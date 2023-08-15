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У межах програми "єВідновлення" у громадах почали працювати комісії щодо зруйнованого житла
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні, 15 серпня, в Україні стартував другий етап програми "єВідновлення", який стосується повністю зруйнованого житла. Відсьогодні в громадах починають працювати відповідні комісії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на засідання Кабміну, про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За словами прем'єр-міністра, від сьогодні в громадах починають працювати відповідні комісії, які, власне, розглядають питання щодо компенсації за таке зруйноване житло.
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χγкопійки. Невже це хтось не розуміє ?
Після того як люди повносили кошти, будівництва зупинили ( коли більше року люди несли кошти та зводилилися багатоповерхівки, всі контолюючі, поліція, спокійно споглядали та все було ОК...) З приходом Кличко, будівництва зупинили як незаконні. Але те, що було заборонено забудовнику, за ініциативи КМДА стало дозволено добре організованим угрупування кооперативам, які зявились на недобудовах замість забудовника, та з людей почали збирати кошти вже по другому колу, бо раніше вкладені кошти залишились у забудовника до якого у поліціїї немає ні претензій ні інтересу, а вільні площі за які можна добудувати, роздерибанили. Організовані угрупування, які дуже розхвалював Антон Геращеко, коли був зам міністра МВД, Шуляк, Непоп, Кличко, шляхом шантажу та залякувань людей втратою квартир, примушують вступати в кооперативи, не підключають електроводопостачання, збирають кошти на не законне будівницво та поглиблюють порушення, щоб будинки взагалі неможливо було здати в експлуатацію та був вічний кооперативний бізнес на потерпілих, Йде сьомий рік збору коштів по другому колу на будівництво роздерибанених квартир, але жожен ЖК де зявились організовані угрупування так і не зданий в експлуатацію, людям не передають квартири, організатори кооперативів чинять перешкоди. КМДА, взагалі "пробило дно" влазять в суд стороною та заперечують проти визнання квартир за покупцями, вважають що квартири повинні дістатитись не тим хто за них сплатив, а ініційоаваним ними кооперативам. Все відбувається за мовчазної згоди поліції! Відкрити кримінальні справи проти організаторів кооперативу неможливо, іх одразу закривають без повідомлень!
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