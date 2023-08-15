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Брянськ (92) Росія (47164)

У Росії заявили про спробу прориву "української ДРГ" у Брянську область

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

брянська

У Росії заявили про нібито спробу "української ДРГ" проникнути на територію Брянської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

За даними губернатора, "українська ДРГ" нібито намагалася проникнути у село Курковичі.

Він додав, що постраждалих немає та нібито пошкоджено сільгосппідприємство.

Також читайте: РФ планує теракти проти власного населення у Брянській області, - Центр нацспротиву

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
про нібито спробу... нібито намагалася... нібито пошкоджено

Чого тіко не бува на цим світі!
Нібито...
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15.08.2023 15:18
+5
баба Віра назбирала відро чорниці і повернулась додому . вона так робить вже 70 років ...
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15.08.2023 15:23
+3
Кацапи, не область, а Брянська Автономна Республіка. Звикайте уе....бки.
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15.08.2023 15:18
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Кацапи, не область, а Брянська Автономна Республіка. Звикайте уе....бки.
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15.08.2023 15:18 Відповісти
Це др 1918 року була українська Стародубщина. Не треба навіть видумувати республіки
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16.08.2023 10:53 Відповісти
про нібито спробу... нібито намагалася... нібито пошкоджено

Чого тіко не бува на цим світі!
Нібито...
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15.08.2023 15:18 Відповісти
То чим діло скінчилося?
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15.08.2023 15:19 Відповісти
баба Віра назбирала відро чорниці і повернулась додому . вона так робить вже 70 років ...
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15.08.2023 15:23 Відповісти
Ти дрг украінскую - відішь .?
Нет ..
Вот і я не віжу ,, а она есть .
..
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15.08.2023 15:19 Відповісти
Чомусь прийшла на думку пісня - Брянская улица по городу идёт, -Значит, нам туда дорога, Значит, нам туда дорога, Брянская улица на запад нас ведёт)))
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15.08.2023 15:20 Відповісти
під губернатором крісло зашаталось - ціну собі набиває.
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15.08.2023 15:20 Відповісти
Так є така тактика - військові дії потрібно переносити на територію агресора.
Кацапи ви ж хотіли цього - отримуйте.
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15.08.2023 15:26 Відповісти
Синие шлёпанцы и жёлтую пилу по дереву нашли?
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15.08.2023 15:26 Відповісти
У мене є і те і друге! Сині "шльопки" і ручна пилка по дереву "Шарк" (з жовтою ручкою та чохлом) Але "тільки для себе"
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15.08.2023 17:30 Відповісти
Ну вот. Синие шлепки и пила с жёлтой ручкой - значит ты украинская дрг, которая зашла в брянскую область чтобы подпилить опоры крымского моста
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15.08.2023 17:51 Відповісти
А ти думаєш - ДЕ я живу? Мені до Сеньківки ("Три сестри" - стик українського білоруського та російського кордону) - близько ста кілометрів Я оце повернувся та відпочиваю після рейду!
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15.08.2023 20:08 Відповісти
Что, опять очередная вундервафля до Украины не долетела?
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15.08.2023 15:27 Відповісти
Це не ДРГ! Це біженці з ЄС! несила народу вже страждати в тих Європах!
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15.08.2023 16:00 Відповісти
 
 