Данілов про ідею оренди Криму росіянами: "Дуже скоро вони зажадають стати власниками"
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Секретар РНБО Олексій Данілов відкидає ідею здачі Криму в оренду Росії, оскільки за такого сценарію росіяни неодмінно зажадають стати власниками.
Про це Данілов заявив в інтерв’ю італійському виданню La Repubblica, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Вони вже були нашими орендарями: дуже скоро вони зажадають стати власниками того, що вони орендують", - зауважив він.
Відповідаючи на запитання про те, чи можлива автономія демілітаризованого Донбасу з гарантіями ООН та українським суверенітетом, Данілов зазначив, що Україні було достатньо автономії Криму.
"Пам’ятаєте, що було в Будапештському меморандумі? Найкращою гарантією територіальної цілісності буде повне і безумовне повернення під контроль української влади всіх окупованих територій включно з Донецьком і Луганськом", – наголосив він.
У цьому ж інтерв'ю він заявляв, що партнери не тиснуть на Україну з метою початку переговорів з РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Незабаром зажадають оренду Татарстана!
В іншому все згоден, Вам дійсно треба щось мати в голові.
хочете його обговорити чи його попередника - для цього є фейсбук.
Запитайте у Януковоща
Довелено двома Майданами.
І Зеленський не е виключення.
За дискредитацію президента США Байдена Зеленський віддав "Енергоатом" під контроль агента ФСБ Деркача, - екс-слуга народу Дубінський. Люди екснардепа і агента ФСБ Андрія Деркача після касетного скандалу весною 2020 року зайшли в управління "Енергоатомом". Про це заявив у відео на своєму ютуб-каналі нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. https://censor.net/ua/news/3436994/za.
розумних вигнали, частина втікла за кардон, інших кожного тижня ловлять на хабарях, відпочинку...
керівництво підібрало саме таких в партійний список.
вибори кажуть заборонені під час війни.
так депутати підібрані, для "Великого будівництва", а не війни
як вийти з цього?
НАТО - ні! Росія - гарант!