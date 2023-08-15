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Уряд виділив понад 1,2 млрд гривень на посилення оборонних рубежів Харківщини і Чернігівщини

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

шмигаль,кабмін

Кабінет міністрів виділив із резервного фонду держбюджету понад 1,2 млрд гривень на посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"На запит Харківської та Чернігівської ОВА спрямовуємо 911,5 млн для Харківщини та понад 363 млн грн для Чернігівщини на будівництво військових інженерних та фортифікаційних споруд", - сказав Шмигаль.

За його словами, замовниками та виконавцями робіт є обласні військові адміністрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін дозволив виплати пенсій українським біженцям, які перебувають за кордоном

Автор: Анастасія Потіха
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А до цього там що нічого фортифокаційного не побудували? А у відкати скільки пішло грошей?
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15.08.2023 16:28 Відповісти
тихо!

хвалити Богу що хоч майже через 2 роки війни чухнулись на кордоні робити фортифікацію.
тільки як би ця "лінія ЗЄлєкіна" не виявилась з гівна та палок

будувати бункери там треба на віка !
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15.08.2023 17:44 Відповісти
Міністра оборони потрібно каструвати тупим ножем за таке. 1,5 роки війни, а кордон відкритий.
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15.08.2023 16:36 Відповісти
З барабанів будуть будувати...
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15.08.2023 16:39 Відповісти
Стіну будуватимуть? Експерт-консультант Яценюк готовий допомогти.
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15.08.2023 16:40 Відповісти
Ікспєрд у нас тільки один - ти!
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15.08.2023 16:44 Відповісти
Де Сумська область?
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15.08.2023 18:35 Відповісти
 
 