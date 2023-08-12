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Росія перекинула десантників у Запорізьку область через великі втрати, - розвідка Великої Британії

вдв,рф

Десантні війська РФ, ймовірно, перекинули з Херсонської у Запорізьку область. Це може ослабити оборону Росії на лівому березі Дніпра на півдні України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії в Twitter.

Як зазначається, окупанти, ймовірно, передислокували підрозділи повітряно-десантних військ з Херсонської області у напрямку Оріхова Запорізької області. За цю ділянку відповідає 58-ма окупаційна армія РФ.

Розвідка зазначає, що 70-й та 71-й мотострілецькі полки Росії також виснажені та зазнали великих втрат. Перекидання десантників дозволить окупантам відтягнути полки для відновлення.

"Однак передислокація, швидше за все, зробить оборону Росії біля східного берега Дніпра слабшою, де її дедалі більше турбують нальоти українських десантних сил", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтверджено ліквідацію в Україні понад 30 тисяч російських окупантів, - ЗМІ

Автор: 

армія рф (17309) Велика Британія (5571) розвідка (3858) втрати (4394)


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Топ коментарі
+15
З обісцяних фонтанів повиймали та перекинули. Десантники ще ті))
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12.08.2023 09:49
+9
Куди б цих смердючих свинособак не перекидали, все одно їхній кінцевий пункт - концерт кабздона.
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12.08.2023 10:18
+7
наскільки я розумію, "вдв" це атакуючі війська. типу захват гостомеля або жулян, і підготовка для інших військ. від них нема ніякого поради в окопах без їди води і патронів.
то нехай ганяють своє м'ясо туди сюди. головне, що б ми виконували свій план звільнення землі української!
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12.08.2023 09:57
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З обісцяних фонтанів повиймали та перекинули. Десантники ще ті))
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12.08.2023 09:49 Відповісти
Пляшки ж об г в дупу пхати вміють же!
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12.08.2023 09:54 Відповісти
ой як смішно хлопчики. а ви напевно вже в окопі?
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12.08.2023 10:31 Відповісти
ми напевно вже насаджуємо тебе на бутилку, чмо лішнехромосомноє
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12.08.2023 11:29 Відповісти
Папєрєднікі цих орків, пішли за хлахманом на дні Чорного моря, мацквою… в чорних пакетах!
Слава Захисникам України!!
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12.08.2023 09:54 Відповісти
наскільки я розумію, "вдв" це атакуючі війська. типу захват гостомеля або жулян, і підготовка для інших військ. від них нема ніякого поради в окопах без їди води і патронів.
то нехай ганяють своє м'ясо туди сюди. головне, що б ми виконували свій план звільнення землі української!
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12.08.2023 09:57 Відповісти
Пиши своєю рідною А то твій "Гугл-переклад" очі ріже!
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12.08.2023 10:41 Відповісти
Гугл заплакав коли перекладав
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12.08.2023 10:49 Відповісти
Взагалі-то, українцю очі ріже мова окупанта, а не українська, хай і з помилками. Людина молодець, старається, вчиться - хай пише, треба підтримати. А закликати переходити на мову окупанта - це якесь меншовартвсне збочення.
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12.08.2023 11:20 Відповісти
Мені його поцілувать в зад - за те що він за тридцять років незалежності України спромігся за допомогою "Гугла" "писать українською з помилками"?
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12.08.2023 11:41 Відповісти
Це питання ваших схильностей і уподобань, хоча ви вже свій вибір зробили - агітувати за мову окупанта.
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12.08.2023 11:50 Відповісти
Де ти побачив "агітування"? Якби я це робив - то сам-би писав "мовою окупанта" (Якою я до речі володію набагато краще ніж переважна більшість росіян)
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12.08.2023 11:58 Відповісти
Фройд все зрозумів. ))
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12.08.2023 12:00 Відповісти
Ну так "Фройд"-же розумніший від тебе! Ти хоч книжки того "Фройда" в очі бачив? Чи - "аби ляпнуть"?
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12.08.2023 12:09 Відповісти

о берта іосіфовна, моя люба вчителька за української. радий вас бачити. а що не так в моєму гугл перекладі? навчіть будь ласка.
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12.08.2023 11:28 Відповісти
"від них нема ніякого поради в окопах без їди води і патронів". Хто там що в окопах без патронів буде "радить"?
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12.08.2023 11:37 Відповісти
і це все? зі всього написаного, ти тільки це висмоктав? то мабуть ти той рагуль, що вважає себе більш українцем ніж інші?
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12.08.2023 12:21 Відповісти
...!
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12.08.2023 13:04 Відповісти
Недооцінюйте ворога!
Навіть з тих чмобіків,чи 100 тис..чи 50 тис. знайдуться ті,які пройшли і підготовку і бойові дії та навчились воювати..Це ворог.А мотивація у них одна--вбивати та грабувати " і за сєбя і за того парня".
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12.08.2023 09:58 Відповісти
так само, як і не переоцінюйте.
тому, я вірю в зсу. я вірю в талант наших головних командирів.
а ті казочки, шо у каzапів безмежний мобілізаційний ресурс, так то для тендітних лєваков пацифістів.
нам своє робити!
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12.08.2023 10:15 Відповісти
Куди б цих смердючих свинособак не перекидали, все одно їхній кінцевий пункт - концерт кабздона.
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12.08.2023 10:18 Відповісти
Гей кацапи, пора знати, як касети вибухати!
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12.08.2023 10:40 Відповісти
Скоро в фонтанах некому купаться будет.
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12.08.2023 10:42 Відповісти
Цезор, поменяй картинку, тех кто на ней давно ПАЦЮКИ съели в Гостомеле. А, перекинули очередную партию БОМЖЕЙ.
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12.08.2023 11:48 Відповісти
 
 