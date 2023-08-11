Економіка Росії адаптується до міжнародних санкцій і може повернутися до довоєнного рівня, але мобілізація може звести це нанівець, - Bloomberg

Російська економіка адаптується до впливу міжнародних санкцій.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Як зазначає агентство, ВВП Росії збільшився на 4,9% у другому кварталі цього року, перевищивши більшість прогнозів.

"Період річного спаду з моменту вторгнення в Україну був найдовшим за більш ніж пів десятиліття. Але оскільки фіскальна політика стає все більш м'якою на підтримку військових зусиль, валовий внутрішній продукт збільшився на 4,9% у другому кварталі", - йдеться в повідомленні.

Дані по ВВП свідчать, що економіка Росії зростає вже чотири квартали поспіль після падіння більш ніж на 4% рік тому, всупереч прогнозам щодо тривалого спаду у відповідь на санкції, запроваджені через вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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Зазначається, що збільшення витрат на оборону стимулює промислове виробництво. А споживчий попит набирає обертів на тлі зростаючих витрат держави на соціальну підтримку та на підвищення заробітної плати.

"Але прагнення Кремля розширити набір в армію може цьому перешкодити, оскільки нестача робочої сили посилюється", - наголошує водночас Bloomberg.

У цьому зв'язку агентство припускає, що Росія може запровадити "цільову мобілізацію", тобто, вибіркову.

"Оскільки Росія намагається залучити більше добровольців до вторгнення президента Владіміра Путіна в Україну, вона ризикує створити відтік робочої сили. Це може спонукати до переходу до більш вибіркових заходів призову людей, відсутність яких не буде так сильно відчуватися на ринку праці", - зазначає.