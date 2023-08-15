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Унаслідок російського обстрілу села Львове на Херсонщині поранень зазнали 3 людини
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російська армія накрила вогнем житлові квартали села Львове на Херсонщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОВА.
Як зазначається, внаслідок ворожих ударів поранень зазнали троє людей.
"Двох чоловіків, 40 та 46 років, та 64-річну жінку шпиталізували до лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
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