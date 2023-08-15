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Новини Війна в Україні
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Денис Шмигаль (2697) єВідновлення (30)

У межах програми "єВідновлення" у громадах почали працювати комісії щодо зруйнованого житла

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпро,руйнування

Сьогодні, 15 серпня, в Україні стартував другий етап програми "єВідновлення", який стосується повністю зруйнованого житла. Відсьогодні в громадах починають працювати відповідні комісії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на засідання Кабміну, про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, від сьогодні в громадах починають працювати відповідні комісії, які, власне, розглядають питання щодо компенсації за таке зруйноване житло.

Читайте також: Як подати заяву на компенсацію за знищене житло. Інструкція від Мінвідновлення

Автор: Наталя Джума
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Ніякої компенсації, в розумінні цього слова, не буде ...а буде наїбос звичайний ..
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15.08.2023 17:03 Відповісти
Буде ось що.

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15.08.2023 20:24 Відповісти
З Зелею, Гетьманцевим та Шмигалєм ніхто не отримає ні χγ копійки. Невже це хтось не розуміє ?
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15.08.2023 17:15 Відповісти
У Києві близько двухсот покинутих житлових будинків, де є багато вільних квартир які можна викупити для переселенців та таким чином нарешті і добудувати недобудовані ЖК і допомогти тим хто втратив житло через війну. До президента, премьер-міністра Шмигаля, до Шуляк як до голови Комітету ВР з питань містобудування, Кличко, КМДА, Непопа, вже багато років звертаються тисячі постраждалих, допомогти провести аудит вільних площ та як і визначає закондавство, організувати добудовуу але вони знаючи про проблему саботують вирішення питання та зацікавлені у такому положенні.
Після того як люди повносили кошти, будівництва зупинили ( коли більше року люди несли кошти та зводилилися багатоповерхівки, всі контолюючі, поліція, спокійно споглядали та все було ОК...) З приходом Кличко, будівництва зупинили як незаконні. Але те, що було заборонено забудовнику, за ініциативи КМДА стало дозволено добре організованим угрупування кооперативам, які зявились на недобудовах замість забудовника, та з людей почали збирати кошти вже по другому колу, бо раніше вкладені кошти залишились у забудовника до якого у поліціїї немає ні претензій ні інтересу, а вільні площі за які можна добудувати, роздерибанили. Організовані угрупування, які дуже розхвалював Антон Геращеко, коли був зам міністра МВД, Шуляк, Непоп, Кличко, шляхом шантажу та залякувань людей втратою квартир, примушують вступати в кооперативи, не підключають електроводопостачання, збирають кошти на не законне будівницво та поглиблюють порушення, щоб будинки взагалі неможливо було здати в експлуатацію та був вічний кооперативний бізнес на потерпілих, Йде сьомий рік збору коштів по другому колу на будівництво роздерибанених квартир, але жожен ЖК де зявились організовані угрупування так і не зданий в експлуатацію, людям не передають квартири, організатори кооперативів чинять перешкоди. КМДА, взагалі "пробило дно" влазять в суд стороною та заперечують проти визнання квартир за покупцями, вважають що квартири повинні дістатитись не тим хто за них сплатив, а ініційоаваним ними кооперативам. Все відбувається за мовчазної згоди поліції! Відкрити кримінальні справи проти організаторів кооперативу неможливо, іх одразу закривають без повідомлень!
https://www.facebook.com/groups/561517177370557
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15.08.2023 17:47 Відповісти
Блін, куди ж піти: начальником обласного військомату чи головою комісії по зруйнованому житлу?
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15.08.2023 18:18 Відповісти
 
 