Росіяни використовують дитячі садки та школи на окупованих територіях для воєнних цілей, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо використання російськими окупантами цивільної інфраструктури для своїх цілей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Противник продовжує використовувати цивільні заклади освіти тимчасово окупованих територій України у власних цілях. Зокрема, встановлено, що у населеному пункті Сєверне Луганської області будівля школи використовується у воєнних цілях. Наразі доступ місцевих жителів до школи заборонено. У той же час в місті Токмак Запорізької області на території дитячого садочку, який розміщений у північній частині міста, окупанти облаштували шпиталь російських окупаційних військ".
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ООН з війни ще у Чечні, лиши глибоко вчергове зтурбовані і фсьо!!
А доля подальша цих діток для усього ООН, ну, то таке… Пам'ятаймо!
Слава Ураїні!!
Якщо українське керівництво не може це робити - то йому місце на смітнику (і якнайшвидше).