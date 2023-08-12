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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 253 290 осіб (+510 за добу), 4295 танків, 5053 артсистеми, 8324 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

генштаб,втрати

Українські захисники від початку повномасштабного вторгнення російських загарбників знищили близько 253 290 військових РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 253290 (+510) осіб ліквідовано,

танків - 4295 (+5) од,

бойових броньованих машин - 8324 (+6) од,

артилерійських систем - 5053 (+10) од,

засоби ППО - 472 (+1) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 313 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4201 (+4),

крилаті ракети - 1378 (+1),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7523 (+12) од,

спеціальна техніка - 759 (+3).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 252 780 осіб (+580 за добу), 4290 танків, 5043 артсистеми, 8318 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 253 290 осіб (+510 за добу), 4295 танків, 5053 артсистеми, 8324 броньованих машин 01

Автор: 

армія рф (17309) Генштаб ЗС (6549) втрати (4394)


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Топ коментарі
+17
Тобі "як мед - то й ложкою!" Два дні "кавардаку" по всій європейській частині Росії - це "МАЛО"? Кацапів "ковбасить" у Підмосков"ї "непадецки" Крим гримить від "камней с неба" Лука "закрутився як воша на гребінці" А мало спаленої техніки на фронті - значить кацапи перестали "кидаться як собака на тин" у наступи Бо танки паляться в основному в наступальних діях а не в обороні
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12.08.2023 09:04
+12
Два дні "кавардаку" по всій європейській частині Росії -завжли підтримую
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12.08.2023 09:08
+4
Шось сьогодні слабаенько по техниці. Зазвичай у середньому в два раза більше битої техники.
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12.08.2023 08:50
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Шось сьогодні слабаенько по техниці. Зазвичай у середньому в два раза більше битої техники.
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12.08.2023 08:50 Відповісти
Тобі "як мед - то й ложкою!" Два дні "кавардаку" по всій європейській частині Росії - це "МАЛО"? Кацапів "ковбасить" у Підмосков"ї "непадецки" Крим гримить від "камней с неба" Лука "закрутився як воша на гребінці" А мало спаленої техніки на фронті - значить кацапи перестали "кидаться як собака на тин" у наступи Бо танки паляться в основному в наступальних діях а не в обороні
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12.08.2023 09:04 Відповісти
Два дні "кавардаку" по всій європейській частині Росії -завжли підтримую
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12.08.2023 09:08 Відповісти
В Криму якийсь склад вертольотів розчовпли.
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12.08.2023 10:05 Відповісти
Погода.
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12.08.2023 10:24 Відповісти
Що може бути краще мертвої ручні, кацапи дохніть!
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12.08.2023 10:39 Відповісти
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 253 290 человек.
=================
В названии ошибка. Правильно так:
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 253 290 человек свинособак.
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12.08.2023 11:02 Відповісти
А куди пропав рядочок "РСЗВ"? Невче так важко переписати інформацію Генштабу? Якщо напишуть - дивіться картинку, там все написано, но навіщо тоді розписували і розписуєте це у своїй статті?
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12.08.2023 12:26 Відповісти
просто картинка не проіндексується, треба хоч якийсь текст на ХХХ символів)))
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12.08.2023 13:13 Відповісти
Мабуть поки за за мільйон вбитих московитів не перевале, вони за заспокоються.
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13.08.2023 07:33 Відповісти
 
 