Протягом 11 серпня авіація та артилерія ЗСУ уразили 1 район зосередження окупантів та 1 ЗРК, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ударів авіації та реактивної артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 11 серпня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони протягом доби завдала 1 удар по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс "Стріла" противника".
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Уночі 12 серпня на території тимчасово окупованого Криму https://zn.ua/ukr/war/u-zsu-pidtverdili-nichnij-udar-po-feodosiji.html сталися вибухи . Місцеві жителі повідомляють про роботу протиповітряної оборони росіян по безпілотникам.
Про це пишуть місцеві пабліки та пропагандистські ЗМІ.
У селищі Новоозерне, яке знаходиться на березі озера Донузлав у північно-західній частині Криму, видно спалахи від пострілів, а також чути звук двигунів дронів, вибухи та автоматні черги.
https://sekundaua.wordpress.com/2023/08/12/%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F-%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83-%D1%82%D0%B0/ https://sekundaua.wordpress.com/2023/08/12/історія-зникнення-цінного-вантажу-та/
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https://www.dw.com/ru/minoborony-rf-krym-byl-atakovan-20-bespilotnikami/live-66499019