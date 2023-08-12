Росія перекинула десантників у Запорізьку область через великі втрати, - розвідка Великої Британії
Десантні війська РФ, ймовірно, перекинули з Херсонської у Запорізьку область. Це може ослабити оборону Росії на лівому березі Дніпра на півдні України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.
Як зазначається, окупанти, ймовірно, передислокували підрозділи повітряно-десантних військ з Херсонської області у напрямку Оріхова Запорізької області. За цю ділянку відповідає 58-ма окупаційна армія РФ.
Розвідка зазначає, що 70-й та 71-й мотострілецькі полки Росії також виснажені та зазнали великих втрат. Перекидання десантників дозволить окупантам відтягнути полки для відновлення.
"Однак передислокація, швидше за все, зробить оборону Росії біля східного берега Дніпра слабшою, де її дедалі більше турбують нальоти українських десантних сил", - йдеться у повідомленні.
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Слава Захисникам України!!
то нехай ганяють своє м'ясо туди сюди. головне, що б ми виконували свій план звільнення землі української!
о берта іосіфовна, моя люба вчителька за української. радий вас бачити. а що не так в моєму гугл перекладі? навчіть будь ласка.
Навіть з тих чмобіків,чи 100 тис..чи 50 тис. знайдуться ті,які пройшли і підготовку і бойові дії та навчились воювати..Це ворог.А мотивація у них одна--вбивати та грабувати " і за сєбя і за того парня".
тому, я вірю в зсу. я вірю в талант наших головних командирів.
а ті казочки, шо у каzапів безмежний мобілізаційний ресурс, так то для тендітних лєваков пацифістів.
нам своє робити!