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Українці за 7 місяців поточного року отримали понад 265 млрд грн соціальних виплат із держбюджету, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

зарплата,гроші,виплати,пенсія

За 7 місяців на соціальну допомогу українцям з державного бюджету було спрямовано понад 265 мільярдів гривень.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, пише Цензор.НЕТ.

"Соціальна допомога тим, хто її потребує найбільше, залишається пріоритетом роботи Уряду. За 7 місяців поточного року українці отримали тільки з держбюджету понад 265 млрд грн соціальних виплат. Це пенсії, виплати людям в складних життєвих обставинах, допомога малозабезпеченим, пільги та субсидії тощо", - зазначив прем'єр.

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За його словами, майже 52 млн грн отримали як компенсацію жителі Херсонської та Миколаївської областей, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.

"Формуємо нову філософію соціальної політики. Створюємо якісні реєстри. Реалізовуємо принцип "гроші ходять за людиною". Цифровізуємо соціальну допомогу", - додав Шмигаль.
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*****, скільки б ще міг грошей по кишенях розтягти? Нехай краще люди отримають, ніж зелені свині з державного корита.
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15.08.2023 16:36 Відповісти
А зелені скільки розікрали з держбюджету? На скільки поповнилися ''зелені офшори''?!
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15.08.2023 16:37 Відповісти
Скільки ж можна було асфальту покласти….
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15.08.2023 16:38 Відповісти
По 2000 грн платять переселенцям, які втратили все. Щоб вас ****** клоунські потвори розірвало від жадібності. Як можна вийняти житло, облаштувати свій побут із цих грошей???
партія слуга народу - це вороги українського народу!
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15.08.2023 16:46 Відповісти
Хто в це вірить ? В офшорах ці гроші ...
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15.08.2023 17:02 Відповісти
Половину з них "слуги"?
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15.08.2023 17:30 Відповісти
 
 