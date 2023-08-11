Музей історії України в Другій світовій війні демонтує всі імперські та радянські символи на території комплексу
Після заміни герба на Батьківщині-матері Національний музей історії України в Другій світовій війні планує демонтувати й інші імперські та радянські символи на території комплексу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Національний музей історії України у Другій світовій війні.
"Плануємо зміни і їх (символів, - ред.) дуже багато. Демонтаж радянської символіки - це лише один, хоч і надзвичайно важливий етап трансформації та переозначення всього Музею. Так би мовити, його візуальна частина. У планах – зміна назв установи та скульптури", - повідомили в Музеї.
Також буде оновлена структура Музею, відкриті нові експозиційні площі. Із грандіозних планів – прибрати всі символи, які транслюють імперські наративи та перетворити комплекс на музей української пам’яті та перемоги.
У музеї наголосили, що втілення масштабних планів потребує багато часу та значних коштів. Тому музейний колектив сподівається, що діяльність Музею зацікавить широке коло меценатів і всі плани будуть втілюватися швидше.
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Там якщо щось робити, то потрібно гроші вкладати, як у підручникі.
Я за весь комплекс... Війна, мать її так
Задовбали вже ненажери.
Доречі, баба може гроші приносити, бо є самим високим пам'ятником у Європи.
чорний пакет не забудьте прихопити