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Новини Санкції проти Росії
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Говорили про запровадження жорстких санкцій проти Росії, - Єрмак провів розмову із Салліваном

санкції

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави. 

У повідомленні зазначається: "У межах постійного діалогу із союзниками Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на фронті, зокрема на найгарячіших напрямках. Сторони обговорили першочергові оборонні потреби України.

Керівник Офісу Президента подякував за участь американської сторони в зустрічі на рівні радників із національної безпеки та політичних директорів щодо реалізації Української Формули миру, що відбулася 5–6 серпня в Джидді (Саудівська Аравія).

Співрозмовники також торкнулися питання підготовки до вересневого саміту G19 в Індії.

Андрій Єрмак і Джейк Салліван також обговорили поточні зусилля щодо запровадження жорстких санкцій проти Російської Федерації.

Керівник Офісу Глави держави подякував Сполученим Штатам, Президенту Джозефу Байдену, Конгресу та всьому американському народові за допомогу й підтримку України в боротьбі за свободу, суверенітет і територіальну цілісність.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перемовини з 30 країнами світу у Джидді провів голова Офісу Президента Єрмак. ФОТОрепортаж

Автор: 

санкції (11810) Єрмак Андрій (1372) Салліван Джейк (292)


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Топ коментарі
+31
А у кого с Цензора есть вера к Елдаку? У кого нет ставим лайк)))
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12.08.2023 13:02
+25
Кто такой этот Ермак? Какие у него полномочия? Где это можно прочитать?
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12.08.2023 13:03
+18
А ти напевно проплачений лизун д'Єрмака ? Тут багато таких лизунів, які лижуть ЗЕ-шоблі.
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12.08.2023 13:07
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Говорили про запровадження жорстких санкцій проти Росії, - Єрмак провів розмову із Салліваном .....
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Після півтора року війни - це безумовно велике досягнення.
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12.08.2023 13:01 Відповісти
А ти напевно проплачений лизун д'Єрмака ? Тут багато таких лизунів, які лижуть ЗЕ-шоблі.
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12.08.2023 13:07 Відповісти
Тільки з 2014 року ЗСУ будували, а де ППО України, які перевіряли в вересні, жовтні 2021? В Херсоні
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12.08.2023 14:20 Відповісти
Не в полтора годах, и не в 9 годах дело. Кремлевский агент Дерьмак ведет внешнюю политику государства. Вот что писец. Кто он? Глава офиса. А что такое вообще этот офис? Он не установлен законодательством через ВР, а личным указом зеледента. И это наркоша отдает выполнение своих прямых обязанностей по ведению внешней политики кукле из кремля.
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12.08.2023 14:27 Відповісти
дивно, вже діють санкції "із ада"
куди жорсткіше...

і так вже імпорт обклали санкціями, що немає куди витачати гроші від єкспорту - тільки на війну...
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12.08.2023 13:10 Відповісти
Кріт рулить.

На саміті в Саудівській Аравії каптенармус та кастелян офісу президента України провів низку двосторонніх переговорів щодо забезпечення обороноздатності України.

Після вигнання зі своєї команди Андрія Богдана, порушуючи Конституцію України (Стаття 106. «Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам»), «слуга Коломойського» на добровільній основі передав повноваження президента України завгоспу та кастеляну офісу президента.

На День Конституції політолог перерахував 25 статей Основного закону, порушення яких допустив шостий президент. Де факто відбувся конституційний переворот, де владу захопив агент ФСБ із погонялом «Козир» в обов'язки якого входить: забезпечення санвузлів адміністративної будівлі

туалетним папіром, балончиками із освіжувачем повітря і щітками для чищення унітазів, секретарш - канцелярськими скріпками та кульковими ручками, не забувати полити вазони з квітами, та вчасно подати The броньований автомобіль.

«Если я когда-нибудь в жизни нарушу закон, я уйду сам», - заявив Зеленский.



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12.08.2023 14:51 Відповісти
А у кого с Цензора есть вера к Елдаку? У кого нет ставим лайк)))
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12.08.2023 13:02 Відповісти
ну и салован тот еще педерост если что, ************* ******* в администраии деда
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12.08.2023 13:03 Відповісти
Да, опять омерика во всем виновата... Как можно один за другим написать два противоречивых коммента? Что в голове у Вас?
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12.08.2023 14:58 Відповісти
їрмак коли каже - то він їрмак!
от наша справжня буба, а то пісунули полуклована якогось!
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12.08.2023 13:02 Відповісти
Кто такой этот Ермак? Какие у него полномочия? Где это можно прочитать?
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12.08.2023 13:03 Відповісти
полугетьман!
а хужеє і справді буде, зелені все для цього зроблять...
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12.08.2023 13:05 Відповісти
Помічиник рига, керівника "тітушок"- єльбруса тадеєва.

Узурпатор. Очільник Зеленського.

Керівник Офісу Президента України забезпечує діяльність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України . Відповідно до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%83_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83%C2%BB_(2015) Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України НЕ Є https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C державним службовцем .
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12.08.2023 13:20 Відповісти
Реальний президент, при дебілі Зеленському.
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12.08.2023 13:26 Відповісти
Точніше реальний наглядач (смотрящий) за наркоманом зеленським
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12.08.2023 15:17 Відповісти
Kuklavod , serii kardinal , smatriashchii, ruski ***** , agent "haroshih "ruskih , i tak dali po spisku ......🤡🐷🐓💩
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12.08.2023 13:35 Відповісти
Його повноваження завгоспа це тяпки, тряпки, прибиральниці.
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12.08.2023 14:42 Відповісти
А він тіпа неоголощений президент
В европі вже є анегдот
Як що хочете попасти до єрмака, то зпочатку познайомтесь з ЗЕ
У нього є прямий вихід вихід на єрмака і він входить в найближче коло оточення єрмака
ПО КОНСТИТУЦІЇ ЄРМАК НОЛЬ!
ЯК ПЄСКОВ У *****
НУ ТОЙ ХОЧ РЕЧНИК ОФІЦІЇНО
А ЦЕЙ ПРОСТО НОЛЬ
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12.08.2023 18:31 Відповісти
А що Єрмак виконує обовязки президента ? схоже горе президент перевтомився тому всі обовязки на завгоспа.
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12.08.2023 13:04 Відповісти
Факт ..та й скоро вибори....
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12.08.2023 13:08 Відповісти
Передоз.
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12.08.2023 13:11 Відповісти
Він усього начальник скрєпок. Чому він веде переговори?
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12.08.2023 13:26 Відповісти
Хотя спрашивать старого деда в деменции почему мы не в НАТЫ хотя хотели шашлыков и паравазнюка и падрачить на горбуна из дюпелье де пари кетрин оседче то какого хера вы ***** мрази хотите?
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12.08.2023 13:05 Відповісти
Два фсбшных агента. Пчелы против мёда
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12.08.2023 13:07 Відповісти
Не вірно! Підозрюючи, що Єрмак є аґентом кремля, Штати ведуть з ним пемемовини саме через радника з нацбезпеки Саллівана, який власне і спеціалізується на кацапії, її аґентах і політках і веде "перемовини" в відповідній парадигмі. Перемовини, які еічого не вирішують і не фіксують. Бернс, Блінкен, чи тим паче сам Байден з Єрмаком говорити нічого і ніколи не будуть!
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12.08.2023 13:36 Відповісти
Єрмак та Сальний Іван щось обговорили. Дуже цікаво.
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12.08.2023 13:07 Відповісти
Виконуючий обов'язки Президента "переговорив" з головним союзником...про корупцію в МО тихо промовчано....
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12.08.2023 13:07 Відповісти
рашка веде торгівлю з Китаєм Індією В*єтнамом Індонезією -- а це половина населення Землі -- отакі санкціі
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12.08.2023 13:10 Відповісти
Ті санкції росії - до сраки, пане ермак! За час війни вони на відмінно навчилися їх долати, й про те, як успішно вони їх подолали - свідчить статистика - зростання ВВП росії за останній рік! А про нафту й говорити нічого - "ніщивні" західні санкції призвели до того, що лише за липень місяць росія отримала від торгівлі нафтою рекордну суму - 150 млрд. доларів!!!
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12.08.2023 13:13 Відповісти
"Das russische Finanzministerium teilte jedoch mit, dass die Steuereinnahmen aus der Öl- und Gasförderung im Juni gegenüber dem Vorjahr um 26 Prozent auf rund 529 Milliarden Rubel (5,38 Milliarden Euro) gesunken sind"
5,3 миллиарда в месяц за нефть+газ и это по их брехливым сведениям.
Припи@дел ты раз в 50 минимум.
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12.08.2023 13:19 Відповісти
Елдак по телефону,интересно на каком языке они говорили.
Елдак конечно сообщил как Украина
нефть и газ у инопланетян покупает и этим поддерживает санкции.
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12.08.2023 13:13 Відповісти
встрєтілісь два.....одіночєства
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12.08.2023 13:15 Відповісти
Идея в жопу долбанула и мысля в голову вошла.
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12.08.2023 13:19 Відповісти
Говору́н - вымышленная https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0 птица , литературный https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6 персонаж книг https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80_%D0%91%D1%83%D0%BB%D1%8B%D1%87%D1%91%D0%B2 Кира Булычёва и мультфильма https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Романа Качанова «https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B Тайна третьей планеты », внешне напоминающая большого https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B9 попугая . Родина говорунов - планета Блук. Обладают необыкновенной памятью, что позволяет им воспроизводить любые когда-либо услышанные слова и звуки.
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12.08.2023 13:20 Відповісти
А хто Єрмак такий, чому фракція ЄС мовчить, чому від них немає заяв про узурпацію влади людиною, яка повинна займатися степлерами та дироколами?
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12.08.2023 13:23 Відповісти
Теж виникло питання: як хто д'Єрмак розмовляв з Саліваном й чому Саліван взагалі з їм розмовляє - "легалізує" його як політика хоча він (д'Єрмак) не політик а секретар!?
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12.08.2023 13:31 Відповісти
Так ви на цю фракцію зробіть підписку і будете знати її думку, а самі написали відповідь на цю заяву у оп? Чи за вас хтось має це робити?
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12.08.2023 14:23 Відповісти
Тільки єрмак поговорить з Саліваном, об1єми допомоги Україні зменшуються.
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12.08.2023 13:28 Відповісти
Яке марення !
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12.08.2023 13:29 Відповісти
їхали до дому козакі завзяті - буба у переду на поніку скаче...
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12.08.2023 13:31 Відповісти
Завгосп провів зустріч чесно вражає і виникає питання до того часу технічний персонал офісу керуватиме країною...
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12.08.2023 13:31 Відповісти
Піар аси..
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12.08.2023 13:31 Відповісти
"Das Defizit summierte sich auf 2,6 Billionen Rubel (26 Milliarden Euro), wie aus im Juli veröffentlichten Daten des Finanzministeriums hervorgeht."
Дефицит бюджета 26 миллиардов евро.
Санкции работают великолепно.
Поменьше бы таких Елдаков и ещё лучше бы работали.
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12.08.2023 13:34 Відповісти
Суцільний пердімонокль: клоуни, фотографи, кулінари, ветеринари, начальники скрєпок...
Держава в надійних руках
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12.08.2023 13:35 Відповісти
два прорашистські агенти ,будуть і дальше проводити антиукраїнську діяльність згідно вказівок куйла
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12.08.2023 13:38 Відповісти
А можна в Києві перейменувати вул. Єрмака на будь- яку іншу назву... доводиться весь час робити "гак", щоб по ній не їздити...
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12.08.2023 13:40 Відповісти
В Києві є вулиця Єрмака!?!
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12.08.2023 13:51 Відповісти
І не тільки в Києві... нажаль!
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12.08.2023 14:03 Відповісти
дєрьмак, куєсос путінський, іді к йбєнєй матєрі.
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12.08.2023 13:46 Відповісти
феесбешна опа - феесбешна рада...
броніки для хлопців, ой як зараз нада...
а мо ну її назуй ту війну і всім кагалом на шашликі?
і до мілліарда дерев я теж соняшник посажу...
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12.08.2023 13:47 Відповісти
Брехло. Швидше за все говорили про зняття санкцій адже агент російського ГРУ має доступ до перших осіб світового рівня і надав йому так повноваження президент України.
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12.08.2023 13:50 Відповісти
Єдина фігура, з якою Єрмак знайшов спільну мову? Саліван стримує надання ефективної зброї Україні. Прихильник тактики "Щоб не дратувати Пуйла".
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12.08.2023 14:01 Відповісти
вімкни Caps Lock...
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12.08.2023 14:06 Відповісти
ЛЮСЯ, ТИ???
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12.08.2023 14:13 Відповісти
є валіза - там кілограм 20 точно влізе...
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12.08.2023 14:01 Відповісти
Женька Саливанов в 1000 раз хуже Ермака. По сравнению с Саливановым - Ермак просто святой.
Санкции против рашистов вводятся не для Украины, а чтобы тупо поиметь денег с руских олигархов. Поэтому Ермак с Саливановым просто видимо обговорили % от шкуры неубитого медведя.
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12.08.2023 14:08 Відповісти
В 21 веке санкции не столько вредят режимам, сколько укрепляют их, цементируют и увеличивают срок их существования.
Посмотрите на Иран или Венесуэлу. В этих странах практически начинались восстания, революции, которые вот-вот могли снести эти режимы.
Но вовремя появлялись США со своими санкциями и режимы укреплялись, восстания подавлялись, революции ни к чему не приводили... Совпадение? Не думаю...
Так было с разными странами не раз, не 2 и не 3...
Вводимые санкции - ВСЕГДА и ТОЛЬКО замораживают конфликты и диктаторские режимы на десятилетия.
И ни разу в Истории не приводили к каким-либо критическим последствиям для режимов, ни к их развалу, падению, свержению и т.п.

Так с чего бы сегодня с *********** случится по-другому?
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12.08.2023 14:29 Відповісти
Смішний ти іран і венесуела розвиваються. Так в цих країнах пещерний вік
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12.08.2023 14:38 Відповісти
Да насрать, какой у них век. Ракеты и дроны делать умеют, нефть продают, соседям угрожают.
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12.08.2023 15:34 Відповісти
Завгосп-Віце-преЗедент проводить наради та переговори поки його ручна собачка вивчає з листочка слова для відосика.
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12.08.2023 14:30 Відповісти
"Говорила" риба з раком, а петрушка з пастернаком...

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12.08.2023 14:31 Відповісти
Військова економіка РФ відновлюється після удару, спричиненого санкціями, - Bloomberg  


https://images.cnscdn.com/images/e/4/e/8/e4e83204b2c829487f7b7227a4783608/original.jpg

Російська військова економіка вже наступного року може повернутися до свого довоєнного рівня, адаптувавшись до західних санкцій. Але прагнення Кремля збільшити набір до армії може звести цю мету нанівець.

Про це йдеться у публікації https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-11/russia-s-war-economy-is-on-course-to-recover-from-sanctions-hit Bloomberg , повідомляє .

Видання наводить слова російського прем'єра Мішустіна про те, що економіка РФ у другому кварталі 2023 року зросла на 4,6%, а загалом за перше півріччя - на 1,5%.

Таким чином, російська економіка всупереч санкціям зростає вже чотири квартали поспіль. Збільшення витрат на оборону веде до зростання промислового виробництва. А збільшення витрат на соцпідтримку та підвищення зарплати - збільшує споживчий попит. Джерело:
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12.08.2023 14:32 Відповісти
До сраки ця розмова з завгоспом, який себе вже почав вважати імперетором. Це вже клініка палати номер 6.
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12.08.2023 14:36 Відповісти
Полная жопа.
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12.08.2023 14:39 Відповісти
зелений бовтун,що робить ця невідома людина в адміністрації президента і хто його уполномачував.
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12.08.2023 14:40 Відповісти
Дві кацапські тварини провели зустріч. Говорили про Україну. Впевнений, що знову задумали якесь гівно.
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12.08.2023 15:40 Відповісти
Два російських агента домовляються про жорсткі санкціі проти росіі)
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12.08.2023 16:11 Відповісти
Говорили два "кроти"...
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12.08.2023 17:06 Відповісти
...нерукопожатный,говорили ни о чем
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12.08.2023 17:46 Відповісти
Схоже, у Штатах тепер вважають, що рівень Саллівана - теревенити з прибиральницею.
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12.08.2023 19:51 Відповісти
 
 