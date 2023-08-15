Санду відповіла РФ на звинувачення у "недружньому кроці": "Дипломатів РФ у Молдові достатньо"

Президентка Молдови Майя Санду у вівторок відповіла на обвинувачення МЗС Росії у тому, що в Кишиневі вдалися до "недружнього кроку", виславши із країни російських дипломатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє NewsMaker з посиланням на TV Nord.

"Я впевнена, що співробітників посольства Росії достатньо для надання якісних послуг. Загалом наші відносини з Росією різко погіршилися після того, як РФ напала на Україну і вбиває невинних людей, руйнує міста і села в Україні", – сказала Санду.

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Нагадаємо, 14 серпня за рішенням Міністерства закордонних справ та європейської інтеграції Молдови російське диппредставництво в Кишиневі залишили 22 дипломати та 23 представники технічного персоналу разом із родинами.

У відповідь на таке рішення Молдови Міністерство закордонних справ РФ оголосило про згортання діяльності торгового й культурного представництва в Кишиневі.