Силам ППО жодного разу не вдавалося збити ракету X-22, їх знищити можуть лише Patriot та подібні системи, - Повітряні сили
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Сили протиповітряної оборони жодного разу не збивали ракети X-22, які хоч і крилаті, але летять за балістичною траєкторією.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.
Під час сьогоднішньої атаки рашисти застосовували, зокрема, ракети X-22.
"В запасі у них ще кілька сотень точно є. Ці ракети вже понад півтори сотні застосували по території нашої держави. На жаль, виготовляють, санкції, які б мали діяти як заборонний запобіжник на отримання Росією тих технологій, не надто впливають. Можливо є зменшення виробництва, але все ж процес виробництва триває", - зазначив він.
"Жодну з крилатих ракет X-22 не було знищено взагалі. Не тільки сьогодні. Це ракети, які можна збивати засобами, такими як, Patriot. Вони знищують балістику, "Кинджали", тому що ракета X-22, хоч і вважається крилатою, вона надзвукова. Летить близько 4 тис. км/год і заходить на ціль переважно по балістичній траєкторії. Тому такі ракети поки недоступні для збиття звичайними засобами ППО. Цими ракетами атакували Донеччину сьогодні з літаків Ту-22М3, 6 літаків і 4 ракети було випущено", - додав речник Повітряних сил.
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вы там куку
С-300 брала участь в реальних бойових діях. Експлуатаційними країнами часто проводяться навчальні стрільби С-300, на основі аналізу яких різними експертами вона визнається дуже боєздатною системою ППО.
Високі бойові можливості і мобільність зенітних ракетних систем С-300В неодноразово були підтверджені навчально-бойовими стрільбами і на спеціальних навчаннях. Так, на навчаннях «Оборона-92» система забезпечувала ураження літаків першою ж ракетою, а балістичні ракети знищувалися нею з витратою не більше двох ЗР.[6]
У 1995 році на полігоні Капустин Яр при проведенні випробувань системи С-300 вперше в світі[23] вдалося домогтися знищення оперативно-тактичної ракети типу «Р-17» в повітрі. Для порівняння, чотирма роками раніше, під час війни в Перській затоці комплекси «Петріот» не змогли показати високої ефективності, оскільки переважно уражали корпус ракет цього типу, не знищуючи БЧ ракети-цілі, а тільки відхиляючи її[24][комм. 1]. Втім, враховуючи низьку власну точність ракет типу Р-17, критерій віднесення уражених ракет до «збитих» має суб'єктивний характер і реальна ефективність основного суперника С-300 навряд чи може бути достеменно оцінена. Пізніші модифікації ЗРК «Петріот», відрізняються більшою точністю наведення, досконалішим ПЗ і наявністю нового детонатора, що забезпечує детонацію бойової частини при достатньому наближенні до ракети противника, у 2003 році у війні з Іраком вже дали інші результати - всі 9 запущених Іраком «Скадів» були збиті[25].
У квітні 2005 року НАТО провели навчання у Франції та Німеччині під назвою «Trial Hammer 05», метою яких було відпрацювання способів придушення ППО противника[26][27]. Країни учасники випробувань були задоволені тим, що словацькі повітряні сили надали С-300ПМУ, оскільки це дало НАТО унікальну можливість ознайомитися з системою.
У листопаді 2010 року розрахунки С-300В вперше збили імітатори ОТР. У стрільбах взяли участь 2 дивізіони С-300В, мішенями слугували ракети-аналоги «Кабан». Роком раніше зенітні ракетні частини Північно-західного об'єднання ВПС і ППО брали участь у Повітряно-вогневої конференції ВПС на полігоні Ашулук. Щільність удару досягала шести цілей на хвилину, а всього, за дві хвилини бою, було знищено 14 ракет-мішеней - аналогів перспективних засобів повітряного нападу ймовірного супротивника[29].
Ізраїль стурбований можливістю постачання комплексів С-300 в Іран і Сирію, спрямував значні зусилля на створення систем радіоелектронної протидії конкретно цій ракетній системі[30].
Вивчивши у 1996 році, в ході спільних ізраїльсько-грецьких навчань, комплекс С-300ПМУ1, закуплений Кіпром, ізраїльські фахівці заявили, що визначили слабкі місця цього варіанта комплексу.[31].
М. Солонин утверждает обратное, и приводит схемы - расчёты. Приведите и вы, чтобы доказать, что он заблуждается, а то гуляет по интернету утверждение Солонина - инженера-авиаконструктора, что её сбивать "можно и нужно".
Теперь о системах, подобных Пэтриоту.
Вот здесь утверждается, что Х-22 ещё способны сбивать SAMP-T. Источник: Воздушные силы ВСУ опровергли информацию о сбитии ракеты, попавшей в многоэтажку в Днепре - Delo.ua..
Это в самом конце.
Но есть и сведения о том, что такой комплекс уже есть в Украине. Источник:ЗРК SAMP/T розгорнутий в Україні - Макрон - Мілітарний. Ссылка на Макрона.
Или есть и иные источники: samp-t украина - Поиск в Google.
Это ошибка, и я что-то пропустил?
ненульові шанси її збити мають тільки Петріот та SAMP-T.
Нема відкритих даних, яка саме модифікація Х-22 застосована для атаки цього разу.
"В 1970-х годах Х-22 был модернизирован до стандартов Х-22М и Х-22МА с новыми профилями атаки, несколько большей дальностью и каналом передачи данных, позволяющим обновлять промежуточные версии.
Х-22М / МА - модернизированные варианты со скоростью 3,3 Маха и дальностью полета 600 км (370 миль). Весит 5780 кг (12740 фунтов), содержит 960 кг (2120 фунтов) гексогена. [28] [29]Х-32 - радикально модернизированный обычный / ядерный вариант Х-22 со скоростью 5 Маха и дальностью полета 1000 км (620 миль). [10] Он оснащен улучшенным ракетным двигателем и новой головкой самонаведения. В настоящее время производится для стартовой платформы Ту-22М3. [30] [31] Вес боеголовки был уменьшен до 500 кг (1100 фунтов) для увеличения дальности полета. [32]
Джерело: https://en.wikipedia.org/wiki/Kh-22
Х-22М можна запускати (двигун дозволяє) "как в высотном, так и в маловысотном режиме. В высотном режиме ракета поднимается на высоту 27 000 м (89 000 футов) и совершает скоростное пикирование на цель с конечной скоростью около 4,6 Маха. В режиме малой высоты она поднимается на высоту 12 000 м (39 000 футов) и совершает неглубокое пикирование со скоростью около 3,5 Маха."
Х-32 "..после запуска и проседания набирает высоту до 40 км (130 000 футов) в стратосферу переходаит в горизонтальный полет, а затем круто пикирует на цель..."
Джерело: https://en.wikipedia.org/wiki/Kh-22
Якщо головка наведення більш *******, ракета більш точна, швидкість пікірування обмежується для запобігання руйнуванню електронних компонент ГН через перегрів до закінчення маневру пікірування. Швидкість при контакті ракети з ціллю у цьому випадку близько 3М, як в Кинджалу.
Є відомості про модифікацію Х-22/X-32 із заявленою висотою траєкторії близько 40 Км. Швидкість - 5М.
Виклянчили?
З дiда бiДона вживаний памперс
Они могут их подымать с хранения и модернизировать, Игнат допустил неточность.
Процесс этот долгий и очень трудоемкий, к тому же никакой боевой ценности Х-22 не имеют из-за своей низкой точности по современным меркам. Но для террора, как видим, подходят.