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У Росії заявили про спробу прориву "української ДРГ" у Брянську область
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У Росії заявили про нібито спробу "української ДРГ" проникнути на територію Брянської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.
За даними губернатора, "українська ДРГ" нібито намагалася проникнути у село Курковичі.
Він додав, що постраждалих немає та нібито пошкоджено сільгосппідприємство.
Топ коментарі
+5 Алекс Скела
показати весь коментар15.08.2023 15:18
+5 Роман Кокоровець 01cbec24
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+3 Анатолий Воробей 96773614
показати весь коментар15.08.2023 15:18
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Чого тіко не бува на цим світі!
Нібито...
Нет ..
Вот і я не віжу ,, а она есть .
..
Кацапи ви ж хотіли цього - отримуйте.