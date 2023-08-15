У Польщі попередили про ескалацію напруженості для НАТО на кордоні з Білоруссю
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Польща попередила про нестабільну ситуацію на кордоні з Білоруссю, яка загрожує цілісності та безпеці Альянсу і ЄС.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на заступника міністра закордонних справ Польщі Аркадіуша Мулярчика в інтерв'ю Bild.
За його словами, розміщення військ ПВК "Вагнер" у Білорусі Польща "інтерпретує як подальший сигнал ескалації".
"Потенційні супротивники мають зрозуміти, що будь-яке порушення територіальної цілісності та безпеки одного з членів НАТО спричинить рішучу реакцію з боку всіх держав Альянсу", - наголосив Мулярчик.
Заступник міністра також висловив занепокоєння проблемою Сувальського коридору, що відділяє Білорусь від території Калінінградської області Росії.
"Це одне з найбільш вразливих місць на території НАТО та ЄС. Забезпечення безпеки в Сувальському коридорі, а також стійкість до гібридних загроз має фундаментальне значення для НАТО і безпеки в Європі, особливо якщо Росія і Білорусь продовжуватимуть ескалацію", - додав Мулярчик.
Будь ласка, зачекайте...
Ось побачите якщо РФ зайде в коридор і Польща з Литвою спливатимуть кровью, НАТО в цей час проводитиме нескінченні засідання, які блокуватимуться Угорщиною та Болгарією
Але тоді нагинали Україну щоб вона взяла на себе провину за відомий інцидент з влучанням ракети по території Польщі.
- виключити Польщу з НАТО.
- закликати Польщу уникати ескалації