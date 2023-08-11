У липні Росія заробила 15 мільярдів доларів від експорту нафти, - Bloomberg
Доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів у липні зросли на 20% в порівнянні з червнем – до 15,3 мільярда доларів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані щомісячного звіту Міжнародного енергетичного агентства.
Зазначається, що це максимум з початку 2023 року, проте все ще на 20% менше, ніж у липні минулого року.
Обсяг експорту російської нафти у липні залишався стабільним на рівні близько 7,3 млн барелів на добу. Зменшення експорту сирої нафти на 200 тис. барелів на добу Росія компенсувала шляхом збільшення потоків нафтопродуктів.
Водночас ціна експортної російської нафти Urals у липні зросла до 64,41 долара за барель, вперше перевищивши обмеження цін, встановлене країнами G7 та Євросоюзу наприкінці минулого року.
За даними агентства, це зростання цін відображає напруженість із постачанням певних сортів нафти після того, як країни ОПЕК+ вирішили додатково обмежити експорт. Крім того, на це вплинуло зростання попиту з боку російських нафтопереробних заводів після проведення ремонтних робіт. Також зростанню цін сприяло рішення Росії скоротити свій експорт нафти у серпні та у вересні, зазначає МЕА.
За офіційними даними Мінфіну РФ, середня ціна на нафту марки Urals у липні зросла до 64,37 долара за барель в порівнянні з 55,28 долара у червні, 53,34 долара у травні та 58,63 долара у квітні.
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Нафтові родовища добре горять і погано гасяться.
Це проблема всесвітня, а не тільки українська.
В июне на 26% меньше дохода чем год назад. Санкции работают отлично.
кацапи тільки на нафті заробили 15 лярдів і наробили ракет
тут багато грамотіїв, які кричать де наші ракети?
а скільки ми заробили хоч на чому щоб ракет наробити ???
То що Південмаш за 1,5 роки не зміг хоча б однієї балістичної ракети зробити, щоби нафтотермінал в новоросійську хоча б на місяць з ладу вивести?
так званий цивілізований світ завиє, як *****, якому Крим відрізали.
В інших країнах теж, щось схоже. І коли громадськість там, обміняє Україну на ціну на бензин, от тоді - "як довго після цього протримаємося без допомоги, від якої залежимо на 100%?"
Тому все не просто, нафта іде, заміну російській шукають, але це не швидко, бо стрімкий ріст цін Заходу не потрібен.
"експерт" арістович, в січні 2023 - сказав, що лендліз не потрібен
достатньо "халяви"
"халява" це приблизно 1млрд в місяць зброї від США, без наступальної, та з деякою забороною по використанню
тобто різниця спочатку була в десятки разів по зброї
так і з допомогою, різниця в десятки разів
зараз арестович з латиніною, роблять "круглі очі", що зброї не достатньо за "халявою"
в січні латиніна була єкспертом з лендлізу, зараз каже що "філолог" і не розуміюсь в цьому
арестович в січні теж був єкспертом, зараз тільки "круглі очі"...
п.с все те ,щоб знищити кацапню на території України!!! в СШа /ЕС/ НАТО е...
Цілий день той блумберг весело рапортує - як на болотах все збсь , як - на ****** - растьот еконаміка і всьо такоє . До чого це ?
виділено коштів на 45.8млрд до 1 жовтня 2023
з яких фактично поставлено на 17.5млрд
3.5млрд ще можуть поставити до 1 жовтня 2023 (якщо встигнуть)
4.3млрд не встигли підписати до 1 жовтня 2022 (кошти повернулись в бюджет)
19.5млрд передали на програму USAI - замовлення виготовлення, проте контрактів на сьогодні заключили тільки на 2млрд - тобто поставки через роки...
по факту 17.5млрд зброї за 17 місяців, те що росія заробила за 1 місяць
за весь час Конгрес виділив, 112млрд, сюди включили допомогу іншим країнам (32млрд), соціалку для України (35млрд), зброю (45.8млрд)
Завдяки санкціям "із ада", котрі обмежили імпорт, та не обмежили єкспорт, росія заробила на 115млрд в 2022 році більше, чим в 2021
тобто вся допомога, дорівнює сумі, на скільки більше заробила росія за 2022 рік
"Экспорт российской нефти, нефтепродуктов и газа в 2022 году достиг 383,7 млрд долларов, что на 43% больше, чем в 2021 году, https://t.me/agentstvonews/2759 пишет "Агентство" на основе данных Федеральной таможенной службы"
Когда танкеры без опознавательных сигналов торпедируются
в машинное отделение - и нефть не разливается, и танкеру кердык.