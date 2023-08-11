Міноборони заявляє, що не здійснювало закупівлю неякісної форми для ЗСУ

У Міністерстві оборони заявляють, що не здійснювали закупівлю форми для підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ, стосовно якої наразі триває розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Так, у МО прокоментували інформацію про викриття та оголошення підозри директору приватної фірми в заволодінні коштами, що виділялися на закупівлю форменого одягу для бійців Сил ТрО.

"Підрозділи Міністерства оборони до даного процесу закупівлі: визначення потреби, пошуку виконавця, укладання договору та супроводу виконання технічних умов — не залучалися", — зазначили у відомстві.

Також в МО додали, що у всіх випадках антикорупційних дій правоохоронних органів забезпечують всебічне сприяння досудовому розслідуванню та проводять відповідні внутрішні перевірки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закуплені Міноборони літні куртки для воїнів перетворились на "зимові" і подорожчали втричі, - журналіст Ніколов. ВIДЕО+ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, сьогодні було повідомлено про підозру директору приватної швейної фабрики, яка поставила ЗСУ неякісні зимові куртки та польові літні костюми. Сума завданих збитків - понад 35 млн грн.