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Маркарова про членство України в НАТО: Відбудуться серйозні дискусії - шлях до Вашингтонського саміту буде непростим

оксана,маркарова

Процес перемовин щодо членства України в НАТО сильно ускладнює війна.

Більшість друзів України у Сполучених Штатах Америки розуміє, що вступ нашої держави до НАТО – це єдиний дієвий механізм, який гарантує безпеку як України, так і всього регіону. Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Однак, поки ми перебуваємо в стані активної війни, це сильно ускладнює процес перемовин. Наша позиція проста: стратегічне завдання України, яке озвучує президент Зеленський, підтримує народ – це членство України в НАТО і в ЄС. Ми хочемо отримати запрошення і говорити про конкретні кроки до членства та реформи, які ми маємо зробити", - зазначила посол.

Маркарова підкреслила, що "шлях до Вашингтонського саміту буде непростим".

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"Відбудуться серйозні дискусії, але це – пріоритет, над реалізацією якого посольство вже почало працювати, зокрема, на рівні експертів, роботи з американським суспільством та партнерами", - додала дипломат.

Автор: 

членство в НАТО (1719) Маркарова Оксана (492)


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Топ коментарі
+9
Мадам, а вы в курсах, шо она между делом родила четверых детей, а между родами закончила Киево-Могилянку, университет штата Индиана, практиковалась во Всемирном банке, 4 года проработала замминистра финансов, и.о. министра финансов, министром финансов. Теперь посол в США. А вы мадам шо смогли, выйти замуж за английского докера?
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11.08.2023 23:06
+7
Зяма не ходить туди куди його не кличуть, щоб ти знала.
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11.08.2023 22:49
+6
мабуть вимагають знищити татаровсье іго.
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11.08.2023 22:39
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мабуть вимагають знищити татаровсье іго.
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11.08.2023 22:39 Відповісти
Процесс переговоров о членстве Украины в НАТО сильно усложняет война... Не бреши! Зе банда и КОРУПЦИЯ! вот причина,
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11.08.2023 23:57 Відповісти
Причина в пуйле, все остальное ваши фантазии. Иначе нам просто дали список что исправить как делали всегда до этого. А сейчас даже заикнуться боятся =(
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12.08.2023 02:34 Відповісти
Иначе нам просто дали список -- дали целых 20 шт.за 3 года.РЕЗУЛЬТАТ=0.КОРУПЦИЯ ==100. ДА ВЫ СВОИМ ГРАБЕЖОМ- И ПРИВЕЛИ ПУЙЛО В СВОЙ ДОМ! Хватит врать! КОРУПЦИЯ--НЕ ДАСТ ВАМ ПОБЕДИТЬ!ПРОСНИТЕСЬ!
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12.08.2023 16:14 Відповісти
Что у вас за бред в голове! То есть пуйло выбирает кого атаковать по уровню коррупции?! Ему не понравился наш майдан и проевропейский выбор, с того момента он очень последователен и хочет захватить если не всю Украину то что сможет. Ну или сделать ее "вассалом".
ЗЫ, Про 20 шт ссылочки дадите, или балабольство как всегда?
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12.08.2023 18:41 Відповісти
То есть пуйло выбирает кого атаковать по уровню коррупции? ---- ПРИКИНЬ --ТАКИ ДА! или для Тебя это Новость? Так иди Учись Салага!
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12.08.2023 22:20 Відповісти
Маркарова теж узеленська злодійка! Она по банкам спеціалізувалася !
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12.08.2023 13:38 Відповісти
Як вона розкоровіла! Хіба ж можна себе так не любити?
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11.08.2023 22:45 Відповісти
бодіхейт це огидно, тим більш від жінки...Маркарова не фото модель, тож хай хоч вуса відрощує, аби результат був потрібний
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11.08.2023 22:56 Відповісти
Американську англійську вона знає, але вона не діпломат!
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12.08.2023 13:39 Відповісти
не дипломат, її закинули бо має зв'язки з фінансовими колами в Штатах...Вона одіозна особа в контексті муток в Україні. Якби не Петро її Аккорд банк закрили б...Та вона точно не дурепа і ***** на її вагу...
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12.08.2023 13:42 Відповісти
Ну давай якусь "соску" призначать, щоб тобі було приємно дивитись, але результат буде відповідний.
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11.08.2023 23:04 Відповісти
Мадам, а вы в курсах, шо она между делом родила четверых детей, а между родами закончила Киево-Могилянку, университет штата Индиана, практиковалась во Всемирном банке, 4 года проработала замминистра финансов, и.о. министра финансов, министром финансов. Теперь посол в США. А вы мадам шо смогли, выйти замуж за английского докера?
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11.08.2023 23:06 Відповісти
яка користь від Вами перерахованого. українському народові.захисникам, пенсіонерам. калікам і т.д?
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11.08.2023 23:21 Відповісти
Тим що в Україні є освічені фахівці, а не тільки баристи і перукарі.
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11.08.2023 23:41 Відповісти
Реальний рівень , повсякденного життя українського народу ,вказує на те, що Ви фальшуєте, позаяк в Україні є освідчені аферисти -грабіжники , при владі ,котрі оббирають український народ ."як липу "
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12.08.2023 07:52 Відповісти
Маркарова крадійка як і іх чоловік. Замість терміну у в'язниці вона отримала призначення послом у США. Все у найкращих традиціях зеленої шелупоні.
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12.08.2023 13:42 Відповісти
Немає. Покоління куплених дипломів і куплених посад.
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12.08.2023 15:11 Відповісти
«Жінка, яка ніколи не спить», - так посла України назвала авторитетна The Washington Post, відзначаючи безпрецедентну активність та результативність Маркарової. Це з ФБ Соня Кошкина...От і не знаю кому вірити тобі чи американському виданню)))
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13.08.2023 21:32 Відповісти
«Жінка, яка ніколи не спить», - так посла України назвала авторитетна The Washington Post, відзначаючи безпрецедентну активність та результативність Маркарової- який реальний результат для України і її народу від назви "жінка ,яка ніколи не спить" .котру придумали ті,котрі "не сплять с Маркаровою і не можуть знати спить вона, а чи давить 25 годин .як пожарник в подушку,що і є результатом безпрецедентної активності,авторитет The Washington Post можливо для Вас ,для мене так собі "жовте" і часами прорашистське видання. ВІР БОГУ.мені без потреби
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13.08.2023 21:48 Відповісти
багато слів...просто проти The Washington Post це справді смішно
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13.08.2023 21:51 Відповісти
мені все одно багатослів'я і MrStepanovM, котрий де кілька разів навязує людям думку ,що хтось не спить .«Жінка, яка ніколи не спить»,.ніби він в курсі ,разом з американською газетою , і по черзі сплять в спальні «Жінка, яка ніколи не спить»...
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13.08.2023 22:02 Відповісти
фсё! пАбИдил!
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13.08.2023 22:37 Відповісти
свій єхидний сарказм залиш при собі, він теж про Тебе розказує
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14.08.2023 09:21 Відповісти
Я по коментах людей, що її знають що воно аферистка-крадійка, яку зе-гніди в нагороду за крадене поставили послом.

Не міг Дєрьмак призначити нормальну людину.

Так шо не гони тут ротом.
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12.08.2023 00:05 Відповісти
З якої посади розпочалася її кар'єра держслужбовця? Про що ****@мо, Сонечко?
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12.08.2023 09:45 Відповісти
Не брешіть , бо родила вона одну дитину , а троє дітей , то чоловіка від іншого шлюбу.
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12.08.2023 12:13 Відповісти
МОЖНО!
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11.08.2023 23:59 Відповісти
Пані посол виглядає так, що аж кортить запитати: "Женщіна! Ви гдє такой хароший лук бралі?"
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11.08.2023 22:48 Відповісти
Зяма не ходить туди куди його не кличуть, щоб ти знала.
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11.08.2023 22:49 Відповісти
Він може не ходити, чи ходити, куди хоче.
Та хоче цього зЕрмак чи ні, а Україна йде в НАТО.
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11.08.2023 22:53 Відповісти
Він представляє Україну на міжнародному рівні і якщо він на збирається в НАТУ, то виходить і Україна туди на іде.
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11.08.2023 22:57 Відповісти
маркарова - рупор України в США.
поганий геть рупор, бо єдине де я його чую - в українських новинах.
а мав би чути в американських - нема їі там....
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11.08.2023 22:54 Відповісти
Неправда. Коли вона приходить у сенат США , іі зустрічають стоячи і з рукоплесканням. Вона розумниця.
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11.08.2023 23:08 Відповісти
ви зробили мій день зеленим......
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11.08.2023 23:11 Відповісти
проспись
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11.08.2023 23:16 Відповісти
сара, ви мені не то шевелите - і ваші поради ні до чого!
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11.08.2023 23:22 Відповісти
здохни
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12.08.2023 00:07 Відповісти
До три п'ятнадцять у пару проспатися
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12.08.2023 15:12 Відповісти
Не перебільшуйте! Ви, мабуть, маєте на увазі засідання обох палат, присвячене Україні чи певні слухання сенату з українських питань. Зустрічають оплесками, але то більше визнання героїзму українського народу, ніж поваги до певної персони. Президент - то символ держави, посол - представник держави вищого рангу. Президента може чекати імпічмент і суд, на те сподіваюсь, за певні дії чи бездіяльність. Маркарова на посаді посла, вважаю, не кращий варіант, хоч і не найгірший із обойми Єрмака. У Вашингтоні мав би бути зубр української дипломатії, яких у нас достатньо.
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12.08.2023 00:32 Відповісти
Тому мабуть МЗС України оголосило відкритий конкурс на посади послів. Шукають, знайти не можуть тих досвідчених феодалів корупціонерів .
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12.08.2023 15:16 Відповісти
Юні рабовласники-мільярдери зробили "МЗС у смартфоні". Ключі у Єрмака. Може відчинити старому алкоголікові чи молодій сексологині.
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12.08.2023 17:23 Відповісти
І тобі скину цю інфу.....«Жінка, яка ніколи не спить», - так посла України назвала авторитетна The Washington Post, відзначаючи безпрецедентну активність та результативність Маркарової. Це з ФБ Соня Кошкина...
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13.08.2023 21:33 Відповісти
авжеж її - мої пардони - а так і не зразу зрозуміеш..
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11.08.2023 22:57 Відповісти
******* більшає, наближається друга каденція зеленого жаху....
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12.08.2023 09:48 Відповісти
коли будете накидати про "зелену послицю" не забувайте хто зробив її міністром фінансів
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11.08.2023 22:54 Відповісти
ну и про делишки которые она мутила с мужиньком
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11.08.2023 23:00 Відповісти
а от тут очень важно понимать когда мутила если после 2019 то "зелена потвора", а если до....
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11.08.2023 23:02 Відповісти
важно - "мутняк,котрий не спить,бо і дальше мутить"
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13.08.2023 22:04 Відповісти
Брєд. Кому ми потрібні з таким крадівництвом?
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11.08.2023 22:56 Відповісти
В 2021 році Верховна рада України провалила голосування щодо проєкту постанови про звернення Верховної ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо надання Україні двостороннього статусу основного союзника США поза НАТО.
Під час https://www.youtube.com/watch?v=Whk7FPq8MUk засідання Ради 8 вересня 2021 року проєкт постанови №5380 підтримали лише 24 народні обранці.
Пояснювалось це тим, що це начебто завадить Україні вступити в НАТО.
Відхилення даної постанови та зупинення процесу набуття статусу союзника США стало фатальною помилкою всієї зе-влади вкупі із опозицією в особі ПЄС, що мала наслідком катастрофу 24.02.2022.
Адже підпиши в 2021 році Україна зі США таку угоду, то й вторгнення військ пітьми можна було б уникнути дипломатичним шляхом.
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11.08.2023 23:04 Відповісти
Та то те саме що Меморандум підписали,а толку.. І та угода така ж фікція була б. Вон Лендліз уже підписаний і діє, а толку багато від нього?
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11.08.2023 23:21 Відповісти
Така угода серед іншого (постачання озброєння і техніки, навчання, фінансування) передбачає розміщення союзних військ США на території держави - учасника.
Якщо б Маркарова і Кулеба діяли рішуче і переконали і Байдена і Зеленського у крайній необхідності підписання цієї угоди і застосування всіх передбачених нею заходів ще у 2021 році, то б верхівка пітьми в свою чергу переконала путлєра, що нападати на всю Україну - не на часі.
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11.08.2023 23:40 Відповісти
У нас війна з 2014 року,а що було зроблено? Чому не було нічого підписано зі США ? Чекали Зеленського що прийде і зразу все зробить? Як казав один х@й: "маємо те що маємо"
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12.08.2023 00:18 Відповісти
Яка нах ПОМИЛКА!!!

Оманська угода вже була підписана. Все йшло по плану.

"Помилки, вони дурні "...

Дурний "мудрий нарід" і, здається, невиліковно.
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12.08.2023 00:09 Відповісти
Сто раз печатал ранее о таком статусе. Но считаю это базовой ошибкой Пороха. При нем могли этот статус пробить, тогда прошло много, безвиз например. Теперь все поздно.
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12.08.2023 13:07 Відповісти
Ця морква нависає з 2008 року … головне щоб віслюк не помер…..

а по факту грёбана світова політика вартує наших з вами життів…
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11.08.2023 23:04 Відповісти
vedana - ви зарижили весь форум...
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12.08.2023 00:08 Відповісти
Допоки Рєзнікав і Єрмак будуть при владі, НАТО нам не світить.
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11.08.2023 23:10 Відповісти
Нічого не буде Ніна якому самміті, до поки зелена паскудь президент ніяке НАТО нам не світить
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11.08.2023 23:13 Відповісти
А до зеленого світило дуже?
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11.08.2023 23:16 Відповісти
З 2019 перестало і гріти. Ще у Стамбулі минулого року говорили про гарантії безпеки і від росії включно.
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12.08.2023 00:57 Відповісти
Підори і пілорята Мвркову не трогати як не дивно працює. кому порох вліз всраку до гінеколога?
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11.08.2023 23:15 Відповісти
"працює" - ти це по її жирному кугутохлібалу вирахував?
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12.08.2023 00:11 Відповісти
Народ, скажи правду, що вам дорожче - ЗезЄ, чи вступ до НАТО?
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11.08.2023 23:26 Відповісти
Процес перемовин щодо членства України в НАТО сильно ускладнює ЗЕлена влада!
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11.08.2023 23:52 Відповісти
... и зелёная шобла костьми ляжет поперёк этого пути
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11.08.2023 23:53 Відповісти
Так, звісно, складно. На те дипломатичний корпус України і отримує свій статус та гроші з нашого бюджету. А не для того, щоб у Вашингтоні розвивати український ресторан, належний шановній.
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12.08.2023 07:38 Відповісти
Короче хрен собачий а не НАТО.
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12.08.2023 09:07 Відповісти
Такі серьозні, як і африканськи країни, які шлімазел просить приєднатись до йього формули миру. Там не знають шо існує така країна як Україна. Бред зеленої кобили.
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12.08.2023 09:32 Відповісти
Вільний Вітер 🇺🇦
@veteran_2006
·
15 год
А всі помітили, що Зе всі свої відосики починає не нинішнім вітанням Слава Україні!, а колишнім совковим бажаю здоров'я?
Це якраз той випадок, що людину можна вивезти з совка, а от совок із людини вивести не можна.
Чи його просто ковбасить від Слава Україні, як чорта від ладана?
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12.08.2023 10:14 Відповісти
США ніколи союзникам не зберегла території, завжди ділить навпіл, от і зараз намагаються подарувати пуйлу окуповані землі на заміну обіцянкам Україні взяти її колись у НАТО.
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12.08.2023 12:00 Відповісти
А мені цікаво де коментарі Єрмака , він же головний в міжнародних справах ?
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12.08.2023 12:15 Відповісти
 
 