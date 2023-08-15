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Новини За кордоном
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У Польщі попередили про ескалацію напруженості для НАТО на кордоні з Білоруссю

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кордон,польща

Польща попередила про нестабільну ситуацію на кордоні з Білоруссю, яка загрожує цілісності та безпеці Альянсу і ЄС.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на заступника міністра закордонних справ Польщі Аркадіуша Мулярчика в інтерв'ю Bild.

За його словами, розміщення військ ПВК "Вагнер" у Білорусі Польща "інтерпретує як подальший сигнал ескалації".

"Потенційні супротивники мають зрозуміти, що будь-яке порушення територіальної цілісності та безпеки одного з членів НАТО спричинить рішучу реакцію з боку всіх держав Альянсу", - наголосив Мулярчик.

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Заступник міністра також висловив занепокоєння проблемою Сувальського коридору, що відділяє Білорусь від території Калінінградської області Росії.

"Це одне з найбільш вразливих місць на території НАТО та ЄС. Забезпечення безпеки в Сувальському коридорі, а також стійкість до гібридних загроз має фундаментальне значення для НАТО і безпеки в Європі, особливо якщо Росія і Білорусь продовжуватимуть ескалацію", - додав Мулярчик.
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Топ коментарі
+4
буде реакція, все буде. глибока стурбованість, як мінімум, а якщо повезе - глибочезна.
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15.08.2023 15:57
+4
У натовців ********* руки не дай Бог допустити ексколації і зробити все від них залежне що б РФ не розпалася.

Ось побачите якщо РФ зайде в коридор і Польща з Литвою спливатимуть кровью, НАТО в цей час проводитиме нескінченні засідання, які блокуватимуться Угорщиною та Болгарією
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15.08.2023 16:01
+3
ku*wa, якби Польща відреагувала жорстко одразу після залітання/влучання (хай і ненавмисне) кацапських ракет на її територію, а не намагалася перекласти це на Україну, то може все було б по иншому. Треба було одразу апелювати до НАТО. І попередити кацапів, що якщо буде навмисне чи ненавмисне втручання на її територію, реакція буде миттєвою.

Але тоді нагинали Україну щоб вона взяла на себе провину за відомий інцидент з влучанням ракети по території Польщі.
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15.08.2023 16:02
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дуже чекаю на рішучу реакцію у Сувальському коридорі. Це б значно полегшило нам життя.
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15.08.2023 15:51 Відповісти
буде реакція, все буде. глибока стурбованість, як мінімум, а якщо повезе - глибочезна.
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15.08.2023 15:57 Відповісти
Б52 на бульбаленд и все провокации закончаться...а так максимум дргшки по 5 рыл будут пробираться и гадить зекавагинеры до первой очереди с грота
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15.08.2023 15:52 Відповісти
Як же хочеться, щоб білоруси рипнулись на Сувальський коридор. Аж руки чешуться у натівців. Надавати по пиці і пригожину, і лукашку. Да так, щоб вони драпали за Уральські гори. Ростов - це дуже небезпечно вже для них.
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15.08.2023 15:55 Відповісти
У натовців ********* руки не дай Бог допустити ексколації і зробити все від них залежне що б РФ не розпалася.

Ось побачите якщо РФ зайде в коридор і Польща з Литвою спливатимуть кровью, НАТО в цей час проводитиме нескінченні засідання, які блокуватимуться Угорщиною та Болгарією
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15.08.2023 16:01 Відповісти
Цілісності Альянсу? Та ви що, з дубу рухнили? Читаю далі - а ну все зрозуміло - це ж довбаний таблоїд Bild таблоїд , який і до того займався дискредитацією української армії, якого так любили цитувати російські ЗМІ, створив фейк про конфлікт Залузного, Заленського та Сирського. Забашляв їм х#йло і тепер вони сплять і бачать, як від купки вср@них вагнервіців так і розпадеться Альянс, як тільки вони нападуть. Продажна брудна журналістика, яку через такі таблоїди і прийнято називати таблоїдною
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15.08.2023 15:59 Відповісти
ku*wa, якби Польща відреагувала жорстко одразу після залітання/влучання (хай і ненавмисне) кацапських ракет на її територію, а не намагалася перекласти це на Україну, то може все було б по иншому. Треба було одразу апелювати до НАТО. І попередити кацапів, що якщо буде навмисне чи ненавмисне втручання на її територію, реакція буде миттєвою.

Але тоді нагинали Україну щоб вона взяла на себе провину за відомий інцидент з влучанням ракети по території Польщі.
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15.08.2023 16:02 Відповісти
Цікаво, що обере альянс:
- виключити Польщу з НАТО.
- закликати Польщу уникати ескалації
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15.08.2023 16:03 Відповісти
Зная картофельного фюрера, Польша готовится к провокациям заранее. Но картофельный фюрер все вооружение, давно отправил Ботексу на помощь, у него только ядерная бомба с фанеры на пульте xbox есть. На чем вагнера могут вести боевые действия? Правильно, на тракторах МТЗ и комбаинах, вместо снарядов используя картошку. Картофельный фюрер уже и не рад, что такая каша заварилась, наверное скоро на совещание к Ботексу поедет с мольбами о помощи, но всему есть предел и отвечать за спланированное нападение ночью и запуск ракет с территории Белораши прейдется так или иначе
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15.08.2023 16:10 Відповісти
ну все зараз у німчури почнеться діарея ! на весь Бундесвер тільки 10 танків заводяться та в них бачок не зливає .
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15.08.2023 16:12 Відповісти
Ескалація? Поляки, не лякайте НАТО таким словом, бо ще з переляку вас з членів виключать.
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15.08.2023 16:18 Відповісти
От просто уявіть собі ситуацію: завтра парашия відправляє 200 шахедів на польщу з Білорусі. Горять заводи, горять нафтобази, горять польські міста. Яка отвєтка буде НАТИ? Почнуть військову операцію по захопленню Білорусі, яка по факту окупована і не є стороною конфлікту? Чи може об'являть війну парашиї, яка має ядерну зброю?! От просто дайте мені відповідь яку отвєтку може дати НАТО у цьому разі? А моя відповідь дуже проста - ніхєра НАТО не зробить у цьому випадку. Так само як НАТА схавала вбивство Качинського, так само схаває і це.
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15.08.2023 16:25 Відповісти
Польско- латвийская армия , 1920 год, совместно освобождают латвийский город Даугавпилс ( Динабург) от РККА . Позже латвийская армия изгоняет русских оккупантов из Латвии. РСФР просит о перемирии и капитулирует , выплачивая Латвии и Эстонии репорации. https://www.youtube.com/watch?v=k-BdCbVwLaE
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15.08.2023 17:14 Відповісти
NATO- wake up before it to late!!!
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15.08.2023 18:32 Відповісти
..значит мокшанские дрг будут уничтожаться,мне кажется,что нужкн упр удар по местам сосредоточения мокшанских
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15.08.2023 18:32 Відповісти
 
 