В США запускають кампанію з популяризації допомоги Україні серед республіканців, - The Washington Post
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Як пише The Washington Post, в США запускають кампанію "Республіканці за Україну" з бюджетом у 2 мільйони доларів . Її мета - переконати республіканців у Конгресі взяти на себе зобов’язання продовжити фінансування допомоги Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Організація "Захистимо демократію разом", яку очолюють республіканський стратег Сара Лонгвелл і консервативний політичний коментатор Білл Крістол, зібрала свідчення понад 50 проукраїнських виборців-республіканців. Їхні слова будуть використані в рекламній кампанії, яка триватиме від сьогодні і до кінця року. Реклама з'явиться в Інтернеті, на білбордах і на загальнонаціональному телебаченні, в тому числі під час перших президентських дебатів Республіканської партії 23 серпня в Мілуокі, які транслюватиме телеканал Fox News.
В інтерв'ю The Washington Post Лонгвелл, яка регулярно проводить фокус-групи з виборцями-республіканцями, сказала, що однією з найбільш "тривожних тенденцій", які вона спостерігала протягом останніх двох років, стало "реальне падіння підтримки України".
Лонгвелл зазначила, що вона виявила й інші зрушення в електораті Республіканської партії. Зокрема, виборці стали "більш протекціоністськими у питанні торгівлі", "більш популістськими" і "менш зацікавленими у верховенстві права". Але вона не бачила, щоб ставлення республіканців до будь-якого питання змінилося так кардинально, як до зовнішньої політики.
Опитування CNN/SSRS, оприлюднене на початку цього місяця, показало, що хоча більшість американців - 55% - виступають проти схвалення Конгресом додаткової допомоги Україні, розкол у підтримці значною мірою відбувається за партійною ознакою. Серед виборців Республіканської партії 71% вважають, що Конгрес не повинен санкціонувати нове фінансування, а 59% кажуть, що Сполучені Штати зробили достатньо для допомоги Україні. Демократи, натомість, кажуть протилежне: 62% виступають за додаткове фінансування, а 61% вважають, що Сполучені Штати повинні робити більше.
"У фокус-групах було тривожно бачити, як багато виборців-республіканців говорили про Україну або президента Володимира Зеленського в зневажливому тоні. Але ми також дізналися, проводячи фокус-групи, що було багато людей, які все ще вірили необхідність зберегти підтримку України. Що важливо протистояти силам, які вторглися в країну", - пояснила Лонгвелл.
Ця динаміка, за її словами, породила ідею кампанії, спрямованої на висвітлення голосів республіканців, які все ще вважають пріоритетом захист демократії. "Ми хотіли б чинити тиск на республіканців, щоб вони робили правильні речі щодо України", - сказала Лонгвелл.
Девід Пейдж, постійний республіканський виборець з північної частини штату Нью-Йорк, який також бере участь у кампанії, сказав, що хоча він розуміє заклик деяких республіканців "бути обережними з грошима, які ми туди надсилаємо", він не знає, як США можуть робити "щось інше", окрім як підтримувати Україну.
"Є країна-агресор, яка хоче змінити світовий порядок, по суті, відновити Радянський Союз. Ми повинні підтримати Україну. У нас немає іншого виходу. Ніхто не хоче вступати у війну, ніхто не хоче бачити загибель людей. Але у нас є агресор, який робить жахливі речі", - сказав Пейдж.
Будь ласка, зачекайте...
"...говорили про Україну або президента Володимира Зеленського в зневажливому тоні".
Тут проблема. Малося б бути певне диференціювання. Україна - держава, що зазнала агресії, Зеленський - законно обрана на відповідний час вища посадова особа держави. Але діяльність напередодні та і під час великої війни обраного Зеленського разом із необраним Єрмаком викликає багато питань всередині країни та у обізнаних людей поза її межами. Велика підлість нинішньої влади у тому, що вона з усіх своїх номенклатурно-чиновницьких та медійно-пропагандистських сил хоче посадити себе у крісло влади наступної, пропустивши обов'язковий і дуже актуальний для України етап судів і вироків.
Чи врятували США Україну? - Так!! Так!! Так!!
Чи вижила б Україна без допомоги Сполучених Штатів і їх партнерів по НАТО?! Ні!!!
Чи достатня допомога США Україні, щоб Україна могла швидко та якісно вигнати окупанта?! Відповідь ви самі знаєте.
Чому США не квапляться виконувати ті міри які самі ж і задекларували?! Чому Байден слухає саліванське лайно а не Блінкена?!
Ви самі кого представляєте, чию точку зору - рибячоокого чи Тоні?
І чому ви робите вигляд що вас критикеє тільки Україна?! Так зручно?! Що говорять партнери по НАТО вам не чути?!
Ми всі чудово розуміємо що відбувається. Куди ви нас пхаєте.
Українці памятають, як Допомогу, у захисті своєї України, так і асфальт…,
замішаний на їх крові!
Слава Захисникам України!
лендліз - заборонили
4млрд (це 20% від всієї зброї за 17 місяців) в 2022 фінансовому році на зброю - не підписали (повернулись в бюджет)
по USAI програмі - виділено 20млрд, а контрактів заключили тільки на 2млрд
пообіцяли 31 танк (6000 в наявності) - обіцяють вже 8й місяць
літаки - пообіцяли, надати симулятори через 17 місяців, і то затягують, що пройде ще 1.5 року. При цьому вже в цьому році, є літаки котрі будуть списані - проте ми не дамо, нехай їх краще знищать
І саме важливе, не зрозуміла мета - надання допомоги "скільки буде потрібно" - це до виграшу, чи програшу? І якої сторони виграшу?
Санкції "із аду" звучить страшно, тоді чому росія завдяки цим санкціям за 2022 рік, заробила більше чим за 2021 рік, майже на 110млрд (це сума котру Конгрес виділив на зброю, гуманітарку, на війська в Европі - під лозунгом домопоги Україні)
Якщо санкції обмежують імпорт, та не обмежують єкспорт - тоді куди росія буде тратити зайві кошти?
Переобирати! Правда на політичному горизонті реальних україноорієнтованих претендентів немає.
Але не забудьте про рідну адміністрацію корупціонерів і зрадників. Вона не має бути обраною вдруге.
Тут, ще хуже
вибори начебто заборонені під час війни
а набрали, котрі вміють працювати тільки на "Велике Будівництво"
кожного дня, тижня - ловляить корупціонерів, та інших
а зараз війна, вони до цього не готові, і заміна заборонена
2. Перші вибори. Звичайно, після війни чи закінчення активних бойових дій.
Ті, які не встигли знести.