Міноборони заявляє, що не здійснювало закупівлю неякісної форми для ЗСУ
У Міністерстві оборони заявляють, що не здійснювали закупівлю форми для підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ, стосовно якої наразі триває розслідування.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Так, у МО прокоментували інформацію про викриття та оголошення підозри директору приватної фірми в заволодінні коштами, що виділялися на закупівлю форменого одягу для бійців Сил ТрО.
"Підрозділи Міністерства оборони до даного процесу закупівлі: визначення потреби, пошуку виконавця, укладання договору та супроводу виконання технічних умов — не залучалися", — зазначили у відомстві.
Також в МО додали, що у всіх випадках антикорупційних дій правоохоронних органів забезпечують всебічне сприяння досудовому розслідуванню та проводять відповідні внутрішні перевірки.
Нагадаємо, сьогодні було повідомлено про підозру директору приватної швейної фабрики, яка поставила ЗСУ неякісні зимові куртки та польові літні костюми. Сума завданих збитків - понад 35 млн грн.
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Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картину,
Корзину,
Картонку
И маленькую собачонку.
Выдали даме на станции
Четыре зеленых квитанции
О том, что получен багаж:
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картина,
Корзина,
Картонка
И маленькая собачонка.
Вещи везут на перрон.
Кидают в открытый вагон.
Готово. Уложен багаж:
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картина,
Корзина,
Картонка
И маленькая собачонка.
Но только раздался звонок,
Удрал из вагона щенок.
Хватились на станции Дно:
Потеряно место одно.
В испуге считают багаж:
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картина,
Корзина,
Картонка…
- Товарищи! Где собачонка?
Вдруг видят: стоит у колес
Огромный взъерошенный пес.
Поймали его - и в багаж,
Туда, где лежал саквояж,
Картина,
Корзина,
Картонка,
Где прежде была собачонка.
Приехали в город Житомир.
Носильщик пятнадцатый номер
Везет на тележке багаж:
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картину,
Корзину,
Картонку,
А сзади ведут собачонку.
Собака-то как зарычит,
А барыня как закричит:
- Разбойники! Воры! Уроды!
Собака - не той породы!
Швырнула она чемодан,
Ногой отпихнула диван,
Картину,
Корзину,
Картонку…
- Отдайте мою собачонку!
- Позвольте, мамаша! На станции,
Согласно багажной квитанции,
От вас получили багаж:
Диван,
Чемодан,
Саквояж,
Картину,
Корзину,
Картонку
И маленькую собачонку.
Однако
За время пути
Собака
Могла подрасти!
"4 900 курток загальною вартістю 142 тисячі доларів перетворюються на 4 900 курток за 421 тисячу доларів" І цифри лишили ті самі, малопомітна перестановка і яка відчутна різниця! Було 142 стало 421...
Джерело:
https://suspilne.media/548413-zakupivli-minoboroni-vartist-odagu-dla-vijskovih-pid-cas-dostavki-zdorozcala-u-3-razi-zmi/
********, это уже торговля на крови или еще нет? И что то молчит по этому поводу ,и не одному уже, из клетки пидстаркуватый грузинский орел и борцун с коррупцией Михуил. Да и Наем и СерЛещь с Ягорием Хорьковым молчат.
Виправити, це як? Вкрадені у наріду гроші повернути з власних офшорів, коли вони з ними вже поріднилися і вважають своїми?
Дружин, коханок, дітей, батьків, які так затишно влаштувались по Європах та Америках, накупили віл, повідкривали бізнеси, залишити без засобів до існування?
виростили свого непереізбранного *****.
чим далі тим менше різниці бачу між бубою і ******...
Речь идет не о качестве, а не соответствии сезону, а значит и цене
речник Півдня Наталья Гуменюк.
Тому треба вірити або знімати лапшу з вух.
а потім дивуємося що нас в ЕС не беруть поки три рази ку не зробимо з присіданнями.
давайте поговоримо про куртки, що закуплені в Туреччині і по дорозі здорожчали у 3 рази!
оце цікаво! а цим кейсом не брешіть і не забивайте ефір
не чую реакцію та коментар міноборони щодо турецького кейсу, який з'явився на день раніше!
яйцекрад, коментуй, падлюка!
- Клянуся, люба - то рука Москви!!!
А Служба Безпеки не має інформації про те, хто передавав ФБР недостовірні дані, на підставі яких блокували антипутінських росіян, українців і навіть американців, включно з російськомовним Держдепу. Тобто, фактично, керівництво СБУ поставило під сумнів доповідь американських законодавців
""Підрозділи Міністерства оборони до даного процесу закупівлі: визначення потреби, пошуку виконавця, укладання договору та супроводу виконання технічних умов - не залучалися", - зазначили у відомстві. Джерело: