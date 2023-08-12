Говорили про запровадження жорстких санкцій проти Росії, - Єрмак провів розмову із Салліваном .....

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

У повідомленні зазначається: "У межах постійного діалогу із союзниками Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на фронті, зокрема на найгарячіших напрямках. Сторони обговорили першочергові оборонні потреби України.

Керівник Офісу Президента подякував за участь американської сторони в зустрічі на рівні радників із національної безпеки та політичних директорів щодо реалізації Української Формули миру, що відбулася 5–6 серпня в Джидді (Саудівська Аравія).

Співрозмовники також торкнулися питання підготовки до вересневого саміту G19 в Індії.

Андрій Єрмак і Джейк Салліван також обговорили поточні зусилля щодо запровадження жорстких санкцій проти Російської Федерації.

Керівник Офісу Глави держави подякував Сполученим Штатам, Президенту Джозефу Байдену, Конгресу та всьому американському народові за допомогу й підтримку України в боротьбі за свободу, суверенітет і територіальну цілісність.

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