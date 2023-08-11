Музей історії України в Другій світовій війні демонтує всі імперські та радянські символи на території комплексу

Після заміни герба на Батьківщині-матері Національний музей історії України в Другій світовій війні планує демонтувати й інші імперські та радянські символи на території комплексу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Національний музей історії України у Другій світовій війні.

"Плануємо зміни і їх (символів, - ред.) дуже багато. Демонтаж радянської символіки - це лише один, хоч і надзвичайно важливий етап трансформації та переозначення всього Музею. Так би мовити, його візуальна частина. У планах – зміна назв установи та скульптури", - повідомили в Музеї.

Також буде оновлена структура Музею, відкриті нові експозиційні площі. Із грандіозних планів – прибрати всі символи, які транслюють імперські наративи та перетворити комплекс на музей української пам’яті та перемоги.

Також читайте: Музей історії України у Другій світовій війні перейменують на Музей війни за незалежність

У музеї наголосили, що втілення масштабних планів потребує багато часу та значних коштів. Тому музейний колектив сподівається, що діяльність Музею зацікавить широке коло меценатів і всі плани будуть втілюватися швидше.