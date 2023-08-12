Уранці ворог вдарив керованою авіабомбою по Оріхову на Запоріжжі: двоє людей загинуло, 12 осіб поранено (оновлено)
Російські окупанти зранку вдарили керованою авіабомбою по Оріхову Запорізької області. Загинув 31-річний правоохоронець та один цивільний мешканець.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Вранці ворог вдарив керованою авіабомбою по Оріхову. Внаслідок удару загинув поліцейський. 12 осіб поранено, серед яких 4 працівників поліції", - ідеться в повідомленні.
"Загиблий - 31-річний капітан поліції. Мої співчуття родині загиблого. Зараз лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Декілька людей в тяжкому стані", - написав Клименко.
Пізніше в Нацполіції повідомили, що внаслідок удару по Оріхову, крім поліцейського, загинув ще один цивільний.
Топ коментарі
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Бо тоді її пацієнт Роланд під дивним номером та обслуговуючий персонал не перебували у гарячій дискусії хто з них більша падлюка. А спокійно ссались би у постіль і слюнки пускали , як і має бути у дурнів.