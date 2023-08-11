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Протягом доби росіяни завдали 5 ракетних ударів, 24 авіаційних та здійснили 37 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

донеччина,обстріл

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України 11 серпня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби російські окупанти завдали 5 ракетних ударів, застосувавши 4 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" (1 знищено) та 1 ракету С-300. Крім того, ворог завдав 24 авіаційних удари та здійснив близько 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою".

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Автор: 

Генштаб ЗС (6549) обстріл (28378)


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Между тем на маскве суд будет рассматривать дело против кацапских военных, которые не предотвратили нападение Украины на кацапию. Полностью поддерживаем этот суд и выступаем с призывом к суду применить максимально возможное наказание для этих вояк. Причем сразу для всех.
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11.08.2023 21:36 Відповісти
 
 