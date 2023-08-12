Оголошено збір на цифрові рації та тепловізор для танкістів, які воюють на Запорізькому напрямку
Волонтер Микола Побийвовк оприлюднив інформацію про збір на цифрові рації та тепловізор для танкістів, які воюють на Запорізькому напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у феййсбуці.
Він зазначив: "Збір на важливому напрямку! Танкісти на Запорізькому напрямку вкрай потребують 2 цифрові рації Motorola DP4400E VHF та 1 тепловізор Infiray xeye e3 1800 !
Повна сума потреб біля 120 тис. грн. Вже є зібрано 30 тис. грн. Ціль дозібрати 90 тис. грн
Посилання на банку моно: https://send.monobank.ua/jar/yKBdu1Q97
Картка банки: 5375 4112 0735 7893
приват(Побийвовк Микола): 4149 4378 7577 1469
UA023052990000026207867869202
моно(Побийвовк Микола): 5375 4141 1607 9426
UA133220010000026206305265822
PayPal: [email protected]
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донатите на ЗСУподаете милостыню бедным?
- Во-первых мне самому нужны деньги на алкоголь...
П.С. яйца за 17 гривен за шт сами себя не купят
П.С.П.С. Вчера на днюхе были шпажки для закусок, маде ин чяйна-хуйяна. Так вот. У нас даже шпажки эти сделать не в силе. Какие нахер ракеты?
Будь-яка справа в Україні вже 30 років робиться виключно через відкатну процедуру. А оскільки часу та правильних людей на усе не вистачає, то замість виробництва усе йде по відпрацьованій схемі закупівель усілякого лайна.
розходимося...
Это шутка о двух концах. рыбаки еще сильнее озвереют. и уже бусики в которых кидают роботяг покажутся сказками. Будете еще больше ныть, патриоты-ухилянты
Моє Запоріжжя.
Бережи вас Бог, наші рідненькі захисники.
там братуху і паламала кацапня - ЗСУ, потім ТРО бо не стройовий,
а зараз вже годний - военний бо і має досвід, а одна нога другу завжди підтягне...
А в цей час...
Система продажу "білих білетів" розросталась і міцнішала, ніхто нічого не бачив? Жоден орган, жоден силовик - ніхто і нічого?
За тридцять років "незалежності" України побудована і доведена до супер досконалого стану СИСТЕМА "400 сравнительно честных способов отъема денег", землі з лісами-горами, ріками, озерами, ставків, надрами, заводами, фабриками всім тим, що при СССР&КПСС&КГБ& ВЛКСМ&ВЦСПС&РПЦМП&... всенародною власністю.
Присвоїли все що могли і далі стали збирати з населення ренту, крім інфляційної, якої виявилося недостатньою (тільки при одній каденції президетській з банкіром "всєх врємьон і народов" долар подорожчав з 4 -х грн майже до 30 !) - кожне міністерство, "прісутсвіє" свою ренту вишукує. СПІЦІАЛІЗАЦІЯ - за любий пук треба платити.
А тут війна. На перші ролі вирвалися воєнкоми з їх кишеньковими медичними комісіями - випередили навіть таможню з МВСом...
Другий рік війни, а процес розвивається. Рівняння на воєнкома з Одеси. Дивна ситуація: воєнкоми ніби на військовій службі, а на фронт їх не відправлять - хіба що в батальйони в Монако.
І знову простий народ платить найдорожчим - кров'ю, життям своїх синів і дочок, волонтери збирають пожертви.... Кому віддавати останнє, а кому багатіти...
Член ЦВК Буглак, який перебуває у США... і "розкритий" в Україні. Співробітники посольств України не бажають повертатися в Україну.
Україна, тил воюючої держави, РОЗДІЛЕНИЙ на тих, хто всіма силами захищає Батьківщину і тих, хто наживається на війні - поскільки там курячі яйця для воїнів?
шо "2га армія в світі" вміє як ніхто...