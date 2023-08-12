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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Осінь буде важкою, - Кулеба прогнозує посилення "голосів", які будуть говорити про "переговори з Росією"

дмитро,кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прогнозує важкий політичний сезон, одна з причин – "голоси" в різних країнах світу про те, що необхідно йти на переговори з РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у прямому ефірі в Instagram в розмові з журналістом Вадимом Карп'яком.

"Буде дуже важкий політичний сезон, всіх попереджаю. Ми все одно обов’язково переможемо на всіх фронтах, але буде важка осінь", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що на зустрічі з дипломатами президент Володимир Зеленський ставив задачі й щодо проведення саміту, присвяченого українській формулі миру, і щодо залучення філантропів до відновлення України, і щодо організації зернових коридорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба запевнив, що ATACMS та Taurus використовуватимуться виключно в межах України

На уточнювальне запитання про те, що означає "тяжка осінь" в дипломатичному сенсі, Кулеба відповів, що буде багато важких міжнародних самітів, на яких Україні потрібна "кількісна і якісна присутність всього світу, а не лише наших традиційних друзів з Європи та Північної Америки".

"Друге – ти ж бачиш всі ці голоси, які починають лунати в різних країнах світу, про те, що "проблеми", що треба переговори. Це не від урядовців лунає, але стають гучнішими ці голоси. Ми робитимемо все в межах міжнародного права і кримінального законодавства для того, щоб ці голоси згасали", – сказав Кулеба.

Крім того, як додав міністр, "задачу, щоб у росіян земля під ногами палала у всьому світі, ніхто не скасовував".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба: "Я вважаю, що зустріч у Джидді стала проривом"

Автор: 

перемовини (2866) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+35
Зелені дипломати, ви слухайте тільки голоси Байдена і Сунака. А всіх інших, за подібні заклики до переговорів з кацапнею, можете слати вслід за руським кораблем...
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12.08.2023 00:28
+24
Никаких переговоров. О переговорах будут говорить те кто сидит на подсосе у кремля. Ни один вменяемый и независимый от кремля политик не будет требовать от Украины садится за стол переговоров.
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12.08.2023 00:32
+21
Быстрый контрнаступ Украины выгоден только кремлю. Они готовились - пристреляли артиллерию, обложились минами, нарыли окопов, свезли БК.

Именно кремлю никак не выгодна та тактика наступления, которую проводит Украина так как эта тактика хоть и медленно, но работает на пользу Украины.

Поэтому, если кто то подгоняет Украину, он либо дурак в военном деле, либо отобранный вредитель который работает на кремль.
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12.08.2023 00:38
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Зелені дипломати, ви слухайте тільки голоси Байдена і Сунака. А всіх інших, за подібні заклики до переговорів з кацапнею, можете слати вслід за руським кораблем...
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12.08.2023 00:28 Відповісти
Золоті слова.
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12.08.2023 00:30 Відповісти
"Тот, кто придёт к тебе, чтобы договориться о встрече с Барзини, тот и предатель" (C)
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12.08.2023 00:39 Відповісти
нажаль Америка і Європа складається не тільки з Байденів і Сунаків
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12.08.2023 00:36 Відповісти
но при владі зараз найбільший вплив в Америці має Байден. також має великий вплив і на Європу.
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12.08.2023 00:51 Відповісти
але ж не абсолютний
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12.08.2023 00:58 Відповісти
то нічого страшного.
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12.08.2023 01:18 Відповісти
нажаль ты бот
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12.08.2023 01:50 Відповісти
На жаль дипломатія України складається виключно з недипломатів
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12.08.2023 06:58 Відповісти
Вони усі посіпаки Зелі бед дипломатичної освіти!
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12.08.2023 07:25 Відповісти
Я не фанат ретро,але дипломат це частина країни, яку він представив. А відео з Болгарії показує, що це просто частина тіла,яка була неприкрита халатиком на дипломатині. Етикет, мораль і знання наразі не на моді
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12.08.2023 07:53 Відповісти
Так Байден и будет одним из первых кто это предложит (скорей всего чужими устами). Скоро выборы, ему надо хоть какой то результат в войне. Если не победный, то хотя бы прекращение огня, типа "миротворец".
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12.08.2023 01:05 Відповісти
посмотрим. а ещё лучше - ему перед выборами будет более приемлем результат, когда война в Украине закончится на украинских условиях. Иначе он может получить очень большую критику и проиграть выборы. кто знает, поживем-увидим.
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12.08.2023 01:21 Відповісти
В ідеалі, він би мав закінчити війну перемогою України, але... Здається, це його взагалі не цікавить. Бо якби справді стояло питання закінчення війни перед виборами, не телилися б так зі зброєю. До виборів з таким постачанням зброї ми на кордони 91 року 100% не вийдемо, отож або Байден тупо заморозить війну, або - програє вибори і на білому коні на темі війни виїде якийсь трампіст. Дивна поведінка США взагалі, якісь свої ігрища.
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12.08.2023 01:34 Відповісти
якщо русню перемогти, тобто вигнати з України в цьому році, то перед виборами ефект від перемоги підзабудеться. Того може і затягують масові поставки зброї на наступний рік, щоб на білому коні ще раз заїхати у Білий дім.. хто його знає, що там насправді в них на умі. можемо тільки фантазувати чи зраду розганяти. проте перш ніж розганяти зраду, потрібно задати собі питання: а чи викидала би Америка сотню лярдів доларів, а з нею і Європа десятки мільярдів Євро, щоб потім злити Україну? не думаю. знаючи як на Заході ******* отримувати вигоду від капіталовкладень, то можна обережно припустити, що русню будуть додавлювати.. принаймні, мені хотілося би в це вірити.
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12.08.2023 01:46 Відповісти
потому что штаты не хотят что бы рашка резко развалилась о попала вся в руки китая
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12.08.2023 01:54 Відповісти
кацапы епанные а ну марш по своим ботофермам вас сюда не вызвали
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12.08.2023 01:51 Відповісти
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12.08.2023 02:10 Відповісти
ты брешешь собака кацапская
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12.08.2023 01:52 Відповісти
це на канали канашенкова тобі сказали чи Херсон вже наш навсегда?
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12.08.2023 00:33 Відповісти
Закидають асфальтом і шапками до перемоги, це ж очевидно
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12.08.2023 00:35 Відповісти
тебя уже закидали ? два года не можещь из под асфальта вылезти?
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12.08.2023 01:57 Відповісти
Быстрый контрнаступ Украины выгоден только кремлю. Они готовились - пристреляли артиллерию, обложились минами, нарыли окопов, свезли БК.

Именно кремлю никак не выгодна та тактика наступления, которую проводит Украина так как эта тактика хоть и медленно, но работает на пользу Украины.

Поэтому, если кто то подгоняет Украину, он либо дурак в военном деле, либо отобранный вредитель который работает на кремль.
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12.08.2023 00:38 Відповісти
я просто думал а что наши генералы и стратеги не знали что там будут минные поля? как они вообще собирались прорывать оборону? если нет разминировщиков нет касетных снарядов нет танков и брони и тд? так тогда не надо было трындеть Зеленсокму про контр наступ на всех тв помойках
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12.08.2023 02:22 Відповісти
зеленский! не трындеть!? оксюморон!
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12.08.2023 02:30 Відповісти
Именно кремлю никак не выгодна та тактика наступления, которую проводит Украина так как эта тактика хоть и медленно, но работает на пользу Украины.

Выгодная тактика наступления?Хм...

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12.08.2023 09:21 Відповісти
Русня мечтает о быстром контрнаступе. Вот только куй русне на рыло. ЗСУ будет насиловать рашистов долго и больно.
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12.08.2023 00:40 Відповісти
Так тімурка і є русня, він тут цілодобово ррзводить зради.
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12.08.2023 00:50 Відповісти
16 років-це довго чи швидко?
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12.08.2023 09:27 Відповісти
Кацапські провокатори тімурки ростуть, вже культурно сіють зерна зради.
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12.08.2023 00:49 Відповісти
А в чому зрада,можно спитати?
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12.08.2023 09:26 Відповісти
а ты что-то знаешь про втрати и рол контр.наступ ТРЕПЛО кацапское?
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12.08.2023 01:55 Відповісти
Якщо б ти дійсно промовчав, ніхто б не здогадався, що ти ватний підарас на кремлівському підсмоці.
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12.08.2023 02:07 Відповісти
Никаких переговоров. О переговорах будут говорить те кто сидит на подсосе у кремля. Ни один вменяемый и независимый от кремля политик не будет требовать от Украины садится за стол переговоров.
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12.08.2023 00:32 Відповісти
прогнозує важкий політичний сезон, одна з причин - "голоси " .......Він зазначив, що на зустрічі з дипломатами президент Володимир Зеленський ставив задачі й щодо проведення саміту, присвяченого українській формулі миру,
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12.08.2023 00:33 Відповісти
Сьогодні кудись по Німеччині 10 Абрамсів на поїзді везли. Війна відбила звичку знімати військову техніку, тому відео не буде. Здоровенні такі, в жовтому окрасі. І військові їхали, навіть зовсім молоді дівчата і хлопці. Думаю Німеччина відроджує свою армію. Тому сумніваюся що хтось там буде давити на Україну.
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12.08.2023 00:35 Відповісти
Тоді доповню, уночі аеродром ревів. А це тільки по причині відправки чогось в Україну. Кулебі потрібно просто виконувати свої обов'язки і готуватися до осені,а не роздавати інстаграми
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12.08.2023 07:00 Відповісти
А кто такой Кулеба ? После того , как главой украинской делегации на консультациях в Джидде оказался завхоз Ермак - тем самым Кулеба был помножен на ноль! Собственно , с сентября 2019 года в Украине нет ни премьер-министра , ни министров , ни Уряда ... всем заправляет ОП. Последний Уряд - это был Уряд Гройсмана. Так что слушать мнение какого-то Кулебы - это все равно , что слушать мнение выпивох , обсуждающих события в мире во время очередной попойки.
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12.08.2023 00:43 Відповісти
кулеба изначально был нолем марионеткой Емрака
но и самого ЗЕ-вхоза помножили на ноль в Джидде - ни одна уважаемая делегация не захотела с Ермаком вести переговоры
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12.08.2023 02:00 Відповісти
на цьому саміті не було жодного міністра закордонних справ. очолювали делегації радники президентів з національної безпеки.
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12.08.2023 02:14 Відповісти
Хлопці, роззуйте очі.
В Україні 30 років замість урядів, рад, "оп" і т.д. працюють виключно виконавці волі олігархічної мафії. Порядковий номер президента нічого у цьому не змінює.
А тут усі про персоналії та якусь їх роль - в усіх вона одна, плюс на кишеню щось наколядувати з дозволу системи.
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12.08.2023 02:22 Відповісти
Дуже, дуже багато та гучно кричали про контрнаступ... Це робили навмисно зепідари, такі діла робляться мовчки.
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12.08.2023 00:45 Відповісти
Зараз вони кажуть "ну нє смогла я" там міни. А у мене тільки одне на думці чому ж тоді зелені суки розмінували Чонгар, якщо зараз міни заважають наступу. А напередодні наступу кацапів розмінування допомогло кому?
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12.08.2023 00:50 Відповісти
це робилось з декількох причин, серед яких №n щоб партнери дали відповідну зброю, №nn щоб такі як ти не обісралися ще взимку після Соледара. А причин набагато більше, деякі не можна озвучувати.
Але у будь-якої публічної лінії є і інший бік монети - не побачивши обіцяних масштабів, багато диванів обісралося і "зневірилося"
таку війну не можна вести мовчки, це вже давно не працює
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12.08.2023 00:55 Відповісти
а ты типа диваннй бот что-то знаешь? то что делают ЗЕ-ублюдки на марафоне это преступления против Народа Украины когда они пиарят русню не говорят правду про бои и у них все хорошо завтра в Крыму - а сами твари воруют миллиарды помощи.. нет слов вся ЗЕ-плесень будет отвечать
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12.08.2023 02:04 Відповісти
Ось Вам перші результати візиту єрмака в Арабські Емірати...
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12.08.2023 00:46 Відповісти
Ну что - поддержим братьев казахов?
Русня уже на Казахстан наехала и требуют чтобы все казахи уехали из Казахстана.
Казахи - пошли вон! Эта наша земля вещает ватник
https://www.youtube.com/watch?v=z3KAYChpHIE
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12.08.2023 00:48 Відповісти
всіх вас спалять на вогнищах в прямому значені слова) типу бонус за правляння разом з...е
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12.08.2023 00:50 Відповісти
Офісні вчергове закидують вудку в суспільство. Зондують настрої, чи можна вже.
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12.08.2023 00:50 Відповісти
100%
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12.08.2023 10:46 Відповісти
Генератор есть, банки на 50Ач есть. Диодные ленты есть. Ну ещё и аккумы старые есть, для лент хватит. Так что к этой осени-зиме готовы
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12.08.2023 00:52 Відповісти
Дуда сказав, що в українців мало зброї, щоб перемогти рашу, у Байдена сказали, що літачки нам можливо дадуть не раніше літа 2024 р. і то лише 6 штук, Щольц сказав перепрограмувати Тауруси щоб не били по раші (якщо їх ще дадуть), у Ердогана закликали до негайних переговорів між Україною і рашою, італійці заявили, що наш контрнаступ виявився неефективним і захлинувся - і це все "обнадійливі" новини лише за останні 2 дні. І далі таких новин буде усе більше. "Примушування" нас до миру буде мати саме такий вигляд, спочатку натяки і заяви, за якими слідуватиме реальне скорочення допомоги або ж відмова у ній. Так що готуймося.
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12.08.2023 00:53 Відповісти
Фантазії з дивану не цікавлять. В Німеччині навчання йдуть армійські. Танки везуть на поїздах. Літаки військові літають регулярно тренуються. Не схоже це на замирення. А фантазії журналістів, які не були ні дня на війні і вважають що мають право вказувати як воювати краще ЗСУ це просто фантазії
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12.08.2023 01:01 Відповісти
ты идиот кацапский если веришь всему что говорят в сми
СNN в прошлом году в феврале писало на заставке "Киев падет в течении нескольких дней" и так почти целую неделю. и что ? где Киев? транспорт рестораны торговые центры работают
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12.08.2023 02:08 Відповісти
Так так, а ще писали що льотчики вже тренуються з минулого року. Аякже.
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12.08.2023 07:50 Відповісти
кто писал СNN ?
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12.08.2023 15:31 Відповісти
ці всі новини були, в тому числі, на Цензорі, так що напиши Бутусову, щоб не розганяв брехню у себе.
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12.08.2023 11:31 Відповісти
так напиши ему зачем ты мне пишешь я не верю во все что пишут всми или на цензоре тем более тут Бутусов ботоферму развел как тараканов
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12.08.2023 15:34 Відповісти
😰😠
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12.08.2023 11:59 Відповісти
Україна втрачає кваліфікованих дипломатів,приходять базіки і моделі, Втрачається довіра до влади зі сторони західних партнерів ,тому кулеба готую суспільство до виконання договорняків з путіним. Меньше відосиків,а більше роботи. ,
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12.08.2023 00:54 Відповісти
ты что странный? так зеленский и емрак это делают специально - ты вообще кому претензии предьявляешь?
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12.08.2023 02:09 Відповісти
А я з тобою малолетка нікого не пас,щоб ти мені тикав.
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12.08.2023 10:25 Відповісти
если я "малолетка" - то ты эмбрион-выкидыш
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12.08.2023 15:35 Відповісти
В МЗС взагалі діпломатов ніхто не бачить вже 4 роки.
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12.08.2023 06:59 Відповісти
Ці голоси і зараз верещать. Назвіть тут на Цензорі цитують все підряд.
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12.08.2023 01:16 Відповісти
Ітак деревяний 100 за бакс плюс путлер підписав указа який каже про те що рашка звільняється від погашення фінзобов'язань по внутрішнім і зовнішнім зобов'язаням в валюті.Тобто рублями.Рубль нах нікому непотрібен.Включать станок.Поправте мене якщо я не прав то це дефолт?Реакція рубля сама за себе каже останні пару днів.Чекаємо понеділка.
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12.08.2023 01:16 Відповісти
в рашке кредитный внутренний долг триллион рублей - который никто отдавать не сможет - вот это уже скрытый дефолт..
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12.08.2023 02:11 Відповісти
Так саме це мав на увазі.Явного і відкритого не буде і вони це не зроблять і не скажуть.Інфляція буде звісно бешена.Хоча все може бути сьогодні 100 а завтра 200) упс і паніка)
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12.08.2023 02:21 Відповісти
у них пока есть ресурсы но путлер решил нассцать мочей трампа на своих лаптей и добивать рашку до конца войной и вывовозом капитала и валюты
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12.08.2023 02:37 Відповісти
Вересень багато чого покаже, офіційна думка не міняється, а не офіційна на жаль .Україна переможе, тільки якою ціною....Слава нації.
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12.08.2023 01:40 Відповісти
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12.08.2023 01:48 Відповісти
Ці голоси а їхніх головах
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12.08.2023 02:06 Відповісти
Кулеба човгається, як маріонетка на підхваті. Якщо йому під дупу на стілець підкласти наждачку, то до обіду тільки вуха залишаться.
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12.08.2023 02:21 Відповісти
Мабуть хвилюється, як же краще їхать на переговори про мир, в шкарпетках... чи знову без... ???
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12.08.2023 03:28 Відповісти
Кулеба не про уряди країн-партнерів каже, чи уряди взагалі, а про смуту у суспільствах, що передається різним міжнародним інституціям. Енергоносії дорожчають, їжа і т.д. Народ потроху втомлюється і починає бузити про мир.
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12.08.2023 02:27 Відповісти
Озвучили свої бажання в голос.
Зробимо їх ще раз! (с) Z-Слугі.
Цікаво, що там команда перєгаворщікав на чолі а Арахімічечем...
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12.08.2023 02:53 Відповісти
українці на сьогодні не окупували московії, тому питання до терористів, їх партнерів та прихильників; самі перемовини російською тривають, інтенсивність зростає, є потреба в перекладачах і технічних засобах
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12.08.2023 05:18 Відповісти
І ти знаєш чому. Бо одне кажете інше виходить.
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12.08.2023 05:43 Відповісти
Та у нас в Україні крім голосів в осносному зільоний свист !!!
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12.08.2023 06:36 Відповісти
Не для тебе, Кулебо, вона буде важкою. Не для цього ти йшов в політику.

Дякую, що сказав, а то було незрозуміло.
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12.08.2023 06:41 Відповісти
Найважче переконати Зелю в око більше не заглядати.
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12.08.2023 06:55 Відповісти
Кулебу на мило.
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12.08.2023 07:03 Відповісти
"На війні ,якщо не будеш шукати натхнення, зійдеш з розуму " сказав захисник, оглядаючи трупи ворога і трофеї. Шукай натхнення, Кулеба,а не посаду і гроші
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12.08.2023 07:05 Відповісти
Що би там не звучало із дипломатичних джерел, але у західних союзників України вочевидь існує певний дедлайн щодо цієї війни. Можливо його строки навіть чітко озвучені українській владі. Вочевидь, ще за каденції адміністрації Байдена розпочнуться перемовини між Україною і москвою. Тобто вже наступного року. Зміст цих переговорів прямо залежить від ситуації на фронті.
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12.08.2023 07:29 Відповісти
💯
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12.08.2023 07:52 Відповісти
на яких Україні потрібна "кількісна і якісна присутність всього світу, а не лише наших традиційних друзів з Європи та Північної Америки". це той випадок.коли багато світового лайна.замість десятка тих.котрі вирішують реальні справи як з постачанням зброї.так і з фінансами.
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12.08.2023 07:57 Відповісти
І все це через оцю грьобану владу
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12.08.2023 09:05 Відповісти
Звичайно важкою. Якби твій нарік не крав, шо всі бачать, можливо і допомога була більшою. А так - та нахрен нам ота Україна - ми їм безкоштовно передаєм озброєння на десятки міліардів доларів, а там повний пиз.дець - все розкрадається. Будете разом з шлімазелом у окорах гнилі овочі жерти. Тварі.
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12.08.2023 09:26 Відповісти
..переговоры чз ствол танка или стволы GAU
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12.08.2023 09:29 Відповісти
чомусь всі претензії до жертви злочину а не злочинця
треба це змінювати
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12.08.2023 09:48 Відповісти
Комфортно бути патріотом на дивані і обсирати,
на дивані перемогу не здобудеш
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12.08.2023 10:29 Відповісти
З вбивцями перемовин не ведуть.
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12.08.2023 11:06 Відповісти
Голоса? Пусть данилов ,резников,депутвты,судьи и прокуроры отправят на передовую своих сыночков,бо воевать чужими детьми - легко....Тогда и увидим,что они завоют.....
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12.08.2023 12:58 Відповісти
 
 