Санду відповіла РФ на звинувачення у "недружньому кроці": "Дипломатів РФ у Молдові достатньо"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президентка Молдови Майя Санду у вівторок відповіла на обвинувачення МЗС Росії у тому, що в Кишиневі вдалися до "недружнього кроку", виславши із країни російських дипломатів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NewsMaker з посиланням на TV Nord.
"Я впевнена, що співробітників посольства Росії достатньо для надання якісних послуг. Загалом наші відносини з Росією різко погіршилися після того, як РФ напала на Україну і вбиває невинних людей, руйнує міста і села в Україні", – сказала Санду.
Нагадаємо, 14 серпня за рішенням Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Молдови російське диппредставництво в Кишиневі залишили 22 дипломати та 23 представники технічного персоналу разом із родинами.
У відповідь на таке рішення Молдови Міністерство закордонних справ РФ оголосило про згортання діяльності торгового й культурного представництва в Кишиневі.
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Я ось схиляюся до того, що Україні треба зайти, убити всіх руське військових і забрати Придністров'я собі раз воно не потрібне Молдові.
Що думаєте громадяни?
Самій же Молдові воно ніби не потрібне то Придністров'я - один головний біль та погрози
Україна ж пропонувала забрати Придністров'я та віддати Молдові - відмова
Ось уявіть собі якщо США запропонують відібрати у РФ той же Крим і передати його Україні - як ви думаєте, як довго ми будемо думати що б дати згоду?
Я думаю мікросекунду
А чому намає гучних демаршів і погроз від "старого коняки" лаврова?
А тому що будь-які різкі рухи в бік загострення відносин з Молдовою означатимуть одне - прискорення вирішення "придністровського питання" не на користь пітьми.
я кстати тоже лесбиян