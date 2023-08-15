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В США запускають кампанію з популяризації допомоги Україні серед республіканців, - The Washington Post

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

зеленський

Як пише The Washington Post, в США запускають кампанію "Республіканці за Україну" з бюджетом у 2 мільйони доларів . Її мета - переконати республіканців у Конгресі взяти на себе зобов’язання продовжити фінансування допомоги Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Організація "Захистимо демократію разом", яку очолюють республіканський стратег Сара Лонгвелл і консервативний політичний коментатор Білл Крістол, зібрала свідчення понад 50 проукраїнських виборців-республіканців. Їхні слова будуть використані в рекламній кампанії, яка триватиме від сьогодні і до кінця року. Реклама з'явиться в Інтернеті, на білбордах і на загальнонаціональному телебаченні, в тому числі під час перших президентських дебатів Республіканської партії 23 серпня в Мілуокі, які транслюватиме телеканал Fox News.

В інтерв'ю The Washington Post Лонгвелл, яка регулярно проводить фокус-групи з виборцями-республіканцями, сказала, що однією з найбільш "тривожних тенденцій", які вона спостерігала протягом останніх двох років, стало "реальне падіння підтримки України".

Лонгвелл зазначила, що вона виявила й інші зрушення в електораті Республіканської партії. Зокрема, виборці стали "більш протекціоністськими у питанні торгівлі", "більш популістськими" і "менш зацікавленими у верховенстві права". Але вона не бачила, щоб ставлення республіканців до будь-якого питання змінилося так кардинально, як до зовнішньої політики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проукраїнські конгресмени закликають Байдена більше говорити про те, чому важливо підтримувати Україну, - CNN

Опитування CNN/SSRS, оприлюднене на початку цього місяця, показало, що хоча більшість американців - 55% - виступають проти схвалення Конгресом додаткової допомоги Україні, розкол у підтримці значною мірою відбувається за партійною ознакою. Серед виборців Республіканської партії 71% вважають, що Конгрес не повинен санкціонувати нове фінансування, а 59% кажуть, що Сполучені Штати зробили достатньо для допомоги Україні. Демократи, натомість, кажуть протилежне: 62% виступають за додаткове фінансування, а 61% вважають, що Сполучені Штати повинні робити більше.

"У фокус-групах було тривожно бачити, як багато виборців-республіканців говорили про Україну або президента Володимира Зеленського в зневажливому тоні. Але ми також дізналися, проводячи фокус-групи, що було багато людей, які все ще вірили необхідність зберегти підтримку України. Що важливо протистояти силам, які вторглися в країну", - пояснила Лонгвелл. 

Ця динаміка, за її словами, породила ідею кампанії, спрямованої на висвітлення голосів республіканців, які все ще вважають пріоритетом захист демократії. "Ми хотіли б чинити тиск на республіканців, щоб вони робили правильні речі щодо України", - сказала Лонгвелл.

Читайте: Байден попросив у Конгресу додаткові $24 млрд, зокрема на допомогу Україні та іншим партнерам

Девід Пейдж, постійний республіканський виборець з північної частини штату Нью-Йорк, який також бере участь у кампанії, сказав, що хоча він розуміє заклик деяких республіканців "бути обережними з грошима, які ми туди надсилаємо", він не знає, як США можуть робити "щось інше", окрім як підтримувати Україну.

"Є країна-агресор, яка хоче змінити світовий порядок, по суті, відновити Радянський Союз. Ми повинні підтримати Україну. У нас немає іншого виходу. Ніхто не хоче вступати у війну, ніхто не хоче бачити загибель людей. Але у нас є агресор, який робить жахливі речі", - сказав Пейдж.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
Дякуємо за важливу для України, Допомогу Американського Народу!!
Українці памятають, як Допомогу, у захисті своєї України, так і асфальт…,
замішаний на їх крові!
Слава Захисникам України!
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15.08.2023 21:43
+3
В свій час республіканець Рейган заробив чимало політичних дивідендів своїми виступами проти "імперії зла". Сподіваюся, що нинішні респи захочуть повторити цей досвід.
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15.08.2023 21:56
+3
А що робити з адміністрацією, котра не використовує всі надані Конгресом ресурси?

лендліз - заборонили
4млрд (це 20% від всієї зброї за 17 місяців) в 2022 фінансовому році на зброю - не підписали (повернулись в бюджет)
по USAI програмі - виділено 20млрд, а контрактів заключили тільки на 2млрд
пообіцяли 31 танк (6000 в наявності) - обіцяють вже 8й місяць
літаки - пообіцяли, надати симулятори через 17 місяців, і то затягують, що пройде ще 1.5 року. При цьому вже в цьому році, є літаки котрі будуть списані - проте ми не дамо, нехай їх краще знищать

І саме важливе, не зрозуміла мета - надання допомоги "скільки буде потрібно" - це до виграшу, чи програшу? І якої сторони виграшу?

Санкції "із аду" звучить страшно, тоді чому росія завдяки цим санкціям за 2022 рік, заробила більше чим за 2021 рік, майже на 110млрд (це сума котру Конгрес виділив на зброю, гуманітарку, на війська в Европі - під лозунгом домопоги Україні)

Якщо санкції обмежують імпорт, та не обмежують єкспорт - тоді куди росія буде тратити зайві кошти?
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15.08.2023 22:28
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Нарешті! Зрозуміли що пропаганда то теж зброя! А то невігласи, в усіх падіннях рівня підтримки, Маркарову звинувачують
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15.08.2023 21:08 Відповісти
Маркарова не найкращий вибір єрмаківського МЗС України. Треба було до США відправити справжнього досвідченого дипломата. Але зевладі надумані лаври шию труть.

"...говорили про Україну або президента Володимира Зеленського в зневажливому тоні".

Тут проблема. Малося б бути певне диференціювання. Україна - держава, що зазнала агресії, Зеленський - законно обрана на відповідний час вища посадова особа держави. Але діяльність напередодні та і під час великої війни обраного Зеленського разом із необраним Єрмаком викликає багато питань всередині країни та у обізнаних людей поза її межами. Велика підлість нинішньої влади у тому, що вона з усіх своїх номенклатурно-чиновницьких та медійно-пропагандистських сил хоче посадити себе у крісло влади наступної, пропустивши обов'язковий і дуже актуальний для України етап судів і вироків.
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15.08.2023 22:38 Відповісти
На обрії замерехтіло бабло. Внукам хватіт?
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15.08.2023 21:09 Відповісти
І правнукам. Но нє вашим.
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15.08.2023 22:06 Відповісти
після мутного 9\11, розбомблених афганістану і іраку, в яких так і не найшли ніяких міфічниз зброй массового ураження, цю країну ні за що поважати
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15.08.2023 21:53 Відповісти
А все що пишеш ти - робота републіканськї пропаганди, яка лунає зараз в унісон з свонокацапською.
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15.08.2023 22:39 Відповісти
А ті хто розповідає постійно яка Україна погана - ті кому підігрують?

Чи врятували США Україну? - Так!! Так!! Так!!
Чи вижила б Україна без допомоги Сполучених Штатів і їх партнерів по НАТО?! Ні!!!
Чи достатня допомога США Україні, щоб Україна могла швидко та якісно вигнати окупанта?! Відповідь ви самі знаєте.

Чому США не квапляться виконувати ті міри які самі ж і задекларували?! Чому Байден слухає саліванське лайно а не Блінкена?!
Ви самі кого представляєте, чию точку зору - рибячоокого чи Тоні?

І чому ви робите вигляд що вас критикеє тільки Україна?! Так зручно?! Що говорять партнери по НАТО вам не чути?!

Ми всі чудово розуміємо що відбувається. Куди ви нас пхаєте.
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15.08.2023 23:08 Відповісти
Якщо чудово розумієте, то не пхайтеся туди, куди Вас пхають.
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15.08.2023 23:47 Відповісти
І за допомогу Україні - також?
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15.08.2023 23:39 Відповісти
Дякуємо за важливу для України, Допомогу Американського Народу!!
Українці памятають, як Допомогу, у захисті своєї України, так і асфальт…,
замішаний на їх крові!
Слава Захисникам України!
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15.08.2023 21:43 Відповісти
В свій час республіканець Рейган заробив чимало політичних дивідендів своїми виступами проти "імперії зла". Сподіваюся, що нинішні респи захочуть повторити цей досвід.
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15.08.2023 21:56 Відповісти
Занадто пізно. Це вже бідьше імітація дії ніж реальна кампанія яку треба було починати 2 рокі тому і як россія частину грошей витрачати на про Україньску пропонанду за підтримку постачання зброї на заході. Тепер це вже марно.
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15.08.2023 21:57 Відповісти
Серед населення американського ще запустити і щодня
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15.08.2023 22:17 Відповісти
Ну тільки подумати: батьки молоді і дочка 3 тижні від роду гинуть під завалами. Хоч би син залишився! ні, померла дитина 12 років у лікарні. Бо хто виживе через цих мерзопакісних огидних нелюдей. Щоденник Анни Франк, записи Тані Савічевої сколихнули світ. А у нас - щодня, щодня, кожного божого дня! Поховали - забули, поховали- забули
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15.08.2023 22:31 Відповісти
А що робити з адміністрацією, котра не використовує всі надані Конгресом ресурси?

лендліз - заборонили
4млрд (це 20% від всієї зброї за 17 місяців) в 2022 фінансовому році на зброю - не підписали (повернулись в бюджет)
по USAI програмі - виділено 20млрд, а контрактів заключили тільки на 2млрд
пообіцяли 31 танк (6000 в наявності) - обіцяють вже 8й місяць
літаки - пообіцяли, надати симулятори через 17 місяців, і то затягують, що пройде ще 1.5 року. При цьому вже в цьому році, є літаки котрі будуть списані - проте ми не дамо, нехай їх краще знищать

І саме важливе, не зрозуміла мета - надання допомоги "скільки буде потрібно" - це до виграшу, чи програшу? І якої сторони виграшу?

Санкції "із аду" звучить страшно, тоді чому росія завдяки цим санкціям за 2022 рік, заробила більше чим за 2021 рік, майже на 110млрд (це сума котру Конгрес виділив на зброю, гуманітарку, на війська в Европі - під лозунгом домопоги Україні)

Якщо санкції обмежують імпорт, та не обмежують єкспорт - тоді куди росія буде тратити зайві кошти?
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15.08.2023 22:28 Відповісти
була би інша адміністрація, могло би бути набагато гірше..
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15.08.2023 22:44 Відповісти
50/50
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15.08.2023 23:11 Відповісти
Як задовбують віруни, які видають свою маячню-припущення-фантазії за доконаний факт.
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16.08.2023 03:33 Відповісти
"А що робити з адміністрацією, котра не використовує всі надані Конгресом ресурси?" -
Переобирати! Правда на політичному горизонті реальних україноорієнтованих претендентів немає.
Але не забудьте про рідну адміністрацію корупціонерів і зрадників. Вона не має бути обраною вдруге.
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15.08.2023 22:57 Відповісти
Начебто у республіканців є кандидати (правда не в топі), котрі за одноразове велике постачання зброї, щоб не затягувати війну на роки.

Тут, ще хуже
вибори начебто заборонені під час війни
а набрали, котрі вміють працювати тільки на "Велике Будівництво"
кожного дня, тижня - ловляить корупціонерів, та інших

а зараз війна, вони до цього не готові, і заміна заборонена
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15.08.2023 23:14 Відповісти
1. Не в топі - значить нульові шанси.
2. Перші вибори. Звичайно, після війни чи закінчення активних бойових дій.
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15.08.2023 23:24 Відповісти
Почитали мої коменти ?

Ті, які не встигли знести.
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16.08.2023 03:34 Відповісти
То чем должны заниматься украинские дипломаты будут делать американцы, не понятно за что получают огромные зарплаты зеленский и его недопрофессионалы? У власти нет профессионалом только сброд быдла и ворюг
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16.08.2023 07:44 Відповісти
Цікаво, а що роблять дипломати України, напевно відмивають бабло вкрадене зеленими скоморохами на гуманітарці?
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16.08.2023 09:53 Відповісти
 
 