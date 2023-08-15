Сили оборони багато уваги приділяють РЕБ, ворог уже це відчуває, - Череватий
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Сили оборони посилили радіоелектронну боротьбу та активно використовують FPV-дрони.
Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Війна - це постійне змагання, і кожен намагається знайти "дошкульніші" речі, якими можна дістати противника, вивести якнайбільше його особового складу і техніки з ладу. Так, ворог, наприклад, на цьому етапі посилив і радіоелектронну боротьбу, і використання безпілотних апаратів. Наша відповідь була симетричною. Ми наразі дуже потужно і багато уваги приділяємо радіоелектронній боротьбі і ворог уже це відчуває", - наголосив він.
За словами Череватого, Сили оборони активно використовують FPV-дрони та додав, що ЗСУ в цих сферах не поступаються ворогові.
Будь ласка, зачекайте...
Це наш РЕБ міф, а руснявий успішно глушить на фронті все, що тільки можна заглушити.
Більше половини наших БПЛА, запущених на московію, падає від РЕБ.
В той час як ми не можемо глушити мопеди. І не можемо зробити такий же стійкий до РЕБ БПЛА, як мопед.
Русня певно володіє позаземними технологіями, що працюють на інших фізичних принципах.
"успішно глушить на фронті все" - на щастя ні. Він може боротись лиш із цивільною технікою, тобто з цивільними мавіками, та з тим що дуже непродумано наліпили з цивільних компонентів наші підприємці. Все чуть краще за це легко вистежує російський реб та палить його нахер.
"БПЛА, запущених на московію, падає" - це тому що їх робить або неліквід з ОПК, або колишні цивільні майстри які ніколи не займались настільки складними по вимогах продуманості задачами. З часом до них дійде що треба використовувати, а що ні, і так далі. Можливо якщо дуже пощастить і серед них знайдеться хоча б хтось з мозком то вони банально скопіюють шахед і буде нам щастя.
"володіє позаземними технологіями" - вона володіє самою головною технологією - ГРОШИМА. Якби ми торгували ресурсами тобто енергією чи матерією, то теж би мали гроші, но наше саме мудре населення (насправді тупе при тупе) вірило і досі вірить що аграрна продукція це добре. Тому такі справи.
Як наслідок вони ппц дешеві, мають звичайно не такі круті ттх і можливості, не такі надійні, но зате їх можна робити десятками тисяч на рік так як цивільні компоненти на ринку є в майже необмежених кількостях і не треба для них розгортати свої виробничі лінії і т.п..
А далі просте правило що у війні воюють не одиничні вундерваффе (нам там німці хочуть аж один комплекс бпла передати), а воює те чого є в достатній кількості тобто те чого саме найбільше. Це як з росіянськими арматами та т90, но коли прийшлось до діла то воюють росіяни на т72,62,54-55 тому що їх найбільше.
А як щодо FPV-дронів з цією ж функцією?