Економіка Росії адаптується до міжнародних санкцій і може повернутися до довоєнного рівня, але мобілізація може звести це нанівець, - Bloomberg
Російська економіка адаптується до впливу міжнародних санкцій.
Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.
Як зазначає агентство, ВВП Росії збільшився на 4,9% у другому кварталі цього року, перевищивши більшість прогнозів.
"Період річного спаду з моменту вторгнення в Україну був найдовшим за більш ніж пів десятиліття. Але оскільки фіскальна політика стає все більш м'якою на підтримку військових зусиль, валовий внутрішній продукт збільшився на 4,9% у другому кварталі", - йдеться в повідомленні.
Дані по ВВП свідчать, що економіка Росії зростає вже чотири квартали поспіль після падіння більш ніж на 4% рік тому, всупереч прогнозам щодо тривалого спаду у відповідь на санкції, запроваджені через вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Зазначається, що збільшення витрат на оборону стимулює промислове виробництво. А споживчий попит набирає обертів на тлі зростаючих витрат держави на соціальну підтримку та на підвищення заробітної плати.
"Але прагнення Кремля розширити набір в армію може цьому перешкодити, оскільки нестача робочої сили посилюється", - наголошує водночас Bloomberg.
У цьому зв'язку агентство припускає, що Росія може запровадити "цільову мобілізацію", тобто, вибіркову.
"Оскільки Росія намагається залучити більше добровольців до вторгнення президента Владіміра Путіна в Україну, вона ризикує створити відтік робочої сили. Це може спонукати до переходу до більш вибіркових заходів призову людей, відсутність яких не буде так сильно відчуватися на ринку праці", - зазначає.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А от читаєш тутешніх анал-і-тиків на форумі ЦЕНЗОРА і дивуєшся ....Ну повторюйте і дальше ХАЛВА, ХАЛВА....
мені цікаво як саме адаптується?
раніше все ліпили із гівна і палок а тепер із палок і гівна?
і як вона може повернутися до 24.02, коли прибутки впали, як мінімум в два рази?
Вот такая адаптация
економіка рф довоєнна(х)-санкції(у)=економіка під час війни(z)
якщо z=x то у=0
а якщо санкції нульові то ніякі то не санкції, то брехня для українців.
стояти з Україною в перекляді українською означає негласно лизатися з путіним.
Рашка, уперЬОт!
Звичайно, що після великого падіння - відбуавється відновлення.
Відновлення відбуавється за рахунок військового виробництва.
Військове виробництва і великі виплати військовим і гробові - малюють гарні цифри.
Але виробництва товарів війни - це просто знищення матеріалів та людської праці збоченим способом. А виплати зжере інфляція.
Росія, ще може триматися довго - але чим довше тримається - тим більша буде глибина падіння.
Питання не про Московію, питання коли наш народ перестане толерувати корупцію і злодійство в нашій країні
Верно,всего на 66 мест ошиблись.
..
У рейтингу 2023 паРаша - 11 , з ввп - 1.7 .. Німеччина - 4 , з ввп 4.259 .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F https://ru.wikipedia.org/wiki
Ще до російського вторгнення в Україну намітилося відчуження між РФ та західними країнами. Росія в 2021 році оголосила про остаточний вихід із очолюваного США проєкту будівництва орбітальної місячної станції Deep Space Gateway.
Замість Заходу Росія дедалі більше співпрацює у космосі з Китаєм. Зокрема, заплановано спільне будівництво станції на поверхні Місяця - до 2035 року. Щоправда, цей термін було озвучено до вторгнення РФ в Україну.
"компании смешивают российский газ с газом другого происхождения и продолжают его поставлять на Балканы и в Украину, пришет в своем расследовании украинское деловое издание "Контракты"
Но после войны, Кремлю придётся заметно сокращать военное производство и расходы на него. Это вызовет послевоенную рецессию в экономике.
Єгипет має значний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 ракетний потенціал , який включає 6 ПУ (24 ракети) північнокорейських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD-1&action=edit&redlink=1 БРСД «Нодон» (дальність польоту сягає 1 300 км), 92 ПУ (390 ракет) радянських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-17 Р-17 декількох модифікацій (500-900 км), а також створені на їхній базі 6 ПУ власних https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%91%D0%B0%D0%B4%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)&action=edit&redlink=1 ОТР «Аль-Бадр» (30 ракет) і 10 ПУ (50 ракет) північнокорейських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD-6&action=edit&redlink=1 «Хвасон-6» плюс 60 ПУ власних єгипетських «Сакре-80» і 48 ПУ радянських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) «Луна» з арсеналом 648 ракет (по 6 на установку) та дальністю стрільби менше 100 кілометрів.
Основу танкового парку складають 1 130 американських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA основних бойових танків https://uk.wikipedia.org/wiki/M1_Abrams М1А1 «Абрамс» , велика частина яких зібрана за ліцензією в АРЄ. Значна кількість застарілих танків: 1929 американських https://uk.wikipedia.org/wiki/M60_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA) М60А1/3 , 425 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B5%D1%81-2&action=edit&redlink=1 «Рамзес-2» (радянські https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-54 Т-54 , модернізовані в Єгипті за західними стандартами), до 653 радянських Т-62. З 600 БРМ майже половину складають радянські БРДМ-2. На озброєнні армії також перебувають 112 застарілих американських https://uk.wikipedia.org/wiki/Cadillac_Gage_Commando «******** Скаут» і 33 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=M981_FISTV&action=edit&redlink=1 М981 (варіант https://uk.wikipedia.org/wiki/M113_(%D0%91%D0%A2%D0%A0) БТР М113 ), а також 180 ******** південноафриканських https://uk.wikipedia.org/wiki/RG-32_Scout RG-32М .
На озброєнні механізованих підрозділів армії Єгипту перебувають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8 бойові машини піхоти - голландські https://uk.wikipedia.org/wiki/AIFV YPR-765 (понад 1 000 одиниць) і радянські БМП-1 (до 225, усі в резерві), а також БМП власного виробництва https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=EIFV_(%D0%91%D0%9C%D0%9F)&action=edit&redlink=1 EIFV , гібридна версія https://uk.wikipedia.org/wiki/M113_(%D0%91%D0%A2%D0%A0) БТР М113 з баштою https://uk.wikipedia.org/wiki/M2_Bradley M2 «Бредлі» (1 200 одиниць). Кількість БТР перевищує 5 тисяч: 635 власних https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Fahd_(%D0%91%D0%A2%D0%A0)&action=edit&redlink=1 «Фахд-280» (з баштою радянської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C%D0%9F-2 БМП-2 ) і 758 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Fahd_(%D0%91%D0%A2%D0%A0)&action=edit&redlink=1 «Фахд-240» , 180 американських https://uk.wikipedia.org/wiki/Cadillac_Gage_Commando V-150 і 1 248 М113 (до 800 SIFV з 25-мм гарматою, 131 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0 КШМ https://uk.wikipedia.org/wiki/M113_(%D0%91%D0%A2%D0%A0) М577 ), 400 американських бронеавтомобілів «Кайман» і 260 RG-33, 173 французькі https://uk.wikipedia.org/wiki/Renault_Sherpa «Шерпа» , 260 іспанських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pegaso_BMR&action=edit&redlink=1 BMP-600P , до 600 радянських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-60 БТР-60 , до 230 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-40 БТР-40 , до 479 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-50 БТР-50ПКМ (модернізовані в Білорусі), до 300 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-152 БТР-152 , до 200 чехословацьких https://uk.wikipedia.org/wiki/OT-62_TOPAS ОТ-62 і 200 https://uk.wikipedia.org/wiki/OT-64_SKOT ОТ-64 , до 650 власних https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Walid_(%D0%91%D0%A2%D0%A0)&action=edit&redlink=1 «Валід» .
Єгипетська артилерія також представлена великою кількістю різноманітних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 артилерійських систем , переважна більшість її зразків - радянського, китайського або власного виробництва.
САУ: 124 єгипетських SP-122 (радянська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F гаубиця https://uk.wikipedia.org/wiki/122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%94-30 Д-30 на шасі американської САУ https://uk.wikipedia.org/wiki/M109_(%D0%A1%D0%90%D0%A3) М109 ), 565 https://uk.wikipedia.org/wiki/M109_(%D0%A1%D0%90%D0%A3) М109 (365 А1/2/3, 200 А5); https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F артилерія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0 що буксирується : до 48 китайських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A2%D0%B8%D0%BF_60&action=edit&redlink=1 Тип 60 і до 144 аналогічних радянських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%94-74&action=edit&redlink=1 Д-74 , до 200 Д-30, до 100 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_1938_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_(%D0%9C-30)&action=edit&redlink=1 М-30 , 388 https://uk.wikipedia.org/wiki/130-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9C-46 Тип 59 і 98 https://uk.wikipedia.org/wiki/130-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9C-46 М-46 , до 264 https://uk.wikipedia.org/wiki/152-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%94-20 Д-20 , до 136 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=152-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_1937_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_(%D0%9C%D0%9B-20)&action=edit&redlink=1 МЛ-20 , 16 фінських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=155_GH_52_APU&action=edit&redlink=1 GH-52 , 24 радянських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=180-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A1-23&action=edit&redlink=1 С-23 , до 100 https://uk.wikipedia.org/wiki/100-%D0%BC%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%A1-3 БС-3 , до 50 https://uk.wikipedia.org/wiki/122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_1931/37_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2_(%D0%90-19) А-19 . Число мінометів може досягати 8 тисяч.
Велика увага приділяється розвитку реактивної артилерії, на базі радянських, китайських і американських зразків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 оборонно-промисловий комплекс Єгипту розробив низку власних РСЗВ сімейства «Сакре». Загальна кількість перевищує 1 200. Це 250 80-мм VAP-80, 96 буксируваних RL-812 (аналог китайської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF_63_(%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%92) «Тип 63» ), 145 північнокорейських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%9C-11_(%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%92)&action=edit&redlink=1 БМ-11 , 48 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-21_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%C2%BB «Сакр-8» , 50 «Сакр-10», 72 «Сакр-18», 130 «Сакр-30», 100 «Сакр-36», до 20 «Сакр-45», близько 100 радянських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-21_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%C2%BB БМ-21 «