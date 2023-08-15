УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6160 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України
9 685 7
Львівщина (1927) обстріл (21010)

Кількість постраждалих унаслідок удару РФ по Львівщині зросла до 19 осіб. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Кількість людей, які постраждали цієї ночі внаслідок ракетної атаки pociян по Львівській області, зросла до 19 осіб.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, серед постраждалих є шестеро осіб старшого віку, яким від 62 до 75 років. У більшості постраждалих діагностували забої, різані рани та гострі реакції на стрес.

"Десятирічна дитина, про яку я згадував раніше, має забій стопи. Найважливіше – усі живі. Людям надають необхідну допомогу", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час нічної ракетної атаки у Львівській області пошкоджені електромережі

Як повідомлялося, російські загарбники зранку 15 серпня атакували Львівщину ракетами: сили ППО збили одну ракету, ще 6 - влучили. Постраждали 15 людей, серед них - дитина, пошкоджено майже 40 будинків.

Кількість постраждалих унаслідок удару РФ по Львівщині зросла до 19 осіб 01
Кількість постраждалих унаслідок удару РФ по Львівщині зросла до 19 осіб 02
Кількість постраждалих унаслідок удару РФ по Львівщині зросла до 19 осіб 03
Кількість постраждалих унаслідок удару РФ по Львівщині зросла до 19 осіб 04
Кількість постраждалих унаслідок удару РФ по Львівщині зросла до 19 осіб 05

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Просимо Тебе, Владико, Боже, що створив небо і землю і море і все, що в них, обрушити економіку та фінансову систему терористичної недоімперії, що затопила весь світ автоматами «Калашнікова, щоб вона не могла виробляти зброю та торгувати нею. Вили лють гніву Свого, Господи, на російських православних убивць, які проливали кров людську в Ічкерії, Молдові, Грузії, Україні, Сирії та Лівії і перетворювали на руїни цілі міста. Згадай також і про сім'ї пілотів-вбивць, дружини яких моляться, щоб їхні чоловіки після бомбардувань пологових будинків, шкіл та вокзалів з біженцями в Україні благополучно повернулися додому з грошовою премією.

Хай блукають діти російських православних льотчиків, і проситимуть хліба з руїн своїх жител, знищених повенями, землетрусами та пожежами. Почуй нас, Боже, Спаситель наш, Цар царів і Господь панівних і прислухайся до голосу моління християн України. Амінь!
показати весь коментар
15.08.2023 15:14 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2023 15:48 Відповісти
ні -не допоможе....тільки адекватна 100 кратна відповідь
показати весь коментар
15.08.2023 18:54 Відповісти
рашисти=терористи=вбивці=гвалтівники....
показати весь коментар
15.08.2023 16:03 Відповісти
Доки кожна рашистська гнида у кожному місті рф не отримає ракетний удар у відповідь по своїх домівках та виводках, обстріли українських міст будуть тривати.
показати весь коментар
15.08.2023 17:39 Відповісти
 
 