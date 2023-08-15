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Унаслідок падіння літака Л-39 у Росії загинув керівник авіаполку полковник Гуров. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

вадим,росія,гуров

Під час аварії літака Л-39 в Адигеї Краснодарського краю (РФ) ввечері 14 серпня загинув керівник Майкопського навчального авіаційного полку Росії полковник Вадим Гуров.

Інформацію підтвердили російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Унаслідок падіння літака Л-39 у Росії загинув керівник авіаполку полковник Гуров 01

Також у літаку був старший льотний інструктор головного льотно-випробувального центру Ахтубінська Михайло Ліпаткін. Він отримав травми та був доставлений до шпиталю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Краснодарському краї РФ розбився навчальний літак Л-39
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Топ коментарі
+37
Ну чому "загинув"?! Люди гинуть, а це лайно просто усохло.
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15.08.2023 14:57
+27
Атріцатільна взлітєл.
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15.08.2023 14:55
+25
Что же он так неосторожно. Вроде опытный , тертый йух, а не уберег себя. Земля тебе стекловатой, уе@ан.
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15.08.2023 14:57
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Атріцатільна взлітєл.
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15.08.2023 14:55 Відповісти
"Раждений ползать - лєтать нє можєт"! Цей лєтун спробував - і ось який добрий результат!
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15.08.2023 16:07 Відповісти
Ну чому "загинув"?! Люди гинуть, а це лайно просто усохло.
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15.08.2023 14:57 Відповісти
Здохло!
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15.08.2023 15:08 Відповісти
Зконало дуже "скрєпна" -- тобто : "склєїв скрепи" !
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15.08.2023 18:11 Відповісти
Другому кацапу теж бажаю здохнуть
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15.08.2023 16:18 Відповісти
Что же он так неосторожно. Вроде опытный , тертый йух, а не уберег себя. Земля тебе стекловатой, уе@ан.
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15.08.2023 14:57 Відповісти
Мабуть вживав більше ніж 100грамм пальотних." Раждьонний бухать лєтать нє может".
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15.08.2023 15:50 Відповісти
Такі речі скоріш всього називаються "провозними" польотами Коли льотчик довго не літав (перебування в шпиталі чи ще якась причина) і у нього велика перерва в польотах Тоді йому надаються "провозні" польоти - щоб відновить навички В учбово-тренувальний літак сідає досвідчений пілот, що виконує обов"язки інструктора А тут вийшов парадокс - полковник вирішив "полихачить", а інструктор побоявся заперечить
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15.08.2023 17:37 Відповісти
глубоко зарылся или сразу с земли подобрали?
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15.08.2023 15:01 Відповісти
Начальник полку?
а втім:

- папа, папа, а кто старше охвіцер ілі командір?
- одін х..й!
Лесь Подеревянський "Кацапи" 😂
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15.08.2023 15:02 Відповісти
.. це як у мене один курсант -стажер 4 курсу, що прибув у полк на стажировку написав у біографії.... ** Мой папа работает подполковником ...**
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15.08.2023 15:24 Відповісти
матьорий покидьок
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15.08.2023 15:02 Відповісти
На щасття -- вже був
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15.08.2023 18:13 Відповісти
Аж ******* як сумно.
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15.08.2023 15:03 Відповісти
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15.08.2023 16:34 Відповісти
Гарний приклад подав.
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15.08.2023 15:04 Відповісти
Справжній офіцер, не витримав сорому за мокшандію.
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15.08.2023 15:06 Відповісти
Жирна риба! В прямому й переносному сенсі!
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15.08.2023 15:07 Відповісти
Собак не жалко туди й дорога
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15.08.2023 15:07 Відповісти
Ну и х#р с ним, сдохло и сдохло...
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15.08.2023 15:11 Відповісти
От би ще вторий туди само
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15.08.2023 15:12 Відповісти
Супер !!! Добрий кацап - мертвий кацап !!!
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15.08.2023 15:14 Відповісти
Да і йух з ним, делов то.
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15.08.2023 15:15 Відповісти
Гори в пеклі,підар.
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15.08.2023 15:16 Відповісти
Передавайте им всем привет!
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15.08.2023 15:18 Відповісти
ГУРов... Совпадение? Не думаю!
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15.08.2023 15:18 Відповісти
Небось вирішив повиябуватися перед курсантіками - типу "Сматрітє, как я умєю, салабони"...
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15.08.2023 15:19 Відповісти
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15.08.2023 15:19 Відповісти
Це щось із серії - щас я вам покажу как нада летать
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15.08.2023 15:22 Відповісти
Земля скловатою! Підар більше не взлетить!
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15.08.2023 15:28 Відповісти
Непогано було би,щоб це в них флешмоб такий стартував
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15.08.2023 15:31 Відповісти
На здоровье
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15.08.2023 15:32 Відповісти
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15.08.2023 15:32 Відповісти
Наверное, получил повестку в военкомат и принял единственно правильное решение.
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15.08.2023 15:38 Відповісти
Не туда обращаешься, Гуров с Гитлером в одном котле варится будут.
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15.08.2023 15:49 Відповісти
ты что совсем ******** или голову солнцем напекло?
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15.08.2023 17:00 Відповісти
Не погиб, а здох. К Кобзону отошёл, так сказать
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15.08.2023 15:48 Відповісти
Мовою тамошнього новоязу можна сказати: несподівано та достроково закінчив успішну кар'єру.
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15.08.2023 15:54 Відповісти
Гарний карасик засмажився! кацарилі продовжуємо флешмоб!🤓
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15.08.2023 15:55 Відповісти
Есть только миг...между полковником и куском дерьма на взлётно-посадочной полосе!
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15.08.2023 15:58 Відповісти
Здоровья погибшему
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15.08.2023 16:05 Відповісти
Як ліліпутінські пілотки не намагаються злетіти до раю, а потрапляють у пекло.
Як і має бути. Все логічно.
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15.08.2023 16:12 Відповісти
Нам Бог допомагає.
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15.08.2023 16:17 Відповісти
Всі льотчики знають - не можна проводити польоти в понеділок.)))))
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15.08.2023 16:27 Відповісти
Ну і йух з ним.
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15.08.2023 17:01 Відповісти
У ватосамиці та виводку горе та істерика не припиняється вже кілька годин, адже виявилося, що їм "пєльмєшек нє паложєна" оскільки цей дегенерат розбився на паРаші. Безутішна вдова записала звернення до *****, аби на поминки хоча б літрову Кока-Колу прислали аби з шиком провести елітного довбойоба .
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15.08.2023 17:09 Відповісти
Гм: - земля бетоном! АРХ М
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15.08.2023 18:27 Відповісти
ХЙЛО ДЕБИЛ СВОИХ ХЯРИТ !)
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03.11.2023 20:59 Відповісти
 
 