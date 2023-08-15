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Силам ППО жодного разу не вдавалося збити ракету X-22, їх знищити можуть лише Patriot та подібні системи, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

х22

Сили протиповітряної оборони жодного разу не збивали ракети X-22, які хоч і крилаті, але летять за балістичною траєкторією.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

Під час сьогоднішньої атаки рашисти застосовували, зокрема, ракети X-22.

"В запасі у них ще кілька сотень точно є. Ці ракети вже понад півтори сотні застосували по території нашої держави. На жаль, виготовляють, санкції, які б мали діяти як заборонний запобіжник на отримання Росією тих технологій, не надто впливають. Можливо є зменшення виробництва, але все ж процес виробництва триває", - зазначив він.

"Жодну з крилатих ракет X-22 не було знищено взагалі. Не тільки сьогодні. Це ракети, які можна збивати засобами, такими як, Patriot. Вони знищують балістику, "Кинджали", тому що ракета X-22, хоч і вважається крилатою, вона надзвукова. Летить близько 4 тис. км/год і заходить на ціль переважно по балістичній траєкторії. Тому такі ракети поки недоступні для збиття звичайними засобами ППО. Цими ракетами атакували Донеччину сьогодні з літаків Ту-22М3, 6 літаків і 4 ракети було випущено", - додав речник Повітряних сил.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Висновок. Необхідно знищувати це лайно на виробництві, складах та аеродромах на раші. Знищувати далекобійними ракетами.
Шановні Західні партнери! Чим менше у розпорядженні ЗСУ далекобійних ракет західного виробництва - тим вищі шанси, що це лайно почне прилітати і до Вас.
Адже у кацапів мізків нема, а от ракети та люта ненависть до усього Заходу і бажання його знищити - є.
Допоможіть, буд ласка, ЗСУ захистити Вас від кацапських ракет!
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15.08.2023 16:26
+17
А свої ракети робити не на часі??? Хоча б за кордоном! Чи там багато не накрадеш! А то тільки бла-бла!
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15.08.2023 16:43
+13
Кучма в Монако на віллі Пінчука.
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15.08.2023 16:28
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шол 21 век..нельзя сбить ракету которой лет 50 нахрен на транзисторах и перфокартах..какой то хлам .. какие балистике как оно вообще летает ахаххах цирк и смех..скоро ядра и кареты поедут их тоже не сбить
вы там куку
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15.08.2023 17:01 Відповісти
несколько сотен говори цже миллион штук
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15.08.2023 17:02 Відповісти
Шведы сообщили, что в Луцке россияне ударили по их заводу
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15.08.2023 17:08 Відповісти
Ось,що пише наша вікіпідіея:

С-300 брала участь в реальних бойових діях. Експлуатаційними країнами часто проводяться навчальні стрільби С-300, на основі аналізу яких різними експертами вона визнається дуже боєздатною системою ППО.

Високі бойові можливості і мобільність зенітних ракетних систем С-300В неодноразово були підтверджені навчально-бойовими стрільбами і на спеціальних навчаннях. Так, на навчаннях «Оборона-92» система забезпечувала ураження літаків першою ж ракетою, а балістичні ракети знищувалися нею з витратою не більше двох ЗР.[6]

У 1995 році на полігоні Капустин Яр при проведенні випробувань системи С-300 вперше в світі[23] вдалося домогтися знищення оперативно-тактичної ракети типу «Р-17» в повітрі. Для порівняння, чотирма роками раніше, під час війни в Перській затоці комплекси «Петріот» не змогли показати високої ефективності, оскільки переважно уражали корпус ракет цього типу, не знищуючи БЧ ракети-цілі, а тільки відхиляючи її[24][комм. 1]. Втім, враховуючи низьку власну точність ракет типу Р-17, критерій віднесення уражених ракет до «збитих» має суб'єктивний характер і реальна ефективність основного суперника С-300 навряд чи може бути достеменно оцінена. Пізніші модифікації ЗРК «Петріот», відрізняються більшою точністю наведення, досконалішим ПЗ і наявністю нового детонатора, що забезпечує детонацію бойової частини при достатньому наближенні до ракети противника, у 2003 році у війні з Іраком вже дали інші результати - всі 9 запущених Іраком «Скадів» були збиті[25].

У квітні 2005 року НАТО провели навчання у Франції та Німеччині під назвою «Trial Hammer 05», метою яких було відпрацювання способів придушення ППО противника[26][27]. Країни учасники випробувань були задоволені тим, що словацькі повітряні сили надали С-300ПМУ, оскільки це дало НАТО унікальну можливість ознайомитися з системою.
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15.08.2023 17:11 Відповісти
С-300 має нищити і балістичні цілі.Ця система доволі потужна.Навіть якщо це і совєцька система.
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15.08.2023 17:13 Відповісти
Під час випробувань ЗРС С-300ПМУ2 в КНР стрільби проводилися по 4 типах цілей, при цьому: імітатори оперативно-тактичної ракети були збиті на відстані 34 і 30,7 км на висотах 17,7 км і 4,9 км відповідно, імітатор літака стратегічної авіації був уражений на дальності 184,6 км, малорозмірна мішень типу БПЛА знищена на дальності 4,6 км, малорозмірна балістична ціль також знищена. Загалом весь комплекс випробувань завершився успіхом, підтвердивши високі характеристики зенітно-ракетної системи С-300ПМУ2[28].

У листопаді 2010 року розрахунки С-300В вперше збили імітатори ОТР. У стрільбах взяли участь 2 дивізіони С-300В, мішенями слугували ракети-аналоги «Кабан». Роком раніше зенітні ракетні частини Північно-західного об'єднання ВПС і ППО брали участь у Повітряно-вогневої конференції ВПС на полігоні Ашулук. Щільність удару досягала шести цілей на хвилину, а всього, за дві хвилини бою, було знищено 14 ракет-мішеней - аналогів перспективних засобів повітряного нападу ймовірного супротивника[29].

Ізраїль стурбований можливістю постачання комплексів С-300 в Іран і Сирію, спрямував значні зусилля на створення систем радіоелектронної протидії конкретно цій ракетній системі[30].

Вивчивши у 1996 році, в ході спільних ізраїльсько-грецьких навчань, комплекс С-300ПМУ1, закуплений Кіпром, ізраїльські фахівці заявили, що визначили слабкі місця цього варіанта комплексу.[31].
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15.08.2023 17:14 Відповісти
Та дайте же обоснованное подтверждение своим словам! Приведите расчёты, схемы, докажите, что "Бук", NASAMS, IRIS-T - не сбивают эту ракету.
М. Солонин утверждает обратное, и приводит схемы - расчёты. Приведите и вы, чтобы доказать, что он заблуждается, а то гуляет по интернету утверждение Солонина - инженера-авиаконструктора, что её сбивать "можно и нужно".

Теперь о системах, подобных Пэтриоту.
Вот здесь утверждается, что Х-22 ещё способны сбивать SAMP-T. Источник: Воздушные силы ВСУ опровергли информацию о сбитии ракеты, попавшей в многоэтажку в Днепре - Delo.ua..
Это в самом конце.
Но есть и сведения о том, что такой комплекс уже есть в Украине. Источник:ЗРК SAMP/T розгорнутий в Україні - Макрон - Мілітарний. Ссылка на Макрона.
Или есть и иные источники: samp-t украина - Поиск в Google.
Это ошибка, и я что-то пропустил?
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15.08.2023 17:19 Відповісти
Простите, забыл прикрепить ссылку на Солонина, вот она:Можно ли сбить ракету Х-22 /Техникум Марка Солонина - YouTube.
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15.08.2023 17:20 Відповісти
Виглядає на то що колись той самозакоханий Арестович ляпнув херню (коли Х-22 попала в житловий будинок, той мудак сказав що може це ми самі попали), Ігнат мусив щось відповісти на то. З тих пір цю байку просувають (ну не може ж Ігнат сказати що він сказав неправду), заодно клянчать ППО і т.п.
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15.08.2023 17:42 Відповісти
Яка Х-22 застосована рашистами? Якщо Х-32 (модернізована Х-22М), яка має швидкість 5М, то
ненульові шанси її збити мають тільки Петріот та SAMP-T.
Нема відкритих даних, яка саме модифікація Х-22 застосована для атаки цього разу.
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15.08.2023 18:04 Відповісти
Так це ж совеове барахло півсторічної давнини.
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15.08.2023 17:28 Відповісти
І комплекс К-22, і ракету декілька раз модернізували. Все, крім отруйного ракетного палива та окислювача в модернізованих Х-22 суттєво покращено у порівнянні з застарілими версіями. Якою цього разу насправді була ракета, названа у звітах ПС ЗСУ "Х-22" достеменно невідомо, бо траекторію атаки не оголошували і ракету, на жаль, не збили.
"В 1970-х годах Х-22 был модернизирован до стандартов Х-22М и Х-22МА с новыми профилями атаки, несколько большей дальностью и каналом передачи данных, позволяющим обновлять промежуточные версии.
Х-22М / МА - модернизированные варианты со скоростью 3,3 Маха и дальностью полета 600 км (370 миль). Весит 5780 кг (12740 фунтов), содержит 960 кг (2120 фунтов) гексогена. [28] [29]Х-32 - радикально модернизированный обычный / ядерный вариант Х-22 со скоростью 5 Маха и дальностью полета 1000 км (620 миль). [10] Он оснащен улучшенным ракетным двигателем и новой головкой самонаведения. В настоящее время производится для стартовой платформы Ту-22М3. [30] [31] Вес боеголовки был уменьшен до 500 кг (1100 фунтов) для увеличения дальности полета. [32]

Джерело: https://en.wikipedia.org/wiki/Kh-22
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15.08.2023 17:56 Відповісти
Така швидкість тільки на великій висоті.20 км.де розріджене повітря.Чуда ніякого немає.На висоті 10 км вже швидкість 2.2 маха.Двигун ракетний.Тобто сильно помітний.В нових крилатих ракетах він авіаційний.Єдине.що головка самонаведення новіша,щоб стріляти точніше.
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15.08.2023 18:01 Відповісти
Залежить від рівня модернізації.
Х-22М можна запускати (двигун дозволяє) "как в высотном, так и в маловысотном режиме. В высотном режиме ракета поднимается на высоту 27 000 м (89 000 футов) и совершает скоростное пикирование на цель с конечной скоростью около 4,6 Маха. В режиме малой высоты она поднимается на высоту 12 000 м (39 000 футов) и совершает неглубокое пикирование со скоростью около 3,5 Маха."
Х-32 "..после запуска и проседания набирает высоту до 40 км (130 000 футов) в стратосферу переходаит в горизонтальный полет, а затем круто пикирует на цель..."
Джерело: https://en.wikipedia.org/wiki/Kh-22
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15.08.2023 18:17 Відповісти
4.6 маха і заходить на ціль?Там температура буде така,що вся електроніка згорить.
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15.08.2023 18:37 Відповісти
Електроніка згорить в любому випадку Чи потрібна вона під час пікірування на ціль за балістичною траекторією? КІВ для ракет цього типу за різними оцінками до 600 м.
Якщо головка наведення більш *******, ракета більш точна, швидкість пікірування обмежується для запобігання руйнуванню електронних компонент ГН через перегрів до закінчення маневру пікірування. Швидкість при контакті ракети з ціллю у цьому випадку близько 3М, як в Кинджалу.
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16.08.2023 01:35 Відповісти
Вона не летить за балістичною траєкторією.Вона летить під кутом 30 градусів.Головка самонаведення вмикалася,або коли вже відбувався підліт до цілі,або постійно була включена.Значить електроніка потрібна..Це не балістична ракета,а з крильцями.І ці ракети успішно збивалис на навчання,.коли в нас свої ТУ-22 були.Ця ракета не вундервафля.Незрозуміло,для чого всі якось так пишуть.Була навіть створена версія ракети,яка рухалась саме по балістичній траєкторії.
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16.08.2023 11:07 Відповісти
Там ще й сказано про Юрія Ігната.Тобто недавно все відредактовано.
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15.08.2023 18:39 Відповісти
Така швидкість може бути,коли ціль летить виключно на висоті.
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15.08.2023 18:40 Відповісти
Я б не редагував Не бачу в цьому реагуванні сенсу.
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16.08.2023 01:37 Відповісти
В статі сказано за ІВната.А я ще колись читав про ці ракети,ні про якого Ігната колись ніхто не знав.На вікіпедії статі редагуються.
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16.08.2023 10:47 Відповісти
На висоті можливий і гіперзвук (10-12 М для Кинджала).
Є відомості про модифікацію Х-22/X-32 із заявленою висотою траєкторії близько 40 Км. Швидкість - 5М.
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16.08.2023 01:44 Відповісти
Ви самі не можете перевірити,що кинджал так летить.І це ракета від іскандера,але перероблена на запуск з літака.А що до 40 кілометрів,то там повітря розріджене.І ракетка можливо,з такою швидкістю,якщо звісно це правда.Але на ціль заходить з набагато нижчою швидкість.Там і має збиватися.Ніхто такі ракети,на великій висоті не збиває.Ви ж самі чули і можливо бачили,як ппо працює.
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16.08.2023 10:45 Відповісти
Брехунці. Аби виклянчити більше Patriot грають в дурачків.
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15.08.2023 17:33 Відповісти
Ну i як?

Виклянчили?

З дiда бiДона вживаний памперс
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15.08.2023 20:25 Відповісти
після цієї статті тепер будуть бити тільки Х22
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15.08.2023 17:36 Відповісти
сразу ?
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15.08.2023 17:52 Відповісти
Не будут. Они слишком дорогие. У таких ракет нет полностью внутреннего, цикличного производства. Т.е. некоторые составляющие они добывают из-за кордона, а это уже нереально дорого, т.к. все уже давно смекнули что и зачем покупается.
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15.08.2023 18:04 Відповісти
РФ не имеет возможности производить новые ракеты Х-22 об этом уже давно и все говорили.
Они могут их подымать с хранения и модернизировать, Игнат допустил неточность.
Процесс этот долгий и очень трудоемкий, к тому же никакой боевой ценности Х-22 не имеют из-за своей низкой точности по современным меркам. Но для террора, как видим, подходят.
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15.08.2023 18:23 Відповісти
Де ваші ракети які не летять в ту сторону а летять дрони які особливих пошкоджень їм не приносять, нажаль.
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15.08.2023 18:33 Відповісти
В теорії її може взяти та ж сама С-300, але є нюанси по траєкторії, умовно Х-22 має летіти "в лоб"
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15.08.2023 19:19 Відповісти
х-22 вбивця 9-поверхівок
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15.08.2023 20:37 Відповісти
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