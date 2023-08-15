УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6053 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
8 340 41
оренда (86) Данілов (1188) Крим (12755)

Данілов про ідею оренди Криму росіянами: "Дуже скоро вони зажадають стати власниками"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов відкидає ідею здачі Криму в оренду Росії, оскільки за такого сценарію росіяни неодмінно зажадають стати власниками.

Про це Данілов заявив в інтерв’ю італійському виданню La Repubblica, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Вони вже були нашими орендарями: дуже скоро вони зажадають стати власниками того, що вони орендують", - зауважив він.

Відповідаючи на запитання про те, чи можлива автономія демілітаризованого Донбасу з гарантіями ООН та українським суверенітетом, Данілов зазначив, що Україні було достатньо автономії Криму.

"Пам’ятаєте, що було в Будапештському меморандумі? Найкращою гарантією територіальної цілісності буде повне і безумовне повернення під контроль української влади всіх окупованих територій включно з Донецьком і Луганськом", – наголосив він.

Читайте: Окупаційний "уряд" планують перемістити з Херсонщини у Крим. Зрадникам залишатися стає небезпечно, - Хлань

У цьому ж інтерв'ю він заявляв, що партнери не тиснуть на Україну з метою початку переговорів з РФ.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
оренда криму після його анексії це як женитися після зґвалтування - на таке підуть лише ті у кого нема зеленого поняття про честь.
показати весь коментар
15.08.2023 16:30
+13
а що там вофка нарішав в Омані ???

За дискредитацію президента США Байдена Зеленський віддав "Енергоатом" під контроль агента ФСБ Деркача, - екс-слуга народу Дубінський. Люди екснардепа і агента ФСБ Андрія Деркача після касетного скандалу весною 2020 року зайшли в управління "Енергоатомом". Про це заявив у відео на своєму ютуб-каналі нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. https://censor.net/ua/news/3436994/za.

показати весь коментар
15.08.2023 16:33
+9
Не "росіянами", а московитами. Так чесно.
показати весь коментар
15.08.2023 16:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О, що фубль по 100 робить!

Незабаром зажадають оренду Татарстана!
показати весь коментар
15.08.2023 16:29 Відповісти
У 2013 році за гривну давали 4 рублі, а зараз тільки 2,5. Треба не тільки марафон слухати, а ще щось в голові мати!
показати весь коментар
15.08.2023 17:21 Відповісти
А що, на расію також напав ненормальний сусід?

В іншому все згоден, Вам дійсно треба щось мати в голові.
показати весь коментар
15.08.2023 19:37 Відповісти
Ветеринар совсем ПРИПОЦАНЫЙ !!!
показати весь коментар
15.08.2023 17:53 Відповісти
оренда криму після його анексії це як женитися після зґвалтування - на таке підуть лише ті у кого нема зеленого поняття про честь.
показати весь коментар
15.08.2023 16:30 Відповісти
Навіть якщо ми одержимо перемогу Зеля все одно підпише капітуляцію. До цього часу діють оманськи домовленності.
показати весь коментар
15.08.2023 17:23 Відповісти
не пишіть мені про зеленського.

хочете його обговорити чи його попередника - для цього є фейсбук.
показати весь коментар
15.08.2023 17:29 Відповісти
Україна навчилась давати лад своїм президентам.

Запитайте у Януковоща

Довелено двома Майданами.

І Зеленський не е виключення.
показати весь коментар
15.08.2023 17:37 Відповісти
Не "росіянами", а московитами. Так чесно.
показати весь коментар
15.08.2023 16:32 Відповісти
Чукчі московити?
показати весь коментар
15.08.2023 16:33 Відповісти
Звісно. Як і буряти з якутами. Всі ці етноси об'єднані спільною мовою і культурою в націю московитів. Як би вам не хотілося, щоб це було не так. Існує американська нація (США), теж об'єднана спільною мовою і культурою. Щоправда, об'єднання там не таке, як у московській імперії.
показати весь коментар
15.08.2023 16:41 Відповісти
Ви першовідкривач терміну "нація московитів".
показати весь коментар
15.08.2023 16:57 Відповісти
Вам більше подобається "нація росіян"?! Мені - ні.
показати весь коментар
15.08.2023 17:20 Відповісти
а що там вофка нарішав в Омані ???

За дискредитацію президента США Байдена Зеленський віддав "Енергоатом" під контроль агента ФСБ Деркача, - екс-слуга народу Дубінський. Люди екснардепа і агента ФСБ Андрія Деркача після касетного скандалу весною 2020 року зайшли в управління "Енергоатомом". Про це заявив у відео на своєму ютуб-каналі нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський. https://censor.net/ua/news/3436994/za.

показати весь коментар
15.08.2023 16:33 Відповісти
багато води вже спливло з тих пір. і ті оманські договорняки вже до дупи.. навіть Арестович ще навесні минулого року якось обмовився по Фрейду, типу Єрмак відчуває себе чуть лі не обманутим, а тому зараз закусив вудила і день і ніч працює над посиленням санкцій проти кацапні. Тобто з цих висловів можна зробити висновок, що договорняк там точно був, проте ху йло з патрушевим кинуло зелених і захотіло більшого, тобто всю Україну. також звідси можна зробити припущення чого у зелених була така риторика про шашлики і про не нагнітайте паніку - бо вони справді вірили в те, що нападу не буде, бо так запевнив зелених Єрмак, який відповідно отримав таке "запевнення" від своїх кремлівських кураторів..
показати весь коментар
15.08.2023 16:46 Відповісти
Ну давай почнемо з того, що десятки тисяч українців стали жертвами того договорняка. Тому якраз не до дупи
показати весь коментар
15.08.2023 16:48 Відповісти
це точно.
показати весь коментар
15.08.2023 17:12 Відповісти
а що тоді робити з депутатами СН
розумних вигнали, частина втікла за кардон, інших кожного тижня ловлять на хабарях, відпочинку...
керівництво підібрало саме таких в партійний список.

вибори кажуть заборонені під час війни.
так депутати підібрані, для "Великого будівництва", а не війни

як вийти з цього?
показати весь коментар
15.08.2023 17:15 Відповісти
За такі "дитячі" ігри - місце у колонії для дорослих зрадників держави!
показати весь коментар
15.08.2023 17:11 Відповісти
Якісь питання фалосні підкидають
показати весь коментар
15.08.2023 16:33 Відповісти
Данилов це зелена, продажна, тупа, корумпована, брехлива, вульгарна, без відповідальна і без совісна худоба з вини якої, зокрема, був зданий південь України
показати весь коментар
15.08.2023 16:34 Відповісти
Нажаль він не тупий.
показати весь коментар
15.08.2023 16:46 Відповісти
І не на радість теж!
показати весь коментар
15.08.2023 17:14 Відповісти
А зараз вони там не поводяться наче власники?
показати весь коментар
15.08.2023 16:36 Відповісти
Кого цікавить думка тарганів, що хочуть оселитися в моїй домівці. Крим - це Україна.
показати весь коментар
15.08.2023 17:55 Відповісти
щоб той крим затонув *****....
показати весь коментар
15.08.2023 16:38 Відповісти
згорів після землетрусу зі всіма кацапами
показати весь коментар
15.08.2023 16:43 Відповісти
Ты что, самозванец, казёнными землями разбрасываешся!
показати весь коментар
15.08.2023 16:48 Відповісти
оренда Криму- ідея спонсорів нинішньої зеленої прорашистської слизі в Україні" соросятників.котру свого часу лобіював кучмінського соросятний зять Пінчук
показати весь коментар
15.08.2023 16:39 Відповісти
Закрив би ти свою пельку, Двнілов. Крим це Україна! Крапка.
показати весь коментар
15.08.2023 16:45 Відповісти
Попробуй прочитать хотя бы первый абзац после заголовка
показати весь коментар
15.08.2023 16:58 Відповісти
Вигнати те все кацапське бидло з Криму щоб втікали і взагалі більше про нього не думали!
показати весь коментар
15.08.2023 16:46 Відповісти
А що, справді партнери не тиснуть на Україну з метою початку переговорів з РФ?
показати весь коментар
15.08.2023 17:04 Відповісти
"Крим 15 років не обговорювати як проблему". Так домовлялися у Стамбулі.
НАТО - ні! Росія - гарант!
показати весь коментар
15.08.2023 17:07 Відповісти
Він давно вже їхній - по їх же констітуції. Яка, *****, оренда.
показати весь коментар
15.08.2023 17:13 Відповісти
Данілов балабол, сам не вірить в те що несе. Але за це йому гроші платять і не маленьки.
показати весь коментар
15.08.2023 17:17 Відповісти
Базя? Базя вже було. Кого ще не навчило? Касяп розуміє тільки підбор в дупу. АРХ М
показати весь коментар
15.08.2023 18:19 Відповісти
Ні, мені подобається оце: - КАЛ МИ КІЯ, або МАХАЧ КАЛА, але як не крути і те й інше ГІВНО. АРХ М
показати весь коментар
15.08.2023 18:21 Відповісти
..арендуйте пулю в лоб мокшанским тварям...
показати весь коментар
15.08.2023 18:27 Відповісти
КАК ХИТРО БАБОЧКА ЗАПОРХАЛА!ЗНАЧИТ ОРЕНДА? ЗАБАВНО,
показати весь коментар
16.08.2023 00:00 Відповісти
 
 