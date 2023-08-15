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Унаслідок падіння літака Л-39 у Росії загинув керівник авіаполку полковник Гуров. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Під час аварії літака Л-39 в Адигеї Краснодарського краю (РФ) ввечері 14 серпня загинув керівник Майкопського навчального авіаційного полку Росії полковник Вадим Гуров.
Інформацію підтвердили російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Також у літаку був старший льотний інструктор головного льотно-випробувального центру Ахтубінська Михайло Ліпаткін. Він отримав травми та був доставлений до шпиталю.
Топ коментарі
+37 drowsy_cat
показати весь коментар15.08.2023 14:57
+27 MausMike
показати весь коментар15.08.2023 14:55
+25 Leshek
показати весь коментар15.08.2023 14:57
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а втім:
- папа, папа, а кто старше охвіцер ілі командір?
- одін х..й!
Лесь Подеревянський "Кацапи" 😂
Як і має бути. Все логічно.