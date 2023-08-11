Маркарова про членство України в НАТО: Відбудуться серйозні дискусії - шлях до Вашингтонського саміту буде непростим

Процес перемовин щодо членства України в НАТО сильно ускладнює війна.

Більшість друзів України у Сполучених Штатах Америки розуміє, що вступ нашої держави до НАТО – це єдиний дієвий механізм, який гарантує безпеку як України, так і всього регіону. Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю LB.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Однак, поки ми перебуваємо в стані активної війни, це сильно ускладнює процес перемовин. Наша позиція проста: стратегічне завдання України, яке озвучує президент Зеленський, підтримує народ – це членство України в НАТО і в ЄС. Ми хочемо отримати запрошення і говорити про конкретні кроки до членства та реформи, які ми маємо зробити", - зазначила посол.

Маркарова підкреслила, що "шлях до Вашингтонського саміту буде непростим".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може стати членом НАТО навіть з окупованими територіями, - експосол США в Альянсі Даалдер

"Відбудуться серйозні дискусії, але це – пріоритет, над реалізацією якого посольство вже почало працювати, зокрема, на рівні експертів, роботи з американським суспільством та партнерами", - додала дипломат.