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Новини Війна
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Уранці ворог вдарив керованою авіабомбою по Оріхову на Запоріжжі: двоє людей загинуло, 12 осіб поранено (оновлено)

оріхів

Російські окупанти зранку вдарили керованою авіабомбою по Оріхову Запорізької області. Загинув 31-річний правоохоронець та один цивільний мешканець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Вранці ворог вдарив керованою авіабомбою по Оріхову. Внаслідок удару загинув поліцейський. 12 осіб поранено, серед яких 4 працівників поліції", - ідеться в повідомленні.

"Загиблий - 31-річний капітан поліції. Мої співчуття родині загиблого. Зараз лікарі та парамедики поліції борються за життя поранених. Декілька людей в тяжкому стані", - написав Клименко.

Також читайте: За минулу добу ворог завдав 67 ударів по 28 населених пунктах на Запоріжжі

Пізніше  в Нацполіції повідомили, що внаслідок удару по Оріхову, крім поліцейського, загинув ще один цивільний.

Автор: 

бомба (233) МВС (3501) обстріл (28378) Запорізька область (3589)


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Топ коментарі
+8
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12.08.2023 11:18
+2
Маразм це вимагати літаки, не маючи льотчиків під них.
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12.08.2023 12:37
+2
Незрозуміло, чому тебе недолікували.
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12.08.2023 12:47
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12.08.2023 11:18 Відповісти
Бімба з крильцями.
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12.08.2023 12:00 Відповісти
Хто сказав, що Лєонід Ілліч Байден -не маразматик, який вже більше року "надає" Україні Ф-16?
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12.08.2023 12:10 Відповісти
Маразм це вимагати літаки, не маючи льотчиків під них.
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12.08.2023 12:37 Відповісти
Ти непогано розмірковуєш, як на пацієнта психіатричної лікарні. Дійсно, літак без пілота не літає. На переучування на Ф-16 потріно півроку (шість місяців) . Якби твій "брат по розуму" Лєонід Ілліч Байден надав Україні літаки Ф-16, вони могли буже майже рік воювати на фронті і тоді цього провального наступу ЗСУ просто не було ь.
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12.08.2023 12:45 Відповісти
Не так все просто,бачу кожен день що хлопці на СУшках за півроку не можуть навчитись літати,а *лавка*досвідчених не безкінечна,он Ігнат аж 6 пілотів знайшов напереучування.
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12.08.2023 13:38 Відповісти
Ваш комент визиває сумніви в своїй достовірності.
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12.08.2023 13:52 Відповісти
визиває сумніви твоя брехня про 6 місяців.
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12.08.2023 16:31 Відповісти
брешеш, по перше - треба не перенавчання, а вчитися з нуля, щоб не дістатися машинальних помилок з зайвого досвіду, по друге, цей термін для бойових льотчиків складає 1,5 року, а за 6 місяців можна підготувати лише пілота. Тому щоб не рожати маячню, пий пігулки що тобі дають та не випльовуй їх.І забудь це слово - переучування, це кацапизм.
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12.08.2023 16:30 Відповісти
Незрозуміло, чому тебе недолікували.
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12.08.2023 12:47 Відповісти
якби ти не випльовував пігулки, які тобі приписали, все б зрозумів.
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12.08.2023 16:23 Відповісти
Шкода, що не призначили Байдена директором псих лікарні № 2.
Бо тоді її пацієнт Роланд під дивним номером та обслуговуючий персонал не перебували у гарячій дискусії хто з них більша падлюка. А спокійно ссались би у постіль і слюнки пускали , як і має бути у дурнів.
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12.08.2023 20:02 Відповісти
падлюки!
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12.08.2023 22:39 Відповісти
Ти з палати №6 Психіатричної Лікарні №2? Як там Наполеон з Гітлером? Не примущують тебе їсти свої какашки?
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13.08.2023 12:25 Відповісти
 
 