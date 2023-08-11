МАГАТЕ уважно стежитиме за переведенням шостого енергоблоку на ЗАЕС в стан "гарячого зупину"
Команда експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС уважно стежитиме за процесом переходу 6-го енергоблоку в режим "гарячого зупину".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт МАГАТЕ.
"Команда МАГАТЕ на об’єкті буде уважно стежити за операціями з переходу між зупиненими станами блоків №4 та №6", – заявив Гроссі.
Уточнюється, що переведення 4-го блоку в режим "холодного зупину", спричинене витоком води на одному з парогенераторів, розпочалося у четвер.
У звіті також повідомляється, що впродовж трьох днів шостий блок ЗАЕС має бути переведений у режим "гарячого зупину".
З 21 квітня енергоблок №6 перебував у режимі "холодного зупину" для здійснення перевірки та обслуговування систем безпеки. Інші блоки станції залишаться у режимі "холодного зупину".
Також зазначається, що в результаті проведених експертами агентства обходів на території станції було виявлено кілька військових вантажівок для технічного обслуговування у машинній залі 2-го енергоблоку. Мін або вибухівки на території ЗАЕС знайдено не було.
Нагадаємо, росіяни переводять четвертий енергоблок Запорізької атомної станції в холодний режим через виявлене технічне порушення, однак при цьому планують запустити в гарячий режим шостий блок станції.
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обійми то суто людська справа.
А МАГАТЕ І РАШКА ***********, І МАГАТЕ ТУТ У РОЛІ КОБЕЛЯ, НЮХАЄ ВИКЛЮЧНО ПІД ХВОСТИКОМ У ПАрашші !!!
Уважне стеження за руками шахрая дуже сильно допомагає!
Ги...
ОЦЕ ВАМ І Є ООН.
- УЯВІТЬ ПРОДАЖНУ БРУДНУ СМЕРДЮЧУ ШЛЬОНДРУ - ВІДРАЗУ ПОБАЧИТЕ ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ .
- УЯВІТЬ СОБІ ГЕРМАФРОДІТА ЯКИЙ В БІЛЬШІЙ СВОЄЇ СКЛАДАЄТЬСЯ З РОZІЙСЬКОГО ЛАЙНА - ОТО БУДЕ ВАМ ОБСЄ..
- УЯВІТЬ ОПУЩЕНОГО ТЕРПІЛУ НА ЗОНІ - ОТО ВАМ МАГАТЕ..
А ГОЛОВНЕ ТЕ, ЩО ВОНИ ВЗАГАЛІ НА УТРИМАННІ ФАШИСТСЬКОЇ росії.
ТО ЯКА Ж **** БУДЕ КУСАТИ РУКУ ЯКА ГОДУЄ.