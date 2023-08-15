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Новини За кордоном
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Санду відповіла РФ на звинувачення у "недружньому кроці": "Дипломатів РФ у Молдові достатньо"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

санду

Президентка Молдови Майя Санду у вівторок відповіла на обвинувачення МЗС Росії у тому, що в Кишиневі вдалися до "недружнього кроку", виславши із країни російських дипломатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NewsMaker з посиланням на TV Nord.

"Я впевнена, що співробітників посольства Росії достатньо для надання якісних послуг. Загалом наші відносини з Росією різко погіршилися після того, як РФ напала на Україну і вбиває невинних людей, руйнує міста і села в Україні", – сказала Санду.

Також читайте: Росія продовжить спроби влаштувати держпереворот у Молдові, – Санду

Нагадаємо, 14 серпня за рішенням Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Молдови російське диппредставництво в Кишиневі залишили 22 дипломати та 23 представники технічного персоналу разом із родинами.

У відповідь на таке рішення Молдови Міністерство закордонних справ РФ оголосило про згортання діяльності торгового й культурного представництва в Кишиневі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Достойна відповідь президента Молдови кацапам.
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15.08.2023 21:22
+9
Sцанными тряпками до самой границы.
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15.08.2023 21:21
+5
Думаємо що ти у нас "товариш недалекий" Саме Молдова повинна вирішувать долю Придністров"я Бо це її суверенна територія Попросять допомоги - інша справа Але це не наш "головняк" МИ маємо право ввести туди війська лише у випадку агресії з тієї території - не раніше І то - лише попередивши про це Кишинів
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15.08.2023 23:32
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Sцанными тряпками до самой границы.
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15.08.2023 21:21 Відповісти
Достойна відповідь президента Молдови кацапам.
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15.08.2023 21:22 Відповісти
Молдовани добрі люди хоч у більшості вата, багатьох біженців прихистили з України 22-го і мою родину теж, АЛЕ не рішучі якісь.

Я ось схиляюся до того, що Україні треба зайти, убити всіх руське військових і забрати Придністров'я собі раз воно не потрібне Молдові.

Що думаєте громадяни?
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15.08.2023 21:25 Відповісти
Провокативний коментар. Ви пропонуєте українцям здійснити агресію проти сувереної країни сусіда і нашогосоюзника. І чим в такому разі Україна буде відрізнятися від рашистів.
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15.08.2023 21:37 Відповісти
а що вигідніше Молдові? - щоб Придністров'я належало дружній їй Україні чи ворожій РФ?

Самій же Молдові воно ніби не потрібне то Придністров'я - один головний біль та погрози

Україна ж пропонувала забрати Придністров'я та віддати Молдові - відмова
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15.08.2023 21:50 Відповісти
Мабуть не вам вирішувати що вигідніше і що потрібно Молдові. Молдова як суверенна держава вирішить свої проблеми і без вашої допомоги. А те що ви пропонуєте це порушення статуту ООН та всіх міжнародних правил, і після цього Україна має одразу забути про будь-яку допомогу у війні з рашистами. Ви надіюсь такого Україні не бажаєте.
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15.08.2023 21:59 Відповісти
не все так просто дорогий - з Придністров'я рашисти загрожують Україні, і ми змушені тримати там своє групування + можливість десанту з РФ, а Молдова нічого не хоче з цим робити.

Ось уявіть собі якщо США запропонують відібрати у РФ той же Крим і передати його Україні - як ви думаєте, як довго ми будемо думати що б дати згоду?

Я думаю мікросекунду
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15.08.2023 22:05 Відповісти
Маю надію, що ви знаний фахівець з міжнародної політики з величезним практичним досвідом і знаєте як вирішувати складні територіальні міждержавні конфлікти та геополітичні суперечки. На жаль не все в цьому житті так просто вирішується, як іноді нам здається. Є дуже багато чинників про які ми навіть і не здогадуємось. Бажаю вам всього найкращого у вашому житті. Бережіть себе. Я виходжу з цієї дискусії. Вона для мене є беззмістовною.
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15.08.2023 22:20 Відповісти
думаю що ти дурень
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15.08.2023 21:40 Відповісти
Я думаю, що ти дов,,,об. От така моя відповідь
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15.08.2023 22:02 Відповісти
Думаємо що ти у нас "товариш недалекий" Саме Молдова повинна вирішувать долю Придністров"я Бо це її суверенна територія Попросять допомоги - інша справа Але це не наш "головняк" МИ маємо право ввести туди війська лише у випадку агресії з тієї території - не раніше І то - лише попередивши про це Кишинів
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15.08.2023 23:32 Відповісти
Зібрали рашистські спецслужбісти під личиною "дипломатів" свої манатки і мовчки вилитілиь з Кишинева до своєї пітьми.
А чому намає гучних демаршів і погроз від "старого коняки" лаврова?
А тому що будь-які різкі рухи в бік загострення відносин з Молдовою означатимуть одне - прискорення вирішення "придністровського питання" не на користь пітьми.
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15.08.2023 21:26 Відповісти
Дипломати РФ ? Щ П И Г У Н И
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15.08.2023 21:28 Відповісти
рашн дипломат не с конторы это как 50 летняя шлюха -девственница...ничего против шлюх кстати,это нужная профессия.
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15.08.2023 21:31 Відповісти
молдоватники аж кипятком ссут от ненависти,причё главное обвинение это то что она лесбиянка...
я кстати тоже лесбиян
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15.08.2023 21:28 Відповісти
тепер оператору РЄР у будинку посольства прийдеться одному у три зміни працювати.
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15.08.2023 22:11 Відповісти
І у Санду голос прорізався...
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15.08.2023 22:28 Відповісти
А як вона Орбана обламала ! Голос у неї будь здоров.
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16.08.2023 02:37 Відповісти
Это наверное эскалация.
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16.08.2023 10:51 Відповісти
 
 