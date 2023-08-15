У межах програми "єВідновлення" у громадах почали працювати комісії щодо зруйнованого житла

Сьогодні, 15 серпня, в Україні стартував другий етап програми "єВідновлення", який стосується повністю зруйнованого житла. Відсьогодні в громадах починають працювати відповідні комісії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на засідання Кабміну, про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми запустили другий етап програми "єВідновлення". Йдеться про компенсацію за цілком зруйноване житло. Українці через "Дію" вже подали 1400 відповідних заяв на відшкодування", - йдеться в повідомленні.

За словами прем'єр-міністра, від сьогодні в громадах починають працювати відповідні комісії, які, власне, розглядають питання щодо компенсації за таке зруйноване житло.

Читайте також: Як подати заяву на компенсацію за знищене житло. Інструкція від Мінвідновлення