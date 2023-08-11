УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11134 відвідувача онлайн
Новини
4 729 37

У липні Росія заробила 15 мільярдів доларів від експорту нафти, - Bloomberg

нафта

Доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів у липні зросли на 20% в порівнянні з червнем – до 15,3 мільярда доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані щомісячного звіту Міжнародного енергетичного агентства.

Зазначається, що це максимум з початку 2023 року, проте все ще на 20% менше, ніж у липні минулого року.

Обсяг експорту російської нафти у липні залишався стабільним на рівні близько 7,3 млн барелів на добу. Зменшення експорту сирої нафти на 200 тис. барелів на добу Росія компенсувала шляхом збільшення потоків нафтопродуктів.

Водночас ціна експортної російської нафти Urals у липні зросла до 64,41 долара за барель, вперше перевищивши обмеження цін, встановлене країнами G7 та Євросоюзу наприкінці минулого року.

За даними агентства, це зростання цін відображає напруженість із постачанням певних сортів нафти після того, як країни ОПЕК+ вирішили додатково обмежити експорт. Крім того, на це вплинуло зростання попиту з боку російських нафтопереробних заводів після проведення ремонтних робіт. Також зростанню цін сприяло рішення Росії скоротити свій експорт нафти у серпні та у вересні, зазначає МЕА.

За офіційними даними Мінфіну РФ, середня ціна на нафту марки Urals у липні зросла до 64,37 долара за барель в порівнянні з 55,28 долара у червні, 53,34 долара у травні та 58,63 долара у квітні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія отримає додатковий трильйон рублів доходів завдяки падінню рубля і зростанню цін на нафту, – Bloomberg

Автор: 

нафта (5502) росія (65073) Bloomberg (235)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Все, щ треба знати про санкції.
показати весь коментар
11.08.2023 22:47
+10
нічого не розумію, так санкції є.??? Чи то бумажку, як Будапештський??
показати весь коментар
11.08.2023 22:50
+9
діряві санкції в дії ! і взагалі не можно бити по кацапії ні зброєю , ні санкціями .
показати весь коментар
11.08.2023 22:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
діряві санкції в дії ! і взагалі не можно бити по кацапії ні зброєю , ні санкціями .
показати весь коментар
11.08.2023 22:42 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2023 22:45 Відповісти
Якесь дно! Виходить так, що чим гірше, тим для них краще!
показати весь коментар
11.08.2023 22:46 Відповісти
Все, щ треба знати про санкції.
показати весь коментар
11.08.2023 22:47 Відповісти
Об*явити легко,а контроль тяжко і до того ж дорого,ну і ще достатньо одного Китаю який не підтримує санкцій не говорячи про інших ,нуу і характерний приклад до рашки привезли новенький в зборі мотор до Airbus,що тоді говорити про різну *мелочевку*якою займаються не держави а масса приватних К*.
показати весь коментар
11.08.2023 23:38 Відповісти
Тільки на нафті можуть віину тягнути -- даваите зброю -- Украіна кров*ю спливає
показати весь коментар
11.08.2023 22:47 Відповісти
Якщо не буде видобутку нафти, то не буде і прибутку.
Нафтові родовища добре горять і погано гасяться.
Це проблема всесвітня, а не тільки українська.
показати весь коментар
11.08.2023 22:47 Відповісти
"Die Einnahmen des Kremls aus Öl- und Gassteuern sind jedoch im Juni gegenüber dem Vorjahr um 26 Prozent gesunken."

В июне на 26% меньше дохода чем год назад. Санкции работают отлично.
показати весь коментар
11.08.2023 22:48 Відповісти
Ти коли до Неньки,гніда?🤣🌹
показати весь коментар
11.08.2023 22:54 Відповісти
Міняй нік,під цим ти не будеш вже писати🤣🌹
показати весь коментар
11.08.2023 23:21 Відповісти
на войну бункерному хватит...
показати весь коментар
11.08.2023 22:49 Відповісти
та зробіть тим кацапам стелю ціни на нафту в 40 доларів. все одно ж кацапи будуть обходити ці санкції. то так хоч зароблять менше.
показати весь коментар
11.08.2023 22:49 Відповісти
нічого не розумію, так санкції є.??? Чи то бумажку, як Будапештський??
показати весь коментар
11.08.2023 22:50 Відповісти
потрібно було написати:

кацапи тільки на нафті заробили 15 лярдів і наробили ракет

тут багато грамотіїв, які кричать де наші ракети?

а скільки ми заробили хоч на чому щоб ракет наробити ???
показати весь коментар
11.08.2023 22:52 Відповісти
Гаразд, грецькі танкери з нафтою від пітьми морськими дронами в Чорному морі топити - зась, бо ж екологія, те-се і Байден нагнівається.
То що Південмаш за 1,5 роки не зміг хоча б однієї балістичної ракети зробити, щоби нафтотермінал в новоросійську хоча б на місяць з ладу вивести?
показати весь коментар
11.08.2023 22:56 Відповісти
Вы сами загубили ваш Южмаш...
показати весь коментар
11.08.2023 23:13 Відповісти
Байден кажеш, нагнівається? а хто гнівається на той факт, що поки ти це писав, російська нафта спокійно текла нафтопроводом Дружба в Угорщину, територією України? Чомусь всі кричать - санкції не працюють, Байден поганий...., але як не бачать російської нафти, яку щосекунди ми транспортуємо в "дружню" нам Угорщину. Звісно, скажете, нам потрібні гроші в бюджет, паливо для ЗСУ, але так можуть сказати і всі інші країни! Але вони вводять санкції, які хоч і недосконало, але давлять економіку Росії. А ми качаємо їх нафту Орбану. І питання - скільки з цих 15 мільярдів, допомогли отримати рашистам ми?
показати весь коментар
11.08.2023 23:25 Відповісти
а якщо ми перекриємо цю трубу, як довго після цього протримаємося без допомоги, від якої залежимо на 100%?
так званий цивілізований світ завиє, як *****, якому Крим відрізали.
показати весь коментар
12.08.2023 11:16 Відповісти
О, бачу Ви розумієте причину. А одна з причин, чому Росії дають змогу возити нафту, це ціни на пальне. От наприклад США, саудити обмежують добування задля росту ціни, в Америці при кожному рості ціни бензину на 10 центів, вибігають республіканці та трамполюби і волають про поганого Байдена. Придумали собі навіть нову вигадку -клеїти на АЗС при рості ціни, наклейки - "це зробив Байден!". Відповідно - більша ціна бензину - більший вплив трамповських республіканців - більший шанс на перемогу Трампа в 2024, та менше грошей в Конгресі для України зараз.
В інших країнах теж, щось схоже. І коли громадськість там, обміняє Україну на ціну на бензин, от тоді - "як довго після цього протримаємося без допомоги, від якої залежимо на 100%?"
Тому все не просто, нафта іде, заміну російській шукають, але це не швидко, бо стрімкий ріст цін Заходу не потрібен.
показати весь коментар
12.08.2023 11:30 Відповісти
Додайте туда ще газ, рідкоземельні метали, алмази та тому подібні корисні копалини, зерно і т.п. Вийде ще мільярдів 30.
показати весь коментар
11.08.2023 22:58 Відповісти
..і Росатом жирний шматок
показати весь коментар
11.08.2023 23:07 Відповісти
Тільки херячити по теріторії рашці, коли завиють 50-60 відсотків ********************, тоді і закінчився війна. Але ще треба якось від ****************** позбавитись , тоді 100 відсотково настане перемога , бо найменше 50 відсотків ,вони роблять перешкод ,квидавництва, та просто нищать країну.
показати весь коментар
11.08.2023 22:59 Відповісти
********* в день на війну в Україні витрачає приблизно 1 млрд доларів, тобто ці цифри не про що. Не треба забувати, що у ********* величезні витрати внутрішні ще є, тобто про розвиток вже говорити нема сенсу.
показати весь коментар
11.08.2023 23:08 Відповісти
звідкіля такі цифри- про 1 лярд зелені в день...
показати весь коментар
11.08.2023 23:24 Відповісти
найменше що "єксперти" рахували, витрати росії від 10млрд на місяць

"експерт" арістович, в січні 2023 - сказав, що лендліз не потрібен
достатньо "халяви"
"халява" це приблизно 1млрд в місяць зброї від США, без наступальної, та з деякою забороною по використанню

тобто різниця спочатку була в десятки разів по зброї
так і з допомогою, різниця в десятки разів

зараз арестович з латиніною, роблять "круглі очі", що зброї не достатньо за "халявою"
в січні латиніна була єкспертом з лендлізу, зараз каже що "філолог" і не розуміюсь в цьому
арестович в січні теж був єкспертом, зараз тільки "круглі очі"...
показати весь коментар
11.08.2023 23:48 Відповісти
ну що - потрошки прозріваемо...., кацапостан при таких умовах як сьогодні, може тероризувати нас десятиліттями ...- кому це вигідно....
п.с все те ,щоб знищити кацапню на території України!!! в СШа /ЕС/ НАТО е...
показати весь коментар
11.08.2023 23:19 Відповісти
.. Ну і ?? Що з того .? Роком раніше вона заробляла щомісячно - мало не вдвічі більше ніж зараз . То в чому тут сенсація .?
Цілий день той блумберг весело рапортує - як на болотах все збсь , як - на ****** - растьот еконаміка і всьо такоє . До чого це ?
показати весь коментар
11.08.2023 23:23 Відповісти
Украинцам только умирать можно. Все остальное нельзя. Нищая и отсталая помойка с обыдленным вымирающим населением, нихера не умеющая, кроме как торговать жижей и газом, ставит раком всю эльфийскую цивилизацию Запада. И вертит на фаллосе всю систему мировой безопасности. Истинно то, что лишь ядерное оружие удерживает РФ от полного краха перед внешним миром. Если бы не оно, им бы уже харкали в рожу даже их бывшие коллеги по Союзу. Даже Молдавия послала бы их накуй. А уж Запад просто превратил бы рашу в забитую и трясущуюся, буквально за пару недель.
показати весь коментар
11.08.2023 23:30 Відповісти
Можна порівняти, з озброєнням наданим США після 24.02.2022
виділено коштів на 45.8млрд до 1 жовтня 2023
з яких фактично поставлено на 17.5млрд
3.5млрд ще можуть поставити до 1 жовтня 2023 (якщо встигнуть)
4.3млрд не встигли підписати до 1 жовтня 2022 (кошти повернулись в бюджет)
19.5млрд передали на програму USAI - замовлення виготовлення, проте контрактів на сьогодні заключили тільки на 2млрд - тобто поставки через роки...

по факту 17.5млрд зброї за 17 місяців, те що росія заробила за 1 місяць

за весь час Конгрес виділив, 112млрд, сюди включили допомогу іншим країнам (32млрд), соціалку для України (35млрд), зброю (45.8млрд)

Завдяки санкціям "із ада", котрі обмежили імпорт, та не обмежили єкспорт, росія заробила на 115млрд в 2022 році більше, чим в 2021

тобто вся допомога, дорівнює сумі, на скільки більше заробила росія за 2022 рік

"Экспорт российской нефти, нефтепродуктов и газа в 2022 году достиг 383,7 млрд долларов, что на 43% больше, чем в 2021 году, https://t.me/agentstvonews/2759 пишет "Агентство" на основе данных Федеральной таможенной службы"
показати весь коментар
11.08.2023 23:37 Відповісти
Санкции это когда уренгойские скважины горят как наши ТЕС.
Когда танкеры без опознавательных сигналов торпедируются
в машинное отделение - и нефть не разливается, и танкеру кердык.
показати весь коментар
12.08.2023 01:54 Відповісти
..раскрутите тему продажи урана и санкции...
показати весь коментар
12.08.2023 08:40 Відповісти
Просрали Афганистан просрём и Украину.
показати весь коментар
12.08.2023 09:05 Відповісти
 
 