Сьогоднішня ракетна атака росіян "засвідчує цинізм і повне ігнорування Росією всіх принципів міжнародного гуманітарного права", - МЗС Франції
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У Міністерстві закордонних справ Франції заявляє, що ракетна атака Росії на міста України 15 серпня "засвідчує цинізм і повне ігнорування Росією всіх принципів міжнародного гуманітарного права".
Про це йдеться у заяві МЗС Франції, яку наводить Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.
"Франція рішуче засуджує нові російські удари, що були завдані сьогодні по Львову й Луцьку на заході України і спричинили загибель трьох людей, а також по містах Дніпру та Краматорську, призвівши до смерті однієї людини. Ці атаки вкотре були спрямовані на цивільну інфраструктуру, включно з житловими будинками, що вкотре засвідчує цинізм і повне ігнорування Росією всіх принципів міжнародного гуманітарного права, які вона безсоромно порушує", - сказано в заяві.
Наголошується, що Франція продовжить надавати військову підтримку Україні для зміцнення можливостей протиповітряної оборони, а також підтримку українських судів і Міжнародного кримінального суду для боротьби з безкарністю за воєнні злочини.
Як повідомлялося, російські загарбники зранку 15 серпня атакували Львівщину ракетами: сили ППО збили одну ракету, ще 6 - влучили. Постраждали 15 людей, серед них - дитина, пошкоджено майже 40 будинків.
Внаслідок обстрілу Луцька російськими загарбниками зруйновано конструкції виробничого підприємства, загинули 3 особи.
Російські загарбники також вночі атакували Дніпропетровську область ракетами, поцілили по одному з промислових підприємств Дніпра.
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У рашиста є тільки одне право - здохнути, без варіантів. А до цього моменту воно завжди буде цинічно та грубо порушувати права усіх цивілізованих людей на світі.
Є ліки від кацапів - ЗСУ називаються.
Слава ЗСУ!
Щось робіть, а не блабла.
Влияет на мозги французов
Какие сразу смелые заявления!
Прямо французская революция в сознании!