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Уряд перевів послугу єМалятко на постійну основу. Вона і надалі доступна в "Дії", - Мінцифри

младенец,новорожденный,емалятко

Кабінет Міністрів переводить послугу єМалятко на постійну основу.

Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Два роки тому ми запустили експериментальний сервіс єМалятко. У ньому 9 державних послуг, необхідних при народженні дитини. Сьогодні Уряд підтвердив їх ефективність та законодавчо оновив порядок отримання", - написав Федоров.

Тепер замість однієї обов’язкової послуги батьки зможуть оформити одразу чотири, а решту — на вибір. Серед обов’язкових:

— державна реєстрація народження та визначення походження дитини;
— внесення відомостей про малюка до Реєстру пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я;
— реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;
— внесення інформації про дитину до Єдиного державного демографічного реєстру.

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Зазначається, що на вибір можна отримати послугу з призначення допомоги при народженні дитини. А також надання грошової компенсації вартості одноразової допомоги "пакунок малюка".

Крім цього, для багатодітних сімей доступні послуги з отримання відповідного статусу та допомоги на дітей, яких виховують у таких родинах (за умови реалізації відповідних послуг на порталі Дія).

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив: "Тепер батьки в усіх регіонах України будуть отримувати кошти на дитячий відпочинок напряму від держави. За державний кошт вони зможуть купити путівки в найкращі дитячі оздоровчі заклади. Це стосується малозабезпечених, багатодітних родин, дітей з інвалідністю".

Загалом з моменту запуску 89% батьків вибрали єМалятко при реєстрації народження дитини. Це понад 400 тисяч українців. Рівень задоволеності послугою — 95%.

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Автор: 

Кабмін (14082) Дія (1123) єМалятко (3)


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******* вже не цікаво?начасі еМалятко?
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11.08.2023 22:08 Відповісти
Введіть вже послугу для Коломойського "*****".
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11.08.2023 23:09 Відповісти
 
 