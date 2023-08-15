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Держдепартамент США (1305) КНДР (567) Росія (47164) резолюція ООН (29)

Росія порушить низку резолюцій ООН, якщо купуватиме у Північної Кореї зброю, - Держдепартамент США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

держдеп

США мають інформацію про плани Росії розширити співпрацю із КНДР, однак це означатиме порушення Росією низки резолюцій ООН.

Про це повідомив спікер Державного департаменту США Ведант Патель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

"Будь-яка співпраця в галузі безпеки або угода щодо продажу зброї між Північною Кореєю та Росією, безумовно, порушить низку резолюцій Ради Безпеки ООН", - зазначив Патель.

Він також уточнив, що США мають інформацію про плани Росії розширити військову співпрацю з Північною Кореєю.

За його словами, Росія у своїй агресивній війні проти України спирається на одні з найбільш відчужених країн світу - Північну Корею та Іран.

Також читайте: Україна наразі не має доказів того, що КНДР надавала зброю Росії, - Данілов

Нагадаємо, у ГУР МО заявляли, що допомога Росії з боку КНДР навряд матиме значний вплив на перебіг бойових дій. 
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Топ коментарі
+22
Да йух они ложили на ваши резолюции, дебилы вы конченные.
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15.08.2023 20:55
+14
Думаю мовчання США було б ефективнішим за чергове принизливе імпотентне занепокоєння.
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15.08.2023 20:56
+12
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15.08.2023 20:53
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🤣🤣🤣
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15.08.2023 20:49 Відповісти
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15.08.2023 20:53 Відповісти
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15.08.2023 21:11 Відповісти
росія порушать низку резолюцій ООН, якщо купуватиме у Північної Кореї зброю
==============
А ви нам за те ядерну ракету дайте як кацапи бульбашам.
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15.08.2023 20:53 Відповісти
А зараз не порушує?
Держдеп вже не той...
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15.08.2023 20:54 Відповісти
Юрий Викторович Рябкин- генеральный директор, а затем и председатель правления ГАКХ «Топаз» "Я был приглашен в Лондон на переговоры с американцами по поводу приобретения «Кольчуги». Это было во время выставки в Фарнборо в 2002 году. Полетели мы туда с г-ном Майбородой, представителем «Укрспецэкспорта». В посольстве Украины в Лондоне состоялись эти переговоры. На встрече стало ясно, что американцы рассматривают появление «Кольчуги» как удар по обороноспособности США и крайне не заинтересованы, чтобы она расползалась по миру. По этому поводу делались соответствующие предложения, правда, в устной форме. Через два или три месяца начался первый «кольчужный» скандал. Он преследовал определенные цели: американцы прекрасно знали, что никакие «Кольчуги» в Ирак не поставлялись. У меня на заводе были две англо-американские комиссии по восемь человек, которые приезжали для выяснения этого дела. Они говорят открытым текстом: «Передайте нам конструкторскую документацию». Я им показал «Кольчугу», а они спрашивают: «А фотографировать можно?». Мы же на выставке «Кольчугу» показываем, пожалуйста, фотографируйте! Это были те эксперты, которые должны были сделать вывод о том, поставлялась «Кольчуга» в Ирак или нет. Конечно, никакой документации американцам не передавалось".
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15.08.2023 21:08 Відповісти
Да йух они ложили на ваши резолюции, дебилы вы конченные.
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15.08.2023 20:55 Відповісти
і шо?
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15.08.2023 20:56 Відповісти
Думаю мовчання США було б ефективнішим за чергове принизливе імпотентне занепокоєння.
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15.08.2023 20:56 Відповісти
у рф.китаю та п кореї свій оон
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15.08.2023 20:57 Відповісти
А зараз расєя діє строго в рамках устава оон?! Запорєбріку наср.ти на устав оон, оону наср.ти на те, що діє запорєбрік в Україні! Так і з цим і живемо!
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15.08.2023 20:57 Відповісти
не, ну если так, то и кацапы и северная корея не будут торговать, а то как наложат санкции
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15.08.2023 20:58 Відповісти
Останнім часом складається таке враження , що теперішній держдеп проходив тренінг з деякими в Трускавці....
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15.08.2023 21:00 Відповісти
А до цього лапатнікі звісно ніколи нічого не порушували-да лайНОО???
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15.08.2023 21:00 Відповісти
Оказывается не только Рашарейх живёт в паралельной реальности....
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15.08.2023 21:00 Відповісти
Тобто напад на суверенну державу і анексія територій нічого не порушила, а тут ууууух, розтоптала статут ООН.
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15.08.2023 21:00 Відповісти
Война с Ордой. Сергей Ауслендер

«Это совершенно недопустимо» - сказала координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Денис Браун, имея в виду удар по Запорожью, который пришелся аккурат по гостинице, в которой останавливались сотрудники ООН. Вот по Днепру было допустимо, по Киеву нормально, по Виннице тоже не страшно, по Кривому Рогу прилетело - ничего, а по Запорожью ( точнее по гостинице с ооновцами) - недопустимо.

А что ж они у вас в ООН сидят, как у себя дома, да еще в Совбезе с правом вето? Это же допустимо? Ну тогда какие претензии?

Зная примерный размер зарплат в ООН, хочу сказать, не ту я себе работу выбрал. Сейчас бы выражал "глубокую озабоченность" за очень хорошие деньги. И желательно в Нью-Йорке.
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15.08.2023 21:01 Відповісти
Реакція в бункері ху**а на дану заяву.
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15.08.2023 21:01 Відповісти
І що? Звичайно, кацапи купуватимусь. Це для них критично важливо. А зв'язка кацапів з КНДР і Іраном - це власне і є новітній троїстий союз проти світового демократичного суспільства. Нагадаю, у ХХ столітті такий союз утворили Німеччина, Італія і Японія - тогочасні парії-агресори. І це сигнал, що коли не вжити заходія, то агресія проти України дасть старт новій світовій війні, а ООН чекає доля Ліги Націй.
ни
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15.08.2023 21:03 Відповісти
Куди котиться Світ -- до чого ці балачки
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15.08.2023 21:07 Відповісти
ЗЕбільна хвороба заразна, весь світ перетворюється на шапіто...
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15.08.2023 21:07 Відповісти
дорогий Рональд Рейган вийди з могили - подивися, твої нащадки всі прої*али і ********* Америку
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15.08.2023 21:09 Відповісти
"Сємь бєд - адін атвєт" - є таке прислів'я на пітьмі.
От постачання США касетних снарядів для української артилерії, від яких втрати живої сили рашистів збільшились в рази - це правильний "атвєт".
А зволікання із наданням іншого так необхідного озброєння (дальнобійних ракет і ******** літаків) - це певне з перестороги перед "сєдьмой бєдой" у вигляді запуску верхівкою пітьми неконтрольованого процесу спочатку випробування, а після цього використання ЯЗ.
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15.08.2023 21:14 Відповісти
не розумію чим ПК краща за россосію
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15.08.2023 21:15 Відповісти
Озабоченность була? Ні? Якже ж так?
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15.08.2023 21:20 Відповісти
Дивлюся я на фотку цього заявника і чомусь підозрюю що кацапам покуй.
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15.08.2023 21:21 Відповісти
Здалеку схожий на Павла Лазаренка.
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15.08.2023 21:24 Відповісти
в перекляді на людську мову ПАНІ ВЛЯГЛИСЯ І ПРОСЯТЬ.
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15.08.2023 21:28 Відповісти
Обісралися американці і вся НАТА...
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15.08.2023 21:34 Відповісти
Та болт они ложили на ООН, на резолюции ООНю и на госдеп тоже.
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15.08.2023 21:35 Відповісти
Всім кому не лінь посилає ООН, от і настав безславний кінець нікчемній організації.
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15.08.2023 21:38 Відповісти
і що буде ? кацапія агресор-окупант сто разів підтерлась тими резолюціями , договорами,меморандумами , а ви просто ковтали !
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15.08.2023 21:54 Відповісти
Та їм по@й.
Виразіть глибоке занепокоєння та не давайте Ф16 ще кілька років.
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15.08.2023 21:55 Відповісти
Ну порушить і шо? ООН давно слід змінити папір, на якому вони резолюції друкують, на наждачний.
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15.08.2023 22:00 Відповісти
Да им после Ирана пох вообще
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15.08.2023 22:37 Відповісти
іноді цей "держдеп" смішний...., щоб не сказати більше...
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15.08.2023 22:50 Відповісти
Тобто почавши страшну війну в Україні рашка нічого не порушує
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15.08.2023 23:29 Відповісти
навпаки, небензя всім доказує що заради миру в Україні потрібна сво
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16.08.2023 06:52 Відповісти
вона пісяла з горки на те оон
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16.08.2023 06:46 Відповісти
Это очень страшно для кацапов,угу.
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16.08.2023 07:54 Відповісти
мокшанские твари даже не читали резолюции Лиги Наций...Это стадо жертв аборта природы всегда было кровожадным
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16.08.2023 07:58 Відповісти
Розовые пони не знают что варвары читать по английски не умеют.
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16.08.2023 10:47 Відповісти
 
 