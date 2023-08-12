Вночі 12 серпня у Запорізькій області знищено три ударні безпілотники, - Повітряні сили

Повітряні Сили повідомили, що вночі 12 серпня у небі над Запорізькою областю знищено три ударні безпілотники типу "Шахед".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляють Повітряні Сили.

У інформації зазначається: "Уночі 12 серпня 2023 року противник атакував з південно-східного напрямку п’ятьма ударними БпЛА "Shahed-136/131".

Три "шахеди" знищено протиповітряною обороною у межах Запорізької області".

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