Осінь буде важкою, - Кулеба прогнозує посилення "голосів", які будуть говорити про "переговори з Росією"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує важкий політичний сезон, одна з причин – "голоси" в різних країнах світу про те, що необхідно йти на переговори з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у прямому ефірі в Instagram в розмові з журналістом Вадимом Карп'яком.

"Буде дуже важкий політичний сезон, всіх попереджаю. Ми все одно обов’язково переможемо на всіх фронтах, але буде важка осінь", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що на зустрічі з дипломатами президент Володимир Зеленський ставив задачі й щодо проведення саміту, присвяченого українській формулі миру, і щодо залучення філантропів до відновлення України, і щодо організації зернових коридорів.

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На уточнювальне запитання про те, що означає "тяжка осінь" в дипломатичному сенсі, Кулеба відповів, що буде багато важких міжнародних самітів, на яких Україні потрібна "кількісна і якісна присутність всього світу, а не лише наших традиційних друзів з Європи та Північної Америки".

"Друге – ти ж бачиш всі ці голоси, які починають лунати в різних країнах світу, про те, що "проблеми", що треба переговори. Це не від урядовців лунає, але стають гучнішими ці голоси. Ми робитимемо все в межах міжнародного права і кримінального законодавства для того, щоб ці голоси згасали", – сказав Кулеба.

Крім того, як додав міністр, "задачу, щоб у росіян земля під ногами палала у всьому світі, ніхто не скасовував".

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