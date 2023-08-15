Через пошкодження у Білорусі вимикалася лінія живлення Чорнобильської АЕС, - Міненерго

Чорнобильська АЕС минулої доби мала проблеми з енергоживленням через відключення лінії 330 кВ. Місце пошкодження виявили на території Білорусі.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики України, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу тричі вимикалися основні лінії електропередачі НЕК "Укренерго". У Львівській області через знеструмлення лінії 330 кВ без світла короткотерміново залишалися майже 290 тисяч абонентів. Причини інциденту уточнюються.

Через пошкодження вимикалася також лінія 330 кВ, яка живить Чорнобильську АЕС. Місце пошкодження виявили на території Білорусі", - йдеться у повідомленні.

З початку серпня це вже третій випадок, коли через пошкодження у Білорусі відключаються українські ЛЕП, які частково проходять через територію сусідньої країни.

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Через падіння дерева також вимикалася повітряна лінія 330 кВ у Київській області. Окрім того, через пошкодження обладнання відключалася підстанція 220 кВ у Івано-Франківській області, додали у Міненерго.