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Новини За кордоном
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АЕС (278) Угорщина (1324) Росія (47164) Росатом (68)

Угорщина відтермінувала платежі Росії за будівництво АЕС "Пакш-2" та наполягає на розрахунку у євро, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

угорщина

Угорщина затримає виплату відсотків Росії за угодою щодо будівництва АЕС "Пакш-2", розрахунок буде у євро. Очікується, що станцію добудують набагато пізніше за запланований термін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на Bloomberg.

Прогнозується, що станція може бути введена в експлуатацію на початку наступного десятиліття, тобто набагато пізніше запланованого. Затримки пов’язані із протидією російським інвестиціям у будівництво з боку ЄС та скаргами угорських регуляторів на якість планів Росатома, який займається будівництвом об’єкту.

Росія опублікувала поправки до фінансової угоди, погодженої з Будапештом у липні, згідно з якими вона відстрочила платежі та вимагала виплати кредитів у євро.

Угорщина матиме 30 днів, починаючи з 16 серпня, для здійснення платежів за угодою.

Читайте також: Угорщина не підтримує план ЄС щодо військової підтримки України на €20 млрд

Нагадаємо, в Угорщині "Росатом" будує два нові енергоблоки АЕС "Пакш", через що Будапешт блокує санкції проти російської атомної енергетики. 
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Топ коментарі
+9
Угорщина згодом ще не раз пошкодує про "ядерну закладку у себе у дворі" від кацапів-андрофагів
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15.08.2023 18:49
+5
От вам і санкції...
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15.08.2023 18:45
+4
Будують,платять...
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15.08.2023 18:46
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От вам і санкції...
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15.08.2023 18:45 Відповісти
Будують,платять...
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15.08.2023 18:46 Відповісти
Саекції то фігня. Наполеон теж у свій час вводив континентальну блокаду Англії. Контробанда всерівно проходила. Головне це СИЛА АРМІЇ.
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15.08.2023 19:49 Відповісти
Угорщина згодом ще не раз пошкодує про "ядерну закладку у себе у дворі" від кацапів-андрофагів
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15.08.2023 18:49 Відповісти
В секретаріаті ООН, меркель, шрьодер, глибоко зтурбовані таким актом непокори васала перед ****** …! *****, послали його ж *************….
Юнная Грета Тауберг, спостерігає з хвилюванням за наслідками для неї, гроші їй необхідно ЩОМІСЯЦЯ, на цю, як її, - екологію!!
Слава Україні!!!
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15.08.2023 18:49 Відповісти
ЦЕНЗОРу мовна допомогна. В цій статті є наступні слова, яких немає в українській мові: Росії (має бути Московії), Росія (має бути Московія), російським (має бути москвинський, москалький), Росатома (має бути Москатома), Очікується (має бути Очікуємо, Очікуємо, що - для укр. мови не типові дієслова зворотної дії в пасивній формі), Прогнозується (має бути Прогнозуємо, Прогнозуємо, що, оскільки для укр. мови не типові москалькі звороти - дієслова зворотної дії в пасивній формі), займається (слово-паразит, прийшло з московської мови; по-нашому в цьому місці: здійснює), відстрочила (має бути відклала, перенесла).
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15.08.2023 19:03 Відповісти
"Коли собаці робить нема чого - вона яйця лиже чи на Місяць гавкає..."
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15.08.2023 20:21 Відповісти
Коли шановному Яру не має що робити - він починає цитувати щось з довідників .
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15.08.2023 21:59 Відповісти
...!
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15.08.2023 22:02 Відповісти
ще років п'ять протягти вола, і вже нікому буде сплачувати за виконані роботи. А на зеконмлені гроші потім буде Westinghouse добудовувать.
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15.08.2023 19:07 Відповісти
свинопси в Угорщині свою бомбу поставили? Да угорцям, молитися треба, за Україну! Не здивуюсь, як що свинопесестан, як Африці, пробачить цей борг...
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15.08.2023 19:14 Відповісти
Вони ще й постійно кримські народи з мостом ********,цапи -зглотнете ,будете кінчені терпіли
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15.08.2023 19:20 Відповісти
і чому не можна подати в суд за фінансування сраною угорщиною окупаційної війни росії в Україні?
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15.08.2023 19:37 Відповісти
Не орбанчик, только в рублях, только в рублях. А когда ты это сделаешь, тебя вы*бет ЕС!!!
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15.08.2023 19:51 Відповісти
забийте на неї - пізно ви її почали будувати. інші джерела розвивайте
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15.08.2023 21:33 Відповісти
Мадярокацапы сели в лужу.
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16.08.2023 10:42 Відповісти
 
 