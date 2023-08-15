В Урожайному та Старомайорському на Донеччині досі тривають жорсткі обстріли, тому про стабілізаційні заходи не йдеться, - ОВА

В Урожайному на Донеччині досі тривають жорсткі обстріли, фактично, бойові дії, тому про стабілізаційні заходи не йдеться.

Про це повідомив Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Там ще тривають жорсткі обстріли і фактично не припинені бойові дії, тому наразі про проведення стабілізаційних заходів не йдеться. І тим більше вказані населені (Старомайорське та Урожайне. – Ред.) пункти фактично зруйновані ворожою артилерією з застосуванням реактивних систем залпового вогню", - розповів він.

За його словами, в Урожайному до повномасштабного вторгнення проживали не більше 500 людей.

"З моменту заходу збройних сил, після звільнення цієї території, коли відсувалась лінія фронту, там було в першу чергу евакуйовано 3 осіб – мені навіть складно передати, як вони могли там проживати, переховуватись. Це люди похилого віку", – повідомив він, зауваживши, що максимальну кількість людей змогли евакуювати з 26 лютого 2022 року.

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За його словами, стабілізаційним заходам у деокупованих населених пунктах має перебувати розмінування.

"Необхідно повністю зачистити територію, принаймні підхідні шляхи, я навіть не кажу про під’їзні шляхи – вони повинні бути розміновані для того, щоб вже правоохоронні органи, Служба безпеки України і, відповідно, військова адміністрація заходила для стабілізаційних заходів", – розповів Кириленко.

Він додав, що Старомайорське та Урожайне "переважно зберегли тільки назву, тому що приватний сектор – це 80 і більше відсотків – повністю або частково зруйнований".

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