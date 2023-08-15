Викрито "тилових" командирів Нацгвардії, які незаконно привласнили майже 14 млн "бойових" премій, - СБУ. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Військова контррозвідка Служби безпеки спільно з ДБР та за сприяння нового керівництва Національної гвардії викрила у лавах Нацгвардії ще одну "схему" безпідставного нарахування премій за нібито участь у боях на передовій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України.
Зазначається, що цього разу на оборудках з державними грошима викрито командування однієї з бригад військового формування, яка дислокується на Київщині.
"З першого дня повномасштабного вторгнення рф і до серпня 2022 року фігуранти незаконно "преміювали" себе на загальну суму майже 14 млн бюджетних гривень. Посадовці безпідставно нараховували собі та своїм підлеглим щомісячну доплату у розмірі 100 тис. грн, яка передбачена за безпосередню участь у бойових діях проти російських окупантів. При цьому учасники злочинної схеми не перебували в районах боєзіткнень і не виконували жодних завдань на передній лінії фронту", - ідеться в повідомленні.
За даними слідства, до організації оборудки причетний заступник командира – начальник штабу військової частини. Він безпідставно підписував рапорти щодо нарахування "бойових" премій своїм підлеглим, насамперед керівному складу. Їх особи також встановлено – це командир дивізіону, командир 3-го батальйону, начальник відділення обліку особового складу, заступник командира 1-го батальйону та командир роти.
На підставі зібраних доказів заступнику командира – начальнику штабу військової частини і п’ятьом його підлеглим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби).
Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.
Нагадаємо, на початку серпня цього року СБУ викрила керівників одного з навчальних центрів Нацгвардії, які незаконно нарахували собі майже 1 млн "бойових" премій.
Будь ласка, зачекайте...
таких зеБІЛОК, маємо тримати виключно в НАМОРДНИКАХ і МОРДОЮ до підлоги.
ЗА ПОЛОВИНУ ЦІЄЇ СУМИ корупцію можна подолати за пів дня -
призначити величезну грошову премію за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб перші три пропозиції обов'язково увійшли в закон під назвою АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ.
тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
я 30 років це бачу - люди вперто наступають на ті самі граблі, так начебто після виборів у всіх пам'ять очищується і вони забувають за що голосували 5 років тому.
Для депутатів Інституцьку й Банкову прийдеться виділяти.
Всю историю, начиная от Древней Греции, когда типо появилось Государство, люди пытались создать "справедливое государство". Только вот цели и задачи с момента появления Государства и народа совершенно разные! Государство стремится к контролю народа, а народ стремится к свободе. Золотые времена, это достижение равновесия в этих вопросах.
Во все века и времена командиры всячески обкрадывали своих солдат. Так было, так есть и так будет. Во всех армиях мира, без исключений!
Берегите дыхание, граждане, дистанция очень длинная!
Де ж тут розгледіли "недбалість"?
Усе це, прекрасно працює під патронатом «нічого не знаючого керівництва»!!!
Частка в долі, ЗОБОВЯЗУЄ… А на парадах, усьо ХАРАШО!!
Слава Україні!!
Чтобы все видели, и знали, за что они сидят.
Вышел, а ничего не изменилось, на место Ткаченко, сразу поставили ему же подобное и вот его заявления с очередным словоблудием.
Смотришь на это и задаешь себе вопрос: а что может изменится, если страной правит один, читая правильные тексты и делая громкие заявления, а всему его окружению, глубоко плевать на его заявления, (впрочем, как и ему самому)?
Противно!
Прочитав очередное словоблудие "нового" министра культуры, вчера прочитал и большой системный пост про отсутствие и развитие ВПК в воюющей Украине.
Это про то , как мы опять уверенно сползаем в смертельную пропасть, продолжая пользоваться услугами уже проверенных дураков, откровенных предателей, коррупционеров, занимаясь марнотратством, и откровенным скотством к воюющему и погибающему населению.
Этот ТВ Марафон, так старается нас настроить, что в мордоре всё хреново, и то вот ***** сдохнет, вот 1-2 недели и ракеты закончатся, вот-вот и конец войне, и к новому году мы в Крыму...
Но по факту, многое совсем не так.
Там исправляют свои ошибки, чистят генералитет, обходят санкции и штампуют всё им необходимое для нашего уничтожения.
Они строят дроновые заводы, меняют законодательство на военное, проведут очередную мобилизацию и это все делают имея ещё и возможность безнаказанного уничтожения нас, с тысяча километровых дальностей.
Друзья, о чем мы говорим?
Если уже 8 лет в воюющей Украине, флагман ракетостроения СССР, завод «Южмаш» работал по пол смены, 1-2 дня в неделю и то на космос, (а необорону) который давал ему шанс не исчезнуть вообще.
Да и какой там «завод»?
Только, та его 20 часть, многотысячного коллектива, которая осталась и все равно могла бы даже за годы правления Зеленского выпустить то, что сейчас бы разхерачило разные аэродромы с ТУ-22, 95 и 160.
Те самые, которые безнаказанно уничтожая "жарят" Украину, которая благодаря, призывам всем известного, и стала реальным ШАШЛЫКОМ от огня огромного врага.
Вот смотришь, даже на сегодняшний безнаказанный ракетный налет по городам Украины, где из 28 выпущенных, сбито только 16, то понимаешь, что картина напоминает бой боксеров, где у одного связаны руки и он имеет право только уклоняться и прятать подбородок за плечами, а второй может бить и ногами.
Шольц продолжает "думать", как так украинцам дать свои «Таурусы», чтобы они может и были переданы, но падали только на территории Украины.
И Бидон выкручивает круги, чтобы не дать "Атакамсы" и F-16, продолжая мямлить наблюдая, как идет уничтожение ВСУ и народа Украины.
А происходит это скотство, под громкими заявлениями о вечной поддержки (которая может в 2024 году закончиться с приходом очередного Ермака-Трампа).
Но меня удивляет полная тишина относительно того, что все «главные», кто довели до этого ужаса, типа они вообще, не причём.
А может вы слышали, чтобы «это чудо», что долго заглядывало в глаза *****, вместе с той предыдущей «барыгой», стали на колени и просило прошение у всех погибших и их родственников за свои результаты столь «умного» правления и результаты подготовки к войне?
Может вы слышали, чтобы он сказал: да, я был долбо@б, но теперь, я все сделаю, чтобы искупить свою вину и начал бы это реально делать, а не красиво ****@ть с театральным лицом озабоченностью?
Нет!
Больше того, мы больше полутора лет наблюдаем полную тишину в том, что крайне необходимо для воюющей страны, и громкую имитацию.
Вот где все те кто «учил» его разминировать акватории морей, переходы из Крыма и мосты, не строить оборонительные линии, (а класть асфальт для танков врага), не создавать срочно территориальную оборону и не восстанавливать гражданскую оборону страны, перенаправлять максимум средств на ВСУ?
ГДЕ?
Все они даже не тюрьмах, не в отставках, они все на высоких должностях и только один АДВОКАТ!
Они все продолжают показывать свою полную свою никчемность управления, резко возросшую коррупцию в их ведомствах, их отдыхи на Мальдивах, Монако…
От них исходит, полная гниль, ложь.
Вот сами посмотрите, кого благодарит народ внутри страны в соцсетях?
ВСУ, ПВО, спасателей, энергетиков работающих под обстрелами, врачей, волонтеров.
Одним словом, НАРОД благодарит, НАРОД!
А где благодарность президенту (кроме как от проплаченных жополизов и его Марафона)?
Где благодарность и за что Кабмину (да его у нас просто нет, там набор от Ермака с названием)?
Где и за что спасибо, народным депутатам (их «народных» давно нет, там или враги с предателями, или пешки Ермака где звездят Гетьманцевы, Третьяковы, котлеты, Потураевы и сосны)?
А где и за что скажем из системного благодарят полицию, СБУ, ГПУ, НАБУ, судам (разную мерзоту, в лучшем случае только ловят, показывают и дальше крутят кино народу с вечными продолжающимися "двумя месяцами" в СИЗО и уплатой откупного).
Поэтому «ПРОТИВНО», это очень мягко сказано.
В нашем случае даже «МЕРЗКО» не особенно подходит, особенно после сегодняшней ночи и понимании уже скоро надвигающегося осенью и зимой.
Константин Гринчук