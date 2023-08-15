Експрокурорці з Миколаївщини, яка підтримала збройну агресію РФ проти України, повідомлено про підозру, - ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань повідомили підозру колишній прокурорці Миколаївської окружної прокуратури, яка підтримала та виправдовувала збройну агресію рф проти України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державне бюро розслідування.
"Встановлено, що у березні 2022 року, обіймаючи посаду прокурора окружної прокуратури, жінка написала сину, який перебував за кордоном, про своє "бачення" подій, які відбувались в Україні. Зокрема, вона розповідала, що у Маріуполі азовці нібито знущаються з жителів міста, а коли у місто зайшли російські загарбники, то "місцеві були готові їм ноги цілувати". Також прокурорка повідомляла, що в Силах оборони багато "нацистського отребья", - йдеться в повідомленні.
Вона також переконувала сина, що саме українська влада винна у війні, дорікала йому, що він вірить українським ЗМІ. Попри підтримку дій агресора, жінка звільнилась та втекла від "спасителів" за кордон.
Колишня прокурорка підозрюється у виправдуванні й запереченні збройної агресії РФ проти України, а також у визнанні правомірної окупації частини території України (ч. 3 ст. 436-2 КК України). Їй загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Просто, та частина, що потрапила під тимчасову окупацію, вже спалилась. А ті, хто не потрапив, ще ні.
Уявімо собі, якби орки зайшли у Київ...
"Обвинувачена мала проросійські погляди та підтримувала окупацію частини нашої держави. Вона співпрацювала з представником РФ, який брав участь у проведенні інформаційних акцій проти України та мав зв'язки зі спецслужбами країни-агресора… У винагороду за співпрацю їй обіцяли посаду міністра освіти при окупаційній владі", - повідомляв тоді офіс генпрокурора.
Прізвища підозрюваної ні Служба безпеки, ні прокуратура не оприлюднюють. Проте журналісти ТСН, "зважаючи на велике суспільне значення інформації про співпрацю з ворогом в умовах війни", з'ясували і стверджують, що це Алла Душкіна (Ратушна), яка вже має чималий шлейф судових тяганин і була героїнею посадового скандалу.
До початку повномасштабного вторгнення РФ жінка працювала директоркою приватної школи-садка в передмісті Києва. На час слідства Душкіну від роботи відсторонили.
Нині приватний заклад відновив роботу, але з журналістами про свою очільницю там воліють не говорити.
Сама обвинувачена на перше судове слухання у своїй справі не прийшла, кажуть прокурори: були надані документи, що вона на лікарняному, тому судове засідання перенесено.
З-під арешту освітянку випустили під заставу: суд визначив її в розмірі 500 тисяч гривень, і ці кошти було внесено. У колективі кажуть, що грошей на заставу в колективі не збирали.
Ні одного суддю - колоборанта , ні одного чекиста -колоборанта , на нари не відправили.