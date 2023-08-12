Протягом 11 серпня авіація та артилерія ЗСУ уразили 1 район зосередження окупантів та 1 ЗРК, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ударів авіації та реактивної артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 11 серпня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація сил оборони протягом доби завдала 1 удар по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс "Стріла" противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу вражено 12 районів зосередження ворога, 2 станції РЕБ та вузол зв’язку противника, - Генштаб