Уранці ворог вдарив керованою авіабомбою по Оріхову на Запоріжжі: двоє людей загинуло, 12 осіб поранено (оновлено)

Російські окупанти зранку вдарили керованою авіабомбою по Оріхову Запорізької області. Загинув 31-річний правоохоронець та один цивільний мешканець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Вранці ворог вдарив керованою авіабомбою по Оріхову. Внаслідок удару загинув поліцейський. 12 осіб поранено, серед яких 4 працівників поліції", - ідеться в повідомленні.

"Загиблий - 31-річний капітан поліції. Мої співчуття родині загиблого. Зараз лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Декілька людей в тяжкому стані", - написав Клименко.

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Пізніше в Нацполіції повідомили, що внаслідок удару по Оріхову, крім поліцейського, загинув ще один цивільний.