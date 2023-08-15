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Триває збір на авто для 71 окремої єгерської бригади Артилерійського дивізіону, які воюють на Запорізькому напрямку
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Один з підрозділів 71 єгерської бригади потребує нове авто для виконання бойових задач на Запорізькому напрямку. Сума збору - 200 000 грн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав воїн бригади Михайло.
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