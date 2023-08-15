УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6053 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 091 18
обстріл (21010) Росія (47164) Франція (1965)

Сьогоднішня ракетна атака росіян "засвідчує цинізм і повне ігнорування Росією всіх принципів міжнародного гуманітарного права", - МЗС Франції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл

У Міністерстві закордонних справ Франції заявляє, що ракетна атака Росії на міста України 15 серпня "засвідчує цинізм і повне ігнорування Росією всіх принципів міжнародного гуманітарного права".

Про це йдеться у заяві МЗС Франції, яку наводить Укрінформ, передає Цензор.НЕТ. 

"Франція рішуче засуджує нові російські удари, що були завдані сьогодні по Львову й Луцьку на заході України і спричинили загибель трьох людей, а також по містах Дніпру та Краматорську, призвівши до смерті однієї людини. Ці атаки вкотре були спрямовані на цивільну інфраструктуру, включно з житловими будинками, що вкотре засвідчує цинізм і повне ігнорування Росією всіх принципів міжнародного гуманітарного права, які вона безсоромно порушує", - сказано в заяві. 

Наголошується, що Франція продовжить надавати військову підтримку Україні для зміцнення можливостей протиповітряної оборони, а також підтримку українських судів і Міжнародного кримінального суду для боротьби з безкарністю за воєнні злочини.

Дивіться: Окупанти випустили 4 ракети по громаді на Запоріжжі: травмовано жінку, вибуховою хвилею пошкоджено гімназію, заклад дошкільної освіти та будинки. ВIДЕО

Як повідомлялося, російські загарбники зранку 15 серпня атакували Львівщину ракетами: сили ППО збили одну ракету, ще 6 - влучили. Постраждали 15 людей, серед них - дитина, пошкоджено майже 40 будинків.

Внаслідок обстрілу Луцька російськими загарбниками зруйновано конструкції виробничого підприємства, загинули 3 особи.

Російські загарбники також вночі атакували Дніпропетровську область ракетами, поцілили по одному з промислових підприємств Дніпра.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
дайте ще скальпів. Не для себе прошу - для кацапів.
показати весь коментар
15.08.2023 16:18
+7
Подрочіть ще багато разів, висловіть своє обурення та занепокоєння.
Щось робіть, а не блабла.
показати весь коментар
15.08.2023 16:26
+6
Кацапські рашисти ніколи ніяких правил та прав не дотримувалися, не дотримуються та дотримуватися не будуть.
У рашиста є тільки одне право - здохнути, без варіантів. А до цього моменту воно завжди буде цинічно та грубо порушувати права усіх цивілізованих людей на світі.
Є ліки від кацапів - ЗСУ називаються.
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
15.08.2023 16:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дайте ще скальпів. Не для себе прошу - для кацапів.
показати весь коментар
15.08.2023 16:18 Відповісти
Кацапські рашисти ніколи ніяких правил та прав не дотримувалися, не дотримуються та дотримуватися не будуть.
У рашиста є тільки одне право - здохнути, без варіантів. А до цього моменту воно завжди буде цинічно та грубо порушувати права усіх цивілізованих людей на світі.
Є ліки від кацапів - ЗСУ називаються.
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
15.08.2023 16:21 Відповісти
всі хто веде бізнес з бункерним шизофреником такий же підар як він...
показати весь коментар
15.08.2023 16:23 Відповісти
Подрочіть ще багато разів, висловіть своє обурення та занепокоєння.
Щось робіть, а не блабла.
показати весь коментар
15.08.2023 16:26 Відповісти
Как переворот в Нигере
Влияет на мозги французов
Какие сразу смелые заявления!
Прямо французская революция в сознании!
показати весь коментар
15.08.2023 16:31 Відповісти
безглузді та пусті заяви..написали папірець..озвучили всьо -міссія виконана
показати весь коментар
15.08.2023 16:32 Відповісти
Сморід стабільний, нічого нового... Жаби квакають й все...
показати весь коментар
15.08.2023 16:32 Відповісти
Не набридло закликати-засуджувати? Краще зброю далекобійну давайте-вона найкраще кацапам роз'яснює ситуацію!
показати весь коментар
15.08.2023 16:33 Відповісти
У Міністерстві закордонних справ Франції заявляє, що ракетна атака Росії на міста України 15 серпня "засвідчує цинізм і повне ігнорування Росією всіх принципів міжнародного гуманітарного права",як і засвідчує "повний лицемірний західний покуїзм" в захисті міжнародного гуманітарного права.Якнайкращий приклад такого західного покуїзму-Україна.котра щодня піддається рашистами руйнації і вбивству українського народу.ЛИЦЕМІРНИЙ ПОКУЇЗМ США.ЄС І В ВІДМОВІ УКРАЇНІ ВЗЯТИ ЇЇ В НАТО.ЩО СТАЛО СИГНАЛОМ ДЛЯ РАШИСТА ПРО НАНЕСЕННЯ РАКЕТНИХ УДАРІВ ПО УКРАЇНІ.
показати весь коментар
15.08.2023 16:34 Відповісти
Так як ви даєте зброю, прийдеться вам з московитами воювати.
показати весь коментар
15.08.2023 16:39 Відповісти
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что цель так называемой "спецоперации" в Украине - "освободить всех российских военных, попавших в плен в ВСУ". Об этом он заявил в интервью росСМИ.
показати весь коментар
15.08.2023 16:52 Відповісти
наивняк ..главное не по парижу
показати весь коментар
15.08.2023 17:03 Відповісти
День бабака (С
показати весь коментар
15.08.2023 17:28 Відповісти
МЗС Франції заявило і пішло пити вино в найблищий бар.
показати весь коментар
15.08.2023 17:40 Відповісти
не за баром ?
показати весь коментар
15.08.2023 17:46 Відповісти
"Это не хорошо, потому что, когда плохие люди(россия) имеют проблемы, они делают плохие вещи", - сказал также Байден.
показати весь коментар
15.08.2023 17:45 Відповісти
у русни агония потому они убивают гражданских , это как крыса загнанная в угол
показати весь коментар
15.08.2023 17:47 Відповісти
 
 