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АЕС (278) Білорусь (5966) Чорнобиль (278) Міненерго (360)

Через пошкодження у Білорусі вимикалася лінія живлення Чорнобильської АЕС, - Міненерго

Новини Цензор.НЕТ Події

білорусь,аес,белаес

Чорнобильська АЕС минулої доби мала проблеми з енергоживленням через відключення лінії 330 кВ. Місце пошкодження виявили на території Білорусі.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу тричі вимикалися основні лінії електропередачі НЕК "Укренерго". У Львівській області через знеструмлення лінії 330 кВ без світла короткотерміново залишалися майже 290 тисяч абонентів. Причини інциденту уточнюються.
Через пошкодження вимикалася також лінія 330 кВ, яка живить Чорнобильську АЕС. Місце пошкодження виявили на території Білорусі", - йдеться у повідомленні.

З початку серпня це вже третій випадок, коли через пошкодження у Білорусі відключаються українські ЛЕП, які частково проходять через територію сусідньої країни.

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Через падіння дерева також вимикалася повітряна лінія 330 кВ у Київській області. Окрім того, через пошкодження обладнання відключалася підстанція 220 кВ у Івано-Франківській області, додали у Міненерго.
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Топ коментарі
+29
"...українські ЛЕП, які частково проходять через територію сусідньої країни." (с) Сусідньої країни, що веде війну проти нас!!! Люди! Що коїться?!
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15.08.2023 14:06
+21
Ви серйозно?!
На території Білорусі??? Лінія живлення української АЕС???
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15.08.2023 14:09
+20
Ну за півтора роки великої війни можна було десяток стовпів на своїй території поставити? Чи неначасі, проект нецікавий, асфальта немає, а значить поживитися не вийде?
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15.08.2023 14:17
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"...українські ЛЕП, які частково проходять через територію сусідньої країни." (с) Сусідньої країни, що веде війну проти нас!!! Люди! Що коїться?!
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15.08.2023 14:06 Відповісти
Ви серйозно?!
На території Білорусі??? Лінія живлення української АЕС???
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15.08.2023 14:09 Відповісти
ну мы же раньше были мышибратьями, так что не удевительно что она там проходит
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15.08.2023 14:14 Відповісти
Ну за півтора роки великої війни можна було десяток стовпів на своїй території поставити? Чи неначасі, проект нецікавий, асфальта немає, а значить поживитися не вийде?
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15.08.2023 14:17 Відповісти
А п"яти років "малої" війни не вистачило?
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15.08.2023 14:34 Відповісти
виходить що не висталило, бо 73% бидло надивившись на беніних телепомойках типу Г+Г тупих 95-анальних серіальчиків вибрало це зе чмо, запроданця і нарк*мана !!!





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15.08.2023 15:23 Відповісти
Український народ для тебе - бидло? Сам чьїх будєшь, тварь? До "иліти" себе записав, мразь? Істінний арієц? Чи що ти таке, чмо?
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15.08.2023 16:27 Відповісти
А ви серйозно не в курсі, коли все це будувалось?
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15.08.2023 15:28 Відповісти
Тобто лінія живлення проходить через Білорусь?
Із цим потрібно буде щось робити...
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15.08.2023 14:11 Відповісти
Видимо речь идет о Черниговской ТЭЦ. В таком случае действительно линии электропередач проходят через территроию Беларуси.
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15.08.2023 14:18 Відповісти
Просто офигеть. Платим белокацапам за транзит электроэнергии.
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15.08.2023 14:13 Відповісти
ну ось так,нацбезпека залежить від ********** бо за 30 років не зробили лінії по своїй території..
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15.08.2023 14:19 Відповісти
***, і це тридцять років незалежності а наші ЛЕП проходять через бульбашію! Тепер зрозуміло чого це боневтік з ''пієтєтом'' до бацьки ставиться.
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15.08.2023 14:22 Відповісти
І що ж вас форумчани бентежить? Чи може газогін дружба не качає газ? Чи це інше? Комусь бізнес,а комусь каліцтво і могила.
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15.08.2023 14:24 Відповісти
Стовпи з асфальту ненадійні тому і така ситуація.
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15.08.2023 14:57 Відповісти
А що ви хочете, якщо у нас зрадники у владі?
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15.08.2023 15:21 Відповісти
****** можна шо робиться в держави
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15.08.2023 15:34 Відповісти
 
 