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Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
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зрада (401) Миколаївська область (1821) ДБР (2560)

Експрокурорці з Миколаївщини, яка підтримала збройну агресію РФ проти України, повідомлено про підозру, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зрадниця

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили підозру колишній прокурорці Миколаївської окружної прокуратури, яка підтримала та виправдовувала збройну агресію рф проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державне бюро розслідування.

"Встановлено, що у березні 2022 року, обіймаючи посаду прокурора окружної прокуратури, жінка написала сину, який перебував за кордоном, про своє "бачення" подій, які відбувались в Україні. Зокрема, вона розповідала, що у Маріуполі азовці нібито знущаються з жителів міста, а коли у місто зайшли російські загарбники, то "місцеві були готові їм ноги цілувати". Також прокурорка повідомляла, що в Силах оборони багато "нацистського отребья", - йдеться в повідомленні.

Вона також переконувала сина, що саме українська влада винна у війні, дорікала йому, що він вірить українським ЗМІ. Попри підтримку дій агресора, жінка звільнилась та втекла від "спасителів" за кордон.

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Колишня прокурорка підозрюється у виправдуванні й запереченні збройної агресії РФ проти України, а також у визнанні правомірної окупації частини території України (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+10
сміх що вона за кордоном, як українська біженка, а ця новина ганебні понти
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15.08.2023 14:01
+8
А коли Зелю та Дєрьмака притягнуть за роботу на ФСБ та мокшанських нацистів?
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15.08.2023 14:03
+5
Хворі люди. Але, поки їх не каратимуть "за спроби втечі", нація не віритиме у можливість справедливості.
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15.08.2023 14:00
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8 років?це просто сміх
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15.08.2023 13:55 Відповісти
сміх що вона за кордоном, як українська біженка, а ця новина ганебні понти
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15.08.2023 14:01 Відповісти
Повернеться, поновиться на роботі, отримає компенсацію. Зарплатню мабуть досі отримує. Життя вдалося.
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15.08.2023 14:32 Відповісти
Хворі люди. Але, поки їх не каратимуть "за спроби втечі", нація не віритиме у можливість справедливості.
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15.08.2023 14:00 Відповісти
"...повідомлено про підозру..." (с) А повинно бути: "повідомлено про страту"! (імхо)
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15.08.2023 14:03 Відповісти
А коли Зелю та Дєрьмака притягнуть за роботу на ФСБ та мокшанських нацистів?
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15.08.2023 14:03 Відповісти
Коли отримають титул "бовжевтік".
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15.08.2023 14:34 Відповісти
В нас 90% прокуратури саме такі "кадри".
Просто, та частина, що потрапила під тимчасову окупацію, вже спалилась. А ті, хто не потрапив, ще ні.
Уявімо собі, якби орки зайшли у Київ...
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15.08.2023 14:11 Відповісти
Це не обов'язково уявляти. Саме працівники ДБР спалили секретні документи і героїчно втекли з Києва.
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15.08.2023 14:38 Відповісти
а ця шмара кацапска - безімена????
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15.08.2023 14:12 Відповісти
**** прокацапська має якесь ім,я? напевне це близнючка кацапської суки - поклонської.
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15.08.2023 14:18 Відповісти
Цього мотлоху ще хоч греблю гати. Але чомусь їх починают шукати лише піся виечі:::
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15.08.2023 14:19 Відповісти
Бо Татарів, Портнів. Всі - свої люди...
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15.08.2023 14:33 Відповісти
Директорка школи, яка здавала позиції ЗСУ окупантам в обмін на майбутню посаду "міністра освіти", вийшла під заставу 500 тис. грн30/07/2022 22:05

"Обвинувачена мала проросійські погляди та підтримувала окупацію частини нашої держави. Вона співпрацювала з представником РФ, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв'язки зі спецслужбами країни-агресора… У винагороду за співпрацю їй обіцяли посаду міністра освіти при окупаційній владі", - повідомляв тоді офіс генпрокурора.

Прізвища підозрюваної ні Служба безпеки, ні прокуратура не оприлюднюють. Проте журналісти ТСН, "зважаючи на велике суспільне значення інформації про співпрацю з ворогом в умовах війни", з'ясували і стверджують, що це Алла Душкіна (Ратушна), яка вже має чималий шлейф судових тяганин і була героїнею посадового скандалу.

До початку повномасштабного вторгнення РФ жінка працювала директоркою приватної школи-садка в передмісті Києва. На час слідства Душкіну від роботи відсторонили.

Нині приватний заклад відновив роботу, але з журналістами про свою очільницю там воліють не говорити.

Сама обвинувачена на перше судове слухання у своїй справі не прийшла, кажуть прокурори: були надані документи, що вона на лікарняному, тому судове засідання перенесено.

З-під арешту освітянку випустили під заставу: суд визначив її в розмірі 500 тисяч гривень, і ці кошти було внесено. У колективі кажуть, що грошей на заставу в колективі не збирали.

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15.08.2023 14:35 Відповісти
Вже мали б зустрічати полонених хлопців і дівчат в обмін на цю хіврю....А не панькатись із зрадниками.
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15.08.2023 14:39 Відповісти
Новина - голіма зє-банатська туфта для виправдання утримання бюджетним коштом величезної кодли *********-кривоохоронців.
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15.08.2023 14:57 Відповісти
а її хоч вже звільнили? а то ще може і зарплату отримує
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15.08.2023 20:02 Відповісти
Та Ви шо???? Та не вже????. Оце досягнення !!!!! Ну тепер ....їй кізда!!! Посодють на 100 років 🤗😊😃😅😆
Ні одного суддю - колоборанта , ні одного чекиста -колоборанта , на нари не відправили.
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07.09.2023 17:59 Відповісти
 
 