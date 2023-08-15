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Сили оборони багато уваги приділяють РЕБ, ворог уже це відчуває, - Череватий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

реб

Сили оборони посилили радіоелектронну боротьбу та активно використовують FPV-дрони.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Війна - це постійне змагання, і кожен намагається знайти "дошкульніші" речі, якими можна дістати противника, вивести якнайбільше його особового складу і техніки з ладу. Так, ворог, наприклад, на цьому етапі посилив і радіоелектронну боротьбу, і використання безпілотних апаратів. Наша відповідь була симетричною. Ми наразі дуже потужно і багато уваги приділяємо радіоелектронній боротьбі і ворог уже це відчуває", - наголосив він.

За словами Череватого, Сили оборони активно використовують FPV-дрони та додав, що ЗСУ в цих сферах не поступаються ворогові.

Читайте: Сили оборони на Лимано-Куп’янському напрямку ліквідували 27 окупантів та чотири БПЛА, танк і два склади з боєприпасами, - Череватий

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+2
Берлінська говорить зовсім інші речі, нажаль
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15.08.2023 15:53
+2
Проти "Ланцетів" зосередьтесь, інакше залишимось без всієї тієї техніки, що нам подарували.
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15.08.2023 15:54
+1
Протирадіолокаційні ракети давно і дуже вдало використовуються (може наводиться на інші джерела радіовипромінювання (станції активних перешкод) та радіостанції зв'язку).
А як щодо FPV-дронів з цією ж функцією?
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15.08.2023 16:17
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Берлінська говорить зовсім інші речі, нажаль
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15.08.2023 15:53 Відповісти
Проти "Ланцетів" зосередьтесь, інакше залишимось без всієї тієї техніки, що нам подарували.
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15.08.2023 15:54 Відповісти
Проблема в тому що на Ланцети реб фактично не працює тому що реб до маразму міфологізований - реб міф. А якщо по факту, то на ланцетах стоїть система майже автоматичного захоплення цілі. Якщо пощастить та є потужний комплекс реб то можна заглушити Залу яка наводить ланцети, но це шанс нарватись на ракету по комплексу реб. А те чим поки що виходить глушити фпв, мавіки і іншу цивільну техніку в принципі не може заглушити ланцет. Так в росіян не буде відео із ланцета, но воно і не потрібно коли Зала вже навела ланцет на ціль і все решту ланцет зробить автоматично. Єдиний шлях боротьби з ланцетами це їх фізичне знищення. А для цього треба автоматичні дробовики із спеціальними патронами, с-ram, гепарди, турелі з програмованими снарядами та все інше що може фізично знищити ланцет який автономно летить в ціль.
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15.08.2023 18:32 Відповісти
реб міф
Це наш РЕБ міф, а руснявий успішно глушить на фронті все, що тільки можна заглушити.
Більше половини наших БПЛА, запущених на московію, падає від РЕБ.
В той час як ми не можемо глушити мопеди. І не можемо зробити такий же стійкий до РЕБ БПЛА, як мопед.
Русня певно володіє позаземними технологіями, що працюють на інших фізичних принципах.
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16.08.2023 10:19 Відповісти
"ми не можемо глушити мопеди" - мда, а як ви хочете глушити те що не передбачає зворотного зв'язку та має інерційну систему наведення? Мопеди не глушаться бо там немає що глушити. GPS вони використовують лиш для додаткової корекції щоб в польоті на 1000км не промахуватись при тому мають тих модулів декілька із різними захистами. А ще вони використовують супутники Ірідіума (супутниковий зв'язок) та в теорії по чутках обмінюються даними з ними тобто в русні-іранців є "свій" (ми би теж за багато грошей в теорії змогли б його використовувати) старий старлінк який має меншу ширину каналу но немає обмежень по зв'язку на цілій планеті на відмінно від того що дає нам Ілон.

"успішно глушить на фронті все" - на щастя ні. Він може боротись лиш із цивільною технікою, тобто з цивільними мавіками, та з тим що дуже непродумано наліпили з цивільних компонентів наші підприємці. Все чуть краще за це легко вистежує російський реб та палить його нахер.

"БПЛА, запущених на московію, падає" - це тому що їх робить або неліквід з ОПК, або колишні цивільні майстри які ніколи не займались настільки складними по вимогах продуманості задачами. З часом до них дійде що треба використовувати, а що ні, і так далі. Можливо якщо дуже пощастить і серед них знайдеться хоча б хтось з мозком то вони банально скопіюють шахед і буде нам щастя.

"володіє позаземними технологіями" - вона володіє самою головною технологією - ГРОШИМА. Якби ми торгували ресурсами тобто енергією чи матерією, то теж би мали гроші, но наше саме мудре населення (насправді тупе при тупе) вірило і досі вірить що аграрна продукція це добре. Тому такі справи.
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18.08.2023 10:25 Відповісти
Начебто "Шахед" - це копія якогось старого американського ударного БПЛА, що потрапив до рук іранців.
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18.08.2023 10:35 Відповісти
Копія концепції ізраїльського HAROP та напрацювань у тому напрямку. Але зібрана із цивільних компонентів.

Як наслідок вони ппц дешеві, мають звичайно не такі круті ттх і можливості, не такі надійні, но зате їх можна робити десятками тисяч на рік так як цивільні компоненти на ринку є в майже необмежених кількостях і не треба для них розгортати свої виробничі лінії і т.п..

А далі просте правило що у війні воюють не одиничні вундерваффе (нам там німці хочуть аж один комплекс бпла передати), а воює те чого є в достатній кількості тобто те чого саме найбільше. Це як з росіянськими арматами та т90, но коли прийшлось до діла то воюють росіяни на т72,62,54-55 тому що їх найбільше.
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18.08.2023 10:52 Відповісти
Європейці якраз готові воювати тільки поодинокими вундервафлями і малими групами елітних спецпризначенців. Тому коли кажуть, що росія ніколи не наважиться воювати з НАТО, тому що НАТО розкатає росію, тільки скептично посміхаюсь. Де НАТО візьме снаряди на всіх чмобіків, зеків, ракет на всі нехай і примітивні, але численні ББМ?
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18.08.2023 10:56 Відповісти
Протирадіолокаційні ракети давно і дуже вдало використовуються (може наводиться на інші джерела радіовипромінювання (станції активних перешкод) та радіостанції зв'язку).
А як щодо FPV-дронів з цією ж функцією?
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15.08.2023 16:17 Відповісти
Шведы сообщили, что в Луцке россияне ударили по их заводу
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15.08.2023 16:37 Відповісти
 
 