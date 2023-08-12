Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 253 290 осіб (+510 за добу), 4295 танків, 5053 артсистеми, 8324 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників знищили близько 253 290 військових РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 253290 (+510) осіб ліквідовано,
танків - 4295 (+5) од,
бойових броньованих машин - 8324 (+6) од,
артилерійських систем - 5053 (+10) од,
засоби ППО - 472 (+1) од,
літаків - 315 (+0) од,
гелікоптерів - 313 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4201 (+4),
крилаті ракети - 1378 (+1),
кораблі /катери - 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 7523 (+12) од,
спеціальна техніка - 759 (+3).
Топ коментарі
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В названии ошибка. Правильно так:
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 253 290
человексвинособак.