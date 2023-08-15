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По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака-носія "Кинджалів" (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
По всій Україні вдруге за день оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака-носія ракет "Кинджал".
Про це інформує Цензор.НЕТ.
О 20:23 Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт в РФ винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області. Цей літак є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 "Кинджал".
О 21:34 повідомлено про відбій небезпеки.
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