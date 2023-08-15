Співголова "Батьківщини" в Київраді Слончак отримав від матері "у подарунок" 300 тисяч доларів, - НАЗК
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НАЗК за результатами моніторингу способу життя депутата Київської міської ради Володимира Слончака виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на суму майже 8,5 млн гривень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.
НАЗК не вказує ім'я та прізвище депутата, однак Liga.net повідомляє, що йдеться про Володимира Слончака, депутата від Батьківщина, співголову фракції в Київраді.
Згідно з декларацією депутата за 2022 рік, він отримав суму 300 тисяч доларів "у подарунок від матері".
За інформацією НАЗК, розмір її доходів за останні 22 роки не дозволяв накопичити суму для такого подарунка.
У відповідь на запит відомства жінка пояснила, що подарована сума залишилась у спадок від її покійного чоловіка, батька депутата, а джерелом надходження грошей є доходи від його підприємницької діяльності.
Також жінка додала до пояснень нотаріально завірену копію договору про дарування $300 000, що становить близько 6 480 380 грн.
Згідно з довідкою, яку отримало НАЗК, немає відомостей про те, що жінка успадкувала гроші. Також у померлого чоловіка виявили заборгованість у 35 500 грн за єдиним внеском для фізичних осіб-підприємців.
"Викладені факти дають привід для обґрунтованого сумніву стосовно можливості матері надати такий подарунок своєму синові", – підсумовує НАЗК.
Відомство направило матеріали до Національного антикорупційного бюро задля розв'язання питання з внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та здійснення досудового слідства.
Нагадаємо, що до 2020 року Слончак був заступником голови КМДА. В ніч з 26 на 27 квітня 2020 року машину, в якій Слончак був пасажиром, зупинили патрульні для перевірки. Він спробував перешкодити роботі патруля і вдарив одного з поліцейських. Чоловіка затримали на місці і помістили в СІЗО. Віталій Кличко звільнив Слончака з посади заступника голови КМДА. 28 квітня його відправили під домашній арешт, а згодом справу закрили.
Будь ласка, зачекайте...
ЗА ПОЛОВИНУ ЦІЄЇ СУМИ корупцію можна подолати за пів дня -
призначити величезну грошову премію за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб перші три пропозиції обов'язково увійшли в закон під назвою АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ.
тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
карупцыя - СТОЙ, раз, два....!!!!
або другий варіянт - голоси за неадекватні варіянти будуть поза конкурсом, їх буде видно але на результат конкурсу не впливатимуть.
тож, єрмака не згадуйте.
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звісно, є великий ризик що влада спробує всунути в комісію своїх людей.
але що саме вони зроблять? спробують зарубати якусь бомбезну ідею? так тоді та ідея підніметься на прапори і нею будуть починатися усі прес-конференції і нею закінчуватися.
владу нею затрахають в усі дірки.
В ізоляторі Тимошенко провела півтори доби, а її звільненням займався Валерій Пустовойтенко та тодішній бізнес-партнер Віктор Пінчук. У ручній поклажі тодішньої бізнес-леді виявили близько 26 тисяч доларів, з якими вона прямувала до Москви. Тимошенко мала відбути із Дніпропетровська, але через туман аеропорт не давав виліт, і вона переїхала до Запоріжжя, де попалася на митному догляді.
Очевидно, с развитием событий будут появляться новые факты, которые редакция будет оперативно вносить в хронику.
Олег Леусенко
@leusenko1
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40 хв
20 податківців 16 днів гуляли у Відні під час війни на дні народження голови ДПС, - Южаніна.
Депутатка звернулась до НАЗК з вимогою з'ясувати, за які кошти ТОП-податківці кутили.
ЗМІ повідомляли, що оплата свята ЗЕподатківців відбулось за кошти платників податків України та США.
Хоча, якщо це був раніше банківський депозит матері і після закінчення договору за її дорученням банк переоформив гроші на сина, тоді тут формально легалізації немає.
А є досить собі небідна мама.
В США так навіть Аль Капоне посадили. А тут якогось "слЮнчака".
Гройсман займався своєю справою і не ліз в справи президента і навпаки. По дорозі яку збудували за Гройсмана, у нас в тричі дешевше ніж за найЗеленішого, бігає навіть військова техніка. А розрахунок про підвищення пенсій в роздруківках надходив мені поштою від "поганого Гройсмана. і ще багато чого.
А Юля - дура.
Ти або Соболев, або Кива.
Про наших гівн..ів з влади все вірно. А ще, вони знають, що перший день миру стане для них "на часі" і тоді треба буде відповідати за "чонгари".
Але скажи, що за байда у вас, у Штатах, з передачею Атакамсів та Ф-16? Хто так тормозить ? Чого хоче Дід ?
60 років стажу..
ненавижу підарасів
Але чи не запитати у матері про надходження ціх коштів. За скільки років вони були зароблені і де сплачені з них податки? НАБУ, БЕБ, САП вам за що гроші платять і годують? Як є її провина по несплачених боргах: вирок конфіскація, штрафи.
З сином зрозуміло він тут не причетний .
Cка, а мати в цього чорта все життя колядувала без вихідних і перерв 🤣
На кого це бл*дство розраховано, на яких лохів. Одразу конфіскацію всього майна і всіх рахунків в банках і офшорах у подібних клоунів.