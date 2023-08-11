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Новини
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Міноборони заявляє, що не здійснювало закупівлю неякісної форми для ЗСУ

куртки

У Міністерстві оборони заявляють, що не здійснювали закупівлю форми для підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ, стосовно якої наразі триває розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони. 

Так, у МО прокоментували інформацію про викриття та оголошення підозри директору приватної фірми в заволодінні коштами, що виділялися на закупівлю форменого одягу для бійців Сил ТрО.

"Підрозділи Міністерства оборони до даного процесу закупівлі: визначення потреби, пошуку виконавця, укладання договору та супроводу виконання технічних умов — не залучалися", — зазначили у відомстві.

Також в МО додали, що у всіх випадках антикорупційних дій правоохоронних органів забезпечують всебічне сприяння досудовому розслідуванню та проводять відповідні внутрішні перевірки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закуплені Міноборони літні куртки для воїнів перетворились на "зимові" і подорожчали втричі, - журналіст Ніколов. ВIДЕО+ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, сьогодні було повідомлено про підозру директору приватної швейної фабрики, яка поставила ЗСУ неякісні зимові куртки та польові літні костюми. Сума завданих збитків - понад 35 млн грн.

Міноборони (7345) закупівлі (3368) ЗСУ (7531) тероборона (384)


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Топ коментарі
+27
Так вони і від яєць відмовлялися.
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11.08.2023 21:25
+23
Ну звісно ж - мародери ніколи не визнають, що вони мародери!
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11.08.2023 21:24
+16
Та нічого подібного звісно і буте не може-курячі яйця не дадуть збрехати...
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11.08.2023 21:25
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Ну звісно ж - мародери ніколи не визнають, що вони мародери!
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11.08.2023 21:24 Відповісти
Так вони і від яєць відмовлялися.
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11.08.2023 21:25 Відповісти
Я вам скажу больше - у меня сейчас висит такое вот дерьмо от турков, закупленное через болгарского посредника. Но они скажут что "вы все врете и такого быть не может"

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11.08.2023 22:06 Відповісти
Киздят, как всегда, и им это, плять, покую...
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11.08.2023 22:07 Відповісти
Ніхто не бреше. Просто перед перехадом на посаду посла в Великобританію Рєзніков вирішив попвнити свої кишені через державу
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12.08.2023 00:18 Відповісти
Та нічого подібного звісно і буте не може-курячі яйця не дадуть збрехати...
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11.08.2023 21:25 Відповісти
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11.08.2023 22:09 Відповісти
Звісно "фахівці" мо не залучалися, бо якби залучилися то коштувала вона б у 100 разів дорожче. а привезли би замість форми спідню білизну відомих брендів.
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12.08.2023 13:10 Відповісти
Так, всі тільки і мріють оббрехати яйцеслава...
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11.08.2023 21:26 Відповісти
а що стосовно тої що стала зимовою і подорожчала втричі поки доїхала?
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11.08.2023 21:26 Відповісти
Дама сдавала в багаж
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картину,
Корзину,
Картонку
И маленькую собачонку.

Выдали даме на станции
Четыре зеленых квитанции
О том, что получен багаж:
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картина,
Корзина,
Картонка
И маленькая собачонка.

Вещи везут на перрон.
Кидают в открытый вагон.
Готово. Уложен багаж:
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картина,
Корзина,
Картонка
И маленькая собачонка.

Но только раздался звонок,
Удрал из вагона щенок.
Хватились на станции Дно:
Потеряно место одно.
В испуге считают багаж:
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картина,
Корзина,
Картонка…
- Товарищи! Где собачонка?

Вдруг видят: стоит у колес
Огромный взъерошенный пес.
Поймали его - и в багаж,
Туда, где лежал саквояж,
Картина,
Корзина,
Картонка,
Где прежде была собачонка.

Приехали в город Житомир.
Носильщик пятнадцатый номер
Везет на тележке багаж:
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картину,
Корзину,
Картонку,
А сзади ведут собачонку.

Собака-то как зарычит,
А барыня как закричит:
- Разбойники! Воры! Уроды!
Собака - не той породы!
Швырнула она чемодан,
Ногой отпихнула диван,
Картину,
Корзину,
Картонку…
- Отдайте мою собачонку!

- Позвольте, мамаша! На станции,
Согласно багажной квитанции,
От вас получили багаж:
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картину,
Корзину,
Картонку
И маленькую собачонку.
Однако
За время пути
Собака
Могла подрасти!
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11.08.2023 22:18 Відповісти
А сума грошей, яку вкрали учні Коперфільда з МО, мабуть не менша. Чому про фокус "переодягання" і документи-докази МО мовчить?
"4 900 курток загальною вартістю 142 тисячі доларів перетворюються на 4 900 курток за 421 тисячу доларів" І цифри лишили ті самі, малопомітна перестановка і яка відчутна різниця! Було 142 стало 421...
Джерело:
https://suspilne.media/548413-zakupivli-minoboroni-vartist-odagu-dla-vijskovih-pid-cas-dostavki-zdorozcala-u-3-razi-zmi/
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11.08.2023 22:31 Відповісти
Якісної, до речі, теж..
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11.08.2023 21:28 Відповісти
Ну звісно воно само! Невстановлене коло осіб вступивши у сговір з невстановленним колом осіб і т.д. и т.п.
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11.08.2023 21:28 Відповісти
шо знову замість них закупило яйця в кілометрах?
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11.08.2023 21:30 Відповісти
до речі, тут щє як яйце поставити - на попку чи на ребро покласти - це різні кілометри...
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11.08.2023 21:33 Відповісти
І я не я і корова не моя... Але ці руки нічого не крали. То кремлівські агенти воду мутять.
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11.08.2023 21:30 Відповісти
То в нас напевне ще є якесь невидиме МО. Тепер зрозуміло хто так паскудить ''видиме МО''
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11.08.2023 21:31 Відповісти
Резников, уйди с должности, журнашлюга. Не потому что так делает офицер (тебе это незнакомо). А потому что свом воровством ты позоришь Залужного, а ведь у нас в стране до сих пор не понимают обязанностей Министра Обороны и Верховного Командущего ЗСУ.
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11.08.2023 21:32 Відповісти
Своим воровством он не позорит он УБИВАЕТ солдат и офицеров ВСУ. ВОРОВСТВО это УБИЙСТВО.
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11.08.2023 21:46 Відповісти
Именно так. Пропавшие американские аптечки или китайское дерьмо вместо нормальных - никак не помогают спасти жизни ребят, а наоборот
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11.08.2023 22:12 Відповісти
Плакать или смеятся....хз...
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11.08.2023 21:35 Відповісти
Смеяться сквозь слезы.
********, это уже торговля на крови или еще нет? И что то молчит по этому поводу ,и не одному уже, из клетки пидстаркуватый грузинский орел и борцун с коррупцией Михуил. Да и Наем и СерЛещь с Ягорием Хорьковым молчат.
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11.08.2023 21:43 Відповісти
У меня ошибка в тексте. Прошу прощения но вместо слова "орёл" надо читать "козёл".
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12.08.2023 13:52 Відповісти
Якже хочеться любителю яєчок в кілограмах послом слинять за кордон ,зараз скаже що його знову ввели в оману.
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11.08.2023 21:35 Відповісти
Відморозитись, коли є проблеми, і клеїти дурня - це наша національна риса, - https://youtu.be/uIz6xnavj7Y , МО було б не МО, якби сказало: "да, ми обіср*лись, але все виправимо".
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11.08.2023 21:36 Відповісти
Шуткуєте?
Виправити, це як? Вкрадені у наріду гроші повернути з власних офшорів, коли вони з ними вже поріднилися і вважають своїми?
Дружин, коханок, дітей, батьків, які так затишно влаштувались по Європах та Америках, накупили віл, повідкривали бізнеси, залишити без засобів до існування?
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11.08.2023 21:52 Відповісти
а вже ніяк нічого не повернути, шановна Чайка....
виростили свого непереізбранного *****.
чим далі тим менше різниці бачу між бубою і ******...
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11.08.2023 22:16 Відповісти
Так то воно так, але Рєзніков точно не українець.
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12.08.2023 00:26 Відповісти
І ось кому, як не ГАНДОНОВІ рєзнікову, усі повірять...
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11.08.2023 21:37 Відповісти
Я не я и куртка не моя. А кто договор подписал на закупку? Его ФИО и должность? Или договор подписал только производитель? В одиночку
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11.08.2023 21:38 Відповісти
Я не я, в срака з яйцями по 17 не моя.
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11.08.2023 21:39 Відповісти
Ми в курсі, міністерство: мопед не твій, ти просто розмістило об'яву!
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11.08.2023 21:40 Відповісти
Яйцеголовий крадій відхрещується від оборудки?
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11.08.2023 21:41 Відповісти
Я ж казав це провокація Порошенко, а наш прекрасний Рєзніков вдягнув ЗСУ в найякіснішу кордуру
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11.08.2023 21:44 Відповісти
Ну. также как и золотые яйца и наливные яблоки\
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11.08.2023 21:47 Відповісти
Опять морочат яйца под яблоней.
Речь идет не о качестве, а не соответствии сезону, а значит и цене
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11.08.2023 21:49 Відповісти
А я считаю, шо бойцы ТрО не умеют сию хворму носить, ну там багают в ней, ползают, забираюца в лесопосадки. Не берегут её кароче, вот! (ирония)
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11.08.2023 21:54 Відповісти
Евгена Борисова военкома Одеси теж проверили МО, ніякіх фактів та недоліків не знайшли,
речник Півдня Наталья Гуменюк.
Тому треба вірити або знімати лапшу з вух.
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11.08.2023 21:56 Відповісти
До речі, чому нема питань до неї? Недоторкана?
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12.08.2023 05:56 Відповісти
та то мабуть я її закупив і забув
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11.08.2023 21:57 Відповісти
То зробив Порошенко.
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11.08.2023 22:52 Відповісти
Він мабуть хтів, але адмінресурсу цього разу не вистачило...Конкуренти з МО виявилися більш вправними...Хто ж знав, що вони учні відомого Д. Коперфільда?
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11.08.2023 23:06 Відповісти
Значить підмінили на митниці.
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11.08.2023 21:59 Відповісти
ми 30 років за крадіїв голосуємо а як нас обікрали то лемент влаштовуємо.

а потім дивуємося що нас в ЕС не беруть поки три рази ку не зробимо з присіданнями.
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11.08.2023 22:01 Відповісти
..кому ближе,оттыкайте этих свистунов художественного свиста мордой в их же вранье... Или надо коммисию Юстиции США вызывать !!!
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11.08.2023 22:03 Відповісти
то ху...ня з цією справою!
давайте поговоримо про куртки, що закуплені в Туреччині і по дорозі здорожчали у 3 рази!
оце цікаво! а цим кейсом не брешіть і не забивайте ефір

не чую реакцію та коментар міноборони щодо турецького кейсу, який з'явився на день раніше!
яйцекрад, коментуй, падлюка!
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11.08.2023 22:05 Відповісти
Нє, хлопчаки, хтось писав, що можна об'єднати :Пороха, Юлю, Кулювлоба. Таке вже було, коли просрали Українськість в минулому столітті, бо кожен вважав, що тільки він. Давайте жити по Конституції-є Президент, нехай керує, хай розгонить оту всю сволоту, що роками там прижилася. Але він , можливо, довіряє Рєзнікову?
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11.08.2023 22:14 Відповісти
не роками, а останніми трьома роками, точніше останніми роками з перервою 2014-2019 роки, бо завдяки блазню, з квітня 2019 року усі підари повернулися.
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11.08.2023 22:34 Відповісти
- Любий, ти що - дрочиш???
- Клянуся, люба - то рука Москви!!!
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11.08.2023 22:16 Відповісти
Пусть в суд подадут.
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11.08.2023 22:25 Відповісти
Верю!
А Служба Безпеки не має інформації про те, хто передавав ФБР недостовірні дані, на підставі яких блокували антипутінських росіян, українців і навіть американців, включно з російськомовним Держдепу. Тобто, фактично, керівництво СБУ поставило під сумнів доповідь американських законодавців
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11.08.2023 22:30 Відповісти
Ну "нарід" вибрав ВСІ нові ліца--то і хавайте те ,що вибрали. Щось не зустрічав НІКОГО,щоб сказав,да, я також винен в тому,що при владі одні брехуни,крадії,зрадникі,наперстникі,шахраї. і просто некомпетентні особи. Коли "нарід" буде публічно визнавати свої помилкі--тоді буде і покращення. Але ж ці "нові ліца"---дзеркальне відображення нашого суспільства.
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11.08.2023 22:35 Відповісти
Головне правильно обрати, а далі можна йти, спокійно займатися своїми справами. Правильні народні обранці все зроблять за нас.
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11.08.2023 22:49 Відповісти
я не я и рожа не моя
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11.08.2023 22:53 Відповісти
доверие к минобороны такое же как пуйло , два сапога пара ...........
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11.08.2023 23:38 Відповісти
Це все так,але ж цю форму повинні купувати самі військові за свої кошти. В нормальній державі всю військову амуніцію, і одіж зокрема, забезпечує держава.То значить, у нас злодійська влада порушує всі можливі закони. Тепер щодо виборів, ці вибори були значною мірою сфальсифіковані на рівні виборчих дільниць і правосуддя не звернуло на це увагу за своїми особистими збагаченнями. До лампочки їм вибори, коли є можливість наколядувати якісь нещасні мільйони.
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12.08.2023 03:31 Відповісти
Саме страшне , що МО краде на всьому на харчах , формі , аптечках , зброї. Міністр оборони і влада прикриває злодіїв. Жодного злодія - мародера не покарано, жодна справа не завершена , суди не відбуваються, вироків не має. А можна робити висновок , що всі вони разом в долі і габують розтерзану Україну , яка за все платить кров'ю своїх синів і дочок. А може вона імпотентна і немає сил або бажання карати своїх мародевів від влади.
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12.08.2023 06:44 Відповісти
Крадій першим волає "Лови крадія!". З яйцями було те саме.
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12.08.2023 08:46 Відповісти
Вірити зеленському,резніку і остальним зеленим потворам - себе не поважати.
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12.08.2023 14:51 Відповісти
ЛОГИКА ИДИОТА : документов нет, но вы абязаны падать!
""Підрозділи Міністерства оборони до даного процесу закупівлі: визначення потреби, пошуку виконавця, укладання договору та супроводу виконання технічних умов - не залучалися", - зазначили у відомстві. Джерело:
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21.08.2023 15:42 Відповісти
 
 