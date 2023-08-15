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По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака-носія "Кинджалів" (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кинжал,кинджал

По всій Україні вдруге за день оголошували повітряну тривогу через зліт в РФ літака-носія ракет "Кинджал".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

О 20:23 Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт в РФ винищувача МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка", Нижньогородської області. Цей літак є потенційним носієм гіперзвукових ракет Х-47М/2 "Кинджал".

О 21:34 повідомлено про відбій небезпеки.

Також читайте: По всій Україні оголошували повітряну тривогу: У Росії злітали МіГ-31 (оновлено)

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
ЭТО БУДЕТ ЕЩЕ ДОЛГО , ПОКА ****** СИДЯТ НА БАНКОВОЙ.
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15.08.2023 20:40
+10
Що би не говорив швець чи ще хтось що США не зливають Україну але реальність цих ракетних обстрілів така що ніхто в США про них не говорить чи згадує в смі всім пох*й. Х*йло і ко це добре знають і тому обстрілюють ще інтенсивніше. Вихід лише один. Якщо Україна сама не буде себе захіщати і не зроби якісь контр міри то ще рік війни і від неї нічого не залишиться. Робіть далекобійні дрони та ракети і бийте по москві всім чим можете. Всіх резніків, Дʼєрмаків і прочих на гіляку. Це вже просто банальнo виживання і самозбереження себе і своїх близьких і вашого спільного майбутнього на Українській землі.
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15.08.2023 20:41
+5
це буде ще дуже довго - поки ми не начнем адекватно гатити по їх містах...
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15.08.2023 20:37
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це буде ще дуже довго - поки ми не начнем адекватно гатити по їх містах...
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15.08.2023 20:37 Відповісти
ЭТО БУДЕТ ЕЩЕ ДОЛГО , ПОКА ****** СИДЯТ НА БАНКОВОЙ.
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15.08.2023 20:40 Відповісти
не лепи горбатого,просто на волыни и прикарпатье реально пво и не ставили,еще скажи в жмеринке и чопе поставить петриоты)
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15.08.2023 20:45 Відповісти
Не витрачай час,це свінособак,зараз приберуть. "Распологам"🤣🤣🤣
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15.08.2023 20:49 Відповісти
Адмін! Кацапа - в бан!
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15.08.2023 21:01 Відповісти
В бан, кацапсина!
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15.08.2023 21:03 Відповісти
так бы сразу и говорило что ты биомусор кацапский,нахер на тебя пигдога рвемя тратить
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15.08.2023 21:05 Відповісти
Меня сегодня забанили ни за шо! Зато кацапам позволяют тут срать без проблем. Я худею от этого цензора!
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15.08.2023 21:10 Відповісти
Свіжо зареєстрований лапоть який не знає свого нарєчія.
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15.08.2023 21:21 Відповісти
Ссс.Ти хоть не пиши разної херні,не провокуй і не підбурюй людей,Ізраіль має купол,а ми що маєм і то збиваїм багато,там де можем і що можем.Слава ЗСУ.
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15.08.2023 21:03 Відповісти
А коли "дозволять" партнери давати відповідь?
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15.08.2023 20:39 Відповісти
До чого там партнери..? Треба це все було купувати, або виготовляти.. А не байки про Ялту теревенити...
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15.08.2023 21:04 Відповісти
Що би не говорив швець чи ще хтось що США не зливають Україну але реальність цих ракетних обстрілів така що ніхто в США про них не говорить чи згадує в смі всім пох*й. Х*йло і ко це добре знають і тому обстрілюють ще інтенсивніше. Вихід лише один. Якщо Україна сама не буде себе захіщати і не зроби якісь контр міри то ще рік війни і від неї нічого не залишиться. Робіть далекобійні дрони та ракети і бийте по москві всім чим можете. Всіх резніків, Дʼєрмаків і прочих на гіляку. Це вже просто банальнo виживання і самозбереження себе і своїх близьких і вашого спільного майбутнього на Українській землі.
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15.08.2023 20:41 Відповісти
Що таке сталося? Один раз прилетіло по Львову - і вже всі розкисли! Харків минулого року кожен день обстрілювали, і все одно він залишається найкрасивішим містом України!
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15.08.2023 20:53 Відповісти
Втретє, а не вдруге
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15.08.2023 21:31 Відповісти
 
 