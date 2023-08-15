Швеція планує надати новий пакет військової допомоги Україні на суму понад 300 млн доларів, - міністр оборони Йонсон
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Швеція готує 13-й пакет військової допомоги для України на суму майже 314 мільйонів доларів.
Про це заявив у вівторок міністр оборони Швеції Пол Йонсон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Ми повинні підготуватися до того факту, що це може бути затяжна війна, і ми також маємо довгострокову перспективу, щоб ми могли підтримувати ті системи озброєння, які ми надсилаємо в Україну", - сказав Йонсон.
Новий пакет військової допомоги стане 13-м за рахунком, який Швеція надасть Україні з початку війни.
Топ коментарі
+11 Only
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+10 Чайка Київ
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+9 віктор федорович 31ee1569
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Будь ласка, зачекайте...
Розмір допомоги від різних країн залежить від особливостей їхнього розуміння того, за що бореться Україна!
Ті, хто вважає, що Україна захищає Європу, і провідні загальнолюдські цінності, ті дають максимум з того що можуть, ті ж, хто вважають, що Україна воює лише за себе, за свої території, і за своїх людей, ті дають стільки, скільки їм не жаль.
Дякую, Швеція - Ви розумієте, що це наша спільна війна, тому з Вами моє серце!
Шведські козаки (швед. svenska kosacker, Zelowskosacker, Zelows kosackkår) - корпус легкої кавалерії в шведській армії, що був створений під час російсько-шведської війни 1788-1790 років.
І таки складається враження, що Америка надає нам допомогу виходячи з концепції Салівана і інших шанувальників Х.йла "Щоби Україна не програла", а не з "Щоби Україна перемогла"!
Якщо що - я теж вважаю, що наша боєздатність повинна турбувати передо всім нас самих, а не партнерів, але маємо те що маємо.
Українському ВПК треба копіювати шведський, який виробляє все і найкращої якості:
Карл Густав,
Зрк Бофорс,
Бмп SV-90,
САУ Арчер,
Винищувач Гріпен,
Власні корвети та катери...
До речі, населення Швеції, здається, біля 10 млн.