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За минулу добу ворог завдав 67 ударів по 28 населених пунктах на Запоріжжі

область,запорізька

Російська армія протягом доби завдала 67 ударів по Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це в телеграмі повідомляє начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Зафіксовано 54 артобстріли по території Гуляйполя, Новодарівки, Новоандріївки, Залізничного, Ольгівського, Чарівного, Малинівки, Полтавки, Левадного, Щербаків, Темирівки, Кам'янського, Малих Щербаків, Степового, П'ятихаток, Плавнів, Павлівки та Червонодніпровки. військові рф тричі обстріляли з РСЗВ Темирівку та Лобкове, здійснили авіаційні удари по Оріхову, Омельнику та Малій Токмачці, 4 ракетні удари прийшлися по Комишувасі, запустили БПЛА по Запоріжжю, Гуляйпільському та Червоному", - написав Малашко.

Також надійшло 20 повідомлень про руйнування житлових будинків, сільськогосподарської техніки та об’єктів інфраструктури.

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Як повідомив Малашко, інформація про постраждалих не надходила.

Автор: 

обстріл (28378) Запорізька область (3589) Малашко Юрій (62)


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12.08.2023 11:00 Відповісти
 
 