У Росії заявили про спробу прориву "української ДРГ" у Брянську область

У Росії заявили про нібито спробу "української ДРГ" проникнути на територію Брянської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

За даними губернатора, "українська ДРГ" нібито намагалася проникнути у село Курковичі.

Він додав, що постраждалих немає та нібито пошкоджено сільгосппідприємство.

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