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Вранці 12 серпня у Кривому Розі лунали вибухи. Обійшлося без жертв (оновлено)

Вранці 12 серпня у місті Кривий Ріг було чути вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі Олександр Вілкул.

Він зазначив: "Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар по Кривому Рогу: понад 80 постраждалих

Пізніше керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив: "Ракетний удар по Кривому Рогу. Попередньо, балістика. Головне – без жертв. Всі деталі нині уточнюються".

У мережу потрапило фото після вибухів

Вранці 12 серпня у Кривому Розі лунали вибухи. Обійшлося без жертв 01

Автор: 

вибух (4445) Вілкул Олександр (329) Кривий Ріг (1358)


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Топ коментарі
+10
Ви ще забули написати, що "наводчіком" цих вибухів у Кривому Розі, був та є та й далі буде воріг України запеклий українофоб, соратник янучари, хазарова, мудачука, шухріча, рабіновіча, бойка васал-холуй рашонаzистів, кончєний риґоАнал Поц-вілкул.
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12.08.2023 10:52
+7
Хай їм грець!

Першого серпня 2023 року у місті Кривий Ріг була оголошена жалоба. Через ракетний удар росіян по Кривому Розі 31 липня загинуло 6 людей, серед яких дитина, також 75 мирних громадян поранено. Це не перша атака русофашистів на місто дитинства шостого президента України.

13 червня 2023 року близько 3:00 за місцевим часом російськими окупантами було завдано ракетного удару по спальному району міста.

В результаті було вбито 11 людей і поранено 36 жителів, пізніше двоє поранених померли в лікарні.

Виборці Халапоротьки, які чекали, що в Кривом Розі їх обранець збудує «Лас Вегас» дивуються: чому Гетьман України подбав про киян і за власні кошти придбав засоби ППО для захисту столиці від атак «старшого православного брата», а мільярдер Володимир Санич не пожертвував жодної гривні на захист мешканців міста металургів.

В інтерв'ю журналістці «Томос на хлеб не намажешь» «слуга Коломойського» на мові московитського оккупанта сказав: «У меня еврейская кровь и я украинец».

Громадяни України для шлепера - гої. В кінці кожної серії телесеріалу «Одного разу під Полтавою» Головнокомандувач «щоневтік» вмонтував пісню з таким тестом: «Люди-люди, їх мільярді, їх мільярді, хай Їм грець!». Мало хто замислювався з телеглядачів «втомлених від війни», що слово «грець» аж ніяк не благословення і носить негативний відтінок. Воно має багато значень і одне з них, «щоб ви здохли!». Таким чином, «термос» висловлює своє ставлення до співгромадян.

Україна не його Мати. У Київі кріворожець заробітчанин. Його Батьківщина - Ерец Ізраєль. Для Першої Особи країни - це «просто територія». Цитата шостого президента річної давності з The Economist: «Наша земля важлива, але зрештою, це - просто територія.

У новорічному привітанні Верховного Головнокомандувача не було ні державного прапора, ні державного гімну, ні інших державних ознак. Під час виступу на День Незалежності The стояв (ногами) на подіумі у кольорах українського прапора.

Неможно було голосувати під час війни з російськими окупантами за інородця атеіста, якій Конституцію України в руках не тримав, державною мовою не володів і називав в Юрмалі Україну «повією».

https://www.youtube.com/watch?v=qnica24PTnU&t=6s
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12.08.2023 10:54
+5
Все вже давно накрито товстим шаром асфальту. Асфальт робили з білоруського та кацапського бітуму на 4 млрд. баксів
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12.08.2023 11:18
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Вілкул прокинувся від вибухів?
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12.08.2023 10:44 Відповісти
Ви ще забули написати, що "наводчіком" цих вибухів у Кривому Розі, був та є та й далі буде воріг України запеклий українофоб, соратник янучари, хазарова, мудачука, шухріча, рабіновіча, бойка васал-холуй рашонаzистів, кончєний риґоАнал Поц-вілкул.
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12.08.2023 10:52 Відповісти
Не мели дурниць. Дай Бог щоб всі так укріплювали міста, як у свій час зробив Вілкул. Ще й сусідвм допомогав. Нам важливий колір кота, чи щоб мишей ловив?
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12.08.2023 10:56 Відповісти
Шмалько, не шмали шмаль- і не будеш нести хрінь, про перевзувшогося мудака!
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12.08.2023 12:27 Відповісти
Ну вам видніше, звичайно, містер. А ми з вами знайомі, хлопчику?
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12.08.2023 13:19 Відповісти
Я знаю про що кажу. І знаю як піариться вілкул при тому, що робиться насправді. Гнида він.
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12.08.2023 16:43 Відповісти
Дурак он безобидный. Хуже, когда ботяра зарплатный. На ставке у ФСБ.
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12.08.2023 15:15 Відповісти
Ага, укріпив та одразу скинув координати своєму шефу-мудачуку, немалі гроші за антиукраїнську діяльність отримував вілкул свого часу то з кремля рашонаzистського..
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12.08.2023 20:14 Відповісти
Хай їм грець!

Першого серпня 2023 року у місті Кривий Ріг була оголошена жалоба. Через ракетний удар росіян по Кривому Розі 31 липня загинуло 6 людей, серед яких дитина, також 75 мирних громадян поранено. Це не перша атака русофашистів на місто дитинства шостого президента України.

13 червня 2023 року близько 3:00 за місцевим часом російськими окупантами було завдано ракетного удару по спальному району міста.

В результаті було вбито 11 людей і поранено 36 жителів, пізніше двоє поранених померли в лікарні.

Виборці Халапоротьки, які чекали, що в Кривом Розі їх обранець збудує «Лас Вегас» дивуються: чому Гетьман України подбав про киян і за власні кошти придбав засоби ППО для захисту столиці від атак «старшого православного брата», а мільярдер Володимир Санич не пожертвував жодної гривні на захист мешканців міста металургів.

В інтерв'ю журналістці «Томос на хлеб не намажешь» «слуга Коломойського» на мові московитського оккупанта сказав: «У меня еврейская кровь и я украинец».

Громадяни України для шлепера - гої. В кінці кожної серії телесеріалу «Одного разу під Полтавою» Головнокомандувач «щоневтік» вмонтував пісню з таким тестом: «Люди-люди, їх мільярді, їх мільярді, хай Їм грець!». Мало хто замислювався з телеглядачів «втомлених від війни», що слово «грець» аж ніяк не благословення і носить негативний відтінок. Воно має багато значень і одне з них, «щоб ви здохли!». Таким чином, «термос» висловлює своє ставлення до співгромадян.

Україна не його Мати. У Київі кріворожець заробітчанин. Його Батьківщина - Ерец Ізраєль. Для Першої Особи країни - це «просто територія». Цитата шостого президента річної давності з The Economist: «Наша земля важлива, але зрештою, це - просто територія.

У новорічному привітанні Верховного Головнокомандувача не було ні державного прапора, ні державного гімну, ні інших державних ознак. Під час виступу на День Незалежності The стояв (ногами) на подіумі у кольорах українського прапора.

Неможно було голосувати під час війни з російськими окупантами за інородця атеіста, якій Конституцію України в руках не тримав, державною мовою не володів і називав в Юрмалі Україну «повією».

https://www.youtube.com/watch?v=qnica24PTnU&t=6s
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12.08.2023 10:54 Відповісти
короче Сликасовский !
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12.08.2023 11:00 Відповісти
Ракетний удар по Кривому Рогу, - ОВА

Попередньо, балістика. Без жертв, всі деталі нині уточнюються
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12.08.2023 10:58 Відповісти
Сразу надо накрывать в ответ артиллерией и РЗСО территорию **********, чтобы понимали и чувствовали последствие для своих городов. Иначе не перестанут стрелять.
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12.08.2023 11:01 Відповісти
Все вже давно накрито товстим шаром асфальту. Асфальт робили з білоруського та кацапського бітуму на 4 млрд. баксів
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12.08.2023 11:18 Відповісти
Причем выбух был до сигнала тревоги.
Так, что все эти загрозы баллистики до одного места.
Загроза баллистики - постоянная, ежеминутная, сирена можно не выключать 24-7.
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12.08.2023 11:35 Відповісти
 
 