Західні партнери не вимагали вести перемовини з РФ, ніякого тиску на Україну немає, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Партнери не тиснуть на Україну з метою початку переговорів з РФ.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це в інтерв'ю La Republica заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
За його словами, західні партнери не тиснуть на Україну, аби ініціювати переговори з Росією.
"Повідомлення про цей нібито тиск не підтверджені нічим. Вони існують лише в інтернеті. Я не знаю, можливо, це робота російської армії тролів, але партнери не ставили якихось вимог вести переговори. Україна буде вирішувати цю проблему самостійно, і жодних переговорів із Путіним не може бути. Росія має бути бути зруйнована, як сучасний Карфаген. Не можна залишати ворога позаду себе", - наголосив він.
Топ коментарі
+6 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар15.08.2023 14:29
+6 Євгеній Сєров
показати весь коментар15.08.2023 14:31
+3 Drbest Good b5ca3e0b
показати весь коментар15.08.2023 15:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Але не треба мати усіх граждан України за ідіотів».
йди, кацапе, за руським кораблем.
И тоже,как дочери генпрокурора Украины Андрюшки Костина,хочется домой-в Монако.
"США давно отримало інформацію про зусилля Зеленського організувати зустріч з Путіним. Після провалу українського контрнаступу і початку передвиборчої боротьби в США, зустріч Путін-Зеленський дасть США можливість внутрішньополітичного маневру до часу самих виборів, але приймати участь в цьому адміністрація Байдена категорично відмовляється. "