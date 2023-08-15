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Минулої доби підрозділи ВМС знищили 19 окупантів, 33 квадрокоптери, 2 сховища з боєприпасами та засіб ППО. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Військовослужбовці військових частин та підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку ВМС ЗСУ.

"Минулої доби підрозділами ВМС ЗС України знищено 19 окупантів, 1 міномет, 1 бойову броньовану машину, 3 одиниці автомобільної техніки, 1 артилерійську систему, 1 засіб ППО, 2 сховища з боєприпасами та 33 квадрокоптери. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби підрозділи ВМС знищили 31 окупанта, 28 квадрокоптерів та 4 ББМ

Минулої доби підрозділи ВМС знищили 19 окупантів, 33 квадрокоптери, 2 сховища з боєприпасами та засіб ППО 01

Автор: Наталя Джума
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Хлопці , Ви молодці і наші Герої 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼❤️
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15.08.2023 16:53 Відповісти
 
 