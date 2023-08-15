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Швеція планує надати новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 300 млн доларів, - міністр оборони Йонсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

танк,швеція

Швеція готує 13-й пакет військової допомоги для України на суму майже 314 мільйонів доларів.

Про це заявив у вівторок міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми повинні підготуватися до того факту, що це може бути затяжна війна, і ми також маємо довгострокову перспективу, щоб ми могли підтримувати ті системи озброєння, які ми надсилаємо в Україну", - сказав Йонсон.

Новий пакет військової допомоги стане 13-м за рахунком, який Швеція надасть Україні з початку війни.

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Топ коментарі
+11
Прикольно!

Розмір допомоги від різних країн залежить від особливостей їхнього розуміння того, за що бореться Україна!

Ті, хто вважає, що Україна захищає Європу, і провідні загальнолюдські цінності, ті дають максимум з того що можуть, ті ж, хто вважають, що Україна воює лише за себе, за свої території, і за своїх людей, ті дають стільки, скільки їм не жаль.

Дякую, Швеція - Ви розумієте, що це наша спільна війна, тому з Вами моє серце!
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15.08.2023 15:36
+10
Щиро дякуємо, друзі.
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15.08.2023 15:34
+9
І покажем, що ми браття, козацького роду! -

Шведські козаки (швед. svenska kosacker, Zelowskosacker, Zelows kosackkår) - корпус легкої кавалерії в шведській армії, що був створений під час російсько-шведської війни 1788-1790 років.
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15.08.2023 15:37
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Щиро дякуємо, друзі.
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15.08.2023 15:34 Відповісти
Прикольно!

Розмір допомоги від різних країн залежить від особливостей їхнього розуміння того, за що бореться Україна!

Ті, хто вважає, що Україна захищає Європу, і провідні загальнолюдські цінності, ті дають максимум з того що можуть, ті ж, хто вважають, що Україна воює лише за себе, за свої території, і за своїх людей, ті дають стільки, скільки їм не жаль.

Дякую, Швеція - Ви розумієте, що це наша спільна війна, тому з Вами моє серце!
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15.08.2023 15:36 Відповісти
І покажем, що ми браття, козацького роду! -

Шведські козаки (швед. svenska kosacker, Zelowskosacker, Zelows kosackkår) - корпус легкої кавалерії в шведській армії, що був створений під час російсько-шведської війни 1788-1790 років.
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15.08.2023 15:37 Відповісти
Деменційна корумпована мразота!
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15.08.2023 17:00 Відповісти
Після зізнання дубінського по деркачу на користь зеленского по відкриттю крим.справ проти Байдена, я б, на місці Джо, взагалі послав Україну нах.
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15.08.2023 17:10 Відповісти
а какое отношение страна Украина имеет до малоросса зеленского? дело на Байдена было заведено от имени государства или по личной прихоти ? не стоит путать понятия.
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15.08.2023 17:15 Відповісти
цей, як ти кажеш "дєдушко Жо", надав допомоги на більшу суму ніж передбачає лендліз, і цю допомогу на відміну від лендлізу непотрібно повертати, при чому ця допомога надається відразу, опять таки на відміну від лендлізу, який передбачає розміщення замовлень на заводах. Наприклад патріотів ми б чекали не менше року, і потім мусили б вітдавати мільярди доларів, а так відразу і безкоштоврно!!! І це все повинно бути очевидним навіть для такого ідіота як ти...
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15.08.2023 17:33 Відповісти
При тому всьому, що Ви такі праві, хочу все ж зауважити, що є деякі речі, без яких та ж американська армія в жодному разі не йшла б в атаку, але які Америка все ж відмовляється нам надавати.

І таки складається враження, що Америка надає нам допомогу виходячи з концепції Салівана і інших шанувальників Х.йла "Щоби Україна не програла", а не з "Щоби Україна перемогла"!

Якщо що - я теж вважаю, що наша боєздатність повинна турбувати передо всім нас самих, а не партнерів, але маємо те що маємо.
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15.08.2023 21:53 Відповісти
так американська армія не пішла б, і це турбота американської влади, за кошти американських налогоплатників!!!
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15.08.2023 22:18 Відповісти
Дякуємо, браття шведи !

Українському ВПК треба копіювати шведський, який виробляє все і найкращої якості:
Карл Густав,
Зрк Бофорс,
Бмп SV-90,
САУ Арчер,
Винищувач Гріпен,
Власні корвети та катери...

До речі, населення Швеції, здається, біля 10 млн.
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15.08.2023 17:52 Відповісти
 
 