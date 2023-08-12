Оголошено збір на цифрові рації та тепловізор для танкістів, які воюють на Запорізькому напрямку

Волонтер Микола Побийвовк оприлюднив інформацію про збір на цифрові рації та тепловізор для танкістів, які воюють на Запорізькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у феййсбуці.

Він зазначив: "Збір на важливому напрямку! Танкісти на Запорізькому напрямку вкрай потребують 2 цифрові рації Motorola DP4400E VHF та 1 тепловізор Infiray xeye e3 1800 !

Повна сума потреб біля 120 тис. грн. Вже є зібрано 30 тис. грн. Ціль дозібрати 90 тис. грн

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