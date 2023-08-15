Уряд виділив понад 1,2 млрд гривень на посилення оборонних рубежів Харківщини і Чернігівщини

Кабінет міністрів виділив із резервного фонду держбюджету понад 1,2 млрд гривень на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"На запит Харківської та Чернігівської ОВА спрямовуємо 911,5 млн для Харківщини та понад 363 млн грн для Чернігівщини на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд", - сказав Шмигаль.

За його словами, замовниками та виконавцями робіт є обласні військові адміністрації.

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