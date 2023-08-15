УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5781 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні
427 0
обстріл (21010) Херсонщина (4240)

Унаслідок російського обстрілу села Львове на Херсонщині поранень зазнали 3 людини

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

Російська армія накрила вогнем житлові квартали села Львове на Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська ОВА.

Як зазначається, внаслідок ворожих ударів поранень зазнали троє людей.

"Двох чоловіків, 40 та 46 років, та 64-річну жінку шпиталізували до лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Окупанти атакували Новодмитрівку на Херсонщині: поранено чоловіка

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 