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Київрада (454) електронне декларування (1016) НАЗК (1165) Слончак (14)

Співголова "Батьківщини" в Київраді Слончак отримав від матері "у подарунок" 300 тисяч доларів, - НАЗК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

слончак

НАЗК за результатами моніторингу способу життя депутата Київської міської ради Володимира Слончака виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про його незаконне збагачення на суму майже 8,5 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

НАЗК не вказує ім'я та прізвище депутата, однак Liga.net повідомляє, що йдеться про Володимира Слончака, депутата від Батьківщина, співголову фракції в Київраді.

Згідно з декларацією депутата за 2022 рік, він отримав суму 300 тисяч доларів "у подарунок від матері".

За інформацією НАЗК, розмір її доходів за останні 22 роки не дозволяв накопичити суму для такого подарунка.

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У відповідь на запит відомства жінка пояснила, що подарована сума залишилась у спадок від її покійного чоловіка, батька депутата, а джерелом надходження грошей є доходи від його підприємницької діяльності.

Також жінка додала до пояснень нотаріально завірену копію договору про дарування $300 000, що становить близько 6 480 380 грн.

Згідно з довідкою, яку отримало НАЗК, немає відомостей про те, що жінка успадкувала гроші. Також у померлого чоловіка виявили заборгованість у 35 500 грн за єдиним внеском для фізичних осіб-підприємців.

"Викладені факти дають привід для обґрунтованого сумніву стосовно можливості матері надати такий подарунок своєму синові", – підсумовує НАЗК.

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Відомство направило матеріали до Національного антикорупційного бюро задля розв'язання питання з внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та здійснення досудового слідства.

Нагадаємо, що до 2020 року Слончак був заступником голови КМДА. В ніч з 26 на 27 квітня 2020 року машину, в якій Слончак був пасажиром, зупинили патрульні для перевірки. Він спробував перешкодити роботі патруля і вдарив одного з поліцейських. Чоловіка затримали на місці і помістили в СІЗО. Віталій Кличко звільнив Слончака з посади заступника голови КМДА. 28 квітня його відправили під домашній арешт, а згодом справу закрили.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Не знаю чи це правда, але може бути
Олег Леусенко
@leusenko1
·
40 хв
20 податківців 16 днів гуляли у Відні під час війни на дні народження голови ДПС, - Южаніна.
Депутатка звернулась до НАЗК з вимогою з'ясувати, за які кошти ТОП-податківці кутили.
ЗМІ повідомляли, що оплата свята ЗЕподатківців відбулось за кошти платників податків України та США.
показати весь коментар
15.08.2023 19:56
+11
Украинская власть отделена от Украинского народа. Украинский народ харкает кровью на фронте, собирает деньги на ЗСУ в тылу. А Украинская власть на них плюет, над ними издевается, и делает ВСЕ, шо в ее силах, шоб война затянулась на как можно дольше - ведь во время войны так весело красть и получать орденки с мЯЯдальками.
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15.08.2023 20:06
+9
моя мама за все життя стільки не заробила...
60 років стажу..
ненавижу підарасів
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15.08.2023 21:25
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ЩОРІЧНІ витрати України на боротьбу з корупцією становлять 23 мільйони доларів (це без початкових витрат та без витрат на СБУ).

ЗА ПОЛОВИНУ ЦІЄЇ СУМИ корупцію можна подолати за пів дня -

призначити величезну грошову премію за комплексну ідею як знищити корупцію і щоб перші три пропозиції обов'язково увійшли в закон під назвою АКТ ЗНИЩЕННЯ КОРУПЦІЇ.

тоді не відкрутиться ні зеленський ні порошенко ні сам господь бог = люди будуть не просто вимагати абстрактної боротьби з вітряками а і вимагати застосувати готове рішення і влада не зможе викрутитися та вчергове порозказувати що не знає як.
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15.08.2023 19:51 Відповісти
астанавiтє карупцыю!!!!

карупцыя - СТОЙ, раз, два....!!!!
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15.08.2023 20:02 Відповісти
Перші два пункти буде конфіскувати, поділити.
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15.08.2023 20:11 Відповісти
незалежна комісія не допускатиме неадекватні пропозиції до конкурсу.

або другий варіянт - голоси за неадекватні варіянти будуть поза конкурсом, їх буде видно але на результат конкурсу не впливатимуть.
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15.08.2023 20:18 Відповісти
А головою незалежної комісії буде Ермак.
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15.08.2023 21:38 Відповісти
критикую шісток зеленського на фейсбуці.

тож, єрмака не згадуйте.

.

звісно, є великий ризик що влада спробує всунути в комісію своїх людей.

але що саме вони зроблять? спробують зарубати якусь бомбезну ідею? так тоді та ідея підніметься на прапори і нею будуть починатися усі прес-конференції і нею закінчуватися.

владу нею затрахають в усі дірки.
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15.08.2023 21:49 Відповісти
Заберіть у цього міського божевільного мікрофон.
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15.08.2023 20:20 Відповісти
Знову ти зі своїм дібілізмом? Задовбав інфантильний тупий покидьок
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15.08.2023 21:33 Відповісти
пнх дебіл
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18.08.2023 07:59 Відповісти
всьо шо нажито нєпасільним трудом ...
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15.08.2023 19:52 Відповісти
лошара вчись у жулі!
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15.08.2023 19:54 Відповісти
Она шо олигарх? Ну приворовывала по чуток с Лазарем у МО рефе, но громких скандалов я не помню, кроме фона, который ей создавали рыги и кацапье.
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15.08.2023 20:01 Відповісти
Ну так він і пише :"вчись у жулі" як приховувати свою корупцію.
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15.08.2023 20:11 Відповісти
Вперше Юлію Тимошенко, тоді ще одного з керівників "Корпорації Український Бензин", було затримано у Запоріжжі в 1995 році при спробі контрабанди валюти до Росії.

В ізоляторі Тимошенко провела півтори доби, а її звільненням займався Валерій Пустовойтенко та тодішній бізнес-партнер Віктор Пінчук. У ручній поклажі тодішньої бізнес-леді виявили близько 26 тисяч доларів, з якими вона прямувала до Москви. Тимошенко мала відбути із Дніпропетровська, але через туман аеропорт не давав виліт, і вона переїхала до Запоріжжя, де попалася на митному догляді.
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15.08.2023 20:19 Відповісти
А потім що б ніякі митники і т.п.вирішила, в 96році,помер депутат комуніст ВР,в самих депресивних районах (Устимівський,Бобринецький)зі слів очевидців сільських жінок, звозили до клубів тоді ще на вантажівках і там на сцену виходила *дівка в бестижій юбці і чоботях вище коліна,дивина*,що Вам не виплачують пенсії та я заплачу і виплачувала,так починалась політична ера великої Юлі,яка перша зайшла в ВР зі своєю охороною.
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15.08.2023 20:34 Відповісти
Вдруге Юлію Тимошенко було заарештовано 13 лютого 2001 року. За декілька тижнів до того її звільнили з посади віце-прем'єра. Кримінальні справи проти Тимошенко в січні-лютому 2001 порушував особисто заступник генпрокурора Микола Обіход - за статтями "давання хабара" та "повторне давання хабара" Павлу Лазаренку.
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15.08.2023 20:21 Відповісти
А участь юльки у вбивстві Щербаня:

Очевидно, с развитием событий будут появляться новые факты, которые редакция будет оперативно вносить в хронику.
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15.08.2023 20:24 Відповісти
Дайте ссылку на это расследование.
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15.08.2023 20:37 Відповісти
Не пам'ятаєш? Склероз
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15.08.2023 21:35 Відповісти
А с какого хУ* я должен помнить все шо было в девяностых, я ж не ***нутый.
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15.08.2023 21:46 Відповісти
Якщо ти не пам'ятаєш, то якого киздиш
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15.08.2023 21:51 Відповісти
Не знаю чи це правда, але може бути
Олег Леусенко
@leusenko1
·
40 хв
20 податківців 16 днів гуляли у Відні під час війни на дні народження голови ДПС, - Южаніна.
Депутатка звернулась до НАЗК з вимогою з'ясувати, за які кошти ТОП-податківці кутили.
ЗМІ повідомляли, що оплата свята ЗЕподатківців відбулось за кошти платників податків України та США.
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15.08.2023 19:56 Відповісти
тю, а що тут поганого, не в кожного мати баронесса
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15.08.2023 19:56 Відповісти
Класична легалізація коштів від незаконних оборудок, які чекали свого часу.
Хоча, якщо це був раніше банківський депозит матері і після закінчення договору за її дорученням банк переоформив гроші на сина, тоді тут формально легалізації немає.
А є досить собі небідна мама.
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15.08.2023 19:57 Відповісти
та яка нах мама - міліонер!!!накрала сволота, ясно, як божий день! То така брехня, як глобус України!
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15.08.2023 20:07 Відповісти
КРАСАВЧИК !!!!!!! молодец !!!!! и нахер этих дегенератов защищать , про родину , про детей и стариков не нужно петь , не тех врагов убиваете !!!!
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15.08.2023 19:57 Відповісти
Ти то до захисту яким боком? Мій дід горів, а твій дупу нагрів?
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15.08.2023 21:37 Відповісти
"Мама любить... Вову" 👿
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15.08.2023 19:57 Відповісти
мама всю жизнь проституткой вкалывала
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15.08.2023 19:58 Відповісти
З пенсії наскладала.
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15.08.2023 19:58 Відповісти
Та да, на смерть откладывала, но сейчас такие ведь времена, что даже не знаешь - чи помрешь, чи не помрешь - в общем решила что лучше сыночку подарок организовать ....
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15.08.2023 20:22 Відповісти
"Мама любит... Вову". 👿
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15.08.2023 19:58 Відповісти
мімімі, прям милота... це майже як "сволота", але навпаки. Життя це таки Матриця 😳
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15.08.2023 20:01 Відповісти
поєтично
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15.08.2023 20:03 Відповісти
Всю пенсию за десять лет отдала..
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15.08.2023 20:02 Відповісти
за сто
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18.08.2023 08:02 Відповісти
Елементарно: перевірити чи ці "...доходи від його підприємницької діяльності..." сплатили всі податки. І чи сплатила податки з цих грошей дружина, що отримала їх у спадок...

В США так навіть Аль Капоне посадили. А тут якогось "слЮнчака".
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15.08.2023 20:03 Відповісти
А чому вона мала сплачувати податки з грошей, які були покладені в тумбочку під час спільного проживання з законним чоловіком? Якщо я даю дружині гроші, вона повинна бігти платити з них податок на прибуток? Не мели дурню не будеш виглядати клоуном. Порахувати і довести скільки міг, а скільки не міг заробити ФОП єдинщик нереально, тому в дохід рахується вся сума від реалізації товарів. 300 тис дол це реальний обіг коштів ФОПа за два-три роки. Про борг в 35000 грн по єдиному податку для ФОП теж якась мутня. Спробуй один раз не сплатити вчасно і отримаєш миттєву реакцію податкової у вигляді штрафу, а за пару-трійку несплачених платежів податківці боржника з могили викопають. Так що НАЗК займається суходрочкою для демонстрації дієвості органу, оминаючи увагою іспанські і гавайські вілли посадовців.
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15.08.2023 22:55 Відповісти
ти дебіл? ні, ти дебіл.
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18.08.2023 08:04 Відповісти
А ти?
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18.08.2023 13:05 Відповісти
тому Юля і згадувала про "зубожіння" при попередній владі, а зараз для неї все "пучком"
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15.08.2023 20:05 Відповісти
Згадувала при попередній, бо навіть зеку хватило розуму більш-менш підтримувати той рівень мінімальних зарплат, пенсій і їх баланс з тарифами, який вона встановила, а Порох з Гройсманом похерив все. Організуй їй запрошення на марафон, почуєш про "пучком"
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18.08.2023 13:04 Відповісти
Янучару полюбяєш?
Гройсман займався своєю справою і не ліз в справи президента і навпаки. По дорозі яку збудували за Гройсмана, у нас в тричі дешевше ніж за найЗеленішого, бігає навіть військова техніка. А розрахунок про підвищення пенсій в роздруківках надходив мені поштою від "поганого Гройсмана. і ще багато чого.
А Юля - дура.
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18.08.2023 15:16 Відповісти
Юля явно не дура, а ти точно так. Переведи свою пенсію в доляри або порівняй з прожитковим мінімумом при Юлі і при Гройсману, може порозумнішаєш. Не забуть порівняти з тарифами.
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18.08.2023 23:20 Відповісти
Ти нічого про мене не знаєш, ти - баран. Люби свою Юлю (продажну шкуру), яка любила вову ***** , можливо і зараз любить.
Ти або Соболев, або Кива.
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19.08.2023 07:00 Відповісти
А шо тут знати? Ти сам все розказав і показав - пенсіонер, що не вміє рахувати і вчитись вже не хоче, продукує плітки або розповсюджує, логіка і критична самооцінка відсутні. Правда є ще один варіант - гроші. Вони сильно стимулюють заперечувати очевидні факти і поливати лайном необгрунтовано, без причини ( тобі ж Юлька в борщ не насрала? Чи може ..? Та ну , не вірю ) . Гроші пояснюють і хамство, і агресивність, бо робиш те, що самому не подобається.. Я щось пропустив?
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19.08.2023 13:57 Відповісти
Багато слів, значить піздобол, та ще й зубожілої бздЮлі.
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19.08.2023 14:32 Відповісти
У него очень открытое лицо и такой честный взгляд... НЕВЕРЮ.. он не мог...
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15.08.2023 20:05 Відповісти
Украинская власть отделена от Украинского народа. Украинский народ харкает кровью на фронте, собирает деньги на ЗСУ в тылу. А Украинская власть на них плюет, над ними издевается, и делает ВСЕ, шо в ее силах, шоб война затянулась на как можно дольше - ведь во время войны так весело красть и получать орденки с мЯЯдальками.
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15.08.2023 20:06 Відповісти
Селям, Максе !
Про наших гівн..ів з влади все вірно. А ще, вони знають, що перший день миру стане для них "на часі" і тоді треба буде відповідати за "чонгари".
Але скажи, що за байда у вас, у Штатах, з передачею Атакамсів та Ф-16? Хто так тормозить ? Чого хоче Дід ?
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15.08.2023 21:00 Відповісти
Маленьке уточнення щодо того, що ця влада абсолютно не українська, як по складу так і по діянням. Головне для цієї шушери встигнутити розпродати обоз. Гешефт для них перш за все, а війна, це українців, це їх хочуть денацифікувати, тобто знищити, а не їхній кагал.
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16.08.2023 00:26 Відповісти
а шо такое? мамы любят не только скорость, но и детей.
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15.08.2023 20:11 Відповісти
Мама любіт грязниє зєльониє бумажкі)
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15.08.2023 20:18 Відповісти
300k це лише те що він хотів отбілити, уявіть собі розмах корупції
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15.08.2023 20:20 Відповісти
…Рідна мати мояяя, ти ночей не доспалааа…
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15.08.2023 20:25 Відповісти
...та в дорогу далеку триста тисяч дала...
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15.08.2023 20:50 Відповісти
Це рубрики: мама дала грошей на дорогу - вистачило на дві.
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16.08.2023 08:36 Відповісти
Все як в старому анекдоті. Де ти береш гроші ? В шухляді.А в шухляді звідки ? Жінка кладе.А жінка де бере ? Я їй даю. А ти де береш ? В шухляді.
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15.08.2023 20:31 Відповісти
Такі да. Тому справа безперспективна і лише для демонстрації лохам роботи імпотентного органу. Справа на 300 тис дол, коли країну затопили мільярдні скандали це блюзнірство.
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15.08.2023 23:03 Відповісти
Первым этапом - происхождение денег. Возможно происхождение незаконное и преступное. Если так - конфискация и уголовное преследование.
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15.08.2023 20:38 Відповісти
А моя мати переселенка як впала в кому після інсульту одразу заблокували пенсійну картку бо не пройшла ідентифікацію...так і померла
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15.08.2023 20:39 Відповісти
А кто його маты? Старуха с косой Бздюля Мошонка?
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15.08.2023 20:41 Відповісти
Його мама просто все життя ходила на ринок з своїм пакетом )))
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15.08.2023 20:46 Відповісти
ну шо ви доїбались? може він, судячи з прізвища, з роду українського лорда Бекона, тому і успадкував такий статок.
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15.08.2023 20:48 Відповісти
Накопила на пенсію підняту Зельоними. Це ж вам не при баригах!
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15.08.2023 20:57 Відповісти
Бідолашна сімсот років пенсію відкладала...
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15.08.2023 21:02 Відповісти
Я такої думки, що вона (мать ево) насосала, насосала, насосала !
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15.08.2023 21:17 Відповісти
моя мама за все життя стільки не заробила...
60 років стажу..
ненавижу підарасів
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15.08.2023 21:25 Відповісти
ну да, кому війна, кому мать родная
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15.08.2023 21:25 Відповісти
Нічому йому не буде... це Україна.
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15.08.2023 21:42 Відповісти
А могла б і 3 000 000 доларів зі своєї пенсіі зібрати !
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15.08.2023 21:55 Відповісти
Що його мамашка трендить,даже в ліхиї 90 такі гроші не заробляли,о крім як злодійством і рекетом,а може його мамашка - юлька,а
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15.08.2023 22:02 Відповісти
Маму !
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15.08.2023 22:08 Відповісти
а шо, "батьківщина" ще не саморозпустилась? спекулятивнв назва, спекулятивного кодла на підтримку люлі-шахрайки.
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15.08.2023 22:27 Відповісти
CKFDF ERHF}YS))))))))))))))))))))))) СЛАВА УКРАЇНІ))))))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.08.2023 22:27 Відповісти
ЮЛИ - ВОЛЮ! Форевер!
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15.08.2023 23:50 Відповісти
Добрий подарунок від матері, розумію.
Але чи не запитати у матері про надходження ціх коштів. За скільки років вони були зароблені і де сплачені з них податки? НАБУ, БЕБ, САП вам за що гроші платять і годують? Як є її провина по несплачених боргах: вирок конфіскація, штрафи.
З сином зрозуміло він тут не причетний .
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15.08.2023 23:54 Відповісти
Співголова "Батьківщини" в Київраді Слончак отримав від матері "у подарунок" 300 тисяч доларів, - НАЗК Джерело: https://censor.net/ua/n3437634


Cка, а мати в цього чорта все життя колядувала без вихідних і перерв 🤣
На кого це бл*дство розраховано, на яких лохів. Одразу конфіскацію всього майна і всіх рахунків в банках і офшорах у подібних клоунів.
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16.08.2023 01:27 Відповісти
Вы там воюйте а мы будем жировать.
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16.08.2023 10:43 Відповісти
Шо це за фуфло ви пишете фуфліще
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17.08.2023 22:21 Відповісти
 
 