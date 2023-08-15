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премія (293) СБУ (10016) зловживання (55) Національна гвардія (1229)

Викрито "тилових" командирів Нацгвардії, які незаконно привласнили майже 14 млн "бойових" премій, - СБУ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

сбу,нацгвардія

Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР та за сприяння нового керівництва Національної гвардії викрила у лавах Нацгвардії ще одну "схему" безпідставного нарахування премій за нібито участь у боях на передовій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.

Зазначається, що цього разу на оборудках з державними грошима викрито командування однієї з бригад військового формування, яка дислокується на Київщині.

"З першого дня повномасштабного вторгнення рф і до серпня 2022 року фігуранти незаконно "преміювали" себе на загальну суму майже 14 млн бюджетних гривень. Посадовці безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів. При цьому учасники злочинної схеми не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передній лінії фронту", - ідеться в повідомленні.

Також читайте: ДБР розслідує понад 100 справ про зловживання у військкоматах, 21 фігуранту вже оголошено про підозру

За даними слідства, до організації оборудки причетний заступник командира – начальник штабу військової частини. Він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування "бойових" премій своїм підлеглим, насамперед керівному складу. Їх особи також встановлено – це командир дивізіону, командир 3-го батальйону, начальник відділення обліку особового складу, заступник командира 1-го батальйону та командир роти.

На підставі зібраних доказів заступнику командира – начальнику штабу військової частини і п’ятьом його підлеглим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби).

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Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Викрито тилових командирів Нацгвардії, які незаконно привласнили майже 14 млн бойових премій, - СБУ 01
Викрито тилових командирів Нацгвардії, які незаконно привласнили майже 14 млн бойових премій, - СБУ 02
Викрито тилових командирів Нацгвардії, які незаконно привласнили майже 14 млн бойових премій, - СБУ 03
Викрито тилових командирів Нацгвардії, які незаконно привласнили майже 14 млн бойових премій, - СБУ 04


Нагадаємо, на початку серпня цього року СБУ викрила керівників одного з навчальних центрів Нацгвардії, які незаконно нарахували собі майже 1 млн "бойових" премій.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+44
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15.08.2023 14:30
+29
верхівка айсбергу
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15.08.2023 14:29
+18
та вы шо а про гниду гетьманцева забули
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15.08.2023 14:27
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та вы шо а про гниду гетьманцева забули
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15.08.2023 14:27 Відповісти
Як писали і кричали з кожного електроприладу в Україні з 2019 року, з 21 квітня найкраща, найцінніша і найчесніша команда в світі на чолі із Боневтіком і Єлдаком. То неправда, ми не віримо, бо виходить, що який піп, то такий і прихід, а Вова каже, що він найчесніший.
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15.08.2023 14:40 Відповісти
Не бреши. В 19 Богдана розкручували.
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15.08.2023 15:36 Відповісти
боневтік, тоді ще не був боневтіком, тоді він був ще просто шмарклею.
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15.08.2023 15:50 Відповісти
верхівка айсбергу
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15.08.2023 14:29 Відповісти
На передову тварюк, рядовими. Хай відпрацьовують вкрадені у захисників гроші!
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15.08.2023 14:30 Відповісти
Толку з них, криси без заградотрядов воювати не будуть.
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15.08.2023 14:53 Відповісти
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15.08.2023 14:30 Відповісти
👍🏼👍🏼👍🏼
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15.08.2023 14:34 Відповісти
лікарі КАТЕГАРИЧНО ПРОТИ!!!
таких зеБІЛОК, маємо тримати виключно в НАМОРДНИКАХ і МОРДОЮ до підлоги.
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15.08.2023 15:36 Відповісти
ЩОРІЧНІ витрати України на боротьбу з корупцією становлять 23 мільйони доларів (це без початкових витрат та без витрат на СБУ).

ЗА ПОЛОВИНУ ЦІЄЇ СУМИ корупцію можна подолати за пів дня -

призначити величезну грошову премію за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб перші три пропозиції обов'язково увійшли в закон під назвою АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ.

тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
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15.08.2023 14:31 Відповісти
Ех Саша...
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15.08.2023 15:37 Відповісти
ідея, як знищити корупцію, комплексна, послідовна, яка хочеш, придумана вже давним давно, і премії за це не треба. питання не в тому, як знищити, а в тому, що не хочуть знищувати корупцію.
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15.08.2023 15:55 Відповісти
пнх
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15.08.2023 16:07 Відповісти
дебіл? ні точно дебіл.
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15.08.2023 17:23 Відповісти
Красти під час війни!- готові кандидати від партії Зелених Слуг...
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15.08.2023 14:34 Відповісти
Чи в партію Кличка... В Києві ще багато чого можна дерибанити та забудовувати зелені зони ахрєнєтьетажками...
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15.08.2023 14:43 Відповісти
а в чому сенс агітувати проти одних крадіїв і тим самим приводити инших крадіїв?

я 30 років це бачу - люди вперто наступають на ті самі граблі, так начебто після виборів у всіх пам'ять очищується і вони забувають за що голосували 5 років тому.
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15.08.2023 16:10 Відповісти
Мали з кого приклад брати
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15.08.2023 14:34 Відповісти
як на мене то судом позбавити ВСТЬОГО спочатку а потім на нуль до моїх сусідів щоб навчили жити як всі
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15.08.2023 14:35 Відповісти
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15.08.2023 14:35 Відповісти
В мене 2 близьких товарищі загинули тим літом. Родичі досі не отримали компенсацію!!! Коли вже таких почнуть розстрілювати?
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15.08.2023 14:40 Відповісти
Краще вішати на фонарних стовпах. Поряд з установою, в якій працювали.

Для депутатів Інституцьку й Банкову прийдеться виділяти.
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15.08.2023 14:59 Відповісти
розстрілювати - не вихід. суд, розжалування в рядові, штрафбат і на першу лінію без грошового забезпечення
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15.08.2023 14:41 Відповісти
Та такого просто не може бути!!!
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15.08.2023 14:43 Відповісти
Така сама приблизно фігня,тільки ще й медалі дають друг другу,ще нікого не викрили,всі знають
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15.08.2023 14:44 Відповісти
Во, "гвардєйци кардінала" блд...
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15.08.2023 14:48 Відповісти
"незаконно "преміювали" себе на загальну суму майже 14 млн бюджетних гривень" --- ось таким чином на протязі усієї історіїі незалежності кожен гібон який доривався дов лади чи якимось чином мав доступ до бюджетних грошей вважав за потрібне і за нормальне збагатитися на державі, ось таке споживче відношення до України, і потім хтось ще дивується,що ми зараз так погано живемо,коли кожен хто мав доступ крав і продовжує це робити
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15.08.2023 14:50 Відповісти
Ух, орли! Може зараз з'явиться шанс відпрацювати?
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15.08.2023 14:53 Відповісти
Люди, успокойтесь. Не повышайте зря свое драгоценное давление.
Всю историю, начиная от Древней Греции, когда типо появилось Государство, люди пытались создать "справедливое государство". Только вот цели и задачи с момента появления Государства и народа совершенно разные! Государство стремится к контролю народа, а народ стремится к свободе. Золотые времена, это достижение равновесия в этих вопросах.
Во все века и времена командиры всячески обкрадывали своих солдат. Так было, так есть и так будет. Во всех армиях мира, без исключений!
Берегите дыхание, граждане, дистанция очень длинная!
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15.08.2023 15:03 Відповісти
А ведь это квалифицируется как мародёрство
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15.08.2023 15:11 Відповісти
Мене теж оце здивувало - "недбале ставлення до військової служби".
Де ж тут розгледіли "недбалість"?
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15.08.2023 15:21 Відповісти
Звісно, недбале. Бо могли виписати більше премій. Але лінувались.
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15.08.2023 15:34 Відповісти
Це ж скільки фпв дронів можна було купити? Але все йде своїм шляхом - одні крадуть, а інші по копійці збирають
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15.08.2023 15:26 Відповісти
В Нацгвардії ще до сих пір процвітають кучмівські ВеВешні гниди.
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15.08.2023 15:45 Відповісти
Такі ж зловживання є на всіх рівнях - в ЖЕКах, лікарнях, обласних і міських радах, та в будь-якій бюджетній установі: безпідставні премії (наприклад, бухгалтерам на День медика), нецільове використання коштів, липові підряди, незаконний розподіл нібито невикористаних коштів в кінці року і тд, і тп. Усе це злочини одного порядку. Найгірше, що люди толерують корупцію на побутовому рівні.
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15.08.2023 16:20 Відповісти
Мусорня зкацаплена, як ти її не перевдягай (реформуй-по аваківські), з часів ще кучмарика незаконно створила для себе масу схем протизаконного заробітчанства-поборів, - відпустка, посада, звання, переведення, звільнення, квартира, + та ще купа «виплат-штрафів»…
Усе це, прекрасно працює під патронатом «нічого не знаючого керівництва»!!!
Частка в долі, ЗОБОВЯЗУЄ… А на парадах, усьо ХАРАШО!!
Слава Україні!!
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15.08.2023 16:58 Відповісти
Під трибунал гнид! Остатки совісті пропили...
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15.08.2023 17:56 Відповісти
Думаю таких тыловых командиров и их подчинённых в разы больше чем людей на передовой, может я ошибаюсь. А это ведь кадровые военные и подготавливать не нужно.....
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15.08.2023 19:15 Відповісти
Лишить званий, квартир, а их фамилии и морды - на стену позора.
Чтобы все видели, и знали, за что они сидят.
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15.08.2023 19:32 Відповісти
Капля в море. У нас таких профессиональных тыловых военных очень много. Если бы они хотели воевать, мы уже мацкву взяли ли бы.
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15.08.2023 20:42 Відповісти
Вот отправил меня цукер в бан ФБ, когда сняли Ткаченко.

Вышел, а ничего не изменилось, на место Ткаченко, сразу поставили ему же подобное и вот его заявления с очередным словоблудием.

Смотришь на это и задаешь себе вопрос: а что может изменится, если страной правит один, читая правильные тексты и делая громкие заявления, а всему его окружению, глубоко плевать на его заявления, (впрочем, как и ему самому)?

Противно!

Прочитав очередное словоблудие "нового" министра культуры, вчера прочитал и большой системный пост про отсутствие и развитие ВПК в воюющей Украине.

Это про то , как мы опять уверенно сползаем в смертельную пропасть, продолжая пользоваться услугами уже проверенных дураков, откровенных предателей, коррупционеров, занимаясь марнотратством, и откровенным скотством к воюющему и погибающему населению.

Этот ТВ Марафон, так старается нас настроить, что в мордоре всё хреново, и то вот ***** сдохнет, вот 1-2 недели и ракеты закончатся, вот-вот и конец войне, и к новому году мы в Крыму...

Но по факту, многое совсем не так.

Там исправляют свои ошибки, чистят генералитет, обходят санкции и штампуют всё им необходимое для нашего уничтожения.

Они строят дроновые заводы, меняют законодательство на военное, проведут очередную мобилизацию и это все делают имея ещё и возможность безнаказанного уничтожения нас, с тысяча километровых дальностей.

Друзья, о чем мы говорим?

Если уже 8 лет в воюющей Украине, флагман ракетостроения СССР, завод «Южмаш» работал по пол смены, 1-2 дня в неделю и то на космос, (а необорону) который давал ему шанс не исчезнуть вообще.

Да и какой там «завод»?

Только, та его 20 часть, многотысячного коллектива, которая осталась и все равно могла бы даже за годы правления Зеленского выпустить то, что сейчас бы разхерачило разные аэродромы с ТУ-22, 95 и 160.

Те самые, которые безнаказанно уничтожая "жарят" Украину, которая благодаря, призывам всем известного, и стала реальным ШАШЛЫКОМ от огня огромного врага.

Вот смотришь, даже на сегодняшний безнаказанный ракетный налет по городам Украины, где из 28 выпущенных, сбито только 16, то понимаешь, что картина напоминает бой боксеров, где у одного связаны руки и он имеет право только уклоняться и прятать подбородок за плечами, а второй может бить и ногами.

Шольц продолжает "думать", как так украинцам дать свои «Таурусы», чтобы они может и были переданы, но падали только на территории Украины.

И Бидон выкручивает круги, чтобы не дать "Атакамсы" и F-16, продолжая мямлить наблюдая, как идет уничтожение ВСУ и народа Украины.

А происходит это скотство, под громкими заявлениями о вечной поддержки (которая может в 2024 году закончиться с приходом очередного Ермака-Трампа).

Но меня удивляет полная тишина относительно того, что все «главные», кто довели до этого ужаса, типа они вообще, не причём.

А может вы слышали, чтобы «это чудо», что долго заглядывало в глаза *****, вместе с той предыдущей «барыгой», стали на колени и просило прошение у всех погибших и их родственников за свои результаты столь «умного» правления и результаты подготовки к войне?

Может вы слышали, чтобы он сказал: да, я был долбо@б, но теперь, я все сделаю, чтобы искупить свою вину и начал бы это реально делать, а не красиво ****@ть с театральным лицом озабоченностью?

Нет!

Больше того, мы больше полутора лет наблюдаем полную тишину в том, что крайне необходимо для воюющей страны, и громкую имитацию.

Вот где все те кто «учил» его разминировать акватории морей, переходы из Крыма и мосты, не строить оборонительные линии, (а класть асфальт для танков врага), не создавать срочно территориальную оборону и не восстанавливать гражданскую оборону страны, перенаправлять максимум средств на ВСУ?

ГДЕ?

Все они даже не тюрьмах, не в отставках, они все на высоких должностях и только один АДВОКАТ!

Они все продолжают показывать свою полную свою никчемность управления, резко возросшую коррупцию в их ведомствах, их отдыхи на Мальдивах, Монако…

От них исходит, полная гниль, ложь.

Вот сами посмотрите, кого благодарит народ внутри страны в соцсетях?

ВСУ, ПВО, спасателей, энергетиков работающих под обстрелами, врачей, волонтеров.

Одним словом, НАРОД благодарит, НАРОД!

А где благодарность президенту (кроме как от проплаченных жополизов и его Марафона)?

Где благодарность и за что Кабмину (да его у нас просто нет, там набор от Ермака с названием)?

Где и за что спасибо, народным депутатам (их «народных» давно нет, там или враги с предателями, или пешки Ермака где звездят Гетьманцевы, Третьяковы, котлеты, Потураевы и сосны)?

А где и за что скажем из системного благодарят полицию, СБУ, ГПУ, НАБУ, судам (разную мерзоту, в лучшем случае только ловят, показывают и дальше крутят кино народу с вечными продолжающимися "двумя месяцами" в СИЗО и уплатой откупного).

Поэтому «ПРОТИВНО», это очень мягко сказано.

В нашем случае даже «МЕРЗКО» не особенно подходит, особенно после сегодняшней ночи и понимании уже скоро надвигающегося осенью и зимой.

Константин Гринчук
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16.08.2023 13:54 Відповісти
 
 