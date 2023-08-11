США можуть навчати українських пілотів на F-16, якщо європейські партнери "не мають можливостей", - Кірбі

Сполучені Штати Америки можуть провести навчання українських пілотів на винищувачах F-16, якщо тренування не організують країни Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Джеффа Селдіна.

"США відкриті для навчання українських пілотів, якщо європейські партнери не мають для цього можливості", - наводить кореспондент слова Кірбі.

При цьому американський чиновник додав, що США прагнуть просуватися вперед щодо надання Україні "довгострокових можливостей".

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