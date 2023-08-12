Вранці 12 серпня у Кривому Розі лунали вибухи. Обійшлося без жертв (оновлено)

Вранці 12 серпня у місті Кривий Ріг було чути вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі Олександр Вілкул.

Він зазначив: "Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет".

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Пізніше керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив: "Ракетний удар по Кривому Рогу. Попередньо, балістика. Головне – без жертв. Всі деталі нині уточнюються".

У мережу потрапило фото після вибухів