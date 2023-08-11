Лейтенант російської армії втік до Литви і попросив політичного притулку, щоб не воювати в Україні
Лейтенант Збройних сил РФ Іван Корольов нелегально перейшов кордон Литви, був затриманий і попросив політичного притулку, оскільки "не хотів брати участь у кровопролитній війні" проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російська служба ВВС.
Як повідомляє видання, Корольов зумів перейти кордон Литви, дістався Вільнюса і 10 серпня був затриманий оперативниками литовської прикордонної служби. Після затримання його повернули на прикордонний КПП, звідки він зумів зв'язатися з журналістом ВВС.
За його словами, Корольов "вирішив залишити РФ у зв'язку з тим, що не хотів брати участь у кровопролитній війні", яку розв'язала його держава.
За інформацією ВВС, Корольов проходив службу у військовій частині Об'єднаного стратегічного командування Східного військового округу РФ, яка штатно дислокується у селищі Тейсін Хабаровського краю. За його заявою, він виконував обов'язки "заступника начальника обліково-операційного відділення польового артилерійського складу", був учасником "спеціальної військової операції" Росії проти України, проте території Росії не залишав і займався забезпеченням розподілом боєприпасів для фронтових частин.
BBC підкреслює, що не має у своєму розпорядженні підтвердження цієї інформації.
Прохання Корольова про надання притулку прийнято владою Литви, результати його розгляду він чекатиме у міграційному центрі.
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Цілком ймовірно, що його перехід до "нейтралів" пов'язаний із якоюсь ревізією та виявленою нею недостачею.
Підривати склад з ревізорами побоявся.
а в ЛЕГИОН СВОБОДЫ москалик желает вступить или нет .........
Тобто, кордон Литви (читай НАТО) "дірявий"?
Якщо лєтьоха з операційно-облікового відділу (читай бухгалтер) "на раз" переходить кордон, то що вже казати про спецуру - десантуру?
хай здохне в ямі при дорозі.
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі.