Угорщина відтермінувала платежі Росії за будівництво АЕС "Пакш-2" та наполягає на розрахунку у євро, - Bloomberg

Угорщина затримає виплату відсотків Росії за угодою щодо будівництва АЕС "Пакш-2", розрахунок буде у євро. Очікується, що станцію добудують набагато пізніше за запланований термін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ зі посиланням на Bloomberg.

Прогнозується, що станція може бути введена в експлуатацію на початку наступного десятиліття, тобто набагато пізніше запланованого. Затримки пов’язані із протидією російським інвестиціям у будівництво з боку ЄС та скаргами угорських регуляторів на якість планів Росатома, який займається будівництвом об’єкту.

Росія опублікувала поправки до фінансової угоди, погодженої з Будапештом у липні, згідно з якими вона відстрочила платежі та вимагала виплати кредитів у євро.

Угорщина матиме 30 днів, починаючи з 16 серпня, для здійснення платежів за угодою.

Читайте також: Угорщина не підтримує план ЄС щодо військової підтримки України на €20 млрд

Нагадаємо, в Угорщині "Росатом" будує два нові енергоблоки АЕС "Пакш", через що Будапешт блокує санкції проти російської атомної енергетики.