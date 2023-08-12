Росія перекинула десантників у Запорізьку область через великі втрати, - розвідка Великої Британії

Десантні війська РФ, ймовірно, перекинули з Херсонської у Запорізьку область. Це може ослабити оборону Росії на лівому березі Дніпра на півдні України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Як зазначається, окупанти, ймовірно, передислокували підрозділи повітряно-десантних військ з Херсонської області у напрямку Оріхова Запорізької області. За цю ділянку відповідає 58-ма окупаційна армія РФ.

Розвідка зазначає, що 70-й та 71-й мотострілецькі полки Росії також виснажені та зазнали великих втрат. Перекидання десантників дозволить окупантам відтягнути полки для відновлення.

"Однак передислокація, швидше за все, зробить оборону Росії біля східного берега Дніпра слабшою, де її дедалі більше турбують нальоти українських десантних сил", - йдеться у повідомленні.

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