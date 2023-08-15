УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5781 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
755 5
Миколаївська область (1821) розмінування (755) Кім Віталій (452)

На Миколаївщині гуманітарне розмінування провели на площі у 60 тисяч гектарів, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міни

На Миколаївщині сапери здійснили розмінування на площі 60 тисяч гектарів при плані розмінувати до кінця року 85 тисяч га.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На Миколаївщині всього заміновано 288 тисяч гектарів площ. Зараз триває гуманітарне розмінування територій. Наразі вже розміновано 60 тисяч гектарів. План до кінця року у нас 85 тисяч га, тож ми його виконаємо", - зазначив Кім.

Він додав, що наразі, попри збільшені темпи, бажаного результату досягати важко через значні обсяги мінувань. Крім того, трохи змінено пріоритети і групи з розмінувань більше працюють на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про розмінування України: Це потрібно виконати не через десятиліття, а через роки

Нагадаємо, за даними The Washington Post, Україна є найбільш замінованою країною світу. 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чергова п'ятирічка за три роки.
Хтось вірить в цю бредятину, з повним розмінуванням...
Цікаво, в яку ціну стає розмінування,
можливо в тут криється відповідь...
показати весь коментар
15.08.2023 19:41 Відповісти
Звичайно що бредятіна. Сапер з гуманітарного ромінувення щоб вичистити під нуль до самого маленького уламочка стоячи навколішки майже увесь день відпрацьовує (при сереньому ступені забрудненості МВП) не більше 12-15 кв.метрів.
А от тут якраз фішка для крадіїв бюджету... Розмінування 1 кв.м коштує від 5 до 9 доларів. А тепер помножте на цифру вказану у статті.
На зщнаю але почалося нове величезне крадівництво.
показати весь коментар
15.08.2023 21:01 Відповісти
Все що потрібно було довести, а реальне розмінування будуть проводити аграрії, і звичайні мешканці, ціною власного життя...
показати весь коментар
16.08.2023 00:01 Відповісти
Пустите зеленского. Он за неделю все разминирует.
показати весь коментар
15.08.2023 20:01 Відповісти
Без Верещучки несправиться.....
показати весь коментар
15.08.2023 23:57 Відповісти
 
 