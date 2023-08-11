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США можуть навчати українських пілотів на F-16, якщо європейські партнери "не мають можливостей", - Кірбі

джон,кірбі

Сполучені Штати Америки можуть провести навчання українських пілотів на винищувачах F-16, якщо тренування не організують країни Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голосу Америки" Джеффа Селдіна.

"США відкриті для навчання українських пілотів, якщо європейські партнери не мають для цього можливості", - наводить кореспондент слова Кірбі.

При цьому американський чиновник додав, що США прагнуть просуватися вперед щодо надання Україні "довгострокових можливостей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навчання українських пілотів на F-16, ймовірно, буде затримано ще на рік, - WP

Автор: 

навчання (577) Кірбі Джон (526) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+14
Нашим онукам приготуватися чи можна не спішити?
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11.08.2023 22:14
+12
Це Санта Барбара ...
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11.08.2023 22:23
+11
Пінг - понг
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11.08.2023 22:16
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Нашим онукам приготуватися чи можна не спішити?
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11.08.2023 22:14 Відповісти
Хай підростають для F-35!
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11.08.2023 22:17 Відповісти
Де швидше, там і починати! І не треба нагальні потреби відсувати "довгостроковими можливостями.
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11.08.2023 22:15 Відповісти
Пінг - понг
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11.08.2023 22:16 Відповісти
Це Санта Барбара ...
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11.08.2023 22:23 Відповісти
Цинічні тварюки. Дістали. Скоріше би 2024 рік. Щоб переміг Трамп , та запроторив би молодшого та старшого Байденів до буцигарні.
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11.08.2023 22:30 Відповісти
Трамп обещал закончить войну за 24 часа. Вы в это верите?
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11.08.2023 22:47 Відповісти
Трамп це цинічний нарцис. Но він хочь робить все у відкриту , не маскуючись.
Не те , що Байден , Саліван. Які
явно розігрують якусь то партію у покер . Де Україна розмінна монета.
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11.08.2023 23:05 Відповісти
Все, що робить Трамп, все, за його розумінням, на благо США. Буде вигідно продати України московії, він продасть. Бо він республіканець, тобто, за інтереси своєї держави. Байде - демократ, це за главенство принципів демократії у світі. Уловлюєте різницю?
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12.08.2023 07:36 Відповісти
Рейган був республіканець. Довів СРСР до цугундера , та звільнив людей від деспотії кпрс. При ньому об'єдналась ФРН.
Ну що таке ти верзеш?
Просто республіканець Рейган та республіканець Трамп це дві великі різниці.
Той самий Маккєйн. Ось це справжній республіканець.
Вчи історію хлопець , та не неси дурниць.
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12.08.2023 07:56 Відповісти
Резников обещал самолёты
Зе обещал обучение(на рояле).
Пусть дают и обучают.
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11.08.2023 22:40 Відповісти
Ага, головне - не поспішати!
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11.08.2023 22:40 Відповісти
Прагнуть просуватися вперед у підготовці до того, щоб почати думати про здійснення намірів щодо обговорення конкретних заходів з організації схвалення консультацій зі згаданого кола питань.
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11.08.2023 22:54 Відповісти
Какие тут коменты? Та за дурачков держат. Комедь с танками год думали, два десятка старья дали. Теперь с ф-16 полтора года затевают марафон. Как ни в чем не бывало. Во ржут кацапы.
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12.08.2023 00:16 Відповісти
Санта Барбара серия №1999 . Сделаем все что бы ***** не проиграл войну.
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12.08.2023 09:03 Відповісти
 
 