УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6160 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
1 702 17
війна (56290) Данілов (1188) переговори з Росією (551)

Західні партнери не вимагали вести перемовини з РФ, ніякого тиску на Україну немає, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

данілов

Партнери не тиснуть на Україну з метою початку переговорів з РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це в інтерв'ю La Republica заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, західні партнери не тиснуть на Україну, аби ініціювати переговори з Росією.

"Повідомлення про цей нібито тиск не підтверджені нічим. Вони існують лише в інтернеті. Я не знаю, можливо, це робота російської армії тролів, але партнери не ставили якихось вимог вести переговори. Україна буде вирішувати цю проблему самостійно, і жодних переговорів із Путіним не може бути. Росія має бути бути зруйнована, як сучасний Карфаген. Не можна залишати ворога позаду себе", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мета Росії перетворити окуповані території України на "сіру зону" - землю, непридатну до обробки та життя, - Данілов

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Хм. То може це ''оманські договорняки'' тиснуть? Треба перевіряти..
показати весь коментар
15.08.2023 14:29
+6
Ветеринар як завжди, любе "поумнічать" коли треба і коли не треба, відволікаючись між процесами щоб полизати дупу зеленому лідору
показати весь коментар
15.08.2023 14:31
+3
Дядя, то що ти дурак- це твоя проблема.

Але не треба мати усіх граждан України за ідіотів».
показати весь коментар
15.08.2023 15:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
15.08.2023 14:27 Відповісти
Дядя, то що ти дурак- це твоя проблема.

Але не треба мати усіх граждан України за ідіотів».
показати весь коментар
15.08.2023 15:05 Відповісти
а ты я смотрю гражданин Украины *********** , в Америке сидишь , сладко жрешь, вкусно пьешь, тихо спишь , и все у тебя ****** , и работа , и баблишко , и детей твоих не убивают , и власти не воруют ................сиди на попе ровно и не умничай , герой заокеанский.
показати весь коментар
15.08.2023 17:43 Відповісти
Ти, троляка кацапська, хоч би мову вивчив до поваги до українських патріотів, яки тебе захищають.

йди, кацапе, за руським кораблем.
показати весь коментар
15.08.2023 19:44 Відповісти
поцелуй своего хозяина в очелллло , в Украине давно не ведутся на ,, тему языка ,, , вас парашников убивают и Украинцы, и Грузины, и Молдоване, и Европейцы . и не только , и вас гнид парашных будут убивать и на параше , мне не интерсно твое будущее , но желаю тебе ни когда не болеть ракои , Аминь , ................а теперь живи с этим , хоть и не долго.
показати весь коментар
15.08.2023 19:54 Відповісти
Хм. То може це ''оманські договорняки'' тиснуть? Треба перевіряти..
показати весь коментар
15.08.2023 14:29 Відповісти
ну якщо вірити Данілову,тоді получається,що Кулеба п@здун)
показати весь коментар
15.08.2023 14:31 Відповісти
А ви шо, не знали?
показати весь коментар
15.08.2023 15:08 Відповісти
Ветеринар як завжди, любе "поумнічать" коли треба і коли не треба, відволікаючись між процесами щоб полизати дупу зеленому лідору
показати весь коментар
15.08.2023 14:31 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2023 14:32 Відповісти
За дурнів маєте?! А NYT що пише?! Вірніше - про що Не пише ота мразотна NYT яка посилається на "нєназванниє істочники" та звинувачує без цифр та прізвищ?! Вишкребок з риб'ячими очиськами Са""""ван там часом не смердів ротом?!
показати весь коментар
15.08.2023 14:35 Відповісти
у ветеринара жопа в кресло вросла??постоянно одна и та же самодовольная высокомерная поза зазвездившегося мудака))данилов где твои два взрослых сына???в Маями??патриоты наверно??все в папашу?
показати весь коментар
15.08.2023 14:38 Відповісти
Угу..Ходят там по пляжу,оба в чёрном-как папаня.Їм там також нестерпно болить за Україну.
И тоже,как дочери генпрокурора Украины Андрюшки Костина,хочется домой-в Монако.
показати весь коментар
15.08.2023 15:03 Відповісти
и не в курсе что у нас тут война и всеобщая мобилизация!??!а после победы приедут и будут с папашкой на парадах **@лом торговать))в списки на выборы попадут))хфамилия ужешь как бы прокачаная))
показати весь коментар
15.08.2023 20:32 Відповісти
Звісно не тиснуть, просто не дають зброї.
показати весь коментар
15.08.2023 14:54 Відповісти
Ніякого тиску. Це особиста ініціатива Зеленского, та його ОПи.
"США давно отримало інформацію про зусилля Зеленського організувати зустріч з Путіним. Після провалу українського контрнаступу і початку передвиборчої боротьби в США, зустріч Путін-Зеленський дасть США можливість внутрішньополітичного маневру до часу самих виборів, але приймати участь в цьому адміністрація Байдена категорично відмовляється. "
показати весь коментар
15.08.2023 15:09 Відповісти
 
 