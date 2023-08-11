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Музей історії України в Другій світовій війні демонтує всі імперські та радянські символи на території комплексу

музей

Після заміни герба на Батьківщині-матері Національний музей історії України в Другій світовій війні планує демонтувати й інші імперські та радянські символи на території комплексу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Національний музей історії України у Другій світовій війні.

"Плануємо зміни і їх (символів, - ред.) дуже багато. Демонтаж радянської символіки - це лише один, хоч і надзвичайно важливий етап трансформації та переозначення всього Музею. Так би мовити, його візуальна частина. У планах – зміна назв установи та скульптури", - повідомили в Музеї.

Також буде оновлена структура Музею, відкриті нові експозиційні площі. Із грандіозних планів – прибрати всі символи, які транслюють імперські наративи та перетворити комплекс на музей української пам’яті та перемоги.

Також читайте: Музей історії України у Другій світовій війні перейменують на Музей війни за незалежність

У музеї наголосили, що  втілення масштабних планів потребує багато часу та значних коштів.  Тому музейний колектив сподівається, що діяльність Музею зацікавить широке коло меценатів і всі  плани будуть втілюватися швидше.

Автор: 

музей (441) символіка (188) декомунізація (556) дерусифікація (30)


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Топ коментарі
+7
Почніть з правильної назви музею. Музей історії окупації України під час другої світової війни.
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11.08.2023 23:06
+7
там весь той горе-музей знести треба і зачистити Печереський пагорб від цієї брежнєвської нечисті
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11.08.2023 23:19
+6
Так це ж музей і там змінювати щось означає викривлення фактів. Межа повинна бути у всьому.
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11.08.2023 23:27
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"...та значних коштів" Все зрозуміло, хочуть їсти....
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11.08.2023 22:52 Відповісти
Дик альпіністів наймати треба он зірку зрізати. А дірку ж не пластирем заклеювати. Скульптури, якщо демонтувати - теж своїм ходом не учапають в музей срср, який ще створювати будуть.
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11.08.2023 23:25 Відповісти
А дітей ви своїх куди проведе, як я в музей "великої вітчизняної"? Ви там були хоч раз? Там половина експозиції розповідає про величь радянського суспільства у війнах проти німців і афганців... там за боротьбу українців нічого немає від слова Зовсім!!!
Там якщо щось робити, то потрібно гроші вкладати, як у підручникі.
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12.08.2023 06:50 Відповісти
Може зараз не на часі?
Я за весь комплекс... Війна, мать її так
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12.08.2023 07:51 Відповісти
якщо не вкладати зараз кошти в захист країни то не буде кого і куди водити
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12.08.2023 11:17 Відповісти
Даже нагальна потреба.
Задовбали вже ненажери.
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11.08.2023 22:53 Відповісти
Почніть з правильної назви музею. Музей історії окупації України під час другої світової війни.
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11.08.2023 23:06 Відповісти
там весь той горе-музей знести треба і зачистити Печереський пагорб від цієї брежнєвської нечисті
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11.08.2023 23:19 Відповісти
Ну так, ламати - не будувати. Запропонуйте ще хрущоби й сталінки позносити. Все знести до біса, що було побудовано до проголошеної незалежності. Бо ще ж імперці будували, розписували. А нацбанк знести - бо там німецька комендатура була, Андріївський узвіз - бо то вулиця червоних ліхтарів була. І метро зарити треба.

Доречі, баба може гроші приносити, бо є самим високим пам'ятником у Європи.
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11.08.2023 23:32 Відповісти
Цей музей створений як совковий символ окупації України. Менщовартісним істеричним совкодрочерам не зрозуміти.
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12.08.2023 00:02 Відповісти
Ну Ви як завжди самокритичні. Може колись до Вас дійде, хоча маю сумніви, що та скульптура повернена так, щоб погрожувати мокшандії.
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12.08.2023 10:50 Відповісти
Скажіть це сотням тисяч відвідувачів, яки там бувають на дев'яте травня, на день афганців, та і на день незалежності, станьте з рупором і оріть що вас будуть зачищати і зносити...
чорний пакет не забудьте прихопити
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12.08.2023 06:58 Відповісти
А чому не сотні мільйонів? Скажи санітару, щоб зробив тобі укол і ніколи не знімав з тебе гальмівну сорочку, совкодрочере причмелений.
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12.08.2023 09:57 Відповісти
Так це ж музей і там змінювати щось означає викривлення фактів. Межа повинна бути у всьому.
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11.08.2023 23:27 Відповісти
Тобто перепишуть історію начебто совка і не було?
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11.08.2023 23:45 Відповісти
Але ж згідно закону про декомунізацію музейні експонати не є символами нацизму і комунізму, чи не читав ніхто
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11.08.2023 23:48 Відповісти
Якщо говорити правдиво то даний музей слід назвати філією музею з історії України про період окупації України
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12.08.2023 12:00 Відповісти
досить кликати совєтське - радянським, транслітеруємо, передавати сенс не потрібно
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12.08.2023 00:05 Відповісти
Типовий український маразм. Музей на те і музей щоб показувати все як було, включаючи символи і предмети культу. Зірку замінять на тризуб? Змусьте дурня Богу молитися..
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12.08.2023 05:01 Відповісти
Я б взагалі вважаю, що усі ти символи треба знищити. Щоб ні у кого з ностальгуючих або з-за поребрика не виникла ідея прийти і повернути їх обратно. Зробити голограми та фото, цього буде достатньо. Бо у нас як та курка з півнем - якщо ти мене не догонеш, то я буду за тим сараєм.
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12.08.2023 07:17 Відповісти
Перший раз не вдалося бабла, прикарманити, так вирішили іншим шляхом заробити. Саме зараз вам пече в ср...ці змінювати, ремонтувати і т.п.!!!??? Щоб вам ті гроші поперек горла вже стали!!!
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12.08.2023 17:36 Відповісти
 
 