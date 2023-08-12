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Новини
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Оголошено збір на цифрові рації та тепловізор для танкістів, які воюють на Запорізькому напрямку

motorola

Волонтер Микола Побийвовк оприлюднив інформацію про збір на цифрові рації та тепловізор для танкістів, які воюють на Запорізькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у феййсбуці. 

Він зазначив: "Збір на важливому напрямку! Танкісти на Запорізькому напрямку вкрай потребують 2 цифрові рації Motorola DP4400E VHF та 1 тепловізор Infiray xeye e3 1800 !

Повна сума потреб біля 120 тис. грн. Вже є зібрано 30 тис. грн. Ціль дозібрати 90 тис. грн

Оголошено збір на цифрові рації та тепловізор для танкістів, які воюють на Запорізькому напрямку 01Посилання на банку моно: https://send.monobank.ua/jar/yKBdu1Q97

Картка банки: 5375 4112 0735 7893

Оголошено збір на цифрові рації та тепловізор для танкістів, які воюють на Запорізькому напрямку 01приват(Побийвовк Микола): 4149 4378 7577 1469

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Оголошено збір на цифрові рації та тепловізор для танкістів, які воюють на Запорізькому напрямку 01PayPal: [email protected]

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Автор: 

збір (334) зв’язок (393) волонтери (1332)


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Топ коментарі
+7
Из серии анекдотов:
_ Почему вы не донатите на ЗСУ подаете милостыню бедным?
- Во-первых мне самому нужны деньги на алкоголь...

П.С. яйца за 17 гривен за шт сами себя не купят
П.С.П.С. Вчера на днюхе были шпажки для закусок, маде ин чяйна-хуйяна. Так вот. У нас даже шпажки эти сделать не в силе. Какие нахер ракеты?
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12.08.2023 12:01
+6
+++++
Моє Запоріжжя.
Бережи вас Бог, наші рідненькі захисники.
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12.08.2023 12:17
+6
Оголошено збір на цифрові рації та тепловізор для танкістів, які воюють ...

А в цей час...

Система продажу "білих білетів" розросталась і міцнішала, ніхто нічого не бачив? Жоден орган, жоден силовик - ніхто і нічого?

 За тридцять років "незалежності" України побудована і доведена до супер досконалого стану СИСТЕМА "400 сравнительно честных способов отъема денег", землі з лісами-горами, ріками, озерами, ставків, надрами, заводами, фабриками всім тим, що при СССР&КПСС&КГБ& ВЛКСМ&ВЦСПС&РПЦМП&... всенародною власністю.

Присвоїли все що могли і далі стали збирати з населення ренту, крім інфляційної, якої виявилося недостатньою (тільки при одній каденції президетській з банкіром "всєх врємьон і народов" долар подорожчав з 4 -х грн майже до 30 !) - кожне міністерство, "прісутсвіє" свою ренту вишукує. СПІЦІАЛІЗАЦІЯ - за любий пук треба платити.

А тут війна. На перші ролі вирвалися воєнкоми з їх кишеньковими медичними комісіями - випередили навіть таможню з МВСом...

Другий рік війни, а процес розвивається. Рівняння на воєнкома з Одеси. Дивна ситуація: воєнкоми ніби на військовій службі, а на фронт їх не відправлять - хіба що в батальйони в Монако.

 І знову простий народ платить найдорожчим - кров'ю, життям своїх синів і дочок, волонтери збирають пожертви.... Кому віддавати останнє, а кому багатіти...
Член ЦВК Буглак, який перебуває у США... і "розкритий" в Україні. Співробітники посольств України не бажають повертатися в Україну.

Україна, тил воюючої держави, РОЗДІЛЕНИЙ на тих, хто всіма силами захищає Батьківщину і тих, хто наживається на війні - поскільки там курячі яйця для воїнів?
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12.08.2023 12:30
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Из серии анекдотов:
_ Почему вы не донатите на ЗСУ подаете милостыню бедным?
- Во-первых мне самому нужны деньги на алкоголь...

П.С. яйца за 17 гривен за шт сами себя не купят
П.С.П.С. Вчера на днюхе были шпажки для закусок, маде ин чяйна-хуйяна. Так вот. У нас даже шпажки эти сделать не в силе. Какие нахер ракеты?
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12.08.2023 12:01 Відповісти
Не не в силі, а не можна.
Будь-яка справа в Україні вже 30 років робиться виключно через відкатну процедуру. А оскільки часу та правильних людей на усе не вистачає, то замість виробництва усе йде по відпрацьованій схемі закупівель усілякого лайна.
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12.08.2023 12:09 Відповісти
У меня даже ложечька для обуви, пластиковая (купил в АТБ), с ребрендингом с Китая через Ивано-Франковск
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12.08.2023 12:11 Відповісти
Сделать то в силе, да вот вопрос как отмахаться от кровосисей (пожарники,СЭС, налоговая и т.д), кагда это шобла только ждёт когда предприятие откроют(ты станки в карман не положешь, что бы послать нахер), ИТ лучше, он ноут закрыл- и на 3 буквы послал, чинуша вытерся , а сделать ничего не может.
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12.08.2023 12:56 Відповісти
Вы щас предложили повесить данилу гетманца на дереве за яйца с закрытой ширинкой. Я одобряю
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12.08.2023 13:00 Відповісти
95 квартал нахвалявся допомогти з навару проданої гуманітарки.
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12.08.2023 12:02 Відповісти
Так утюжат Запорожье што капец, надеюсь ты на правом берегу живешь, там де Винтера, других улиц не помню, бывал там по работе. Чесно, так у вас левый и правый берег это два разных Запорожья как по мне . Правый уютный классический спальник, а левый индустриальная жопа
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12.08.2023 12:07 Відповісти
МО все перекрило згідно замовлень.
розходимося...
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12.08.2023 12:09 Відповісти
а як там поживає курочка ряба з цирку козламойського,- Резніков, може хай він звітуватиме за забезпечення ЗСУ, а то клоун навіть військкомів доручив розставляти Залужному, а то йому нічим зайнятися.
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12.08.2023 12:12 Відповісти
несе, хоч і пітух...
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12.08.2023 12:14 Відповісти
зря они военкомов начали шмонать. раньше хоть как-то богатый класс мог откупиться. а сейчас попади ты на контуженого в голову военрука с окопа, так он тебя прямо в кабинете и расстреляет.

Это шутка о двух концах. рыбаки еще сильнее озвереют. и уже бусики в которых кидают роботяг покажутся сказками. Будете еще больше ныть, патриоты-ухилянты
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12.08.2023 12:16 Відповісти
+++++
Моє Запоріжжя.
Бережи вас Бог, наші рідненькі захисники.
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12.08.2023 12:17 Відповісти
А ми тиждень назад в рейкарце якраз ночували, у відрядженні... добре шо не щас
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12.08.2023 12:19 Відповісти
резников где рации
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12.08.2023 12:18 Відповісти
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12.08.2023 12:22 Відповісти
Ви що, хочете що ті рації були по ціні танка?
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12.08.2023 12:23 Відповісти
Запоріжжя.
там братуху і паламала кацапня - ЗСУ, потім ТРО бо не стройовий,
а зараз вже годний - военний бо і має досвід, а одна нога другу завжди підтягне...
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12.08.2023 12:29 Відповісти
Оголошено збір на цифрові рації та тепловізор для танкістів, які воюють ...

А в цей час...

Система продажу "білих білетів" розросталась і міцнішала, ніхто нічого не бачив? Жоден орган, жоден силовик - ніхто і нічого?

 За тридцять років "незалежності" України побудована і доведена до супер досконалого стану СИСТЕМА "400 сравнительно честных способов отъема денег", землі з лісами-горами, ріками, озерами, ставків, надрами, заводами, фабриками всім тим, що при СССР&КПСС&КГБ& ВЛКСМ&ВЦСПС&РПЦМП&... всенародною власністю.

Присвоїли все що могли і далі стали збирати з населення ренту, крім інфляційної, якої виявилося недостатньою (тільки при одній каденції президетській з банкіром "всєх врємьон і народов" долар подорожчав з 4 -х грн майже до 30 !) - кожне міністерство, "прісутсвіє" свою ренту вишукує. СПІЦІАЛІЗАЦІЯ - за любий пук треба платити.

А тут війна. На перші ролі вирвалися воєнкоми з їх кишеньковими медичними комісіями - випередили навіть таможню з МВСом...

Другий рік війни, а процес розвивається. Рівняння на воєнкома з Одеси. Дивна ситуація: воєнкоми ніби на військовій службі, а на фронт їх не відправлять - хіба що в батальйони в Монако.

 І знову простий народ платить найдорожчим - кров'ю, життям своїх синів і дочок, волонтери збирають пожертви.... Кому віддавати останнє, а кому багатіти...
Член ЦВК Буглак, який перебуває у США... і "розкритий" в Україні. Співробітники посольств України не бажають повертатися в Україну.

Україна, тил воюючої держави, РОЗДІЛЕНИЙ на тих, хто всіма силами захищає Батьківщину і тих, хто наживається на війні - поскільки там курячі яйця для воїнів?
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12.08.2023 12:30 Відповісти
в кацапні зазвичай спочятку вбити, а вже потім грабувати, а тут майже халява - вбили вже до них ЗСУ - тільки вже пограбувати осталося,
шо "2га армія в світі" вміє як ніхто...
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12.08.2023 12:40 Відповісти
Збір грошей відбувається за прискореною програмою

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12.08.2023 13:02 Відповісти
Ні , ні я пас , досить . Для початку зробить шо небудь з Резніковим та Єрмаком , потім поболакаємо за гроші . На усторонення ціх гондонів гроші дать готов
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12.08.2023 13:04 Відповісти
Після війни будемо ціх покидьків шукати, ловити та знищувати по всьому світу і знову за донати, бо х.з. кого наші йолупи приведуть до влади.
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12.08.2023 13:06 Відповісти
АУ, РЕЗНИКОВ! ЗЕЛЕНСКИЙ!
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12.08.2023 13:04 Відповісти
Читая подобные призывы что люди кто сколько может скидываются на амуницию бойцам которые на передовой, и одновременно читая какие комбинации творит резников (последняя с летней формой которая превратилась в зимнюю по завышенной цене), хочется спросить у главного из шапито-95, который не вылезает из телемарафона, почему об этих проблемах он в своем телемарафоне не рассказывает, с одновременным комментарием сколько должностных лиц понесли ответственность.
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12.08.2023 13:22 Відповісти
 
 