Лейтенант російської армії втік до Литви і попросив політичного притулку, щоб не воювати в Україні

Лейтенант Збройних сил РФ Іван Корольов нелегально перейшов кордон Литви, був затриманий і попросив політичного притулку, оскільки "не хотів брати участь у кровопролитній війні" проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російська служба ВВС.

Як повідомляє видання, Корольов зумів перейти кордон Литви, дістався Вільнюса і 10 серпня був затриманий оперативниками литовської прикордонної служби. Після затримання його повернули на прикордонний КПП, звідки він зумів зв'язатися з журналістом ВВС.

За його словами, Корольов "вирішив залишити РФ у зв'язку з тим, що не хотів брати участь у кровопролитній війні", яку розв'язала його держава.

За інформацією ВВС, Корольов проходив службу у військовій частині Об'єднаного стратегічного командування Східного військового округу РФ, яка штатно дислокується у селищі Тейсін Хабаровського краю. За його заявою, він виконував обов'язки "заступника начальника обліково-операційного відділення польового артилерійського складу", був учасником "спеціальної військової операції" Росії проти України, проте території Росії не залишав і займався забезпеченням розподілом боєприпасів для фронтових частин.

BBC підкреслює, що не має у своєму розпорядженні підтвердження цієї інформації.

Прохання Корольова про надання притулку прийнято владою Литви, результати його розгляду він чекатиме у міграційному центрі.

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