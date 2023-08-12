Минулої доби росіяни 39 разів обстріляли Херсонщину: 1 людина загинула, 10 - дістали поранення

Ворог продовжує обстрілювати територію Херсонщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу противник здійснив 39 обстрілів, випустивши 159 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів" та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 9 снарядів", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу, адміністративні будівлі, позашкільний навчальний заклад, обʼєкти критичної інфраструктури, церкву, магазини, кафе у Херсонській міській громаді; пункт видачі гуманітарної допомоги та будівлю магазину в Бериславі.

"Через російську агресію 1 людина загинула, 10 - дістали поранення", - повідомив Прокудін.

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