Силам ППО жодного разу не вдавалося збити ракету X-22, їх знищити можуть лише Patriot та подібні системи, - Повітряні сили

Сили протиповітряної оборони жодного разу не збивали ракети X-22, які хоч і крилаті, але летять за балістичною траєкторією.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

Під час сьогоднішньої атаки рашисти застосовували, зокрема, ракети X-22.

"В запасі у них ще кілька сотень точно є. Ці ракети вже понад півтори сотні застосували по території нашої держави. На жаль, виготовляють, санкції, які б мали діяти як заборонний запобіжник на отримання Росією тих технологій, не надто впливають. Можливо є зменшення виробництва, але все ж процес виробництва триває", - зазначив він.

"Жодну з крилатих ракет X-22 не було знищено взагалі. Не тільки сьогодні. Це ракети, які можна збивати засобами, такими як, Patriot. Вони знищують балістику, "Кинджали", тому що ракета X-22, хоч і вважається крилатою, вона надзвукова. Летить близько 4 тис. км/год і заходить на ціль переважно по балістичній траєкторії. Тому такі ракети поки недоступні для збиття звичайними засобами ППО. Цими ракетами атакували Донеччину сьогодні з літаків Ту-22М3, 6 літаків і 4 ракети було випущено", - додав речник Повітряних сил.

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