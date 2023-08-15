Росія порушить низку резолюцій ООН, якщо купуватиме у Північної Кореї зброю, - Держдепартамент США
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США мають інформацію про плани Росії розширити співпрацю із КНДР, однак це означатиме порушення Росією низки резолюцій ООН.
Про це повідомив спікер Державного департаменту США Ведант Патель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
"Будь-яка співпраця в галузі безпеки або угода щодо продажу зброї між Північною Кореєю та Росією, безумовно, порушить низку резолюцій Ради Безпеки ООН", - зазначив Патель.
Він також уточнив, що США мають інформацію про плани Росії розширити військову співпрацю з Північною Кореєю.
За його словами, Росія у своїй агресивній війні проти України спирається на одні з найбільш відчужених країн світу - Північну Корею та Іран.
Нагадаємо, у ГУР МО заявляли, що допомога Росії з боку КНДР навряд матиме значний вплив на перебіг бойових дій.
Будь ласка, зачекайте...
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А ви нам за те ядерну ракету дайте як кацапи бульбашам.
Держдеп вже не той...
«Это совершенно недопустимо» - сказала координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Денис Браун, имея в виду удар по Запорожью, который пришелся аккурат по гостинице, в которой останавливались сотрудники ООН. Вот по Днепру было допустимо, по Киеву нормально, по Виннице тоже не страшно, по Кривому Рогу прилетело - ничего, а по Запорожью ( точнее по гостинице с ооновцами) - недопустимо.
А что ж они у вас в ООН сидят, как у себя дома, да еще в Совбезе с правом вето? Это же допустимо? Ну тогда какие претензии?
Зная примерный размер зарплат в ООН, хочу сказать, не ту я себе работу выбрал. Сейчас бы выражал "глубокую озабоченность" за очень хорошие деньги. И желательно в Нью-Йорке.
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От постачання США касетних снарядів для української артилерії, від яких втрати живої сили рашистів збільшились в рази - це правильний "атвєт".
А зволікання із наданням іншого так необхідного озброєння (дальнобійних ракет і ******** літаків) - це певне з перестороги перед "сєдьмой бєдой" у вигляді запуску верхівкою пітьми неконтрольованого процесу спочатку випробування, а після цього використання ЯЗ.
Виразіть глибоке занепокоєння та не давайте Ф16 ще кілька років.