Минулої доби підрозділи ВМС знищили 19 окупантів, 33 квадрокоптери, 2 сховища з боєприпасами та засіб ППО. ІНФОГРАФІКА

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ВМС ЗСУ.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 19 окупантів, 1 міномет, 1 бойову броньовану машину, 3 одиниці автомобільної техніки, 1 артилерійську систему, 1 засіб ППО, 2 сховища з боєприпасами та 33 квадрокоптери. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби підрозділи ВМС знищили 31 окупанта, 28 квадрокоптерів та 4 ББМ