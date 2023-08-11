УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11134 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 802 13

МАГАТЕ уважно стежитиме за переведенням шостого енергоблоку на ЗАЕС в стан "гарячого зупину"

заес

Команда експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС уважно стежитиме за процесом переходу 6-го енергоблоку в режим "гарячого зупину".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт МАГАТЕ. 

"Команда МАГАТЕ на об’єкті буде уважно стежити за операціями з переходу між зупиненими станами блоків №4 та №6", – заявив Гроссі.

Уточнюється, що переведення 4-го блоку в режим "холодного зупину", спричинене витоком води на одному з парогенераторів, розпочалося у четвер.

У звіті також повідомляється, що впродовж трьох днів шостий блок ЗАЕС має бути переведений у режим "гарячого зупину".

З 21 квітня енергоблок №6 перебував у режимі "холодного зупину" для здійснення перевірки та обслуговування систем безпеки. Інші блоки станції залишаться у режимі "холодного зупину".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни розпочали "технічне обслуговування" енергоблоку №5 на ЗАЕС та відмовляються надати докладну інформацію, - МАГАТЕ

Також зазначається, що в результаті проведених експертами агентства обходів на території станції було виявлено кілька військових вантажівок для технічного обслуговування у машинній залі 2-го енергоблоку. Мін або вибухівки на території ЗАЕС знайдено не було.

Нагадаємо, росіяни переводять четвертий енергоблок Запорізької атомної станції в холодний режим через виявлене технічне порушення, однак при цьому планують запустити в гарячий режим шостий блок станції.

МАГАТЕ (712) Запорізька АЕС (1404)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
"уважно стежитиме" це якись глубинно-пасивний стан. Навіть "занепокоєння" видається більш агресивною дією.
показати весь коментар
11.08.2023 22:15
+4
Дивіться тільки дуже уважно. Лише росатому нічого не забороняйте
показати весь коментар
11.08.2023 22:17
+2
Так уважно стежитиме. що спочатку пообнімається із свинособаками
показати весь коментар
11.08.2023 22:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
новина тиждня...
показати весь коментар
11.08.2023 22:10 Відповісти
Так уважно стежитиме. що спочатку пообнімається із свинособаками
показати весь коментар
11.08.2023 22:14 Відповісти
та ні.
обійми то суто людська справа.
А МАГАТЕ І РАШКА ***********, І МАГАТЕ ТУТ У РОЛІ КОБЕЛЯ, НЮХАЄ ВИКЛЮЧНО ПІД ХВОСТИКОМ У ПАрашші !!!
показати весь коментар
12.08.2023 06:54 Відповісти
"уважно стежитиме" це якись глубинно-пасивний стан. Навіть "занепокоєння" видається більш агресивною дією.
показати весь коментар
11.08.2023 22:15 Відповісти
Дивіться тільки дуже уважно. Лише росатому нічого не забороняйте
показати весь коментар
11.08.2023 22:17 Відповісти
Ге ж, ге ж...
Уважне стеження за руками шахрая дуже сильно допомагає!
Ги...
показати весь коментар
11.08.2023 22:21 Відповісти
Оце так новина!
показати весь коментар
11.08.2023 22:25 Відповісти
Як же ви заїбали своїм безкінечним стеженням. Рахіти нездатні
показати весь коментар
11.08.2023 22:31 Відповісти
ага, ага...стежте, тільки дивіться щоб очі не перенапружились....
показати весь коментар
11.08.2023 22:57 Відповісти
Стежити - добре. А щось конкретне робити - ще краще. Було б лише бажання.
показати весь коментар
11.08.2023 23:24 Відповісти
- УЯВІТЬ СОБІ В ОДНІЙ ОСОБІ ЗБОЧЕНЦЯ-ПЕДОФІЛА І АНОНІСТА-ІМПОТЕНТА.
ОЦЕ ВАМ І Є ООН.
- УЯВІТЬ ПРОДАЖНУ БРУДНУ СМЕРДЮЧУ ШЛЬОНДРУ - ВІДРАЗУ ПОБАЧИТЕ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ .
- УЯВІТЬ СОБІ ГЕРМАФРОДІТА ЯКИЙ В БІЛЬШІЙ СВОЄЇ СКЛАДАЄТЬСЯ З РОZІЙСЬКОГО ЛАЙНА - ОТО БУДЕ ВАМ ОБСЄ..
- УЯВІТЬ ОПУЩЕНОГО ТЕРПІЛУ НА ЗОНІ - ОТО ВАМ МАГАТЕ..
А ГОЛОВНЕ ТЕ, ЩО ВОНИ ВЗАГАЛІ НА УТРИМАННІ ФАШИСТСЬКОЇ росії.
ТО ЯКА Ж **** БУДЕ КУСАТИ РУКУ ЯКА ГОДУЄ.
показати весь коментар
12.08.2023 06:51 Відповісти
здорового глузду в магате небуло знайдено пошики тривають ...
показати весь коментар
12.08.2023 07:12 Відповісти
это организация как проститутка...
показати весь коментар
12.08.2023 08:38 Відповісти
 
 