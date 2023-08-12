Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 253 290 осіб (+510 за добу), 4295 танків, 5053 артсистеми, 8324 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників знищили близько 253 290 військових РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 253290 (+510) осіб ліквідовано,

танків - 4295 (+5) од,

бойових броньованих машин - 8324 (+6) од,

артилерійських систем - 5053 (+10) од,

засоби ППО - 472 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 313 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4201 (+4),

крилаті ракети - 1378 (+1),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7523 (+12) од,

спеціальна техніка - 759 (+3).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 252 780 осіб (+580 за добу), 4290 танків, 5043 артсистеми, 8318 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА