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Росіяни використовують дитячі садки та школи на окупованих територіях для воєнних цілей, - Генштаб

школа,окупанти,окупація

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо використання російськими окупантами цивільної інфраструктури для своїх цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Противник продовжує використовувати цивільні заклади освіти тимчасово окупованих територій України у власних цілях. Зокрема, встановлено, що у населеному пункті Сєверне Луганської області будівля школи використовується у воєнних цілях. Наразі доступ місцевих жителів до школи заборонено. У той же час в місті Токмак Запорізької області на території дитячого садочку, який розміщений у північній частині міста, окупанти облаштували шпиталь російських окупаційних військ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти влаштували шпиталь у дитсадку Токмака, - Генштаб

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Генштаб ЗС (6549) дитячий садок (361) школа (2206) інфраструктура (490)


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я колись ходив у садочок і у школу на нині окупованих територіях Нєзабудунєпращю
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12.08.2023 08:24 Відповісти
с 2014г используют. поэтому ответку они не получали. Но зато 9 лет дамбили четко кричат. Их никто не трогал, дали возможность милитаризировать полностью территорию, подготовить население на оккупированных территориях для того чтобы воевали против Украины.
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12.08.2023 08:52 Відповісти
Такої тактики ***** дотримується з часів війн у Чечні Молдові Грузії, та в Україні!! Перед цим він ВИКРАДАЄ І ВИВОЗИТЬ ДІТЕЙ на московію!!
ООН з війни ще у Чечні, лиши глибоко вчергове зтурбовані і фсьо!!
А доля подальша цих діток для усього ООН, ну, то таке… Пам'ятаймо!
Слава Ураїні!!
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12.08.2023 09:51 Відповісти
З такими тварями, як русня, треба чинити пропорційно - приблизно за кожного вбитого цивільного українця вбивати трьох цивільних кацапів (враховуючи на співвідношення населення 3-1). Інших варіантів немає.
Якщо українське керівництво не може це робити - то йому місце на смітнику (і якнайшвидше).
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12.08.2023 10:36 Відповісти
Звероподобные очень боятся.
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12.08.2023 19:27 Відповісти
 
 