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Триває збір на авто для 71 окремої єгерської бригади Артилерійського дивізіону, які воюють на Запорізькому напрямку

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Один з підрозділів 71 єгерської бригади потребує нове авто для виконання бойових задач на Запорізькому напрямку. Сума збору - 200 000 грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав воїн бригади Михайло.

Триває збір на авто для 71 окремої єгерської бригади Артилерійського дивізіону, які воюють на Запорізькому напрямку 01

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71 єгерська бригада 02

Триває збір на авто для 71 окремої єгерської бригади Артилерійського дивізіону, які воюють на Запорізькому напрямку 03

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15.08.2023 14:38 Відповісти
Зеленський не забезпечив резерв авто для подібних випадків? хоч через волонтерів, хоч через бюджет. чи авто за 4-5 т. баксів там не цікаві?
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15.08.2023 14:41 Відповісти
+++
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15.08.2023 15:10 Відповісти
Дуже дякуємо за підтримку 🇺🇦
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15.08.2023 15:17 Відповісти
+++++
моє Запоріжжя
Бережи вас Бог, рідненькі.
Слава ЗСУ!
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15.08.2023 15:32 Відповісти
+
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15.08.2023 15:50 Відповісти
Я не против, за сбор. Но как понять, если с меня зарплаты высчитывают на армию. То почему еще ? Объясните?
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15.08.2023 15:54 Відповісти
Мабуть, керівник ДУСі уже передав, з автопарку ОПУ та ВРУ , артБригаді авто!!
Зеленський на веліку може їздити, який йому подарували, без вертухаів!! Ми ж УСІ ПРЕЗЕДЕНТИ!!
Слава Україні!
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15.08.2023 16:47 Відповісти
 
 