Осінь буде важкою, - Кулеба прогнозує посилення "голосів", які будуть говорити про "переговори з Росією"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує важкий політичний сезон, одна з причин – "голоси" в різних країнах світу про те, що необхідно йти на переговори з РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у прямому ефірі в Instagram в розмові з журналістом Вадимом Карп'яком.
"Буде дуже важкий політичний сезон, всіх попереджаю. Ми все одно обов’язково переможемо на всіх фронтах, але буде важка осінь", – сказав Кулеба.
Він зазначив, що на зустрічі з дипломатами президент Володимир Зеленський ставив задачі й щодо проведення саміту, присвяченого українській формулі миру, і щодо залучення філантропів до відновлення України, і щодо організації зернових коридорів.
На уточнювальне запитання про те, що означає "тяжка осінь" в дипломатичному сенсі, Кулеба відповів, що буде багато важких міжнародних самітів, на яких Україні потрібна "кількісна і якісна присутність всього світу, а не лише наших традиційних друзів з Європи та Північної Америки".
"Друге – ти ж бачиш всі ці голоси, які починають лунати в різних країнах світу, про те, що "проблеми", що треба переговори. Це не від урядовців лунає, але стають гучнішими ці голоси. Ми робитимемо все в межах міжнародного права і кримінального законодавства для того, щоб ці голоси згасали", – сказав Кулеба.
Крім того, як додав міністр, "задачу, щоб у росіян земля під ногами палала у всьому світі, ніхто не скасовував".
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Именно кремлю никак не выгодна та тактика наступления, которую проводит Украина так как эта тактика хоть и медленно, но работает на пользу Украины.
Поэтому, если кто то подгоняет Украину, он либо дурак в военном деле, либо отобранный вредитель который работает на кремль.
Выгодная тактика наступления?Хм...
но и самого ЗЕ-вхоза помножили на ноль в Джидде - ни одна уважаемая делегация не захотела с Ермаком вести переговоры
В Україні 30 років замість урядів, рад, "оп" і т.д. працюють виключно виконавці волі олігархічної мафії. Порядковий номер президента нічого у цьому не змінює.
А тут усі про персоналії та якусь їх роль - в усіх вона одна, плюс на кишеню щось наколядувати з дозволу системи.
Але у будь-якої публічної лінії є і інший бік монети - не побачивши обіцяних масштабів, багато диванів обісралося і "зневірилося"
таку війну не можна вести мовчки, це вже давно не працює
Русня уже на Казахстан наехала и требуют чтобы все казахи уехали из Казахстана.
Казахи - пошли вон! Эта наша земля вещает ватник
https://www.youtube.com/watch?v=z3KAYChpHIE
СNN в прошлом году в феврале писало на заставке "Киев падет в течении нескольких дней" и так почти целую неделю. и что ? где Киев? транспорт рестораны торговые центры работают
Зробимо їх ще раз! (с) Z-Слугі.
Цікаво, що там команда перєгаворщікав на чолі а Арахімічечем...
Дякую, що сказав, а то було незрозуміло.
треба це змінювати
на дивані перемогу не здобудеш