AIFV YPR-765 (понад 1 000 одиниць) і радянські БМП-1 (до 225, усі в резерві), а також БМП власного виробництва https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=EIFV_(%D0%91%D0%9C%D0%9F)&action=edit&redlink=1 EIFV , гібридна версія https://uk.wikipedia.org/wiki/M113_(%D0%91%D0%A2%D0%A0) БТР М113 з баштою https://uk.wikipedia.org/wiki/M2_Bradley M2 «Бредлі» (1 200 одиниць). Кількість БТР перевищує 5 тисяч: 635 власних https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Fahd_(%D0%91%D0%A2%D0%A0)&action=edit&redlink=1 «Фахд-280» (з баштою радянської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C%D0%9F-2 БМП-2 ) і 758 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Fahd_(%D0%91%D0%A2%D0%A0)&action=edit&redlink=1 «Фахд-240» , 180 американських https://uk.wikipedia.org/wiki/Cadillac_Gage_Commando V-150 і 1 248 М113 (до 800 SIFV з 25-мм гарматою, 131 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0 КШМ https://uk.wikipedia.org/wiki/M113_(%D0%91%D0%A2%D0%A0) М577 ), 400 американських бронеавтомобілів «Кайман» і 260 RG-33, 173 французькі https://uk.wikipedia.org/wiki/Renault_Sherpa «Шерпа» , 260 іспанських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pegaso_BMR&action=edit&redlink=1 BMP-600P , до 600 радянських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-60 БТР-60 , до 230 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-40 БТР-40 , до 479 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-50 БТР-50ПКМ (модернізовані в Білорусі), до 300 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-152 БТР-152 , до 200 чехословацьких https://uk.wikipedia.org/wiki/OT-62_TOPAS ОТ-62 і 200 https://uk.wikipedia.org/wiki/OT-64_SKOT ОТ-64 , до 650 власних https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Walid_(%D0%91%D0%A2%D0%A0)&action=edit&redlink=1 «Валід» .

Єгипетська артилерія також представлена великою кількістю різноманітних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 артилерійських систем , переважна більшість її зразків - радянського, китайського або власного виробництва.

САУ: 124 єгипетських SP-122 (радянська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F гаубиця https://uk.wikipedia.org/wiki/122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%94-30 Д-30 на шасі американської САУ https://uk.wikipedia.org/wiki/M109_(%D0%A1%D0%90%D0%A3) М109 ), 565 https://uk.wikipedia.org/wiki/M109_(%D0%A1%D0%90%D0%A3) М109 (365 А1/2/3, 200 А5); https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F артилерія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0 що буксирується : до 48 китайських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A2%D0%B8%D0%BF_60&action=edit&redlink=1 Тип 60 і до 144 аналогічних радянських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%94-74&action=edit&redlink=1 Д-74 , до 200 Д-30, до 100 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_1938_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_(%D0%9C-30)&action=edit&redlink=1 М-30 , 388 https://uk.wikipedia.org/wiki/130-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9C-46 Тип 59 і 98 https://uk.wikipedia.org/wiki/130-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9C-46 М-46 , до 264 https://uk.wikipedia.org/wiki/152-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%94-20 Д-20 , до 136 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=152-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_1937_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_(%D0%9C%D0%9B-20)&action=edit&redlink=1 МЛ-20 , 16 фінських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=155_GH_52_APU&action=edit&redlink=1 GH-52 , 24 радянських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=180-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A1-23&action=edit&redlink=1 С-23 , до 100 https://uk.wikipedia.org/wiki/100-%D0%BC%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%A1-3 БС-3 , до 50 https://uk.wikipedia.org/wiki/122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_1931/37_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2_(%D0%90-19) А-19 . Число мінометів може досягати 8 тисяч.

Велика увага приділяється розвитку реактивної артилерії, на базі радянських, китайських і американських зразків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 оборонно-промисловий комплекс Єгипту розробив низку власних РСЗВ сімейства «Сакре». Загальна кількість перевищує 1 200. Це 250 80-мм VAP-80, 96 буксируваних RL-812 (аналог китайської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF_63_(%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%92) «Тип 63» ), 145 північнокорейських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%9C-11_(%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%92)&action=edit&redlink=1 БМ-11 , 48 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-21_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%C2%BB «Сакр-8» , 50 «Сакр-10», 72 «Сакр-18», 130 «Сакр-30», 100 «Сакр-36», до 20 «Сакр-45», близько 100 радянських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-21_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%C2%BB БМ-21 «
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11.08.2023 23:09 Відповісти
 
 