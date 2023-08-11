США можуть навчати українських пілотів на F-16, якщо європейські партнери "не мають можливостей", - Кірбі
Сполучені Штати Америки можуть провести навчання українських пілотів на винищувачах F-16, якщо тренування не організують країни Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Джеффа Селдіна.
"США відкриті для навчання українських пілотів, якщо європейські партнери не мають для цього можливості", - наводить кореспондент слова Кірбі.
При цьому американський чиновник додав, що США прагнуть просуватися вперед щодо надання Україні "довгострокових можливостей".
Топ коментарі
+14 Алекс Скела
показати весь коментар11.08.2023 22:14
+12 Igor Uh #550980
показати весь коментар11.08.2023 22:23
+11 Валентин Коваль #550884
показати весь коментар11.08.2023 22:16
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Не те , що Байден , Саліван. Які
явно розігрують якусь то партію у покер . Де Україна розмінна монета.
Ну що таке ти верзеш?
Просто республіканець Рейган та республіканець Трамп це дві великі різниці.
Той самий Маккєйн. Ось це справжній республіканець.
Вчи історію хлопець , та не неси дурниць.
Зе обещал обучение(на рояле).
Пусть дают и обучают.