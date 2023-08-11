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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Лейтенант російської армії втік до Литви і попросив політичного притулку, щоб не воювати в Україні

корольов

Лейтенант Збройних сил РФ Іван Корольов нелегально перейшов кордон Литви, був затриманий і попросив політичного притулку, оскільки "не хотів брати участь у кровопролитній війні" проти України.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російська служба ВВС.

Як повідомляє видання, Корольов зумів перейти кордон Литви, дістався Вільнюса і 10 серпня був затриманий оперативниками литовської прикордонної служби. Після затримання його повернули на прикордонний КПП, звідки він зумів зв'язатися з журналістом ВВС.

За його словами, Корольов "вирішив залишити РФ у зв'язку з тим, що не хотів брати участь у кровопролитній війні", яку розв'язала його держава.

За інформацією ВВС, Корольов проходив службу у військовій частині Об'єднаного стратегічного командування Східного військового округу РФ, яка штатно дислокується у селищі Тейсін Хабаровського краю. За його заявою, він виконував обов'язки "заступника начальника обліково-операційного відділення польового артилерійського складу", був учасником "спеціальної військової операції" Росії проти України, проте території Росії не залишав і займався забезпеченням розподілом боєприпасів для фронтових частин.

BBC підкреслює, що не має у своєму розпорядженні підтвердження цієї інформації.

Прохання Корольова про надання притулку прийнято владою Литви, результати його розгляду він чекатиме у міграційному центрі.

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Автор: 

армія рф (17309) Литва (2394) дезертирство (295)


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Топ коментарі
+12
Жодному кацапу не можна вірити. Особливо коли він сам себе оголошує "харошім руzкім"... Депортація.
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12.08.2023 00:06
+10
перевірте ретельно можливо майбутній рознощік новічка…. іноді гебня так грається…відправляє консерви на захід…
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11.08.2023 23:25
+9
хитра російська сирота.
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11.08.2023 23:25
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перевірте ретельно можливо майбутній рознощік новічка…. іноді гебня так грається…відправляє консерви на захід…
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11.08.2023 23:25 Відповісти
Чи останній розумний Кацап. Але треба тримати під наглядом бо невідомо коли у нього прокинутися може нелюдь- основна "скрепа" Кацапов.
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11.08.2023 23:30 Відповісти
у них у всех по любому внутри сидит чужой который потом активизируется!
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12.08.2023 02:36 Відповісти
чужой может сидеть у всех
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12.08.2023 08:56 Відповісти
У каців особливо сильна патологія! Дивіться як вони тікаючи за кордон, живучи багато років в інших країнах діють проти цих країн. Як паразити, що жеруть плоть собі ж на майбутню шкоду!
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12.08.2023 09:39 Відповісти
навіть якщо це так і виявився єдиний в світі розумний кацап, краще його вбити...але вбити його ці, так звані цивілізовані країни, не вб'ють, тому треба вислати назад, на паРашу. інші кацапи його точно знищать.
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12.08.2023 11:04 Відповісти
хитра російська сирота.
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11.08.2023 23:25 Відповісти
Takih skoro budet mnogo, im verit nelzja... Vsegda nuzno pomnit horošiji roSSijanin eto ddohliji rosijanin...
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11.08.2023 23:30 Відповісти
Ой, москалики ********** цю лабуду "виконував обов'язки "заступника начальника обліково-операційного відділення польового артилерійського складу". Равняйсь! Смірно !
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11.08.2023 23:33 Відповісти
так такий вже був. це ще один? чи той самий ще раз?
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11.08.2023 23:39 Відповісти
Takih hitrih skoro budet sotnjami, tisičami, kotorie pritvorjaetca v bednih, obmanutih, ne nacistov-fašistov roSSiji... No kto im poverit? Osobino unas...
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11.08.2023 23:46 Відповісти
Цей лейтенантик завідував складом з накопичення й розподілу *********** та був матеріально-відповідальною особою.
Цілком ймовірно, що його перехід до "нейтралів" пов'язаний із якоюсь ревізією та виявленою нею недостачею.
Підривати склад з ревізорами побоявся.
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11.08.2023 23:48 Відповісти
Кому він міг ті снаряди продавати?
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12.08.2023 07:20 Відповісти
Ну, "вагнерам", наприклад.
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12.08.2023 09:10 Відповісти
Єдина проблема на подібних складах - це "неналежне зберігання ***********" Тобто снаряди "гнилими" виявилися Але, замість "брать за сраку" командира в/ч, на якого покладається організація зберігання, вирішили "зробить крайнім" лейтенанта, який відправив на фронт партію зіпсованих снарядів А лейтенант в тюрму чи на фронт іти не захотів Це найбільш реальний варіант
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12.08.2023 07:30 Відповісти
а в ЛЕГИОН СВОБОДЫ москалик желает вступить или нет .........
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11.08.2023 23:48 Відповісти
Кожен кацапський пацифіст потребує перевірки на детекторі брехні напругою 220 В.
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11.08.2023 23:49 Відповісти
😂🤣 "кацапський пацифіст"😂🤣
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11.08.2023 23:56 Відповісти
"Корольов зумів перейти кордон Литви, дістався Вільнюса…" Джерело:
Тобто, кордон Литви (читай НАТО) "дірявий"?
Якщо лєтьоха з операційно-облікового відділу (читай бухгалтер) "на раз" переходить кордон, то що вже казати про спецуру - десантуру?
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11.08.2023 23:56 Відповісти
Жодному кацапу не можна вірити. Особливо коли він сам себе оголошує "харошім руzкім"... Депортація.
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12.08.2023 00:06 Відповісти
З подальшим "окувалдіванієм".
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12.08.2023 00:10 Відповісти
Тим не менш, перший пішов!
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12.08.2023 02:09 Відповісти
Уже ходили. Потім назад просились.
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12.08.2023 05:24 Відповісти
На болотАх абстановачька змінюється.

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12.08.2023 11:57 Відповісти
Гебня проверяет насколько хорошо закрыта граница и всё. А эту мразоту обратно в Китайский Хабаровск
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12.08.2023 05:40 Відповісти
Надайте йому притулку в Гаагзікій тюрмі, а краще в українській.
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12.08.2023 06:22 Відповісти
Кацапа звідусіль жени -
хай здохне в ямі при дорозі.
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі.
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12.08.2023 07:06 Відповісти
Чай не фсбешный чувачок будет.
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12.08.2023 09:10 Відповісти
А шо, так можно? Таким чином уся роззійська армiя в ес втечє. А цього не повинно бути.
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12.08.2023 09:33 Відповісти
хай здає всю інфо про війська параши
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12.08.2023 09:57 Відповісти
 
 