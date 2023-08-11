МАГАТЕ уважно стежитиме за переведенням шостого енергоблоку на ЗАЕС в стан "гарячого зупину"

Команда експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС уважно стежитиме за процесом переходу 6-го енергоблоку в режим "гарячого зупину".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт МАГАТЕ.

"Команда МАГАТЕ на об’єкті буде уважно стежити за операціями з переходу між зупиненими станами блоків №4 та №6", – заявив Гроссі.

Уточнюється, що переведення 4-го блоку в режим "холодного зупину", спричинене витоком води на одному з парогенераторів, розпочалося у четвер.

У звіті також повідомляється, що впродовж трьох днів шостий блок ЗАЕС має бути переведений у режим "гарячого зупину".

З 21 квітня енергоблок №6 перебував у режимі "холодного зупину" для здійснення перевірки та обслуговування систем безпеки. Інші блоки станції залишаться у режимі "холодного зупину".

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Також зазначається, що в результаті проведених експертами агентства обходів на території станції було виявлено кілька військових вантажівок для технічного обслуговування у машинній залі 2-го енергоблоку. Мін або вибухівки на території ЗАЕС знайдено не було.

Нагадаємо, росіяни переводять четвертий енергоблок Запорізької атомної станції в холодний режим через виявлене технічне порушення, однак при цьому планують запустити в гарячий режим шостий блок станції.