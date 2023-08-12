Росіяни використовують дитячі садки та школи на окупованих територіях для воєнних цілей, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо використання російськими окупантами цивільної інфраструктури для своїх цілей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Противник продовжує використовувати цивільні заклади освіти тимчасово окупованих територій України у власних цілях. Зокрема, встановлено, що у населеному пункті Сєверне Луганської області будівля школи використовується у воєнних цілях. Наразі доступ місцевих жителів до школи заборонено. У той же час в місті Токмак Запорізької області на території дитячого садочку, який розміщений у північній частині міста, окупанти облаштували шпиталь російських окупаційних військ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти влаштували шпиталь у дитсадку Токмака, - Генштаб