Унаслідок падіння літака Л-39 у Росії загинув керівник авіаполку полковник Гуров. ФОТО

Під час аварії літака Л-39 в Адигеї Краснодарського краю (РФ) ввечері 14 серпня загинув керівник Майкопського навчального авіаційного полку Росії полковник Вадим Гуров.

Інформацію підтвердили російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Також у літаку був старший льотний інструктор головного льотно-випробувального центру Ахтубінська Михайло Ліпаткін. Він отримав травми та був доставлений до шпиталю.

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