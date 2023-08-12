Вночі 12 серпня у Запорізькій області знищено три ударні безпілотники, - Повітряні сили
Повітряні Сили повідомили, що вночі 12 серпня у небі над Запорізькою областю знищено три ударні безпілотники типу "Шахед".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляють Повітряні Сили.
У інформації зазначається: "Уночі 12 серпня 2023 року противник атакував з південно-східного напрямку п’ятьма ударними БпЛА "Shahed-136/131".
Три "шахеди" знищено протиповітряною обороною у межах Запорізької області".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар12.08.2023 08:37 Відповісти Мені подобається 1
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль