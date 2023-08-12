Україна відкрила реєстрацію суден для проходу коридорами в Чорному морі

Станом на сьогодні відкрита реєстрація торгівельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами, оголошеними Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук сказав у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Було ухвалено рішення нарешті розв’язати цю проблему, розв’язати в такий спосіб - відкрити ці шляхи морських комунікацій. Відповідно, попереджено, звісно, судновласників і капітанів суден, що небезпека існує. Окрім того, що завжди існує як небезпека протидії з боку російського флоту, так і мінна небезпека досить залишається на високому рівні. Тому, звісно, це все буде відбуватися під наглядом Збройних сил України. Все можливе, що від нас залежить, щодо забезпечення безпеки, ми робимо. І зараз вже відкрита реєстрація, координатор вже працює", - сказав Плетенчук.

За його словами, ухвалене рішення ставить перед собою два завдання: подолання міжнародної гуманітарної кризи та "можливість для судновласників і компаній нарешті забрати свої торговельні судна, які перебувають фактично в такому гуманітарному полоні через те, що росіяни постійно погрожують на морі".

"Вони не просто кажуть, що ці судна будуть розглядатися як перевізники зброї, а на одних з переговорів морських було почуто таке, що буде визнано, що ця країна бере участь у війні на боці України.Тому станом на зараз це такий тероризм поки що в радіоефірі, і відповідно, це теж є порушенням міжнародного права, морського права щодо свободи судноплавства", - додав речник ВМС ЗСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган може повернути "зернову угоду". Та Україна шукає альтернативу, - Кулеба

Щодо кількості суден та їхніх власників, які уже зареєструвалися, Плетенчук зазначив: "Наразі всі подробиці щодо цього заходу ми поки що розкривати не можемо".

Він також зауважив, що ще не визначені терміни, на які оголошені тимчасові маршрути.

"Ці терміни зараз ще не визначені. Насправді той стан, в якому все це працює, він теж, на жаль, є таким, що обумовлений тими подіями, які відбуваються в Чорному морі, тому що у нормальній ситуації все це відбувається набагато ширше, простіше і безпечніше", - сказав речник ВМС ЗСУ.

Також читайте: Успішні операції СБУ в Чорному морі створюють передумови для розблокування портів, погоджуватися на нові "зернові угоди" не варто, - експерт

Як повідомлялося, 10 серпня 2023 року Україна оголосила нові тимчасові маршрути для торговельних суден, що йдуть до/з чорноморських морських портів України, але протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Російської Федерації.