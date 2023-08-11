Маркарова про членство України в НАТО: Відбудуться серйозні дискусії - шлях до Вашингтонського саміту буде непростим
Процес перемовин щодо членства України в НАТО сильно ускладнює війна.
Більшість друзів України у Сполучених Штатах Америки розуміє, що вступ нашої держави до НАТО – це єдиний дієвий механізм, який гарантує безпеку як України, так і всього регіону. Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.
"Однак, поки ми перебуваємо в стані активної війни, це сильно ускладнює процес перемовин. Наша позиція проста: стратегічне завдання України, яке озвучує президент Зеленський, підтримує народ – це членство України в НАТО і в ЄС. Ми хочемо отримати запрошення і говорити про конкретні кроки до членства та реформи, які ми маємо зробити", - зазначила посол.
Маркарова підкреслила, що "шлях до Вашингтонського саміту буде непростим".
"Відбудуться серйозні дискусії, але це – пріоритет, над реалізацією якого посольство вже почало працювати, зокрема, на рівні експертів, роботи з американським суспільством та партнерами", - додала дипломат.
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ЗЫ, Про 20 шт ссылочки дадите, или балабольство как всегда?
Не міг Дєрьмак призначити нормальну людину.
Так шо не гони тут ротом.
Та хоче цього зЕрмак чи ні, а Україна йде в НАТО.
поганий геть рупор, бо єдине де я його чую - в українських новинах.
а мав би чути в американських - нема їі там....
Під час https://www.youtube.com/watch?v=Whk7FPq8MUk засідання Ради 8 вересня 2021 року проєкт постанови №5380 підтримали лише 24 народні обранці.
Пояснювалось це тим, що це начебто завадить Україні вступити в НАТО.
Відхилення даної постанови та зупинення процесу набуття статусу союзника США стало фатальною помилкою всієї зе-влади вкупі із опозицією в особі ПЄС, що мала наслідком катастрофу 24.02.2022.
Адже підпиши в 2021 році Україна зі США таку угоду, то й вторгнення військ пітьми можна було б уникнути дипломатичним шляхом.
Якщо б Маркарова і Кулеба діяли рішуче і переконали і Байдена і Зеленського у крайній необхідності підписання цієї угоди і застосування всіх передбачених нею заходів ще у 2021 році, то б верхівка пітьми в свою чергу переконала путлєра, що нападати на всю Україну - не на часі.
Оманська угода вже була підписана. Все йшло по плану.
"Помилки, вони дурні "...
Дурний "мудрий нарід" і, здається, невиліковно.
а по факту грёбана світова політика вартує наших з вами життів…
@veteran_2006
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15 год
А всі помітили, що Зе всі свої відосики починає не нинішнім вітанням Слава Україні!, а колишнім совковим бажаю здоров'я?
Це якраз той випадок, що людину можна вивезти з совка, а от совок із людини вивести не можна.
Чи його просто ковбасить від Слава Україні, як чорта від ладана?