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Новини
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Україна відкрила реєстрацію суден для проходу коридорами в Чорному морі

зерно

Станом на сьогодні відкрита реєстрація торгівельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами, оголошеними Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук сказав у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Було ухвалено рішення нарешті розв’язати цю проблему, розв’язати в такий спосіб - відкрити ці шляхи морських комунікацій. Відповідно, попереджено, звісно, судновласників і капітанів суден, що небезпека існує. Окрім того, що завжди існує як небезпека протидії з боку російського флоту, так і мінна небезпека досить залишається на високому рівні. Тому, звісно, це все буде відбуватися під наглядом Збройних сил України. Все можливе, що від нас залежить, щодо забезпечення безпеки, ми робимо. І зараз вже відкрита реєстрація, координатор вже працює", - сказав Плетенчук.

За його словами, ухвалене рішення ставить перед собою два завдання: подолання міжнародної гуманітарної кризи та "можливість для судновласників і компаній нарешті забрати свої торговельні судна, які перебувають фактично в такому гуманітарному полоні через те, що росіяни постійно погрожують на морі".

"Вони не просто кажуть, що ці судна будуть розглядатися як перевізники зброї, а на одних з переговорів морських було почуто таке, що буде визнано, що ця країна бере участь у війні на боці України.Тому станом на зараз це такий тероризм поки що в радіоефірі, і відповідно, це теж є порушенням міжнародного права, морського права щодо свободи судноплавства", - додав речник ВМС ЗСУ.

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Щодо кількості суден та їхніх власників, які уже зареєструвалися, Плетенчук зазначив: "Наразі всі подробиці щодо цього заходу ми поки що розкривати не можемо".

Він також зауважив, що ще не визначені терміни, на які оголошені тимчасові маршрути.

"Ці терміни зараз ще не визначені. Насправді той стан, в якому все це працює, він теж, на жаль, є таким, що обумовлений тими подіями, які відбуваються в Чорному морі, тому що у нормальній ситуації все це відбувається набагато ширше, простіше і безпечніше", - сказав речник ВМС ЗСУ.

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Як повідомлялося, 10 серпня 2023 року Україна оголосила нові тимчасові маршрути для торговельних суден, що йдуть до/з чорноморських морських портів України, але протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Російської Федерації.

Автор: 

ВМС (1382) корабель (1612) Чорне море (1666) зерновий коридор (583)


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Топ коментарі
+2
зі всією повагою, читаючі ваші коментарі, no bold!
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12.08.2023 13:09
+2
А пасажирами на тех судах будут Зе и Елдак,ну как гаранты безопасности.
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12.08.2023 13:23
+1
Зяма відкрив власний калідор? За який відкат мона отримати проход по ньому?
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12.08.2023 13:33
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Щоб був толк, це треба робити морякам, а не Єрмаку.
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12.08.2023 12:52 Відповісти
яким морякам? якій "морській" структурі? Це ж Державна ініціатива, озвучує речник ВМФ ЗСУ...
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12.08.2023 13:28 Відповісти
проклятое. украинское. зерно. (фильм блокбастер про сатанистов) не благодарите
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12.08.2023 12:55 Відповісти
зі всією повагою, читаючі ваші коментарі, no bold!
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12.08.2023 13:09 Відповісти
А пасажирами на тех судах будут Зе и Елдак,ну как гаранты безопасности.
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12.08.2023 13:23 Відповісти
якщо вже так, то непогано б звернутись хоча б до Ердогана з проханням посприяти турецьким флотом безпеці. Це б додало ваги ініціативі і підвищило авторитет Ердогана. Навояд чи він відмовив би
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12.08.2023 13:25 Відповісти
Зяма відкрив власний калідор? За який відкат мона отримати проход по ньому?
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12.08.2023 13:33 Відповісти
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12.08.2023 13:48 Відповісти
👀 Кримський міст
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12.08.2023 13:33 Відповісти
https://t.me/hyevuy_dnepr/57849 еще Видео
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12.08.2023 13:34 Відповісти
На Крымском мосту виден дым, оккупанты заявили о ракетной атаке
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12.08.2023 13:37 Відповісти
Я только сел абедать , а тут такое
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12.08.2023 13:40 Відповісти
13:16



https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/08/12/7415303/ ФОТОВ Бердянске прогремел взрыв в районе порта
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12.08.2023 13:38 Відповісти
 
 