Експрокурорці з Миколаївщини, яка підтримала збройну агресію РФ проти України, повідомлено про підозру, - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили підозру колишній прокурорці Миколаївської окружної прокуратури, яка підтримала та виправдовувала збройну агресію рф проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державне бюро розслідування.

"Встановлено, що у березні 2022 року, обіймаючи посаду прокурора окружної прокуратури, жінка написала сину, який перебував за кордоном, про своє "бачення" подій, які відбувались в Україні. Зокрема, вона розповідала, що у Маріуполі азовці нібито знущаються з жителів міста, а коли у місто зайшли російські загарбники, то "місцеві були готові їм ноги цілувати". Також прокурорка повідомляла, що в Силах оборони багато "нацистського отребья", - йдеться в повідомленні.

Вона також переконувала сина, що саме українська влада винна у війні, дорікала йому, що він вірить українським ЗМІ. Попри підтримку дій агресора, жінка звільнилась та втекла від "спасителів" за кордон.

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Колишня прокурорка підозрюється у виправдуванні й запереченні збройної агресії РФ проти України, а також у визнанні правомірної окупації частини території України (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.