На Миколаївщині гуманітарне розмінування провели на площі у 60 тисяч гектарів, - Кім

На Миколаївщині сапери здійснили розмінування на площі 60 тисяч гектарів при плані розмінувати до кінця року 85 тисяч га.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Миколаївщині всього заміновано 288 тисяч гектарів площ. Зараз триває гуманітарне розмінування територій. Наразі вже розміновано 60 тисяч гектарів. План до кінця року у нас 85 тисяч га, тож ми його виконаємо", - зазначив Кім.

Він додав, що наразі, попри збільшені темпи, бажаного результату досягати важко через значні обсяги мінувань. Крім того, трохи змінено пріоритети і групи з розмінувань більше працюють на Херсонському та Запорізькому напрямках.

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Нагадаємо, за даними The Washington Post, Україна є найбільш замінованою країною світу.